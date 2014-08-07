ТОП-10 (7 серпня)

Меткомбінати Тарути на межі зупинки через брак коксу

Держборг України в червні знизився на $589 млн

Глава Нацбанку розповіла, коли зміцниться гривня

Росія забороняє транзитні рейси українських авіакомпаній

РФ заборонила постачання м'яса, овочів, риби і молочки з країн, які ввели санкції

Долар зріс до 12,60 гривень

НБУ призупинив роботу банків у поки непідконтрольних Україні населених пунктах

Світовий банк виділив $500 млн фінсектору України

Україна готова купувати російський газ тільки на ринкових умовах

Україна призупиняє спецмита для Білорусі з 19 серпня

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Меткомбінати Тарути на межі зупинки через брак коксу

Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського і Алчевський меткомбінат, що входять до корпорації «Індустріальний союз Донбасу» (ІСД), знаходяться на межі зупинки через брак коксу на складах підприємств. Про це повідомляється на сайті ДМК ім. Дзержинського з посиланням на генерального директора Максима Завгороднього. «Ситуація по коксу настільки важка, що ми повинні були б призупинити виробництво взагалі як таке. Алчевськ зупинився, у нас з трьох доменних печей працює одна - на 75% потужності», - цитує прес-служба Завгороднього. Він зазначив, що на залізничній станції Дебальцеве все заміновано бойовиками і робітників немає. Алчевський комбінат, щоб не зупинити коксову батарею, зробив собі одну залізничну гілку і тепловозною тягою приносить вугілля. «Якщо батарея охолоне - Алчевський металургійний комбінат втратить основні фонди. Як підсумок - буде вирішуватися питання з Алчевським меткомбінатом, потім - з нашим», - сказав гендиректор ДМК. За його словами, в таких умовах російська гірничо-металургійна компанія «ЄВРАЗ» передала Алчевському меткомбінату 20 тис. тонн коксу, який дозволяє в такому режимі одною доменною піччю «дожити» до того моменту, коли доїде покупний кокс з Росії. Крім того він повідомив, що компанії «Алтайкокс» і «Кокс» (Кемерово, Росія) вантажать по 30 тис. тонн коксу, який надійде на комбінат 14 серпня, і з цієї дати комбінат до кінця місяця зможе працювати на повну потужність. Гендиректор ДМК підкреслив, що в цей час із "Заводу" на ДМК ім. Дзержинського поставляється близько 850 тонн коксу, з іншого коксохімзаводу "ЄВРАЗУ" - близько 320 тонн коксу на добу, проте цього не достатньо. «Зараз комбінат веде переговори з колегами із групи «Метінвест» щодо співпраці з «ЄВРАЗ Дніпродзержинський коксохімічний завод», який поставляв кокс в Маріуполь. Проблема така ж - кокс неможливо туди доставити. Тому, ймовірно, ми досягнемо якихось домовленостей в найближчі дні, і кокс, який у них є, вони будуть віддавати нам», - додав Завгородній.

Він зазначив, що перебої з поставками коксу - це тимчасове явище. Але навіть в таких умовах робітники будуть отримувати зарплату, однак премії будуть скасовані, оскільки план виробництва не виконується.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня на Донбасі проводиться антитерористична операція проти терористів, озброювати і фінансуються Росією, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької і Луганської областей. На початку липня українські силовики звільнили від терористів кілька міст регіону, при цьому військові продовжують вести операцію до повного очищення Донбасу від терористів.

Довідка УНІАН. Корпорація «Індустріальний союз Донбасу» належить голові Донецької ОДА Сергію Таруті, бізнесмену Олегу Мкртчану, а також групі невідомих російських інвесторів. До складу корпорації входять Алчевський меткомбінат, Дніпровський меткомбінат ім. Дзержинського і Дніпропетровський трубний завод.

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Держборг України в червні знизився на $589 млн

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 30 червня 2014 року становила 69,510 млрд дол., що на 589 млн. дол., або на 0,84%, менше показника на початок місяця.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів України. За даними Мінфіну, загальна сума державного і гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в червні знизилася на 3,576 млрд грн, або на 0,43%. З початку року, за січень-червень, державний і гарантований державою борг знизився на 3,600 млрд дол., або на 4,92%, тоді як у гривневому еквіваленті – зріс на 237,467 млрд грн, або на 40,64%.

