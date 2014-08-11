ТОП-10 (11 серпня)

Долар на міжбанку зріс до 13,20 грн

Запаси газу в українських сховищах зросли до 15,107 млрд кубометрів

НБУ сьогодні на міжбанку купував і продавав долари по 12,61/12,70 грн

У "Нафтогазі" розповіли, хто зможе транспортувати російський газ до Європи

Екс-заступник голови Нацбанку незаконно вивів 2 млрд гривень до Європи

«Київстар» тимчасово припинив роботу в Криму через захоплення офісу

Ціна валюти змінюватиметься постійно - експерт

"Нафтогаз" пропонує європейським клієнтам "Газпрому" купувати газ на кордоні з РФ

У поїздах «Інтерсіті+» введена нова система знижок

"Лукойл" пішов з України: продано 240 АЗС и 6 нафтобаз

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Долар на міжбанку зріс до 13,20 грн

У понеділок, 11 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,6000/12,9000, на 12:00 ціни зросли до 12,9000/13,1000. На закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 12,9200/13,2000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,8705/17,2765, на 12:00 ціни пішли вгору до 17,2670/17,5390. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 17,2990/17,6780.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3495/0,3582, на 12:00 ціни піднялися до 0,3568/0,3627. На закриття торгів ціни досягли рівня 0,3567/0,3654.

Національний банк сьогодні утретє з початку місяця вийшов на міжбанківський валютний ринок із двосторонніми котируваннями на рівні 12,61/12,70 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 8 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США закрилися котируваннями 12,6200/12,7000.

Нацбанк у п'ятницю вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі долар-гривня на рівні 12,458546/12,6000.

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Запаси газу в українських сховищах зросли до 15,107 млрд кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах із 2 по 8 серпня збільшилися на 0,9% - до 15,107 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, добовий видобуток природного газу в Україні становить близько 50 млн кубометрів, при цьому можливий дефіцит вуглеводнів в опалювальний сезон, без урахування реверсних поставок, може скласти близько 7 млрд кубометрів.

Україна розробляє реверсні маршрути постачань газу з Польщі, Угорщини, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні постачання газу до 30 млрд кубометрів. Найперспективнішим маршрутом постачань газу до України є словацький.

«Газпром» із 16 червня перевів Україну на передоплату постачань російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Довідка УНІАН. В Україні 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою частиною системи газопостачання України і транзиту газу її територією.

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НБУ сьогодні на міжбанку купував і продавав долари за 12,61/12,70 грн

Національний банк України у понеділок, 11 серпня, втретє з початку місяця вийшов на міжбанківський валютний ринок з двосторонніми котируваннями на рівні 12,61/12,70 грн/дол., про що УНІАН повідомив представник одного з великих банків.

Нагадаємо, що минулого тижня регулятор вперше після 3-місячної перерви двічі виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями, щоб зміцнити гривню. Зокрема, 5 серпня НБУ виходив з котируваннями 11,93/12,26 грн/дол. і продав 69 млн дол., 8 серпня – з котируваннями 12,45/12,60 грн/дол.

«Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України Національний банк купував і продавав долари США за курсом 12,6068/12,7000 грн/дол.», - сказав співбесідник агентства.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 серпня, станом на 12:000 на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара знизилися до 12,90/13,10 грн/дол.

8 серпня очільниця НБУ Валерія Гонтарева заявила, що регулятор володіє необхідним запасом міцності у вигляді резервів, щоб заспокоїти валютний ринок, але у разі потреби може застосувати адміністративні заходи його регулювання.

На даний час діє низка адміністративних обмежень НБУ на валютному ринку, зокрема обов'язковий продаж 50% валютної виручки, контроль термінів експортно-імпортних розрахунків, а також низка обмежень щодо валютних переказів і видачі готівкової валюти.

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У "Нафтогазі" розповіли, хто зможе транспортувати російський газ до Європи

У разі введення обмежень на транзит ресурсів територією України російський газ до Європи зможуть транспортувати компанії, які не потрапили під дію санкцій.

«Введення санкцій, які обмежують транзит ресурсів, може обмежити або виключити подальше надання газотранспортних послуг певним контрагентам з боку НАК «Нафтогаз України» і ПАТ «Укртрансгаз», - зазначається у повідомленні «Нафтогазу».

