ТОП-10 (8 серпня)

«МТС Україна» відновила мобільний зв'язок у Криму

Долар знову росте - 12,70 гривень

«Укрзалізниця» підвищила ціни на квитки на 10%

Нацбанк відключив свої системи від Донецька і Луганська і вивіз гроші зі сховища

Кабмін схвалив законопроект щодо санкцій проти Росії

Білорусь з 19 серпня скасує ліцензування українських товарів

Україна в якості санкцій проти РФ може зупинити транзит газу до Європи

Нацбанк сподівається перейти до інфляційного таргетування через рік-півтора

Суд заарештував активи компанії Новинського на 4,6 млрд гривень

Світовий банк може збільшити до $1 млрд допомогу фінсектору України

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«МТС Україна» відновила мобільний зв'язок у Криму

Один з найбільших українських стільникових операторів «МТС Україна» повідомляє про відновлення 7 серпня о 19.30 надання послуг зв'язку на території окупованого Криму. «Обслуговування абонентів «МТС Україна» організовано на основі одностороннього технічного роумінгу і здійснюється відповідно до універсального тарифу, умови якого максимально наближені до умов тарифів, якими кримські абоненти користувалися раніше», - повідомляється в прес-релізі компанії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі оператора, послугу роумінгу для «МТС Україна» надала новоутворена російська компанія «К-телеком». «У нас дві доби не було зв'язку в Криму. Виникла екстраординарна ситуація, тому ми зверталися до всіх операторів і просили їх допомогти в терміновому порядку організувати обслуговування абонентів на їх мережах. На жаль, українські оператори виявилися здебільшого конкурентами і з якихось причин не особливо поспішали нам надати канали зв'язку. Тому ми звернулися до компанії «К-телеком», яка через швейцарський хаб надала нам можливість використовувати їх мережу», - повідомила начальник відділу у зв'язках з громадськістю «МТС Україна» Вікторія Рубан. При цьому вона зазначила, що компанія продовжує розглядати можливість організації технічного роумінгу в мережах інших українських операторів.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації. 4 серпня влада Росії запустила в анексованому Криму роботу нового російського стільникового оператора «К-телеком». За словами начальника управління Вадима Дворяненка, компанія є правонаступником «МТС Україна».

З 5 серпня в Сімферополі, Севастополі та інших містах Криму почалося відключення мобільного зв'язку оператора «МТС Україна». У компанії зазначили, що через відсутність можливості управляти всіма важливими елементами мережі роботу оператора в Криму було «повністю паралізовано». Після цього компанія звернулася до інших операторів, які надають послуги зв'язку на території анексованого Росією Криму, з проханням допомогти організувати технічний роумінг в їх мережах для відновлення зв'язку на півострові.

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Долар знову росте - 12,70 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань - 12,5500/12,7000. Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», ціни на російську піднялися - 0,3438/0,3479.

Котирування з євро-гривні пішли вгору - 16,8070/17,0105. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,3394/96 (четвер - 1,3377/79).

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«Укрзалізниця» підвищила ціни на квитки на 10%

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") провела заплановану індексацію тарифів на проїзд у пасажирських потягах внутрішнього сполучення на 10% проти 2013 року у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і потягів категорії "Інтерсіті+". Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

"Тарифи на проїзд у пасажирських потягах будуть проіндексовані з 8 серпня і 1 жовтня цього року. Вартість проїзду збільшиться двічі по 10% у всіх категоріях пасажирських вагонів, окрім СВ і потягів "Інтерсіті+". Проте тарифи на пасажирські перевезення і після індексації залишаться нижчими за їхній економічно обґрунтований рівень, оскільки проїзд українською залізницею найдешевший серед країн СНД", - сказано в повідомленні. Згідно з повідомленням, індексація тарифів відбувається на підставі наказу Міністерства інфраструктури України №332 від 21 липня "Про затвердження змін до тарифів на перевезення пасажирів, багажу і вантажобагажу залізничним транспортом у внутрішньому сполученні".

