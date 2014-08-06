ТОП-10 (6 серпня)

Бізнес Ахметова не платить Україні за спожиті ресурси - ЗМІ

Вокзали в Донецьку та Ясинуватій працюють у штатному режимі

«МТС Україна» хоче відновити зв'язок у Криму за допомогою інших операторів

Україна тотально не обмежуватиме імпорт товарів з Росії - П'ятницький

Кабмін пропонує втричі скоротити єдиний соцвнесок

В Україні можуть скоротити кількість податків з 22 до 9

Дефіцит бюджету України за півроку знизився до 22,686 млрд гривень

Путін заборонив у Росії продукти з країн, які ввели санкції

Інфляція в Україні за місяць сповільнилася до 0,4%

Яценюк пояснив, кого з аграріїв переведуть на загальне оподаткування

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Бізнес Ахметова не платить Україні за спожиті ресурси - ЗМІ

Теплогенерації Ахметова отримують право не платити державі за спожиті ресурси, пише Економічна правда. Між компанією "Західенерго" (знаходиться під контролем ДТЕК Ахметова) і державним "Вугіллям України" є домовленості про реструктуризацію заборгованості на суму 397 млн грн за поставлене на підприємство вугілля. За даними видання, повертати борги компанія Ахметова зможе протягом 10 років за ставкою до 10%. Однак в офіційній відповіді ДТЕК на запит ЕП значиться вже інший термін - 20 років.

По суті, розстрочка на 10 або 20 років - це прощення боргу. Процентна ставка суттєво нижча за очікувану інфляцію. За десятиліття або два зростання цін повністю "з'їсть" не тільки відсотки, але й саму суму кредиту. А якщо відбудеться девальвація, ДТЕК "відіб'є" борг у найкоротший термін. Подібні умови для бізнесу донецького олігарха - явно не наслідок воєнних дій на його малій батьківщині. Захід України, де базується "ДТЕК Західенерго", не охоплений збройними конфліктами.

Очевидно, немає проблем у "ДТЕК Західенерго" і з платіжною дисципліною клієнтів. П'ята за величиною енергогенеруюча компанія України з встановленою потужністю 4707,5 МВт активно продає електроенергію на експорт у країни Європи. Очевидний цинізм як держчиновників, так і самого Ахметова. В умовах величезного дефіциту бюджету, який є головним аргументом для влади в процесі підвищення тарифів на електро- і теплову енергію для населення, держава фактично дозволяє одній з найбільших енергогенерацій не розраховуватися за боргами. Ймовірно, подібні умови реструктуризації боргу перед держпідприємством - ілюстрація міжсобойчика, який мають між собою ДТЕК і "Вугілля України". А ще вони сигналізують про скорочення впливу "сім'ї" на ринок вугілля після втечі з країни Віктора Януковича з побратимами.

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Вокзали в Донецьку та Ясинуватій працюють у штатному режимі

Донецька залізниця (ДЗ) спростовує інформацію, що з'явилася в соціальних мережах інформацію про те, що залізничні вокзали в Донецьку та Ясинуватій призупинили роботу, повідомили УНІАН у прес-службі залізниці. «У соціальних мережах з'явилася інформація, що вокзали Донецьк і Ясинувата нібито не працюють. Прес-служба Донецької залізниці заявляє, що ці відомості не відповідають дійсності. Залізничні вокзали станцій Донецьк і Ясинувата працюють у штатному режимі: пасажири обслуговуються в касах, прибувають і відправляються поїзди», - сказано в повідомленні. Згідно з повідомленням, Донецька залізниця зазначає, що як при відправленні, так і після прибуття деяких потягів існують затримки в часі, що пояснюється необхідністю коригування графіку руху в оперативному порядку, а іноді і маршруту курсування поїздів з метою забезпечення безпеки пасажирів і залізничників. У прес-службі підкреслили, що при плануванні поїздки пасажирам необхідно звертатися за уточнюючої інформацією в залізничні каси та довідкові служби вокзалів, а також слідкувати за оголошеннями на вокзалах та станціях, де по гучномовному зв'язку проводиться регулярне інформування про всі зміни у графіку руху поїздів.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня Донецька залізниця скасувала відправлення пасажирських поїздів з Луганська у зв'язку з нестабільною ситуацією на Донбасі, а з 27 липня - з Києва. Також з 30 липня Донецька залізниця змінила маршрути пасажирських поїздів, що курсують до станції Донецьк та Маріуполь і назад. Починаючи з другої половини травня, на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого Донецька залізниця скасовувала низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Зокрема, в Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово підривали залізничне полотно, мости, обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.

