ТОП-10 (14 серпня)

Рада ухвалила закон про реформу управління ГТС

Верховна Рада ухвалила закон про санкції

У Словаччині допускають припинення поставок газу з Росії через Україну

Суд заарештував майно ВЕТЕК і ФК "Металіст" Курченка

Долар на закриття міжбанку знизився до 13,15 грн

Експерти розповіли, чому заспокоївся валютний ринок

Експорт товарів і послуг з України за півроку перевищив імпорт на $3 млрд

Росіяни скуповують продукти в Польщі після введення владою ембарго - ЗМІ

Рада ухвалила в цілому закон про створення вільної економічної зони Криму

Україна вводить спецрежим для польотів російських авіакомпаній

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Рада ухвалила закон про реформу управління ГТС

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України (№ 4116а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 228 народних депутатів із 301 зареєстрованого у сесійній залі.

При цьому від фракції Партії регіонів «за» проголосував 1 депутат, від групи “За мир та стабільність” - 0.

Представляючи законопроект, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що уряд погодився з правками від фракцій.

«Фракція «Свобода» наполягала на тому, щоб остаточне рішення щодо інвестора приймалося виключно у стінах Верховної Ради. Незважаючи на те, що чинна Конституція не дає розширеного тлумачення такого рішення, але я вважаю, що це логічне рішення. Уряди міняються, президенти міняються, і для балансу влад необхідний контроль з боку Верховної Ради», - сказав Яценюк.

За його словами, в уряді також погодилися додати два пункти. «При проведенні конкурсу компанія, яка є резидентом ЕС або США, зобов’язана розкрити всю інформацію щодо структури власності і показати всіх бенефіціарів. Це суттєва умова. І друге: якщо компанія, яка виграла конкурс, вирішить внести зміни у власності, то таке рішення може прийматися виключно у випадку, якщо українська сторона дала на це згоду. Мотивація зрозуміла: виграє компанія-резидент ЕС, а з певним часом зміниться структура власності і під лейбою ЕС може бути власність країни – агресора», - сказав Яценюк, додавши, що компанія, яка виграла конкурс, має кожні 5 років звітувати перед парламентом України.

Яценюк нагадав, що основні положення закону в тому, що ГТС та сховища залишаться на 100% у державній власності, конкурс на залучення інвесторів є публічним, а інвесторами можуть бути тільки сертифіковані компанії ЄС або США. Операторська компанія контролюється виключно державою – 51% належить державі, 49% належить ЄС чи США.

За словами Яценюка, законопроект - це інвестиції, а також інструмент зацікавленості ЄС у збільшенні транзиту газу і підтримки України, в тому числі у питанні реалізації проекту «Південний потік», який, за словами Яценюка, «будується виключно проти України». «Непросто буде залучити інвестора, але це привід почати переговори», - додав глава уряду.

Законом пропонується внести зміни до законів «Про трубопровідний транспорт», «Про нафту і газ», «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади функціонування ринку природного газу», які спрямовані на реформування Єдиної газотранспортної системи відповідно до взятих Україною зобов‘язань згідно з Договором про заснування Енергетичного співтовариства, зокрема щодо вимог Директиви 2009/73/ЄС Європейського парламенту та Ради стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, та регламенту 715/2009 Європейського парламенту і Ради про умови доступу до мереж передачі природного газу.

На думку суб‘єкта права законодавчої ініціативи, прийняття закону «дозволить забезпечити реформування публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», спрямованого на виконання зобов'язань України, взятих за протоколом про приєднання України до договору про заснування Енергетичного співтовариства».

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Верховна Рада ухвалила закон про санкції

Верховна Рада ухвалила урядовий закон про санкції (№ 4453а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 244 народних депутата із 290 зареєстрованих у сесійній залі.

Після голосування прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк подякував депутатам від імені уряду і зазначив, що сьогодні парламент зробив два історичних кроки до енергетичної незалежності держави, а також показав, що “Україна вміє себе захищати”.

Представляючи законопроект, Яценюк повідомив, що до другого читання було внесено низку правок.

