У «Київстарі» розповіли, як забезпечують зв'язок на сході України

Найбільший український оператор «Київстар» вжив додаткових заходів для забезпечення мобільного зв'язку в Донецькій і Луганській областях шляхом переведення 300 базових станцій на сході України на комутаційне устаткування за межами цих регіонів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби оператора.

«Співробітники «Київстар» протягом декількох днів змінили маршрутизацію трафіку для більш як 300 базових станцій, розташованих у Луганській області. Завдяки вжитим технічним заходам, компанія зможе забезпечити мобільним зв'язком абонентів, навіть якщо комутаційне устаткування, розташоване на Донбасі, не зможе працювати», - йдеться в повідомленні.

За даними оператора, необхідність у зміні маршрутизації трафіку виникла у зв'язку з постійними обривами кабельних мереж і цілковитим знеструмленням ряду міст на сході країни.

«Це могло привести до зникнення мобільного зв'язку в 130 населених пунктах Донбасу», - зазначає прес-служба.

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У компанії також зазначають, що навантаження на мережу «Київстар» у Донецькій і Луганській областях постійно зростає. Так, голосовий трафік у Донецькій області в липні 2014 року зріс на 65% порівняно з тим самим періодом минулого року. В Луганській області в мережі «Київстар» спостерігається зростання мобільного інтернету в липні в 2,3 раза.

«Також спостерігається величезний попит у цих областях на стартові пакети «Київстар». Запити дилерів на стартові пакети зросли у 8 разів», - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у червні поточного року «Київстар» заявляв про проблеми в наданні телекомунікаційних послуг на сході України через пошкодження проросійськими терористами магістрального волоконно-оптичного кабелю і вузлових базових станцій.

Довідка УНІАН. «Київстар» - найбільший український оператор мобільного зв'язку, заснований у 1994 році. Компанія надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку і широкосмугового доступу в інтернет.

Об'єднана база клієнтів «Київстару» становить більш як 25 млн. осіб.

Акціонером оператора є міжнародний холдинг VimpelCom.