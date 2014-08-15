ТОП-10 (15 серпня)

ГТС зможуть віддати в оренду тільки західним компаніям

«Нафтогаз» незабаром почне переговори про залучення інвесторів до управління ГТС

Окупанти вирішили націоналізувати магістральні електромережі Криму

Росія боїться санкцій і продовжує позбавлятися валюти

Нацбанк вийшов на ринок із продажем 13 гривень за долар

На закритті міжбанку гривня зміцнилася до 13,15 грн/дол.

Українські аграрії збільшили реалізацію продукції на 25%

Уряд України збирається закрити рибні порти Криму

Сировину на підприємства в зоні АТО доставляють морем українські та зарубіжні судна

Мінфін сьогодні продав внутрішніх облігацій на 2 млрд гривень

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ГТС зможуть віддати в оренду тільки західним компаніям

Український парламент дозволив оренду системи магістральних газопроводів та підземних сховищ газу (ПГС), але без права їх відчуження. Оператором газотранспортної системи (ГТС) зможе бути тільки Україна, якій має належати не менше 51 відсотків акцій, пише "Німецька хвиля".

А партнером виступати тільки компанії країн Євросоюзу, Сполучених Штатів Америки або Енергетичного співтовариства. Остаточно участь такої компанії в статутному капіталі підприємства-оператора ГТС буде схвалювати Верховна Рада. Аналогічна схема передбачена і для участі західних компаній у підприємстві на основі підземних газосховищ. За словами прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, іноземний партнер України буде зобов'язаний "розкрити всю інформацію з приводу структури своєї власності і показати всіх бенефіціаріїв, які є власниками цієї компанії, а будь-яка зміна структури власності компанії, що виграла конкурс, можливо виключно за згодою української сторони". Для виконання цього закону на базі "Нафтогазу України" мають бути створені два публічні акціонерні товариства: "Магістральні газопроводи України" і "Підземні газові сховища України".

Аналітики вважають, що закон про оренду ГТС та ПГС відрізає можливість участі в управлінні цими об'єктами для Росії та її нафтогазового монополіста – "Газпрома". Водночас, президент аналітичного центру DiXi Group Олена Павленко зазначила в інтерв'ю українській пресі, що на Заході досить компаній, що тісно пов'язані з Росією, через яких Москва може спробувати взяти під контроль українську ГТС. Експерти також вважають, що ухвалений парламентом України закон не унеможливить будівництво Росією альтернативного газогону "Південний потік", але стане одним із козирів Києва та Брюсселю в газових торгах із Москвою.

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«Нафтогаз» незабаром почне переговори про залучення інвесторів до управління ГТС

Найбільший державний енергохолдинг «Нафтогаз України» має намір найближчим часом почати офіційні переговори із зацікавленими компаніями з ЄС і США щодо їх участі в управлінні українською газотранспортною системою, йдеться в повідомленні компанії. «Підписання відповідної угоди можливе тільки після її узгодження Верховною Радою України», - йдеться в повідомленні «Нафтогазу». «Ухвалення цього законопроекту - це важливий крок, який дасть змогу зменшити ризики транзиту газу територією України, що виникли через загострення українсько-російських відносин», - цитує прес-служба главу НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Як зазначили в компанії, залучення до управління газотранспортною системою України провідних західних компаній допоможе повноцінній інтеграції нашої країни в єдиний європейський енергетичний простір. «В обставинах, що склалися, це єдиний дієвий шлях для захисту енергетичних інтересів нашої держави», - наголошується в повідомленні. «Українська ГТС залишиться в державній власності. При цьому всі бізнес-процеси будуть побудовані за європейськими стандартами. Це зробить українську систему транспортування газу прозорою і зрозумілою для західних партнерів», - зазначив Коболєв.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, що передбачає створення спеціальної компанії-оператора, де 49% акцій буде продано інвесторам із США і ЄС. За словами глави «Нафтогазу» Андрія Коболєва, вартість української газотранспортної системи коливається в межах 25-35 млрд дол. Окрім того, на початку червня Кабінет міністрів ухвалив рішення про реорганізацію «Нафтогазу України» і створення на його базі двох компаній - з транзиту і із зберігання газу. Пропонується таке рішення: «Нафтогаз України» займатиметься виключно реалізацією природного газу, а також створюються ПАТ «Українська газотранспортна система», яке відповідно до європейського законодавства займатиметься виключно транспортуванням природного газу, і ПАТ «Українські газові сховища», яке займатиметься зберіганням природного газу. Контроль над цими компаніями залишається за державою.