Державний і гарантований державою зовнішній борг у червні знизився на 285 млн. дол., або на 0,69% – до 41,143 млрд дол. і становив 59,19% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Внутрішній борг знизився на 303 млн. дол., або на 1,06%, – до 28,367 млрд дол. Прямий держборг уряду України в червні знизився на 554 млн. дол., або на 0,97% – до 56,844 млрд дол., що становить 81,78% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Зокрема, зовнішній борг знизився на 260 млн. дол., або на 0,83% – до 31,158 млрд дол., внутрішній – на 293 млн. дол., або на 1,13% – до 25,686 млрд дол. Гарантований державою борг України на 30 червня становив 12,666 млрд дол., зокрема зовнішній – 9,985 млрд дол., внутрішній – 2,681 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 1 квітня становила 65,894 млрд дол. (721,837 млрд у гривневому еквіваленті), що на 7,216 млрд дол., або на 9,87%, менше показника на початок цього року в 73,110 млрд дол. Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.

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Глава Нацбанку розповіла, коли зміцниться гривня

Національний банк України оптимістично оцінює перспективи гривні, чекаючи позитивних тенденцій для національної валюти у разі відновлення мирної обстановки в країні. Про це заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева в ефірі телеканалу «Україна».

За словами очільника НБУ, знецінення гривні до рівня 15-20 грн за долар в осінні місяці, як це традиційно прогнозують учасники ринку, чекати не варто. «Про такі цифри. Ми їх навіть не обговорюємо. Наші очікування такі, що з гривнею не тільки нічого не повинно статися, а й мають відбуватися якісь позитивні моменти. Дивитися з оптимізмом в майбутнє – це те, що нам треба. Для цього потрібний мир у країні, це я вам скажу точно», – відзначила Гонтарева. Нагадаємо, 5 серпня Нацбанк вперше після 3-місячної перерви вийшов на валютний ринок з інтервенціями і продав 69 млн дол., щоб зміцнити гривню, яка за два тижні знецінилася майже на 70 копійок на тлі новин про можливу відставку уряду. Як пояснила Гонтарева, регулятор виходив на ринок з курсом 11,93–12,26 грн/дол., тим самим показуючи ринку своє бачення вартості гривні. «Ніяких коридорів Національний банк більше не дає. НБУ займається тим, що стежить за інфляцією і гальмує ці процеси», – додала вона. Голова Нацбанку підкреслила, що регулятор постійно відстежує розвиток ситуації на міжбанківському валютному ринку і має намір надалі контролювати ситуацію в посиленому режимі.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у вівторок ухвалив рішення вийти на міжбанківський валютний ринок з двосторонніми котируваннями на рівні 11,93–12,26 грн/дол. з метою згладжування сплеску обмінного курсу і через надмірну волатильність ринку.

За оцінками регулятора, валютний ринок перебуває практично у рівновазі, і підвищення попиту на готівкову іноземну валюту має інерційний характер, зумовлений політичними подіями минулого тижня. Нагадаємо, що 24 липня після розпаду парламентської коаліції Верховна Рада провалила голосування за урядові законопроекти про зміни до податкового законодавства, і прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив про відставку. У результаті гривня після відносної стабільності в попередні три місяці подолала психологічний бар’єр у 12 грн/дол. і, таким чином, з початку року знецінилася до долара більш ніж на 50%. 31 липня Верховна Рада не підтримала відставку Арсенія Яценюка з поста прем'єр-міністра України і ухвалила запропоновані урядом зміни до Податкового кодексу і держбюджет на 2014 рік.

На думку експертів, ухвалення цих законів необхідне для отримання наступного траншу кредиту від Міжнародного валютного фонду і має поступово понизити напруженість на валютному ринку, внаслідок чого у найближчі кілька днів курс має стабілізуватися на рівні близько 12 грн/дол. Поки валютний ринок не відреагував на рішення парламентаріїв, і в середу, 6 серпня, на час закриття торгів на міжбанківському ринку котирування гривні до долара встановилися на рівні 12,38/12,50 грн/дол.

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Росія забороняє транзитні рейси українських авіакомпаній

Росія ухвалила рішення припинити транзитні рейси українських авіакомпаній через свою територію до низки країн, повідомляє прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв, пише РИА Новости.

"Росія припиняє транзитні рейси українських авіакомпаній через повітряний простір РФ до Грузії, Азербайджану, Вірменії і Туреччини", - сказав він у четвер на засіданні уряду.

Як повідомляв УНІАН, звичайні акції ВАТ "Аерофлот" впали майже на 6% на тлі обговорення російськими властями запровадження обмежень або заборони транзитних польотів європейських авіакомпаній з Європи до Азії через територію Росії.

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РФ заборонила постачання м'яса, овочів, риби і молочки з країн, які ввели санкції

Росія повністю заборонила поставки яловичини, свинини, м'яса птиці, риби, овочів, фруктів, молочної продукції з країн, які ввели проти неї санкції. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сказав на засіданні російського уряду.

«Я підписав постанову уряду. Росія вводить повну заборону на поставки яловичини, свинини, плодоовочевої продукції – овочів і фруктів, м'яса птиці, риби, сирів, молока і молочних продуктів з країн ЄС, США, Австралії, Канади і Королівства Норвегія», - сказав Медведєв.

