ТОП-10 (13 серпня)

Росія вичерпала всі можливості торгового тиску на Україну - аналітик

«Укртрансгаз» завершив підготовку до реверсу газу зі Словаччини

Мінсільгосп США покращив прогноз урожаю зернових в Україні

Україна спробує прокачати газ через Словаччину 15 серпня

Долар на міжбанку повернувся до зростання - до 13,50 грн

Україна посилює контроль за імпортом продуктів з Росії

У «Газпромі» заговорили про «негрошові форми розрахунків за газ» з боку України

В Єнакієвому призупинили роботу метзаводу Ахметова

Міжнародним банкам дозволили працювати на фондовому ринку України

Росія призупинила ввезення алкоголю з України

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Росія вичерпала всі можливості торгового тиску на Україну - аналітик

Росія своїми діями вичерпала всі можливі методи торгового тиску на Україну, тому запровадження санкцій з українського боку не призведе до відчутних зустрічних кроків.

Таку думку в ході прес-конференції висловив директор Центру світової економіки і міжнародних відносин НАН України Олег Устенко.

«Ті санкції, які ми запроваджуємо, вони повинні були бути зроблені давно, але не варто думати, що може бути додатковий негативний ефект з того боку кордону. Якщо ви подивитеся на наш експорт, який був до Росії перші 5 місяців року, – він і так вже знизився на 25%», - заявив Устенко.

«Я думаю, що найсильніший удар, якщо говорити в грошах, - він і так вже був завданий - це мінус 25% нашого експорту туди, при тому, що вони займали чверть нашого експорту. Удар з їх боку було по нас завдано», - додав він.

Експерт зазначив, що таке падіння експорту зумовлено протиправними діями Росії, яка порушила норми вільної торгівлі в рамках світової організації торгівлі.

«Їхні заходи щодо нас неправильні, такі, що суперечать нормам СОТ, абсолютно дивні, вони й так вже були запроваджені. Чекати, що може бути ще більший удар? Так, я думаю, що напевно може. Але в найгіршому сценарії говорили, що Україна може позбутися близько 25% експорту до РФ. Ми його вже позбулися», - сказав Устенко.

Як повідомляв УНІАН, 8 серпня Кабмін передав на розгляд РНБО прізвища 172 фізичних осіб, громадян Російської Федерації і громадян інших країн, які фінансують тероризм, підтримували анексію Криму і здійснюють замах на територіальну цілісність української держави. Також для запровадження санкцій передаються 65 юридичних осіб, переважно російські резиденти, які підтримують і фінансують тероризм і мають прямий стосунок до скоєння злочинів на території України.

Довідка УНІАН. Російська Федерація традиційно є найбільшим споживачем українських товарів, хоча її частка у вітчизняному експорті неухильно знижується, що зумовлено запровадженням адміністративних обмежень російською владою. Так, у травні поточного року поставки до цієї країни скоротилися на 28,5% порівняно з травнем минулого - до 960 млн. дол., що становило 19% українського експорту.

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«Укртрансгаз» завершив підготовку до реверсу газу зі Словаччини

Оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» 7 серпня на компресорній станції «Ужгород» завершив повний комплекс робіт із забезпечення технічної можливості прийому природного газу з боку Словаччини, йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України».

«Роботи проведено згідно з графіком власними силами і за власні кошти компанії», - йдеться в повідомленні.

Як відзначили в компанії, за результатами останніх переговорів між операторами газотранспортних систем України (ПАТ «Укртрансгаз») та Словаччини («Eustream a.s.») остаточно були узгоджені технічні аспекти, пов'язані з прикордонним співробітництвом, взаємодією при експлуатації об'єктів та обліком газу.

Як раніше повідомляв УНІАН, у квітні 2014 між «Укртрансгазом» і «Eustream a.s.» був підписаний меморандум про взаєморозуміння щодо забезпечення реверсних поставок газу до України.

До поставок газу до України через Словаччину проявили інтерес близько двох десятків європейських постачальників. Поставки газу зі Словаччини розпочнуться вже з 1 вересня цього року.

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Мінсільгосп США покращив прогноз урожаю зернових в Україні

Міністерство сільського господарства США (USDA) у прогнозі в серпні поліпшило свою оцінку врожаю зернових в Україні у 2014 році на 2,5% порівняно з липнем - до 58,5 млн тонн.

Згідно зі звітом відомства, урожай пшениці в Україні цього року прогнозується на рівні 22 млн тонн, що на 1 млн тонн більше, ніж за липневим прогнозом. Оцінка урожаю фуражних зернових у країні підвищено на 405 тис. тонн - до 36,5 млн тонн.