«Тарифи на перевезення багажу і вантажобагажу не зміняться. Підвищення тарифів у грудні 2014 року проти грудня попереднього року становитиме 21%», - наголосили в прес-службі. Зокрема, зараз вартість проїзду в плацкартному вагоні фірмового потягу маршрутом Київ - Харків (489 км) при дії коефіцієнта за днями тижня 1,0 і періодом року 1,07 (з урахуванням комісійного збору, вартості постільної білизни) становить 115,4 грн, у купейному вагоні - 207,94 грн. Після першого етапу підвищення тарифів вартість проїзду в плацкартному вагоні збільшиться на 8,84 грн – до 124,24 грн, в купейному - на 18,1 грн – до 226,04 грн.

Після другого етапу підвищення тарифів з 1 жовтня вартість проїзду зменшиться, оскільки діятиме нижчий коефіцієнт періоду року - 0,93. Зокрема, в жовтні в плацкартному вагоні вищезгаданого маршруту вартість проїзду зменшиться на 4,27 грн – до 119,97 грн, у купейному - на 8,75 грн, до 217,29 грн. Наразі вартість проїзду в плацкартному вагоні фірмового потягу маршрутом Київ - Одеса (655 км) при дії коефіцієнта за днями тижня 1,0 становить 123,56 грн, у купейному вагоні - 220,53 грн. Після першого етапу підвищення тарифів вартість проїзду в плацкартному вагоні збільшиться на 9,66 грн – до 133,22 грн, в купейному - на 19,36 грн – до 239,89 грн. Після другого етапу індексації вартість проїзду в плацкартному вагоні зменшиться на 4,67 грн і становитиме 128,55 грн, в купейному - на 9,36 грн - до 230,53 грн. Також повідомляється, що протягом минулого і поточного років подорожчала продукція, що купується для потреб залізничної галузі. Зокрема, збільшилися ціни на дизельне паливо на 54%, електроенергію - на 20,3%, локомотивні бандажі - на 21,3%, пасажирські колеса - на 11,7%.

«Укрзалізниця» наголошує, що підвищення вартості проїзду зумовлене необхідністю поступового зниження перехресного субсидування пасажирських перевезень за рахунок прибутку від вантажних, наближення їх до економічно обґрунтованого рівня. «Це дасть змогу частково покрити витрати, викликані збільшенням цін на продукцію, що купується для потреб пасажирських перевезень і забезпечення безпеки руху», - підсумували в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня 2014 року "Укрзалізниця" провела індексацію тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом територією України на 12,5% проти 2013 року. Міністерство інфраструктури України має намір створити спеціальну комісію з регулювання залізничних тарифів у рамках реформування "Укрзалізниці". Уряд 25 червня ухвалив рішення перетворити Державну адміністрацію залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в публічне акціонерне товариство до 1 січня 2015 року.

Довідка УНІАН. Вартість проїзду українськими залізницями є найнижчою серед країн СНД. Так, вартість проїзду у внутрішньому сполученні в плацкартних вагонах Російських залізниць у 4,5-5,36 разу перевищує діючий в Україні тариф, а в купейних вагонах - в 4,3 разу. Проїзд у плацкартних вагонах потягів Казахстану дорожчий у 2,7-2,9 разу, а в купейних - у 2,25-2,42 разу.

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Нацбанк відключив свої системи від Донецька і Луганська і вивіз гроші зі сховища

Національний банк України відключив усі свої системи від Донецька і Луганська і вивіз гроші зі сховищ, повідомила голова НБУ Валерія Гонтарева.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідаючи на запитання про вчорашню заборону на проведення фінансових операцій на територіях Донецької і Луганської областей, не підконтрольних українській владі, Гонтарева сказала: «У Луганську світла немає місяць, до чого підключити апарат, як виконувати платіж? Ми однозначно все зупиняємо. Нацбанк відключив всі свої системи від Донецька і Луганська, вивезли гроші зі сховища, там окуповано все». Гонтарева пояснила, що це рішення є формальним підтвердженням факту, що вже відбувся. «Як можна людей виводити на роботу, завозити готівку? У нас дуже довго банки намагалися, особливо державні, підвозити туди готівку. Нацбанк вже не забезпечував ані інкасацію, ані підвезення грошей. Банки вже не можуть це фізично робити. Усі гроші відбирають бандформування, там триває війна. Я думаю, що там потрібна гуманітарна допомога. Грошова вже не допоможе», - додала вона. Голова Нацбанку нагадала, що два місяці тому терористи захопили регіональне управління Національного банку і розмістили у ньому так званий «Донецький народний банк».

