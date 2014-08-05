ТОП-10 (5 серпня)

Уряд Японії схвалив введення нових санкцій проти Росії

«МТС Україна» не збирається йти з Криму

У Росії погодилися на "газову" зустріч з Єврокомісією 29 серпня в Москві

Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП на 1,5% у 2015 році

НБУ вирішив вийти на міжбанк

"Південний потік" у Болгарії заморозять до рішення Європейської комісії

В Україні скоротять 30-50% держслужбовців

Терористи на Донбасі підірвали 17 мостів

Мінфін відмовився від розміщення ОВДП на плановому аукціоні

Кабмін докапіталізує «Нафтогаз» на 63 млрд гривень

***

Уряд Японії схвалив введення нових санкцій проти Росії

Уряд Японії схвалив введення додаткових санкцій проти Росії через її політику щодо України, повідомляє Радіо Свобода з посиланням на агенцію «Кіодо».

Санкції передбачають замороження банківських рахунків фізичних та юридичних осіб, які, на думку Токіо, причетні до дестабілізації ситуації в Україні та анексії Росією Криму.

Крім того, Японія вводить заборону на імпорт серії товарів із Криму. Прізвища конкретних осіб, назви організацій чи товарів, які потрапили під дію санкцій поки не оголошено.

Японія вже двічі оголошувала про санкції щодо Росії – в березні, після анексії Криму, і наприкінці квітня – через напружену ситуацію вже на материковій частині України. Останні обмежувальні заходи передбачали тимчасове припинення видачі віз 23 високопосадовцям Росії.

***

«МТС Україна» не збирається йти з Криму

Один з найбільших українських операторів «МТС Україна» не планує припиняти діяльність на території окупованого Криму, повідомляє прес-служба компанії.

«Це проти наших бізнес-інтересів. А те, що там (у Криму - УНІАН) відбувається в даний час, не залежить від нас», - сказала начальник відділу зв'язків з громадськістю компанії Вікторія Рубан.

За її словами, на даний момент у оператора виникла проблема з наданням мобільному зв'язку абонентам Сімферополя, проте це зв'язано з тим, що компанія позбулася технічної можливості здійснювати контроль над одним з ключових об'єктів зв'язку у Криму.

«Через незалежні від «МТС Україна» причини у даний час компанія позбавлена технічної можливості здійснювати контроль над одним з ключових об'єктів зв'язку, які знаходяться на території Криму. У результаті спостерігається відсутність послуг зв'язку у абонентів у місті Сімферополь. Компанія вживає всіх можливих заходів зі з'ясування причин події і швидкого відновлення зв'язку», - повідомила Рубан.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

Сьогодні, 5 серпня, у Сімферополі припинено роботу українського мобільного оператора «МТС-Україна». Самопроголошений віце-прем'єр окупованого Росією Криму Дмитро Полонський заявив, що оператор протягом 48 годин припинить роботу на іншій частини півострова.

Водночас зв'язок мобільних операторів «Київстар» і «Астеліт» (ТМ life:)) у Криму продовжує працювати.

***

У Росії погодилися на "газову" зустріч з Єврокомісією 29 серпня в Москві

Віце-президент Європейської комісії Гюнтер Еттінгер зустрінеться з міністром енергетики Росії Олександром Новаком у Москві 29 серпня, щоб продовжити пошук у вирішення спірних газових питань між Києвом та Москвою та для проведення подальшої тристоронньої зустрічі у форматі Україна-Росія-ЄС.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомили у вівторок в офісі Еттінгера.

„Європейська комісія запропонувала 29 серпня як можливу дату для наступної двосторонньої зустрічі між віце-президентом ЄК Еттінгером та російським міністром з питань енергетики Новаком. Російська сторона підтвердила цю дату”, - зазначили в ЄК.

В офісі Еттінгера нагадали, що 24 липня він зустрівся з українським міністром енергетики Юрієм Проданом, щоб обговорити питання стосовно безпеки поставок газу. „Центральну роль в обговоренні зайняв реверс газу з країн-членів ЄС в Україну. Віце-президент Еттінгер запропонував свою підтримку з метою вивчення можливості посилити такі поставки з держав-членів та зацікавлених компаній для того, щоб українські газові сховища були заповнені в достатньому обсязі напередодні зими”, - наголосили в ЄК.

Станом на сьогодні Україна отримує газ з Польщі та Угорщини. Реверс з Польщі, починаючи з квітня, був стабільним (близько 4 млн куб. м. на добу). Реверсні постачання з Угорщини розпочалися з кінця травня і коливаються в діапазоні 5-10 млн куб. м. на добу.

Щодо постачання газу із Словаччини, то відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння, підписаного між Eustream та Укртрансгаз 28 квітня 2014 року, Eustream продовжує будівельні роботи на трубопроводі Вожани (Vojany), який має бути готовий до 1 вересня 2014. Пускові випробування заплановані на кінець серпня.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути постачань газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дасть змогу Україні збільшити щорічні постачання газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом постачань газу до України є словацький.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату постачань російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ за збереження діючого контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо в розмірі 4,5 млрд дол.