За його словами, всі ці заходи не торкнуться дитячого харчування і продуктів, які люди самі купують у цих країнах. «Обмеження вводяться з сьогоднішнього дня на один рік, але якщо наші партнери продемонструють конструктивний підхід з питань співпраці, уряд готовий переглянути терміни дії цих заходів», - сказав Медведєв. Він відзначив, що Росія довгий час не відповідала на санкції Заходу.

«Ми до останнього сподівалися, що наші зарубіжні колеги зрозуміють, що санкції – це шлях у глухий кут, вони нікому не потрібні, але вони не зрозуміли. Ситуація склалася так, що ми змушені піти на заходи у відповідь», - сказав Медведєв.

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Долар зріс до 12,60 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,4000/12,5500, до 12:00 ціни зросли 12,5000/12,5800. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 12,5000/12,6000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3418/0,3460, до 12:00 ціни піднялися 0,3448/0,3474. До закриття торгів ціни досягли рівня 0,3460/0,3506. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,2635 (+0.0385).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3365/1,3390. Ринок євро-гривні відкрився котируваннями - 16,5875/16,7905, до 12:00 ціни пішли вгору 16,7155/16,8265. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 16,7070/16,8445.

Як повідомляв УНІАН, у четвер на відкритті торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні щодо долара знизилися до 12,4000/12,5500 грн/дол. проти 12,3800/12,5000 грн/дол. на закритті торгів у середу, 6 серпня.

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НБУ призупинив роботу банків у поки непідконтрольних Україні населених пунктах

Національний банк України зобов'язав банки України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою.

«Банкам України призупинити здійснення всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою», - йдеться у постанові регулятора від 6 серпня №466, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Одночасно Нацбанк зобов'язав «Укрпошту» і небанківські установи призупинити фінансові операції на цій території і з нею, зокрема прийом і виплату переказів коштів.

Регулятор зобов'язав свій гендепартамент регулювання грошового обігу щодня інформувати банки про райони і міста обласного значення Донецької і Луганської областей, які не контролюються українською владою.

Нацбанк рекомендував банкам до повного відновлення діяльності надавати клієнтам послуги за допомогою засобів мобільного обслуговування.

Регулятор пояснює своє рішення необхідністю запобігти загрозі життю і здоров'ю клієнтів і працівників банків і фінустанов на території Донецької і Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України з 24 липня ввів надзвичайний режим роботи банківської системи в Донецькій, Луганській областях і Автономній Республіці Крим, оскільки ситуація, що склалася, не дозволяє працювати і забезпечувати фінансування потреб держави і життєдіяльності населення в звичайному режимі.

У рамках надзвичайного режиму роботи НБУ дозволив банкам по окремих напрямах діяти за спрощеною процедурою, при цьому зобов'язавши банки вживати заходи для забезпечення збереження життя і здоров'я працівників. Надзвичайний режим роботи банківської системи може вводитися на окремих територіях і на певний термін.

Під час надзвичайного режиму роботи правління Нацбанку може ухвалити рішення про призупинення або повну заборону діяльності банків або проведення окремих операцій, а також вимагати будь-яку додаткову інформацію від банків.

Нагадаємо, що згідно із Законом про запобігання негативного впливу на стабільність банківської системи, що діє з 11 липня, нормативно-правові акти НБУ набувають чинності після їх офіційної публікації без реєстрації в Міністерстві юстиції. Наразі постанова НБУ ніде не опублікована.

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Світовий банк виділив $500 млн фінсектору України

Рада виконавчих директорів Світового банку сьогодні затвердила нову операцію на 500 млн. дол. у рамках першої позики на політику розвитку фінансового сектора України і реформування банківської системи, говориться в заяві банку, переданій агентству УНІАН.

«Ми надаємо допомогу органам державної влади України для впровадження невідкладного комплексу заходів, спрямованих на відновлення стійкого зростання. Питання забезпечення ефективного і стабільного функціонування банківської системи гостро стоїть на порядку денному реформ, реалізацію яких Світовий банк підтримуватиме і надалі через цю позику та інші інструменти», - говориться в заяві.

За інформацією банку, позика буде спрямована на підтримку Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для вирішення проблем неплатоспроможних банків, незалежне стрес-тестування 35 найбільших банків країни, а також на зміцнення системи банківського нагляду.

Банк нагадує, що позика є частиною загальної допомоги з подолання кризи в Україні, про яку група Світового банку оголосила в березні цього року і обсяг якої до кінця 2014 року становитиме 3,5 млрд дол. З урахуванням цієї позики, поточний кредитний портфель Світового банку становитиме 4,19 млрд дол. у рамках 12 операцій, що реалізуються в країні.