Обсяг експорту зерна з України у 2014/2015 маркетинговому році (МР, липень 2014 - червень 2015 року) відомство в серпні оцінило на рівні 27,46 млн тонн, що перевищує прогноз липня на 0,4%. Що стосується експорту пшениці, прогноз зберігся на рівні 9 млн тонн, а фуражних культур - зріс на 100 тис. тонн - до 18,46 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, урожай зернових у 2013 році, за оцінками Держстату, становив майже 63 млн тонн, що на 36,3% більше, ніж роком раніше. Український гідрометеорологічний центр прогнозує, що врожай зерна цього року залишиться на рівні минулого.

Міністерство аграрної політики і продовольства України прогнозує експорт зерна з України у 2013/2014 МГ на рівні 33 млн тонн, що може стати абсолютним рекордом для незалежної України.

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Україна спробує прокачати газ через Словаччину 15 серпня

Тестове прокачування природного газу в реверсивному режимі за найперспективнішим для України словацьким маршрутом може початися 15 серпня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у середу, 13 серпня, повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.

«З 15 серпня мають розпочатися тестові випробування. Після проведення тесту ми визначатимемося з можливими обсягами прокачування газу», - сказав Продан.

Як раніше повідомляв УНІАН, оператор газотранспортної системи «Укртрансгаз» 7 серпня на компресорній станції «Ужгород» завершив повний комплекс робіт із забезпечення технічної можливості прийому природного газу з боку Словаччини.

У квітні 2014 між «Укртрансгазом» і компанією Eustream a.s. був підписаний меморандум про взаєморозуміння у забезпеченні реверсивних поставок газу в Україну.

За даними «Нафтогазу», поставками газу в Україну через Словаччину зацікавилися близько двох десятків європейських постачальників. Планується, що поставки газу із Словаччини почнуться вже з 1 вересня цього року.

За словами прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, щорічний обсяг поставок може становити близько 8 млрд кубометрів з подальшою можливістю збільшення.

«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

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Долар на міжбанку повернувся до зростання - до 13,50 грн

У середу, 13 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,0000/13,6500, на 12:00 ціни різко знизилися до 12,9000/13,1500. На закриття торгів цінові рівні відкотилися до значень 13,0000/13,5000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 17,3675/18,2400, на 12:00 ціни пішли вниз до 17,2145/17,5520. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH піднялися до 17,3675/18,0395.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3589/0,3773, на 12:00 ціни впали до 0,3554/0,3627. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3554/0,3668.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у вівторок, 12 серпня, знизив офіційний курс гривні щодо долара до 13,13.

Крім того, вчора на закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні щодо долара знизилися до рівня 13,45/13,60.

НБУ у вівторок на ринок не виходив.

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Україна посилює контроль за імпортом продуктів з Росії

Україна посилює ветеринарний і фітосанітарний контроль стосовно продуктів харчування, які імпортуються з Російської Федерації. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в Києві міністр аграрної політики і продовольства України Ігор Швайка.

«Щодо санкцій. По нашій галузі вони сформульовані таким чином. Ми виступаємо за посилення контролю з метою забезпечення постачання в Україну з боку РФ продуктів відповідного рівня якості», - сказав міністр. При цьому він зазначив, що Росія, зі свого боку, вже застосовує розширений контроль до українського експорту, фактично блокуючи поставки українських товарів на російський ринок.

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У «Газпромі» заговорили про «негрошові форми розрахунків за газ» з боку України

Російський газовий монополіст «Газпром» не виключає, що можуть з'явитися «негрошові форми розрахунків за газ» з боку України. Про це йдеться у звіті компанії за 2-й квартал відповідно до законодавства Російської Федерації про цінні папери. «Політична й економічна криза в Україні призвела до збільшення заборгованості за газ і порушення контрактних зобов'язань з оплати з боку України. Заборгованість України за газ, поставлений ВАТ «Газпром» в 2013 році, не погашена. В умовах, коли Україна не виконує домовленостей, ВАТ «Газпром» у повній відповідності до чинного контракту з 16 червня 2014 року перевело НАК «Нафтогаз України» на передоплату постачань газу. Таким чином, неможливо гарантувати, що в майбутньому, через незалежні від ВАТ «Газпром» причини, не з'являться негрошові форми розрахунків за газ», - йдеться в документі.

Відзначається, що здійснення розрахунків за операціями в негрошовій формі вже мало у минулому і може мати в майбутньому несприятливу дію на здатність «Газпрому» фінансувати операційні чи капітальні видатки, які повинні проводитись у грошовій формі, а також на здатність своєчасно виплачувати податки і проводити інші обов'язкові відрахування.

Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» продовжувалися з початку травня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори завершилися нічим, і, як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси було свідомо відхилено російською стороною винятково через політичні мотиви. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко вибудовану єдину позицію.