Збитки «Укрзалізниці» від дій терористів на сході країни досягає 600 млн грн, при цьому, у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, за прогнозами відомства, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

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«МТС Україна» хоче відновити зв'язок у Криму за допомогою інших операторів

Стільниковий оператор «МТС Україна» звернувся до інших українських операторів, які надають послуги зв'язку на території анексованого Криму, з проханням допомогти організувати технічний роумінг в їх мережах для відновлення зв'язку на півострові.

Про це повідомила компанія на офіційній сторінці в соціальній мережі Facebook. «Ми звернулися до інших українських операторів, які здійснюють діяльність на території півострова, з проханням допомогти організувати технічний роумінг в їх мережах як тимчасове рішення для швидкого відновлення зв'язку. У цей час наші колеги по ринку опрацьовують можливість оперативної реалізації цього рішення», - йдеться в повідомленні. До того ж у «МТС Україна» вкотре спростували інформацію про причетність компанії до умисного відключення мобільного зв'язку в Криму. «МТС Україна» категорично заявляє про те, що дії, які призвели до зупинки обладнання оператора в Криму, знаходяться поза діяльності компанії», - сказано в повідомленні. Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму й Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації. 4 серпня влади Росії запустили в аннексированном Криму роботу нового російського стільникового оператора «К-Телеком». За словами начальника управління Вадима Дворяненко, компанія є правонаступником «МТС Україна». 5 серпня «МТС Україна» заявила про відсутність мобільного зв'язку в місті Сімферополь. За даними ЗМІ, сьогодні, 6 серпня, зв'язок був відключений також у Севастополі та інших містах півострова.

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Україна тотально не обмежуватиме імпорт товарів з Росії - П'ятницький

Україна тотально не обмежуватиме імпорт російських товарів у разі аналогічних дій з боку Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу повідомив урядовий уповноважений у справах європейської інтеграції Валерій П‘ятницький. «Зі свого боку ми не збираємося діяти дзеркально. Якихось радикальних дій, щоб грати в ембарго, не планується», - сказав він.

За словами П‘ятницького, Україна діятиме виключно в рамках правил СОТ і виконуватиме всі взяті на себе зобов'язання. Питання встановлення мита на російські товари окремо розглядатиметься у кожному випадку. «Якщо ми говоримо про санітарний і фітосанітарний контроль, то він у нас є, і ми його використовуватимемо, щоб забезпечувати доступ на український ринок виключно безпечної та якісної продукції», - зазначив він. Урядовий уповноважений прогнозує, що в разі скасування Росією режиму безмитної торгівлі з Україною, нові мита можуть торкнутися майже всіх вітчизняних товарів, що експортуються до цієї країни. «Ці мита можуть бути 5, 10 або 20%, а в деяких випадках і до 80%», - сказав П’ятницький. На його думку, платити за можливе запровадження Росією мит будуть насамперед російські споживачі, оскільки значну частину української продукції на російському ринку наразі замінити неможливо.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня Міністерство економічного розвитку Російської Федерації розробило проект постанови уряду, якою запроваджуються мита на ввезення до Росії товарів українського походження. Згідно з проектом, мита запроваджуються «у розмірі ставок єдиного митного тарифу Митного союзу (ставок режиму найбільшого сприяння нації)". Режим найбільшого сприяння, який у Росії існує з тими країнами, з якими не укладено угоди про вільну торгівлю, передбачає встановлення середньозваженого тарифу на поставки товарів (нині близько 7,8%).