«У такому разі послуги з транспортування природного газу по території України до країн ЄС, Туреччини і Молдови можуть надаватися контрагентам, які не підпадають під дію санкцій», - підкреслюється в повідомленні НАК.

Згідно з повідомленням, для цього компаніям необхідно укласти відповідні прямі договори з оператором української газотранспортної системи.

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Екс-заступник голови Нацбанку незаконно вивів 2 млрд гривень до Європи

Генеральна прокуратура України встановлює рахунки, на які екс-заступник голови Національного банку України Борис Приходько незаконно вивів 2 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний прокурор Віталій Ярема сказав в інтерв'ю журналістам після підписання угоди про співробітництво між Генпрокуратурою та Міжнародним центром з повернення активів Базельського інституту управління.

“Заступником голови Національного банку Приходьком були через “Брокбізнесбанк” і відповідні схеми виведені 2 млрд грн, і нам треба зараз встановити, на які рахунки пішли гроші. У тому числі ми маємо інформацію, що вони виведені в один із європейських банків”, - сказав Ярема.

За його словами, за рішенням суду Приходько взятий під варту і перебуває у слідчому ізоляторі.

Як повідомляв УНІАН, 1 серпня стало відомо про затримання Приходька. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За результатами проведеного розслідування встановлено, що в лютому 2014 року Приходько за попередньою змовою з головою правління Аграрного фонду Кирюком і посадовцями "Брокбізнесбанку", зокрема головою наглядової ради Денисом Бугаєм, незаконно заволоділи коштами Аграрного фонду у розмірі 2,069 млрд грн.

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«Київстар» тимчасово припинив роботу в Криму через захоплення офісу

Найбільший український оператор «Київстар» повідомляє про тимчасове припинення надання послуг зв'язку на території анексованого Криму через захоплення невідомими озброєними особами офісу в Сімферополі і несанкціоноване встановлення ними апаратури на телеком-обладнанні компанії. Про це повідомляє прес-служба компанії.

«Сьогодні в офіс «Київстар» у місті Сімферополь увійшла група озброєних людей, вони попросили працівників «Київстар» залишатися в приміщенні, і, за словами нашого персоналу, почали встановлювати власну апаратуру на телеком-обладнанні компанії. Тому «Київстар», діючи на користь інформаційної безпеки своїх абонентів, фізичної безпеки персоналу й цілісності роботи мережі, змушений тимчасово припинити надання послуг зв'язку в Криму, виключаючи таким чином будь-які протиправні дії, які можуть вплинути на мережу і її безпеку», - сказано в повідомленні прес-служби. Оператор повідомив про цей інцидент в Національну комісію, яка здійснює державне регулювання у сфері зв'язку й інформатизації (НКРЗІ), для отримання інструкцій щодо подальших дій компанії.

Як повідомляв УНІАН, 16 березня відбувся нелегітимний референдум з питання про статус Криму, за підсумками якого самопроголошена кримська влада заявила, що за приєднання до Російської Федерації проголосували 96,6% жителів автономії. 21 березня президент Росії Володимир Путін підписав закон про приєднання Криму і Севастополя до Росії на правах суб'єктів федерації.

З 5 серпня в Сімферополі, Севастополі й інших містах Криму почалося відключення мобільного зв'язку оператора «МТС Україна». У компанії відзначили, що через відсутність можливості управляти всіма важливими елементами мережі робота оператора в Криму була «повністю паралізована». Після цього компанія звернулася до інших операторів, які надають послуги зв'язку на території анексованого Росією Криму, з проханням допомогти організувати технічний роумінг в їх мережах для відновлення зв'язку на півострові. Надалі зв'язок в мережі «МТС Україна» було відновлено за рахунок організації технічного роумінгу в мережі новоствореної в Криму російської компанії «К-телеком».

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Ціна валюти змінюватиметься постійно - експерт

Ключова проблема валютного ринку не в ослабленні гривні, а у відсутності розуміння ринком, чого чекати від Національного банку України, вважає виконавчий директор Центру соціально-економічних досліджень «CASE Україна» Дмитро Боярчук.