***

Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП на 1,5% в 2015 році

Міністерство економічного розвитку і торгівлі прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України у 2015 році на 1,5%, якщо збройний конфлікт на Донбасі буде завершено до кінця 2014 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під українсько-японського бізнес-форуму заявив міністр економрозвитку Павло Шеремета.

«Ми зараз прогнозуємо «плюс» по зростанню ВВП, невеликий, на жаль, але плюс», - сказав Шеремета.

За його словами, Мінекономрозвитку має два сценарії, які залежатимуть від того, як економіка відреагує на заходи уряду з полегшення ведення бізнесу.

На уточнююче запитання про можливий темп зростання ВВП, Шеремета відповів, що йдеться про 1,5%, відзначивши, що обидва сценарії передбачають завершення конфлікту на Донбасі у поточному році.

«Інакше це будуть інші прогнози», - сказав він.

***

НБУ вирішив вийти на міжбанк

Національний банк України у вівторок прийняв рішення вийти на міжбанківський валютний ринок з двосторонніми котируваннями на рівні 11,93/12,26 грн/дол. Про це повідомляється на офіційній сторінці регулятора у Facebook.

"НБУ рішуче налаштований на реалізацію гнучкого курсоутворення і перехід до інфляційного таргетування. Одночасно будучи регулятором, він має право на згладжування сплесків обмінного курсу гривні при надмірній волатильності ринку", - йдеться в повідомленні.

Нацбанк зазначає, що зараз валютний ринок перебуває практично в рівноважному стані, а підвищення попиту на готівкову іноземну валюту має інерційний характер, зумовлений політичними подіями минулого тижня.

«Поточне звуження міжбанківського ринку не дає змоги повністю реалізуватися механізму ринкового курсоутворення і, своєю чергою, направляє ринку неправильні сигнали про реальну вартість гривні», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, Нацбанк має намір поповнити резерви до кінця поточного року за рахунок купівлі валюти, її джерелами зокрема стануть надходження від експорту продукції АПК і коштів іноземних інвесторів, зацікавлених у купівлі ПДВ-облігацій.

Крім того, регулятор зазначив, що протягом останніх трьох місяців великий імпортер України НАК «Нафтогаз України» купує на ринку іноземну валюту для оплати реверсу газу з Європи.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня гривня подолала психологічну позначку в 12 грн/дол., і таким чином з початку року національна валюта знецінилася щодо долара більш як на 50%.

31 липня Верховна Рада не підтримала відставку Арсенія Яценюка з посади прем'єр-міністра України і прийняла запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу та держбюджету на 2014 рік.

На думку експертів, ухвалення цих законів необхідно для отримання наступного траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду і повинно поступово знизити напругу на валютному ринку, в результаті чого в найближчі кілька днів курс повинен стабілізуватися на рівні близько 12 грн/дол.

***

"Південний потік" у Болгарії заморозять до рішення Європейської комісії

Проект "Південний потік" у Болгарії заморозять до рішення Європейської комісії. Про це президент повідомив у вівторок, говорячи про завдання, які стоять перед технічним урядом країни на найближчі два місяці, пише ИТАР-ТАСС.

"Підтримую проект будівництва газопроводу за європейськими правилами. Однак до рішення Європейської комісії "Південний потік" в Болгарії буде заморожений", - заявив глава держави. На початку червня 2014 року після візиту в Болгарію американських конгресменів уряд країни заморозив реалізацію проекту "Південний потік". Тоді на зустрічі з прем'єр-міністром Болгарії Пламеном Орешарськи сенатор-республіканець Джон Маккейн заявив, що в проекті "Південний потік" має бути менше російського участі.

Єврокомісія 2 червня оголосила про намір призупинити реалізацію проекту "Південний потік" у країнах ЄС, насамперед - в Болгарії. Як повідомляла офіційний представник єврокомісара з енергетики Гюнтера Еттінгера - Сабіна Бергер, Єврокомісія навела два "юридичних обґрунтування такого кроку. За її словами, у Єврокомісії є претензії на предмет відповідності цього проекту нормам "третього енергопакету" ЄС. Крім того, Брюссель запідозрив Болгарію в "порушенні європейських правил проведення тендерів на будівництво інфраструктурних проектів" та надання "привілейованих можливостей російським і болгарським компаніям".

Як повідомляв УНІАН, Болгарія демонтувала на своїй території труби нафтопроводу "Південний потік" з першим зварним швом. "Це сталося після того, як Європарламент вирішив, що проект "Південний потік" не має реалізовуватися", - відзначає видання і викладає фотографії, як було до і що стало після демонтажу труб.