16 червня о 10 годині ранку «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля постачання газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ за збереження діючого контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

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В Єнакієвому призупинили роботу метзаводу Ахметова

Гірничо-металургійна група «Метінвест» припиняє основне виробництво на металургійному заводі, що входить до групи Єнакіївського металургійного заводу, цехи якого 13 серпня було піддано артобстрілу у зв‘язку з військовими діями на сході України, йдеться в повідомленні «Метінвесту». Відповідно до повідомлення, з метою запобігання техногенній катастрофі і збереженню життя городян в «Метінвесті» було ухвалено рішення тимчасово зупинити основне виробництво ЄМЗ. У зв'язку з цим більшість співробітників відправлено додому. На заводі в даний час перебуває лише необхідний персонал, який здійснює в штатному технологічному режимі зупинку устаткування доменного, конвертерного й інших цехів. Відновлення діяльності ЄМЗ залежатиме від подальшого розвитку подій у регіоні. На території підприємства відкрито вільний доступ до бомбосховищ, де заводчани і члени їх родин можуть перечекати активні бойові дії. Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня на Донбасі проводиться антитерористична операція проти терористів, що озброюються і фінансуються Росією, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької і Луганської областей. На початку липня українські силовики звільнили від терористів декілька міст регіону, при цьому військові продовжують вести операцію до цілковитиого очищення Донбасу від бойовиків.

На початку серпня група «Метінвест» ухвалила рішення зменшити обсяги виробництва на своїх меткомбінатах, а також припинила прийом нових замовлень на металопродукцію у зв'язку з бойовими діями на Донбасі. Разом з тим у компанії повідомили про достатню кількість замовлень на матеріал серпневого і вересневого виробництва. Довідка УНІАН. «Метінвест» – найбільший в Україні і один з найбільших в СНД виробників залізорудної сировини і сталі. Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група компаній «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%). До металургійного дивізіону компанії входять 11 підприємств, серед яких українські: меткомбінат «Азовсталь», Маріупольський меткомбінат імені Ілліча, Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод, а також Авдіївський коксохімічний завод.

До складу гірничовидобувного дивізіону входять підприємства з виробництва залізорудної і флюсодоломітної сировини: Північний, Південний, Інгулецький, Центральний гірничо-збагачувальні комбінати і Комсомольське рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства: «Краснодонвугілля» і United Coal Company (США).

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Міжнародним банкам дозволили працювати на фондовому ринку України

Кабінет міністрів України дозволив міжнародним фінансовим організаціям здійснювати операції на фондовому ринку України, заявив на брифінгу в Кабінеті міністрів міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

«Кабмін підтримав пропозицію Мінфіну дозволити міжнародним фінансовим організаціям здійснювати операції на фондовому ринку Україні. Перелік таких організацій буде сформовано найближчим часом», - сказав він. Раніше аналогічний дозвіл видав Національний банк України. Він регулював питання відкриття в банках поточних рахунків в іноземній валюті та в гривні для міжнародних фінансових організацій. Зокрема, режим поточних рахунків передбачає можливість їх використання для операцій, пов'язаних з емісією облігацій на території України, а також для операцій з резидентами за кредитними договорами, договорами позики, договорами гарантії/поручительства в гривні.

Також Нацбанк своєю постановою дозволив Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) кредитувати українські підприємства в гривні. У 2013 році ЄБРР заявив про намір надати Україні 25-30% від загального обсягу фінансування в гривні. Для фінансування інвестиційних проектів в Україні ЄБРР планував залучати ресурси в національній валюті за допомогою публічного розміщення облігацій, і експерти банку розробили відповідний законопроект. Також у 2013 році набули чинності зміни до Закону України «Про цінні папери і фондовий ринок» щодо емісії облігацій міжнародних фінансових організацій», які дозволяють міжнародним фінансовим організаціям випускати облігації в гривні.

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Росія призупинила ввезення алкоголю з України

Росія вирішила призупинити ввезення алкоголю з України, повідомляється на сайті Росспоживнагляду в середу.

Повідомляється, що Росспоживнагляд призупиняє з 15 серпня 2014 р. ввезення на територію Російської Федерації спиртних напоїв, пива і пивних напоїв декількох виробників.

Зокрема, Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини повідомляє, що «під час здійснення державного нагляду за оборотом харчової продукції при дослідженні горілки, пива і пивних напоїв виробництва України виявлено неодноразові порушення вимог законодавства в області захисту прав споживачів (невідповідність вимог, що пред'являються до маркування продукції): пиво виробництва ПАТ «Оболонь» (Україна) не відповідало вимогам з енергетичної цінності і органолептичних показників; у пивного напою виробництва ПАТ «Сан ІнбевУкраїна» (Україна) виявлено невідповідність нормативним вимогам, що пред'являються до маркування продукції; спиртні напої виробництва ООО «Українська дистрибуційна компанія» (Україна) не відповідали за об'ємною часткою спирту і органолептичними показниками».