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Кабмін пропонує втричі скоротити єдиний соцвнесок

Кабінет міністрів у рамках податкової реформи має намір істотно скоротити податкове навантаження на фонд заробітної плати і запровадити диференціальну систему оподаткування доходів громадян, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, уряд пропонує залишити діючу ставку єдиного соціального внеску - близько 41% - щодо мінімальної зарплати. Всі доходи, вищі за мінімальну зарплату, пропонується оподатковувати за ставкою 15%. «Ми втричі знижуємо навантаження на фонд зарплати. Менше заробляєш – менше платиш, більше заробляєш – більше платиш податки», - сказав глава уряду.

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В Україні можуть скоротити кількість податків з 22 до 9

Кабінет міністрів України в рамках податкової реформи пропонує скоротити кількість діючих податків з 22 до 9.

Про це заявив сьогодні в ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Я не говоритиму про всю проблематику, яка є в нашій податковій системі. Про це свідчать наші позиції в рейтингу Doing Business, - сказав голова уряду. - В чому наші проблеми? Кількість податків, система адміністрування податків і ставки. Ми пропонуємо комплексний план».

За словами Яценюка, уряд пропонує оптимізувати кількість податків до 9. «В країні існує 22 податки, які платять українці. Уряд пропонує з 22 податків зробити тільки 9», - зазначив глава уряду.

Він пояснив, що під скорочення насамперед потрапить плата за ведення деяких видів підприємницької діяльності. «У нас 123 тис. платників такого податку, - сказав Яценюк. - Ми скасовуємо збір у вигляді надбавки за цільове використання природного газу – це сотні платників. Скасовується рентна плата за транспортування нафти і газу, скасовується збір за місця для паркування, скасовується збір на виноградарство і садівництво».

Голова уряду також наголосив, що низка податків буде оптимізована. «Ми якісно змінюємо акцизний податок. Тепер до акцизного податку ввійдуть власне акциз і додаткові платежі – класичний податок на розкіш, податок на реєстрацію першого транспортного засобу, екологічний збір і збір за цільову надбавку за тарифом на електроенергію», - пояснив глава уряду.

Другий блок – екологічний податок. Ліквідовується збір за користування лісовими ресурсами, а збір за користування надрами переведено в єдиний рентний платіж.

«Що стосується податку на нерухомість і податку на землю. Ми переходимо на європейську модель, яка передбачає перехід на єдиний податок на нерухомість і землю, де розташована ця нерухомість. Далі ми переводимо фіксований сільськогосподарський податок у сферу єдиного податку, - зазначив глава уряду. - Ми також передаємо значну частину ресурсу до компетенції місцевим органам. І такі два значні податки, як податок на нерухомість і єдиний податок переходять виключно до компетенції місцевих органів влади», - наголосив голова уряду.

Раніше Яценюк зазначав, що законопроект про економічне зростання України, який передбачає запровадження в Україні податкової реформи, має бути ухвалений у парламенті вже у вересні поточного року після обговорення з бізнесом і профільними громадськими організаціями.

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Дефіцит бюджету України за півроку знизився до 22,686 млрд гривень

Дефіцит державного бюджету України в першому півріччі 2014 року становив 22,686 млрд грн, що на 0,24%, або на 55 млн. грн, менше дефіциту за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Дефіцит державного бюджету за перше півріччя 2014 року становив 22,686 млрд гривень, що відповідає 33,1% річного показника, затвердженого Верховною Радою України в законі про бюджет із змінами (річний показник – 68,564 млрд грн)», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінфіну, зведений бюджет за перше півріччя виконано з дефіцитом у 20,777 млрд гривень, що на 34,95%, або 7,262 млрд грн, менше дефіциту в першому півріччі 2013 року.