***

В Україні скоротять 30-50% держслужбовців

В Україні буде скорочено 30-50% державних службовців. Водночас фонд заробітної плати чиновників буде збережено. Про це під час брифінгу в Українському кризовому медіацентрі сказав міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє прес-служба Мін’юсту. Петренко зазначив, що «держслужбовці отримають конкуренті зарплати». «У державному апараті нині працює понад 250 тисяч чиновників. Ефективність їхньої роботи, порівняно з вітчизняним приватним сектором, вкрай низька. Тому ми плануємо значне скорочення штату працівників державного апарату, яке сягне 30-50%», - сказав він. При цьому нагадав, що відповідні ініціативи були подані урядом до парламенту України у законопроекті "Про спрощення надання адмінпослуг та оновлення державного апарату" та прийняті у першому читанні. Петренко зазначив, що низькі зарплати – одна з головних причин виникнення побутової корупції. «Тому, під час скорочення кількості працівників, буде повністю збережено фонд заробітної плати. І ті особи, які прийдуть на посади, отримають реальну конкурентну заробітну плату», - підкреслив він.

При цьому зазначив, що "державний службовець, який отримує зарплату в 1200 грн не може бути ефективним. В таких умовах він змушений заробляти на життя тими повноваженнями, які має, щоб прогодувати себе і свою сім’ю". Петренко повідомив, що буде проведено «повне очищення та переатестацію працівників державного апарату. В першу чергу це стосується представників судових та контрольних органів». При цьому додав, що «важливою складовою при відборі нових чиновників, представників судових органів та органів прокуратури має бути перевірка їхнього майнового стану». «Це нонсенс, коли ці особи за офіційними даними бідні, як церковні миші, а їхні родичі змогли стати настільки успішними бізнесменами, що їм би й Рокфеллер позаздрив», - зазначив міністр.

Петренко наголосив на необхідності реформування регулятивних органів, «кількість яких значно скоротиться». За його словами, нині в Україні діє понад 80 різних структур, які здійснюють перевірки і «за наявності бажання, спільними зусиллями вони можуть організувати по кілька перевірок однієї й тієї ж юридичної особи щодня».

При цьому нагадав, що уряд вже прийняв низку рішень в цьому напрямку, зокрема, передбачено до кінця року мораторій на проведення перевірок представників бізнесу різними інспекціями. Петренко вважає, що держава має передати значну частину повноважень місцевим органам влади. «Однак, для цього потрібно змінити не тільки представників центральної влади. Нові люди мають з’явитися і на місцях», - додав він».

***

Терористи на Донбасі підірвали 17 мостів

Силами бойовиків на Донбасі було підірвано 17 мостів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. “Загалом на Донбасі терористами пошкоджено 17 мостів з різними ступенями руйнування. Значна частина з них ще не відновлено через постійні обстріли”, - сказав Лисенко. Водночас він зауважив, що інженерні підрозділи сил АТО в найкоротші терміни намагаються навести понтонні переправи, які витримують десятки тонн навантаження. Зокрема, з Дніпропетровська у Донецьку та Луганську області переправлено близько 100 секцій понтонів, які будуть зведені замість пошкоджених мостів.

Як повідомляв УНІАН, з квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу. З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. У липні українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській області. При цьому військові продовжують вести операцію із звільнення Донбасу від бойовиків.

***

Мінфін відмовився від розміщення ОВДП на плановому аукціоні

Міністерство фінансів України на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 5 серпня не залучив кошти до держбюджету, повідомляється на сайті міністерства. Мінфін планував розміщення гривневих облігацій терміном обігу 2 роки, 5 і 7 років і відхилив єдину отриману в ході аукціону заявку інвестора на придбання дворічних ОВДП.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у липні вісім ОВДП-аукціонів, в ході яких залучив до держбюджету 4,564 млрд грн і 200,086 млн дол. У серпні Мінфін планує провести ще сім ОВДП-аукціонів - 7, 12, 14, 19, 21, 26 і 28 серпня. За оперативними даними Держказначейства на 28 липня, з початку року до держбюджету надійшло 112,203 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 55,104 млрд грн на обслуговування держборгу - 24,437 млрд грн.

Станом на 4 серпня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 306,763 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 192,021 млрд грн, у власності банків - 82,638 млрд грн, нерезидентів - 16,634 млрд грн. Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.

***

Кабмін докапіталізує «Нафтогаз» на 63 млрд гривень

Кабінет міністрів ухвалив рішення збільшити статутний капітал НАК «Нафтогаз України» на 63,272 млрд грн за рахунок випуску облігацій внутрішньої державної позики. Відповідне рішення закріплено в урядовій постанові від 4 серпня 2014 року. Згідно з документом, велика частина виручених грошей піде на покупку і резервування на рахунках «Нафтогазу» 3,1 млрд дол. Цінні папери випускаються з терміном обігу до 10 років і ставкою до 14,3% річних.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів пропонує внести зміни до державного бюджету України на 2014 рік та збільшити граничний обсяг випуску облігацій внутрішньої держпозики для капіталізації Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» до 103,927 млрд грн, що втричі перевищує нинішній показник. Раніше, наприкінці травня поточного року, Кабмін ухвалив рішення збільшити статутний капітал «Нафтогазу» на 22,27 млрд грн шляхом додаткової емісії акцій компанії при збереженні 100% акцій у власності держави.

НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу і нафти в країні. НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.