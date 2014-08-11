«Київстар» тимчасово припинив роботу в Криму через захоплення офісу

Найбільший український оператор «Київстар» повідомляє про тимчасове припинення надання послуг зв'язку на території анексованого Криму через захоплення невідомими озброєними особами офісу в Сімферополі і несанкціоноване встановлення ними апаратури на телеком-обладнанні компанії.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Сьогодні в офіс «Київстар» у місті Сімферополь увійшла група озброєних людей, вони попросили працівників «Київстар» залишатися в приміщенні, і, за словами нашого персоналу, почали встановлювати власну апаратуру на телеком-обладнанні компанії. Тому «Київстар», діючи на користь інформаційної безпеки своїх абонентів, фізичної безпеки персоналу й цілісності роботи мережі, змушений тимчасово припинити надання послуг зв'язку в Криму, виключаючи таким чином будь-які протиправні дії, які можуть вплинути на мережу і її безпеку», - сказано в повідомленні прес-служби.

Оператор повідомив про цей інцидент в Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку й інформатизації (НКРЗІ), для отримання інструкцій щодо подальших дій компанії.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії.

21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

Читайте такожУ «Київстару» почалися проблеми зі зв'язком у Криму

З 5 серпня в Сімферополі, Севастополі й інших містах Криму почалося відключення мобільного зв'язку оператора «МТС Україна». У компанії відзначили, що через відсутність можливості управляти всіма важливими елементами мережі робота оператора в Криму була «повністю паралізована».

Після цього компанія звернулася до інших операторів, які надають послуги зв'язку на території анексованого Росією Криму, з проханням допомогти організувати технічний роумінг в їх мережах для відновлення зв'язку на півострові.

Надалі зв'язок в мережі «МТС Україна» було відновлено за рахунок організації технічного роумінгу в мережі новоствореної в Криму російської компанії «К-телеком».