Доходи держбюджету в першому півріччі становили 175,931 млрд гривень, і на 13,273 млрд грн, або на 8,2%, перевищили показник за аналогічний період минулого року. Зведений бюджет за цей період одержав 224,528 млрд гривень, тобто на 13,446 млрд грн, або на 6,4%, більше, ніж роком раніше. До загального фонду держбюджету за січень-червень надійшло 152,867 млрд гривень, і таким чином проти аналогічного періоду минулого року надходження збільшилися на 10,510 млрд грн, або на 7,4%.

Касові витрати держбюджету в першому півріччі становили 197,559 млрд гривень, і на 12,113 млрд грн, або на 6,5%, перевищили показник за аналогічний період минулого року. Витрати зведеного бюджету за цей період становили 244,242 млрд грн, тобто, на 5,106 млрд грн, або на 2,1%, більше, ніж роком раніше. Витрати загального фонду держбюджету в січні-червні становили 176,234 млрд гривень, і таким чином проти аналогічного періоду минулого року виросли на 8,938 млрд грн, або на 5,3%.

Також повідомляється, що в першому півріччі погашення основної суми боргу держбюджету становило 47,979 млрд гривень, зокрема внутрішнього боргу – 31,513 млрд гривень, зовнішнього, – 16,466 млрд гривень. Держзапозичення на фінансування бюджету проведені в обсязі 87,372 млрд гривень, зокрема на внутрішньому ринку – 32,752 млрд гривень, із зовнішніх джерел – 54,619 млрд гривень.

Надходження від приватизації державного майна в січні-червні становили 52,8 млн. гривень.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит державного бюджету України за підсумками січня-травня 2014 року становив 12,224 млрд грн, що на 33,9% менше показника дефіциту за аналогічний період минулого року в розмірі 18,488 млрд грн.

Верховна Рада 31 липня ухвалила запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік. Згідно з допрацьованим законом, доходи держбюджету в 2014 році становитимуть 377,822 млрд грн, витрати - 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит – 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу - 806,962 млрд грн.

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Путін заборонив у Росії продукти з країн, які ввели санкції

Президент Росії Володимир Путін підписав Указ «Про застосування окремих спеціальних економічних заходів з метою гарантування безпеки Російської Федерації», яким забороняється протягом року ввозити на територію Російської Федерації окремі види сільськогосподарської продукції, сировину і продовольство з країн, що запровадили проти РФ санкції.

Текст документа опублікований на сайті глави російської держави.

«Протягом одного року з дня набуття цим указом чинності забороняється або обмежується здійснення зовнішньоекономічних операцій, що передбачають ввезення на територію Російської Федерації окремих видів сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, країною походження яких є держава, що ухвалила рішення про запровадження економічних санкцій до російських юридичних і (або) фізичних осіб або приєдналася до такого рішення», - повідомляється в документі.

Як наголошується на сайті, документ прийнято «з метою захисту національних інтересів Російської Федерації».

Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз ухвалив рішення про запровадження третьої економічної фази санкцій за підтримку Росією бойовиків на Донбасі і анексію Криму. Санкції почали діяти з 1 серпня. Вони передбачають обмеження доступу російських банків до європейських фінансових ринків, запровадження ембарго на торгівлю зброєю, запровадження експортних обмежень на товари подвійного використання і обмеження доступу Росії до технологій у нафтовому секторі. Також ЄС запровадив санкції щодо кількох фізичних осіб.

США 29 липня запровадили нові економічні санкції проти РФ у зв'язку з анексією українського Криму Росією і дестабілізацією в Україні. Вони стосуються трьох російських банків - Банку Москви, Російського сільськогосподарського банку і «ВТБ-банку», а також «Об'єднаної суднобудівної корпорації».