«Це рамковий законопроект, який дає державі право захищати свої інтереси, - зазначив Яценюк. – Глава Української держави через Раду національної безпеки і оборони буде мати право запровадити ряд санкцій на кшталт тих, які вводяться нашими західними партнерами – країнами ЄС, США і «Великої сімки».

За словами Яценюка, уряд погодився вилучити з переліку санкцій обмеження та припинення надання послуг поштового зв’язку, заборону та обмеження теле- і радіотрансляції, обмеження або припинення діяльності ЗМІ та обмеження і припинення виробництва друкованих ЗМІ та іншої інформаційної продукції.

«Ми вважаємо, що такі рішення можуть прийматися виключно судами України відповідно до законів та Конституції. Також ми вважаємо слушним змінити редакцію другої статті щодо кола суб’єктів, щодо яких можуть бути введені санкції. Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, юридичних та фізичних осіб-нерезидентів, які знаходяться під контролем вказаних осіб», - сказав Яценюк.

Також, за його словами, підтримана ініціатива щодо повноважень парламенту на схвалення указу президента України про введення санкцій у тому випадку, якщо такий указ приймається по відношенню до країни або до невизначеного кола суб’єктів.

«Але якщо йдеться про указ про застосування санкцій проти конкретних фізичних та юридичних осіб, а уряд підготував список зі 172 громадян Росії та інших держав, які підривають територіальну цілісність та незалежність України, та 65 переважно російських компаній, які фінансують тероризм і підтримують анексію Криму, то такий указ приймається на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони», - сказав Яценюк.

У ході обговорення документа він додав, що враховано поправку до редакції закону щодо заборони й обмеження широкого кола торговельних операцій та всіх видів фінансових розрахунків.

Крім того, Яценюк наголосив, що санкції застосовується проти іноземних держав, іноземних компаній та «іншої гидоти, яка не дає Україні жити».

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня Верховна Рада ухвалила у першому читанні урядовий законопроект про санкції. Він був схвалений Кабінетом міністрів 8 серпня.

Правову основу застосування санкцій, згідно з документом, становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою, закони України, нормативні акти президента України, Кабінету міністрів, рішення РНБО, відповідні принципи та норми міжнародного права.

Підставами для застосування санкцій є:

1) дії іноземної держави, іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб’єктів, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, її економічній самостійності та/або порушують права та свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод;

2) резолюції Генеральної асамблеї та Ради безпеки Організації Об’єднаних Націй;

3) рішення та регламенти Ради Європейського Союзу;

4) факти порушень Загальної декларації прав людини, Статуту ООН;

Застосування санкцій ґрунтується на принципах законності, прозорості, об’єктивності, відповідності меті та ефективності застосування.

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У Словаччині припускають припинення поставок газу з Росії через Україну

Словаччина, що є однією з країн - транзитерів російського газу до ЄС, має бути готовою до припинення Росією поставок «блакитного палива» через Україну, заявив у четвер прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, слова якого наводить агентство Reuters.

«Ми маємо бути готові, що така ситуація дійсно може настати», - сказав Фіцо під час зустрічі з представниками головної газової компанії Словаччини SPP, після того, як його запитали про можливі перебої у поставках російського газу.

Як раніше повідомляв УНІАН, 16 червня 2014 року «Газпром», як і обіцяв, скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки об'єми прокачування для європейських споживачів. Близько 40% експорту російського газу в ЄС транспортується через Україну, а далі через Словаччину.

Водночас, Словаччина є найпотужнішим газовим коридором для України в організації реверсних поставок палива. Тестовий режим словацького маршруту має запрацювати вже 15 серпня.

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Суд заарештував майно ВЕТЕК і ФК "Металіст" Курченка

Господарський суд Києва на вимогу «Інтертрансгруп» заарештував грошові кошти і майно компанії ВЕТЭК, підконтрольної скандально відомому бізнесменові Сергію Курченку.

Відповідне рішення суд ухвалив 15 липня 2014 року.

Згідно з ухвалою суду, оприлюдненою в Державному реєстрі судових рішень, компанія «Інтертрансгруп» володіє правом на стягнення з «Брокбізнесбанку» 1,233 млрд грн.