«НБУ вийшов з інтервенціями - і за це дякуємо. Але потрібно не вискакувати час від часу, як «біс з табакерки», а ввести чітке правило, коли ці інтервенції автоматично включатимуться, і зробити інструменти хеджування валютних ризиків. Потрібна прозорість і передбачуваність поведінки регулятора, інакше діла не буде», - сказав Боярчук у коментарі УНІАН. Експерт нагадав, що з переходом до гнучкий обмінний курс ціна валюти мінятиметься постійно, і до цього потрібно звикнути, але це не означає, що курс постійно буде підвищуватись. «Валютний курс зараз визначається тимчасовими чинниками. У нормальних економічних умовах, а війна колись закінчиться, обсяги експорту і приплив капіталу будуть на абсолютно іншому рівні. А це означає, що як тільки стабілізується ситуація, є всі передумови очікувати зміцнення гривні», - пояснив він. За словами експерта, на майбутнє зміцнення гривні вказує і стрімке падіння імпорту. «Ціна гривні занижена, це тимчасово, але ця тимчасова девальвація, однак, непогано «вбиває» споживання імпорту, що є ще одним чинником позитивних перспектив національної валюти», - додав він. Боярчук наголосив, що плаваючий курс - це механізм саморегулювання. «Що більше гривня падатиме, то швидше «вмиратимуть» причини цієї девальвації», - резюмував Боярчук.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 11 серпня, на 12:00 котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку України знизилися до 12,90/13,10 грн/дол. Нацбанк у понеділок 11 серпня втретє з початку місяця вийшов на міжбанківський валютний ринок з двосторонніми котируваннями на рівні 12,61/12,70 грн/дол. Нагадаємо, що минулого тижня регулятор вперше після 3-місячної перерви двічі виходив на міжбанківський валютний ринок з інтервенціями, аби зміцнити гривню. Зокрема 5 серпня НБУ виходив з котируваннями 11,93/12,26 грн/дол. і продав 69 млн. дол., 8 серпня – з котируваннями 12,45/12,60 грн/дол., продавши 31,450 млн. дол. і купивши 35 млн. дол.

Як заявила голова НБУ Валерія Гонтарєва, регулятор володіє необхідним запасом міцності у вигляді резервів, аби заспокоїти валютний ринок, але в разі потреби може застосувати адміністративні заходи його регулювання. Наразі діє ряд адміністративних обмежень НБУ на валютному ринку, зокрема обов'язковий продаж 50% валютної виручки, контроль термінів експортно-імпортних розрахунків, а також ряд обмежень щодо валютних переказів і видачі готівкової валюти.

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"Нафтогаз" пропонує європейським клієнтам "Газпрому" купувати газ на кордоні з РФ

Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» радить європейським компаніям переглянути свої договори з «Газпромом» на транзит російського газу через територію України у разі схвалення Верховною Радою санкцій щодо Російської Федерації, які можуть торкнутися і транзиту енергоресурсів.

«Якщо ми не можемо транспортувати газ для «Газпрому», то ми можемо транспортувати його для інших компаній, наприклад, європейських», - сказали УНІАН у прес-службі «Нафтогазу». Раніше в «Нафтогазі» відзначали, що введення санкцій, які обмежують транзит ресурсів, може обмежити або виключити подальше надання газотранспортних послуг певним контрагентам з боку НАК «Нафтогаз України» і ПАТ «Укртрансгаз». Проте, як пізніше пояснили УНІАН у компанії, «Нафтогаз» пропонує європейським клієнтам «Газпрому» купувати газ на східному кордоні України з Росією, що, швидше за все, зажадає змін у відповідних транзитних договорах. Україна вже неодноразово пропонувала Європі купувати природний газ на українсько-російському кордоні й підписати нові відповідні договори з компанією «Газпром». Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк раніше заявляв, що закон про санкції має бути проголосований парламентом у вівторок, 12 серпня.

Довідка УНІАН. Згідно із транзитним контрактом між Україною і Росією «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менш як 110 млрд кубометрів природного газу.

«Газпром» жодного разу не виконував цю умову, при цьому обсяги транзиту падають впродовж останніх чотирьох років. Окрім цього, поставки російського газу до ЄС здійснюються через «Газпром експорт», який торгує ним безпосередньо на західному кордоні України. У липні Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» направила газовому монополісту компанії «Газпром» пропозицію про перегляд транзитного контракту від 2009 року, який російський енергетичний гігант не виконує впродовж кількох років.