За інформацією на сайті Міністерства фінансів, кредитні кошти будуть залучені до держбюджету на 16 років з 7-річним пільговим періодом за змінною процентною ставкою на 6 місяців «LIBOR + змінний спред» і з одноразовою комісією 0,25%.

Як повідомляв УНІАН, Україна підписала кредитний договір зі Світовим банком щодо фінансування трьох нових проектів загальною вартістю 1,48 млрд дол. у рамках загального обсягу фіндопомоги Україні, яка цього року може становити 3,5 млрд дол.

У складі пакета кредит на 750 млн. дол. на політику розвитку, кредит на 382 млн. дол. за проектом підвищення енергоефективності у сфері централізованого теплопостачання і кредит на 350 млн. дол. за проектом розвитку інфраструктури. Кредитні кошти надаються на 15 років, пільговий період становить 5 років, ставка 0,9% річних. Фінансування супроводжуватиметься технічною допомогою і проведенням діалогу з владою України для прискорення структурних і макроекономічних реформ.

Уряд України планував до кінця липня підписати зі Світовим банком договір за ще одним кредитом на 500 млн. дол. для стабілізації банківського сектора, про що наприкінці травня повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

Світовий банк є основним партнером України в галузі розвитку. З моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році загальний обсяг зобов'язань банку в країні досяг більш як 9 млрд. дол. США в рамках 45 проектів і програм.

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Україна готова купувати російський газ тільки на ринкових умовах

Україна, відключена «Газпром» із середини червня від поставок природного газу, готова купувати російське «блакитне паливо» за ринковими цінами, які формуються на європейських біржах.

Про це заступник міністра енергетики і вугільної промисловості Вадим Уліда сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

«Ми готові купувати газ. Нам не потрібно ніяких виняткових, ексклюзивних умов. Ми готові купувати газ на ринкових принципах», - сказав він.

Також Уліда уточнив, що прийнятна для України ціна на природний газ перебуває в межах від 300 до 350 дол. за тис. кубометрів, залежно від транспортування і місця, де ці обсяги купуються.

«На жаль, ті умови, які висуваються з боку Російської Федерації, вони не є ринковими. Там знову є прив'язка до якоїсь формули, знову є прив'язка до рішення російського уряду. Тобто знову може бути одностороння зміна ціни, як це було. Коли спочатку нам давали по 268 дол. за тис. кубометрів, потім без будь-яких причин сказали, що газ коштуватиме 500 дол.», - відзначив заступник міністра.

«Для того щоб не наступати на одні й ті самі граблі двічі, ми говоримо - звичайний європейський контракт, за яким Росія продає газ до Європи», - сказав він.

Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим, і, як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною суто за політичними мотивами. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною із пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко побудовану єдину позицію.

16 червня о 10-й годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля постачання газу для України, залишивши тільки об'єми прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

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Україна призупиняє спецмита для Білорусі з 19 серпня

Україна з 19 серпня призупиняє дію спеціальних мит на ввезення білоруських товарів, введених раніше у відповідь на дискримінаційні заходи Білорусі щодо вітчизняного експорту.

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Відповідне рішення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі буде опубліковано в газеті «Урядовий кур'єр» 8 серпня.

Відповідно до повідомлення, Мінекономрозвитку України розраховує, що Республіка Білорусь найближчим часом не здійснюватиме ліцензування українських кондитерських виробів і сировини для їх виробництва, окремих видів макаронних виробів, пива солодового, цементу, скла полірованого і склотари.

Білоруська сторона повинна забезпечити відміну угод про постачання товарів, якими визначаються цінові й кількісні обмеження, укладені між українськими експортерами і державними органами Республіки Білорусь.

Разом з тим, у рішенні комісії передбачено, що спеціальне мито може бути відновлене до 31 грудня 2016 року за заявою українських виробників-експортерів у разі наявності факту дискримінаційних дій з боку Республіки Білорусь.

Як повідомлялося раніше, постановами Ради міністрів Республіки Білорусь було введено режим ліцензування імпорту пива солодового, кондитерських виробів і сировини для їх виробництва, окремих видів макаронних виробів, цементу, скла полірованого і склотари до Республіки Білорусь з країн, які не є членами Митного союзу.

Видача ліцензій здійснювалася за наявності угод про умови постачання між білоруським державним органом і українським експортером, в яких встановлювалися цінові і кількісні обмеження, що суперечить міжнародним зобов'язанням.

На думку української влади, такі дії Республіки Білорусь створили штучні перепони з доступу на білоруський ринок і завдали значного збитку українським виробникам.

З метою захисту вітчизняних експортерів Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 1 липня 2014 року ухвалила рішення про застосування заходів у вигляді введення спеціального мита на деякі білоруські товари. Спеціальне мито набуло чинності 27 липня 2014 року.

УНІАН