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Інфляція в Україні за місяць сповільнилася до 0,4%

Інфляція в Україні в липні порівняно з червнем 2014 року сповільнилася до 0,4% з 1%, зафіксованого в червні порівняно з травнем, повідомляється на сайті Державної служби статистики.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Згідно з повідомленням, у річному виразі (проти липня 2013 року) інфляція прискорилася до 12,6% з 12%, зафіксованих місяцем раніше.

З початку 2014 року, проти грудня 2013 року, інфляція в липні прискорилася до 12% з 11,6%, зафіксованих місяцем раніше.

За інформацією Держстату, в липні проти червня найбільше подорожчали яйця – на 12,8% (проти липня 2013 року – на 20,6%), м'ясо і м'ясні продукти – на 4,1% (13,1%), житло і комунальні послуги – на 4% (20,6%), алкогольні напої і тютюнові вироби – на 2,8% (14,9%), безалкогольні напої – на 2,5% (13,9%), фрукти – на 2,4% (13,2%), макаронні вироби – на 2,4% (11,9%), соняшникова олія – на 2,3% (1,2%).

Найбільше зниження цін зафіксовано на овочі – на 30,7% (проти липня 2013 – зниження на 13%), одяг і взуття – на 3,2% (3%).

Як повідомляв УНІАН, інфляція в Україні в червні, без урахування тимчасово окупованої території АР Крим і міста Севастополя, порівняно з травнем 2014 року становила 1%, проти червня 2013 року – 12%, проти грудня 2013 року – 11,6%.

У 2013 році споживчі ціни в Україні збільшилися на 0,5%.

Уряд прогнозує інфляцію за підсумками 2014 року на рівні 12-14%.

Міжнародний валютний фонд прогнозує прискорення інфляції в поточному році до 16%.

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Яценюк пояснив, кого з аграріїв переведуть на загальне оподаткування

Кабінет міністрів України в рамках проведення податкової реформи має намір перевести на загальну систему оподаткування, зокрема оподаткування на додану вартість, агропідприємства, річний оборот яких становить більш як 20 млн. грн і земельний банк яких налічує понад 3 тис. га земель сільгосппризначення, заявив у ході засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Ми пропонуємо на обговорення дві моделі реформування ПДВ в агросекторі. Перша модель – всі ті, у кого річний обсяг виручки не перевищує 20 млн. грн і 3 тис. га, залишаються на діючій системі оподаткування. Всі решта переходять на загальну систему. Це означає, що 90% підприємств, які працюють в агросекторі, залишаються на діючій системі оподаткування, і лише 10% переходять на загальну систему», - сказав Яценюк.

При цьому він зазначив, що Кабмін готовий обговорювати це питання. «Ми знаємо, що в Раді (Верховній Раді - УНІАН) є серйозне аграрне лобі і ми готові до дискусії про те, яку систему оподаткування агросектору ви вибираєте», - звернув увагу Яценюк.

Водночас він зазначив, що зміни оподаткування в агросекторі спричинять і зміни в системі підтримки підприємств з боку держави. «Наступного року вважаю за необхідне відновити систему компенсації процентних платежів за кредитами аграріям», - сказав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, у Україні діє режим пільгового оподаткування для сільгоспвиробників, запроваджений у 1998 році. Він включає фіксований сільгоспподаток, акумуляцію сільгосппідприємствами коштів ПДВ, а також підтримку тваринницьких господарств за рахунок перерахування ПДВ переробних компаній.

У липні Кабмін вніс на розгляд Верховної Ради законопроект, який передбачає переведення з 1 січня 2015 року великих агровиробників (які обробляють більш як 1 тис. га з щорічним оборотом у 20 млн. грн) на загальну систему оподаткування на додану вартість (ПДВ), а також продовження до 1 січня наступного року режиму звільнення від ПДВ операцій з експорту зернових і технічних культур.

Аграрії неодноразово виступали з вимогою відмовитися від ідеї внесення будь-яких змін до Податкового кодексу щодо спецрежиму оподаткування. Мінагропрод у свою чергу обіцяв аграріям не змінювати систему оподаткування аж до січня 2016 року.

УНІАН