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У поїздах «Інтерсіті+» введена нова система знижок

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яка є оператором швидкісних поїздів, з 8 серпня ввела нову систему тарифоутворення на проїзд у швидкісних поїздах категорії «Інтерсіті+» у вагонах першого класу, що дасть змогу пасажирові економити на вартості квитка на дані поїзди до 15% за завчасного придбання проїзного документа.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»). «Завдяки новій системі пасажири можуть заощадити на вартості проїзду у вагонах I класу потягів категорії «Інтерсіті+» за завчасного придбання квитків. Найбільшу знижку можна одержати, купивши квиток за 30 діб до дати відправлення потягу. Що ближче до дати відправлення, то вартість вища. При покупці квитків за 1-4 доби вартість квитка у вагон I класу потягу «Інтерсіті+» буде найдорожчою», - сказано в повідомленні. Зокрема, за 30 діб до передбачуваної дати відправлення потягу діє коефіцієнт індексації 0,85 від вартості плацкарти, тобто зниження вартості квитка на 15%; за 29-25 діб до дати відправлення - коефіцієнт індексації 0,90 від вартості плацкарти, тобто зниження вартості квитка на 10%; за 24-15 діб до дати відправлення - коефіцієнт індексації 0,95 від вартості плацкарти, тобто зниження вартості квитка на 5%; за 14-5 діб до дати відправлення - коефіцієнт індексації 1,00 від вартості плацкарти, при цьому вартість квитка залишається без змін. За 4-2 діб до дати відправлення - коефіцієнт індексації становитиме 1,10 від вартості плацкарти, тобто підвищення вартості квитка на 10%; за добу до дати відправлення - коефіцієнт індексації 1,15 від вартості плацкарти, тобто підвищення вартості квитка буде на 15%. Крім того, УЗШК ввела нові коефіцієнти гнучкого регулювання тарифів за днями тижня на проїзд у поїздах категорії «Інтерсіті+» у вагонах як першого, так і другого класів. «Пасажири поїздів «Інтерсіті+» можуть їздити дешевше у понеділок і суботу, дорожче - у п'ятницю і неділю. Крім того, пасажири I класу можуть ще й економити, якщо заздалегідь купуватимуть квитки», - відзначили в прес-службі. Зокрема, щопонеділка і вівторка застосовується коефіцієнт індексації 0,90 від вартості плацкарти, тобто зниження вартості квитка на 10%; по п'ятницях і неділях - коефіцієнт індексації 1,10 від вартості плацкарти, тобто підвищення вартості квитка на 10%. Крім того, при придбанні квитків в обидві сторони на вищезгадані поїзди пасажирові надається знижка 10%.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня «Укрзалізниця» провела заплановану індексацію тарифів на проїзд у пасажирських поїздах внутрішнього сполучення на 10% щодо 2013 року у всіх категоріях пасажирських вагонів, крім СВ і поїздів категорії «Інтерсіті+». Другий етап підвищення на 10% очікується з 1 жовтня 2014 року. Раніше Верховна Рада відмінила пільгову нульову ставку податку на додану вартість (ПДВ) послуг з перевезення пасажирів швидкісними поїздами категорії «Інтерсіті+», що призвело до подорожчання вартості проїзних документів на такі поїзди на 20%.

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні з швидкістю до 160 км/год. почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, сполучивши Київ з Харковом і Львовом. Відтак географія курсування поїздів Нyundai була розширена. Оператором швидкісних потягів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЕКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

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"Лукойл" пішов з України: продано 240 АЗС и 6 нафтобаз

Російська компанія «Лукойл» 11 серпня підписала з маловідомою австрійською компанією AMIC Energy Management GMBH (AMIC) договір про продаж 100% акцій «Лукойл-Україна», що володіє близько 240 АЗС і 6 нафтобазами на території України. «Очікується, що операція буде завершена після отримання необхідної дозвільної документації від компетентних органів України», - йдеться у повідомленні AMIC.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня «Лукойл» повідомив про досягнення домовленості з AMIC Energy Management GMBH (AMIC) про продаж своєї «дочки» в Україні.

Опитані УНІАН експерти і учасники нафтового ринку схиляються до думки, що «Лукойл», прагнучи захистити свої активи від санкцій, укладає угоди, подібні цій. Проте фактичний контроль над підприємствами все одно залишається за «Лукойлом». Довідка УНІАН. Компанії «Лукойл» належать 6 нафтопереробних заводів у Росії і за кордоном: в Україні, Болгарії і Румунії. Їх сукупна потужність становить 14 млн тонн нафти на рік.