«Ми усіх наших співробітників відпустили додому і платимо їм зарплату. Але чули, що наші співробітники якимсь чином, одержуючи нашу зарплату, ходили на роботу у цей «Донецький народний банк». Те саме почало відбуватися з банками», - розповіла вона. Гонтарева також нагадала, що у Криму після анексії залишилося 3,2 млрд грн готівки, тоді як у Донецькій і Луганській областях її вже практично немає, в Луганську вже не працюють магазини, там порожні полиці. «У Донецьку і Луганську нічого не залишилося, там Нацбанк зробив кроки. Зрозуміло, що ніхто не знищував гроші і документи, поки з Нацбанком було не узгоджено. Інакше вони йшли у руки терористів. Ви ж знаєте – захоплювалися інкасаторські машини, розстрілювалися люди», – сказала голова Нацбанку і підкреслила, що знищити готівку і документи – це кращий варіант, чим передати все у руки бандформувань.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України зобов'язав банки України, «Укрпошту» і небанківські фінансові установи припинити здійснення усіх видів фінансових операцій у населених пунктах, які не контролюються українською владою, про що йдеться у постанові регулятора від 6 серпня.

Одночасно регулятор зобов'язав свій Генеральний департамент регулювання грошового обігу щодня інформувати банки про райони і міста обласного значення Донецької і Луганської областей, які не контролюються українською владою. У 24 липня Нацбанк увів надзвичайний режим роботи банківської системи у Донецькій, Луганській областях і в Криму, оскільки ситуація, що склалася, не дозволяє працювати і забезпечувати фінансування потреб держави і життєдіяльності населення у звичайному режимі. У рамках надзвичайного режиму роботи НБУ дозволив банкам по окремих напрямках діяти за спрощеною процедурою, при цьому зобов'язавши банки вживати заходів для забезпечення збереження життя і здоров'я працівників. Надзвичайний режим роботи банківської системи може вводитися на окремих територіях і на певний термін.

Під час надзвичайного режиму роботи правління Нацбанку може ухвалити рішення про припинення або повну заборону діяльності банків або проведення окремих операцій, а також вимагати будь-яку додаткову інформацію від банків. Згідно із Законом про попередження негативного впливу на стабільність банківської системи, що діє з 11 липня, нормативно-правові акти НБУ набирають чинності після їх офіційного опублікування без реєстрації у Міністерстві юстиції. На даний час постанова НБУ поки ніде не опублікована.

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Кабмін схвалив законопроект про санкції проти Росії

Кабінет міністрів України розробив і затвердив проект закону про введення санкцій проти юридичних і фізичних осіб, підозрюваних у злочинах проти територіальної цілісності України та її громадян, заявив на брифінгу в п'ятницю прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. «У рамках нашої координації із західними партнерами уряд ухвалив низку рішень. Для введення санкцій Кабінет міністрів України затвердив проект закону про санкції. Це вперше в історії в Україні, ми, як держава, застосовуємо санкції проти суб'єктів, які вчиняють злочини проти нашої країни і наших громадян», - сказав глава уряду.

За словами прем'єра, відповідно до закону Україна має право запровадити 26 видів санкцій, включаючи замороження активів, заборону на ведення господарської діяльності на території України, заборона на користування радіочастотними ресурсами, інтернетом та іншими засобами зв'язку, заборона на участь у приватизації об'єктів державної власності, заборона на користування ліцензіями, повну або часткову заборону транзиту всіх видів ресурсів.

