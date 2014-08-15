В Україні три державні лотереї визнали нелегальними

Міністерство фінансів України назвало незаконною діяльність трьох найбільших операторів державних лотерей в Україні, а саме «МСЛ», «Патріот» і «УНЛ», а також закликав громадян бойкотувати ці лотереї, заявив під час брифінгу міністр фінансів України Олександр Шлапак.

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За словами міністра, ліцензії цих компаній на проведення діяльності з випуску і проведення державних лотерей закінчилися ще в першому кварталі 2014 року, але вони продовжують працювати, керуючись спірною нормою законодавства про державні лотереї, яка дозволяє працювати після закінчення терміну ліцензії до отримання нової.

«Я хочу звернутися до громадян: на сьогодні в Україні склався абсолютно хворий ринок. Ваші кошти, найімовірніше, йдуть у кишеню не зовсім прозорим структурам, тому я закликаю бойкотувати, щоб ці структури, які за час своєї діяльності набралися потужності і грошей, стали партнерами для зміни правового поля. І хай потім працюють у новому правовому полі», - сказав Шлапак.

Він повідомив, що уряд має намір звернутися до силових структур з цього питання і вирішити питання подальшої діяльності цих лотерей у судовому порядку.

«Той, хто проводить сьогодні лотерейну діяльність, є порушником. Ми наполягаємо на тому, що потрібно вести лотерейну діяльність у правильному правовому полі. Вони продовжують працювати – це їх точка зору. Наша точка зору – що вони не мають права працювати, і ми маємо намір розбиратися з цим у судах. Вже до речі, ведуться судові розгляди. Ми вже звернулися і звертатимемося далі до силових структур, щоб вони допомогли навести порядок на цьому ринку. Ми вважаємо, що незважаючи на колізію в законі, потрібно керуватися загальним законом, який визначає, що таке ліцензія. Ти не маєш права працювати, якщо у тебе закінчився термін ліцензії. Решта – від лукавого», - додав Шлапак.

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Як повідомляв УНІАН, уряд планував легалізувати лотерейний ринок в Україні ще в першому кварталі минулого року, коли у найбільших операторів державних лотерей закінчився термін ліцензій. Уряд вносив до Верховної Ради законопроект, що передбачає запровадження мораторію на видачу нових ліцензій на тій підставі, що лотереї є різновидом азартних ігор, заборонених в Україні з 2009 року. Згодом Мінфін продовжив термін дії ліцензій найбільшим операторам «МСЛ», «Патріот» та «УНЛ» ще на рік.

Нагадаємо, що заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, але на практиці гральний бізнес працює «в тіні», і доступ населення до нього залишається. Водночас, держава практично втратила контроль за веденням цього бізнесу і надходженнями до держбюджету від його ведення.