Також у судових матеріалах наголошується, що банк було визнано Нацбанком України неплатоспроможним, а власником його 80% акцій є як і сама ВЕТЭК, так і десяток пов'язаних з нею фіктивних компаній.

Окрім того, суд постановив накласти арешт на майно футбольного клубу «Металіст», яким також володіє Курченко.

Також суд вимагає від головного управління Міндоходів у Києві надати інформацію про відкриті рахунки і майно ВЕТЭК і 7 пов'язаних з нею компаній.

Як повідомляв УНІАН, у травні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять до холдингу Сергія Курченка ВЕТЭК, за останні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн. тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн.

За документами, ці нафтопродукти не повинні були реалізовуватися на території України, а повинні були поставлятися в треті країни, що давало змогу компаніям Курченка ухилятися від сплати податків. За оцінками МВС, злочинний дохід Курченка від вказаної діяльності становив близько 7 млрд грн.

Зараз Курченка оголошено в міжнародний розшук, і правоохоронні органи вживають заходів щодо його затримання.

Раніше СБУ виявила факти безпосередньої причетності Курченка до реалізації злочинних механізмів з придбання на користь холдингу ВЕТЭК медіаресурсу «UMH group», футбольного клубу «Металіст», Одеського нафтопереробного заводу і мережі автозаправок SparschweinGmbH & Co у Німеччині (170 об'єктів).

В ході розслідування було заарештовано особові рахунки Курченка, його рухоме і нерухоме майно на загальну суму понад 1,5 млрд грн.

ВЕТЭК раніше вела свою діяльність під брендом «Група компаній «Газ Україна», яку ЗМІ пов'язували з махінаціями на ринку нафтопродуктів. Напередодні заяви про купівлю Одеського НПЗ (кінець лютого 2013 року) група компаній «Газ Україна», що є одним з великих гравців на ринку скрапленого газу України, заявила про консолідацію своїх активів під новим брендом - «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК).

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Долар на закриття міжбанку знизився до 13,15 грн

У четвер, 14 серпня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,9500/13,4000, на 12:00 звузився спред 13,0500/13,2500. На закриття торгів цінові рівні знизилися до 13,0000/13,1500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 17,3005/17,9055, на 12:00 ціни становили 17,4395/17,7105. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вниз до 17,3830/17,5875.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3590/0,3719, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3618/0,3678. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3615/0,3675.

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Експерти розповіли, чому заспокоївся валютний ринок

Валютний ринок трохи заспокоївся після заяви глави Національного банку України про можливе введення адміністративних обмежень щодо банків на час проведення АТО, у зв'язку з чим гривня продовжує зміцнюватися, вважають опитані УНІАН експерти.

За інформацією учасників ринку, станом на 13:00 курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку встановився на рівні 12,96/13,08 грн/дол., а спред порівняно з початком торгів звузився майже в 4 рази, до 12 коп., що говорить про суттєве зниження спекулятивної складової у валютних торгах.

Голова правління «Української міжбанківської валютної біржі, екс-голова правління «Ощадбанку» Анатолій Гулей пояснює те, що відбувається зміцнення гривні, очікуваннями рішення Національного банку України з питання введення адміністративних обмежень на ринку. «Стоїмо як поїзд на пероні. Чекаємо постанови НБУ, в якому всі загрози стануть офіційними», - сказав експерт. Директор фінансової компанії «Інтербізнесконсалтинг» Павло Бакланов зазначив, що нервозність на ринку, викликана завищеним курсом на тлі політичних ризиків і спроб спекулянтів «підігріти» попит на валюту, що знижується. «Банкіри почули Гонтареву і чудово розуміють, що зрештою ажіотаж їм не вигідний. Але поки ситуація напружена», - сказав експерт. Нагадаємо, Нацбанк готовий впровадити жорсткі адміністративні заходи щодо учасників валютного ринку на час проведення антитерористичної операції, заявила глава НБУ Валерія Гонтарєва, виступаючи в парламенті 12 серпня.