«Крім того, закон передбачає процедуру ліцензування і квотування, проведення спеціальних видів перевірок фінансових операцій та зупинення фінансових операцій», - сказав глава уряду, додавши, що сюди ж підпадає заборона на в'їзд і переміщення. Яценюк також зазначив, що Кабмін передав на розгляд РНБО прізвища 172 фізичних осіб, громадян Російської Федерації і громадян інших країн, які фінансують тероризм, підтримували анексію Криму і зазіхають на територіальну цілісність української держави.

«Також до впровадження санкцій передаються 65 юридичних осіб, переважно російські резиденти, які підтримують і фінансують тероризм і мають пряме відношення до скоєння злочинів на території України», - сказав Яценюк. Він підкреслив, що закон про санкцій повинен бути проголосований парламентом у вівторок, 12 серпня.

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Білорусь з 19 серпня скасує ліцензування українських товарів

Білорусь скасує обов'язкове ліцензування українських товарів із 19 серпня згідно з домовленостями, досягнутими 5 серпня Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства закордонних справ Республіки Білорусь.

Скасування ліцензування українських товарів повинно відбутися синхронно із скасуванням українською стороною спеціальних імпортних мит на білоруські товари. Таким чином, обмеження, запроваджені у взаємній торгівлі, із зазначеної дати будуть повністю усунені.

«Розраховуємо, що надалі будь-які проблемні питання у двосторонніх торговельно-економічних відносинах між нашими країнами вирішуватимуться шляхом консультацій, у конструктивному ключі і на взаємовигідній основі», - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 19 серпня припиняє дію спеціальних мит на ввезення білоруських товарів, запроваджених раніше у відповідь на дискримінаційні заходи Білорусі щодо вітчизняного експорту.

Раніше постановами Ради міністрів Республіки Білорусь було запроваджено режим ліцензування імпорту пива солодового, кондитерських виробів і сировини для їх виробництва, окремих видів макаронних виробів, цементу, скла полірованого і склотари до Республіки Білорусь з країн, які не є членами Митного союзу.

З метою захисту вітчизняних експортерів Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі 1 липня 2014 року ухвалила рішення про застосування заходів у вигляді запровадження спеціального мита на деякі білоруські товари. Спеціальне мито набуло чинності 27 липня 2014 року.

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Україна в якості санкцій проти РФ може зупинити транзит газу до Європи

Введення Україною санкцій проти країни-агресора Російської Федерації може торкнутися транзиту російського природного газу до Європи територією України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на прес-конференції в Києві.

«Я сказав про всі інструменти, які виписані в законі, у тому числі і можливість припинення будь-якого виду транзиту, як авіаперельотів, так і транзиту ресурсів», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу, інакше, якщо російська компанія не виконує цієї умови, набирає чинності положення «транзитуй або плати». «Газпром» жодного разу не виконував цієї умови, при цьому обсяги транзиту падають протягом останніх чотирьох років.

У липні Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» направила газовому монополістові компанії «Газпром» пропозицію про перегляд транзитного контракту від 2009 року, який російський енергетичний гігант не виконує упродовж кількох років.

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Нацбанк сподівається перейти до інфляційного таргетування через рік-півтора

Національний банк України очікує переходу до інфляційного таргетування упродовж 12-18 місяців, повідомила голова Національного банку України Валерія Гонтарева в ході брифінгу.

«Ми з МВФ сподіваємося, що пройдемо цей шлях від 12 до 18 місяців», - сказала Гонтарева, і пояснила, що перехід до інфляційного таргетування дозволить «приборкати» інфляцію і одночасно встановити на ринку адекватні ставки.

Водночас вона наголосила, що перехід до нормальних ставок неможливий без очищення банківського ринку від проблемних банків, які, аби уникнути відтоку депозитів, завищують ставки їх залучення і змушують наслідувати свій приклад весь ринок.

«Ми продовжуватимемо займатися неплатоспроможними банками, в наших пріоритетах – здорова банківська система», - додала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді минулого року МВФ за підсумками місії в Україні заявив, що не бачить адекватної монетарної політики в Україні, і рекомендував Нацбанку перейти до інфляційного таргетування.