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Окупанти вирішили націоналізувати магістральні електромережі Криму

Окупаційна влада Криму вирішила націоналізувати понад 1,3 тис. км магістральних електромереж півострова. Вони перейдуть від української Кримської електроенергетичної системи (КримЭС) до кримського ГУП "Крименерго", пише "КоммерсантЪ". До 15 серпня активи КримЭС і її співробітників планується перевести в ГУП "Крименерго", що знаходиться в управлінні нелегітимного Мінпаливенерго Криму, розповіло "Ъ" джерело в галузі.

"Крименерго" засновано 24 квітня нелегітимною держрадою Криму "для надійної роботи електромереж та підстанцій". У Міненерго РФ "Ъ" підтвердили цю інформацію.

ЕС володіє інфраструктурою магістральних мереж в Криму (1353 км ЛЕП 220-330 кВ і 15 підстанцій потужністю 3432,8 МВА) і виконує функції диспетчера. По чотирьох ЛЕП, кримська частина яких знаходиться у КримЕС, в Крим надходить понад 80% електроенергії. Раніше діяльність КримЕС оплачувало "Укренерго" за рахунок тарифу на передачу, але з моменту окупації Криму Росією фінансування припинилося через неможливість переказу коштів.

Окупанти півострова вже незаконно націоналізували Кримські залізниці і порти. У травні Мін'юст України оцінив збиток від втрати Криму в 1 трлн гривень (2,76 трлн руб.), а в липні глава Міненерго країни Юрій Продан заявив, що Київ втратив об'єкти ПЕК в Криму на $300 млрд. Після переходу мереж до "Крименерго" регіон затвердить їм тариф. У Міненерго РФ заявили, що він становитиме 0,12 руб. за кВт ч. У нелегітимному комітеті за тарифами і цінами Криму сказали, що ставка не затверджена, але близька до цього рівня. В інших регіонах РФ тариф магістральних мереж у другій половині 2014 року вище - 0,187 руб. за кВт ч. Угоду щодо транзиту укладуть з постачальниками (ДП) електроенергії Криму, в тому числі з ДТЕК "Крименерго" Ріната Ахметова, пояснюють у комітеті.

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Росія боїться санкцій і продовжує позбавлятися валюти

Банк Росії залишається одним з небагатьох центральних банків, який продовжує нарощувати золото в своїх резервах, пише "КоммерсантЪ". 29 липня комітет постпредів країн ЄС погодив пакет жорстких заходів, що включає нові чорні списки, обмеження, спрямовані на ізоляцію Криму, але головне - секторальні санкції щодо російської банківської сфери, оборонки і енергетики.

Завдяки своїм захисним властивостям золото використовується центральними банками багатьох країн для диверсифікації резервів, відзначає головний економіст Дойче-банку Ярослав Лісоволик. Це підвищує стійкість структури валютних резервів. "Те, що Росія активізувала процес диверсифікації, відображає той факт, що досить високу частку у резервах займали долар і євро, тоді як частка золота залишалася низькою",- зазначає пан Лісоволик. За даними Банку Росії, на 1 липня частка золота в міжнародних резервах Росії займала лише 9,7%. Між тим середнє значення частки золота в резервах найбільших країн перевищує 25%, а у провідних західних країн - 65-72%. Необхідність диверсифікувати міжнародні резерви стала очевидна наприкінці першого кварталу, у зв'язку зі зростанням геополітичної напруженості у відносинах між ЄС, США та РФ через ситуацію в Україні.

"Через загострення геополітичного ЦБ зайнявся активним перерозподілом валютних резервів, заміщаючи казначейські облігації США золотом",- відзначає головний економіст "Альфа-банку" Наталія Орлова. За словами головного аналітика "Промсвязьбанку" Ігоря Нуждіна, при локальних валютних ризиків, наприклад ризик заморожування будь-яких активів ЦБ в доларах або євро, золото або інші валюти виглядають краще. "У разі погіршення відносин з розвиненими країнами через ситуацію в Україні може скластися ситуація, коли використання доларів і євро може бути або обмежене, або ускладнене", - погоджується директор департаменту стратегічних інвестицій ГК "Регіон" Валерій Пятніцев.