За її словами, у цей час пакет таких заходів обговорюється з Міжнародним валютним фондом, перед яким є певні зобов'язання щодо регулювання валютного ринку. Гонтарєва підкреслила, що безперервні воєнні дії і викликана цим паніка на ринку істотно погіршують ситуацію на валютному ринку, тоді як економічних передумов для нинішнього курсу гривні немає, і збалансований курс на сьогодні становить 11,5-11,9 грн за долар.

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Експорт товарів і послуг з України за півроку перевищив імпорт на $3 млрд

Профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого півріччя 2014 року становив 3,039 млрд дол., тоді як за аналогічний період минулого року баланс зовнішньої торгівлі було зведено з дефіцитом в 1,555 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополь. У першому півріччі 2014 року зафіксовано профіцит зовнішньої торгівлі товарами в 568,4 млн. дол. проти дефіциту за аналогічний період минулого року в 3,982 млрд дол. Профіцит зовнішньої торгівлі послугами за підсумками першого півріччя 2014 року становив 3,173 млрд дол., що на 64 млн. дол., або на 1,98%, менше профіциту за підсумками аналогічного періоду минулого року в 3,237 млрд дол. За звітний період імпорт товарів і послуг до України, без урахування послуг з переробки давальницької сировини, знизився на 6,762 млрд дол., або на 17,99%, - до 30,833 млрд дол., експорт товарів і послуг з України знизився на 2,167 млрд дол., або на 6,01%, - до 33,872 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, профіцит зовнішньоторговельного балансу України за підсумками першого кварталу 2014 року становив 1,307 млрд дол., тоді як за аналогічний період минулого року баланс зовнішньої торгівлі було зведено з дефіцитом в 1,197 млрд дол.

Дефіцит зовнішньоторговельного балансу України в 2013 році становив 8,476 млрд дол., що на 5,67%, або на 509,5 млн. дол., менше дефіциту за підсумками 2012 року в 8,985 млрд дол. Востаннє позитивне сальдо зовнішньої торгівлі в Україні у розмірі 1,3 млрд дол. було зафіксовано за підсумками 2005 року, після чого зовнішньоторговельний баланс за підсумками року залишався дефіцитним.

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Росіяни скуповують продукти в Польщі після введення владою ембарго - ЗМІ

Жителі європейського анклаву Росії, Калінінградської області збільшили обсяги купівлі продуктів харчування під час поїздок до Польщі після запровадженої тиждень тому Росією заборони на їх імпорт на російський ринок. Про це пише польська Gazeta Wyborcza.

Минулого тижня Росія оголосила про заборону поставок практично всіх продуктів харчування із західних країн, які запровадили або підтримали антиросійські санкції за дії російської влади в Україні. Експерти зазначали, що через ембарго росіян чекає зростання цін і дефіцит ряду продуктів. "На кордоні вже видно активізацію. Росіяни купують в принципі все, чого стосується ембарго, тобто м'ясо, рибу, сири, масло, овочі і фрукти. Експерти говорять, що це лише початок", - зазначає видання. За даними польських митників, за останній тиждень кількість автомобілів, які перетнули кордон російської області Калінінграда з Польщею, зросла на 10% - до 19 тис. Видання прогнозує, що наприкінці серпня - початку вересня польські магазини на кордоні з Росією може чекати справжній бум з боку російських покупців.

GW помічає, що жителі Калінінградської області традиційно купують у Польщі багато продуктів харчування, які коштують майже на 40% дешевше, ніж у них, а також купують інші товари і користуються іншими послугами з тієї самої причини. Газета зауважує, що росіяни можуть відвідувати Польщу в рамках запровадженого в 2011 році малого прикордонного руху, який встановлює ряд обмежень і забороняє їздити за спеціальним дозволом з торговельною метою частіше, ніж 10 разів на місяць. "Проте ніхто не сумнівається, що росіяни знайдуть спосіб, щоб обійти російське ембарго на продукти харчування, тому що не раз вже доводили свою креативність. Приклад - постійні перевезення з Польщі забороненої в Росії польської свинини (через виявлення вірусу африканської чуми). Наші і російські митники постійно знаходять м'ясо, заховане, наприклад, під платформою автомобіля", - пише газета і додає, що недавно було затримано автобус, яким намагалися перевезти тонну м'яса.