Інфляційне таргетування є комплексом заходів для контролю над рівнем інфляції, основним інструментом якого є маніпулювання обліковою ставкою.

Нагадаємо, Нацбанк з 17 липня підвищив облікову ставку на 3 п.п. – до 12,5%. До цього регулятор переглядав рівень облікової ставки у квітні, підвищивши її на 3 п.п. – до 9,5%.

У 2013 році Нацбанк заявляв про наміри поступово знижувати облікову ставку, і упродовж року проводив таке зниження двічі: до 6,5% з 13 серпня і до 7% з 10 червня, внаслідок чого також знижувалися ставки за кредитами рефінансування НБУ.

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Суд заарештував активи компанії Новинського на 4,6 млрд гривень

Печерський суд Києва заарештував активи підконтрольної «Смарт-Холдингу» Вадима Новинського компанії Yernamio Consulting Limited (Кіпр) у розмірі 4,6 млрд грн.

Про це йдеться в постанові суду за позовом Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо власників ліквідовуваного банку «Форум».

«Накласти арешт, у межах матеріальних претензій позивача в сумі 4466730365,30 (чотири мільярди чотириста шістдесят шість мільйонів сімсот тридцять тисяч триста шістдесят п'ять) гривень 30 копійок», - сказано в постанові.

Нагадаємо, що раніше Господарський суд міста Києва заарештував кошти підконтрольної «Смарт-Холдингу» Вадима Новинського компанії Yernamio Consulting Limited (Кіпр) у розмірі 50 млн дол., раніше перераховані нею на рахунок в Національному банку України для оздоровлення банку «Форум».

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ввів тимчасову адміністрацію в банк «Форум» з 14 березня і протягом цього періоду здійснював пошук інвестора для виведення банку з ринку.

У травні дочірня компанія «Смарт-Холдингу» Вадима Новинського, основного власника банку «Форум», перерахувала на спецрахунок НБУ 50 млн. дол. для підтвердження серйозності намірів щодо оздоровлення банку і, за інформацією банку, планувала перерахувати другий транш у такому ж розмірі, після чого повинні мали відбутися аудит і рекапіталізація банку власниками та інвесторами.

У червні «Альфа-Банк» (Україна) повідомив про проведення оцінки в проблемному банку «Форум» і готовність взяти на себе зобов'язання перед вкладниками фінустанови у разі прийняття рішення про купівлю частини його активів і пасивів, але згодом відмовився від купівлі.

Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку «Форум» 16 червня, і Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення банку з ринку. У відповідь основний власник банку, «Смарт-Холдинг», повідомив про подання позову до суду з вимогою скасувати рішення про ліквідацію банку «Форум».

Банк «Форум» (м. Київ) працював на ринку України з 1994 року і входив до групи великих банків.

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Світовий банк може збільшити до $1 млрд допомогу фінсектору України

Світовий банк, що вже надав банківському сектору України кредит у розмірі 500 млн дол., розгляне можливість збільшення цієї кредитної лінії ще на 500 млн дол. - до 1 млрд доларів, заявив журналістам голова представництва СБ в Україні, Білорусі і Молдові Чімяо Фан.

За його словами, рішення очікується на початку 2015 року. «Таким чином, загальний обсяг становитиме один мільярд доларів. Частина - 500 млн дол. (зараз - УНІАН) і позика, яку готуватимемо з початку наступного року, теж становитиме 500 млн дол.», - сказав Фан.

Він також зазначив, що кошти, у разі їх надання, будуть направлені до бюджету, використані на стабілізацію банківської системи України і посилення банківського нагляду.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 серпня, міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета і директор представництва Світового банку в Україні, Білорусі і Молдові Чімяо Фан підписали кредитний договір про надання першої позики на політику розвитку у фінансовому секторі України на суму 500 млн дол. Позика є частиною загальної допомоги з подолання кризи в Україні, про яку група СБ оголосила в березні поточного року, і обсяг якої до кінця 2014 року становитиме 3,5 млрд дол.

УНІАН