Російські хакери вкрали понад 1 млрд паролів інтернет-користувачів

Експерти американської компанії Hold Security, що спеціалізується в галузі забезпечення інформаційної безпеки, стверджують, що групі хакерів з Росії вдалося створити найбільшу в світі базу даних паролів інтернет-користувачів, передає ПРАЙМ з посиланням на The New York Times.

Всього повідомляється про 1,2 млрд викрадених паролів та імен користувачів і понад 500 млн електронних адрес. Для отримання цієї інформації хакерам довелося зламати 420 тис. інтернет-сайтів.

До групи передбачуваних зловмисників входять десять осіб у віці близько 20 років, чиї сервери базуються в Росії.

"Хакери не намагалися зосередитися на американських компаніях, вони націлювалися на будь-які сайти, які потрапляли в їх поле зору, зокрема сторінки компаній, що входять у список Fortune 500, - стверджує засновник Hold Security Алекс Холд. - Більша частина цих сайтів як і раніше вразлива".