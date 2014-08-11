Анонси на 12 серпня

* Засідання Верховної Ради.

* Підписання договору про співпрацю між Мінрегіоном та Міжнародною фінансовою корпорацією ІFС за участю заступника міністра регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Д. Ісаєнко і керівника департаменту Європи та Центральної Азії ІFС Лізи А.Кестнер. Після підписання договору відбудеться брифінг для ЗМІ.

* Прес-конференція на тему: «На які поступки піде Україна для отримання другого траншу кредиту МВФ?» Учасники: Олег Устенко - директор Міжнародного фонду Блейзера; Олена Сльозко - провідний науковий співробітник відділу валютно-фінансових відносин Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України; Ільдар Газізулін - експерт Інституту публічної політики.

* Відбудеться пряма телефонна лінія Кабінету Міністрів України за участю заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Григорія Семчука.

* Відбудеться прес-конференція міністра екології та природних ресурсів України Андрія Мохника на тему: «Роль Мінприроди у підготовці до затвердження Національної програми імплементації Угоди про асоціацію».

* Відбудеться круглий стіл на тему: «Урядовий пакет комплексних змін у податковій системі України (Концепція реформування податкової системи України)», в якому візьме участь голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус. У засіданні візьмуть участь фахівці Державної фіскальної служби України, представники бізнесу, громадськості та провідні експерти.

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