Газета додала, що обсяг торгів між Польщею і Калінінградською областю, де проживають близько 950 тис жителів, становить близько 1 млрд долл, 10% з яких складали витрати росіян на польській території.

Як повідомляв УНІАН, Польща стала першою країною, проти якої Росія запровадила економічні санкції, заборонивши з 1 серпня цього року продавати на російському ринку овочі й фрукти. Польська влада назвала цей захід помстою за активну підтримку поляками досить суворої політики Євросоюзу проти Росії за її дії в Україні. Самі поляки ініціювали акцію на підтримку польських виробників "З'їж яблуко на зло Путіну", завдяки якій, за оцінками ЗМІ, продаж цього фрукта в Польщі, що є головним експортним продуктом до Росії, в 2014 році може збільшитися на 30%.

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Рада ухвалила в цілому закон про створення вільної економічної зони Криму

Верховна Рада України ухвалила в цілому закон про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території Криму (№ 4032а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 238 народних депутатів із 284 зареєстрованих у сесійній залі. Від фракції “УДАР” та групи «За мир та стабільність» «за» проголосували 0 народних депутатів. Як сказав народний депутат від “Батьківщини” Сергій Терьохін, у Комітеті ВР з питань податкової та митної політики відбулися консультації з фракціями та групами щодо зауважень до даного законопроекту. “Всі питання зняті, погоджені з Міністерством фінансів візи 5 депутатських фракцій і груп, є й народних депутатів, які не входять до них, є на кінцевому документі, який поданий голові парламенту”, - сказав він. Говорячи про зауваження депутатів до положення про лотереї у законі, Терьохін наголосив, що там йшлося про заборону проводити на окупованій території будь-які лотереї, зокрема що стосуються введених санкцій.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на ранкровому засіданні ВР відправила на повторне друге читання законопроект про податковий та митний контроль у вільній економічній зоні Криму та про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території про особливості здійснення економічної діяльності в Криму.

За це рішення проголосували 259 народних депутатів із 323, зареєстрованих на засіданні. На початку пленарного засідання голова ВР Олександр Турчинов запропонував переголосувати цей закон, який вже був ухвалений 12 серпня, оскільки до нього звернулись депутати із заявою про порушення при його ухваленні, оскільки не було забезпечено персонального голосування щодо цього закону. Однак повторне ухвалення підтримали лише 160 депутатів. Після цього Турчинов запропонував відправити цей законопроект на повторне друге читання. Цю ініціативу підтримали 259 депутатів.

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Україна вводить спецрежим для польотів російських авіакомпаній

Державна авіаційна служба України з 20.00 четверга, 14 серпня, упроваджує для деяких російських авіакомпаній спеціальний режим виконання транзитних польотів через територію України, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства інфраструктури України. Зокрема, спеціальний режим буде застосований до авіакомпаній «Трансаеро» і «Аерофлот-Російські авіалінії», які виконують польоти з Росії до Болгарії, Ізраїлю, Туреччини, Єгипту і Греції через повітряний простір України.

«Ці авіакомпанії зможуть перетинати повітряний простір України, але лише за умови отримання дозволу Державіаслужби окремо для кожного рейсу», - пояснили у відомстві. Як наголосили у Мінінфраструктури, такі заходи дозволять забезпечити достатній рівень авіаційної безпеки і упорядкувати транзит через Україну тих авіакомпаній, «які нехтують правилами виконання міжнародних польотів у закритому повітряному просторі Автономної Республіки Крим на закритий аеродром Сімферополь".

При цьому в міністерстві нагадали, що повітряний простір над зоною АТО закрито повністю, а безпеку транзитних перельотів над територією України повністю контролює підприємство «Украерорух». Раніше Державіаслужба наклала на російські авіакомпанії 24,48 млн грн штрафів згідно з українським законодавством за незаконне використання повітряного простору нашої країни.