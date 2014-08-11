«Київстар» тимчасово припинив роботу в Криму через захоплення офісу
До офіса «Київстар» у місті Сімферополь увійшла група озброєних людей і попросила працівників «Київстар» залишатися у приміщенні.
Найбільший український оператор «Київстар» повідомляє про тимчасове припинення надання послуг зв'язку на території анексованого Криму через захоплення невідомими озброєними особами офісу в Сімферополі і несанкціоноване встановлення ними апаратури на телеком-обладнанні компанії.
Про це повідомляє прес-служба компанії.
«Сьогодні в офіс «Київстар» у місті Сімферополь увійшла група озброєних людей, вони попросили працівників «Київстар» залишатися в приміщенні, і, за словами нашого персоналу, почали встановлювати власну апаратуру на телеком-обладнанні компанії. Тому «Київстар», діючи на користь інформаційної безпеки своїх абонентів, фізичної безпеки персоналу й цілісності роботи мережі, змушений тимчасово припинити надання послуг зв'язку в Криму, виключаючи таким чином будь-які протиправні дії, які можуть вплинути на мережу і її безпеку», - сказано в повідомленні прес-служби.
Оператор повідомив про цей інцидент в Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку й інформатизації (НКРЗІ), для отримання інструкцій щодо подальших дій компанії.
Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії.
21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.
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З 5 серпня в Сімферополі, Севастополі й інших містах Криму почалося відключення мобільного зв'язку оператора «МТС Україна». У компанії відзначили, що через відсутність можливості управляти всіма важливими елементами мережі робота оператора в Криму була «повністю паралізована».
Після цього компанія звернулася до інших операторів, які надають послуги зв'язку на території анексованого Росією Криму, з проханням допомогти організувати технічний роумінг в їх мережах для відновлення зв'язку на півострові.
Надалі зв'язок в мережі «МТС Україна» було відновлено за рахунок організації технічного роумінгу в мережі новоствореної в Криму російської компанії «К-телеком».