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Нацбанк вийшов на ринок із продажем 13 гривень за долар

Національний банк України вийшов на валютний ринок з інтервенцією за курсом 13 грн/дол., тоді як поточні ринкові котирування гривні щодо долара пербувають на рівні 12,95-13,15 грн за долар, повідомили УНІАН учасники ринку.

"Нацбанк вийшов на міжбанк із продажем по 13 (грн за долар). Зараз котирування на ринку 12,95-13,15 (грн за долар)", - повідомило джерело на ринку.

Інші учасники ринку підтвердили УНІАН цю інформацію.

Як пізніше повідомила фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», сьогодні Національний банк купував і продавав долари США на міжбанківському валютному ринку за курсом 12,9000/13,0000 грн/дол.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів збільшилися до 13,0000/13,1500 грн/дол. проти 13,1000/13,2500 грн/дол. на 12:00.

Нацбанк у серпні після 3-місячної перерви тричі виходив на валютний ринок протягом тижня з інтервенціями і витратив на підтримку гривні 150 млн. дол. золотовалютних резервів. За словами голови НБУ Валерії Гонтаревої, проведення масштабніших інтервенцій неможливе, оскільки це призведе до скорочення резервів нижче рівня, передбаченого програмою з МВФ, і зриву фінансування Фонду.

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На закритті міжбанку гривня зміцнилася до 13,15 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,0000/13,2000, на 12:00 ціни підвищилися до 13,1000/13,2500. На закриття торгів цінові рівні відкотилися до 13,0000/13,1500.

Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3585/0,3701, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3637/0,3683. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3614/0,3660.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3360/1,3390.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 17,3740/17,6475, на 12:00 ціни пішли вгору до 17,5325/17,7370. На закриття торгів цінові показники з EUR/UAH спустилися до 17,3972/17,6020.

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Українські аграрії збільшили реалізацію продукції на 25%

Аграрні підприємства України, за винятком малих, у січні-липні 2014 року реалізували на 24,7% більше сільгосппродукції, ніж у січні-липні 2013 року, повідомила Державна служба статистики.

Зокрема, реалізація продукції рослинництва за вказаний період зросла на 36,4%. Продажі зернових культур становили 14,93 млн тонн, що на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому обсяг реалізації пшениці зріс на 28,8%, кукурудзи - на 52,7%, ячменю - на 58,3%, жита - на 6%. Продажі насіння соняшника збільшилися на 69,2%, ріпака - на 0,8%, а сої - зменшилися на 6,9%.

Що стосується продукції тваринництва, то у січні-липні поточного року обсяг реалізації зріс на 10,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Продажі худоби та птиці (в живій вазі) збільшилися на 11,3%, молока - на 5,8%, а яєць - на 13,4%.

У Держстаті повідомили, що середні ціни продажу аграрної продукції у січні-липні 2014 року порівняно з цінами аналогічного періоду 2013 року зросли на 8,6%, зокрема продукції тваринництва - на 12,8%. Вартість рослинницької продукції зросла на 4%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, обсяг виробництва продукції рослинництва у 2013 році зріс на 18,1% порівняно з 2012 роком, зокрема на сільгосппідприємствах - на 25,2%, у господарствах населення - на 9,3%. Валове виробництво продукції тваринництва у 2013 році зросло на 4,8%.

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Уряд України збирається закрити рибні порти Криму

Міністерство аграрної політики і продовольства України спільно з Державним агентством рибного господарства підготували проект постанови Кабінету міністрів про тимчасове закриття морських рибних портів на анексованому Росією Кримському півострові.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Мінагропроду.

Згідно з повідомленням, рибні порти повинні бути закриті на період до відновлення на анексованій території півострова і міста Севастополя конституційного ладу України.

Проект постанови також передбачає закриття державних підприємств і акваторій ДП «Керченський морський рибний порт» і «Севастопольський морський рибний порт».

«Відповідні заходи необхідно вжити у зв'язку з вторгненням на територію України збройних формувань, екстремістськи налаштованих осіб та військовою агресією Російської Федерації, що перешкоджає здійсненню передбачених законодавством України видів державного контролю і загрожує безпеці судноплавства», - підкреслили в прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше Україна офіційно закрила морські торговельні порти на території Криму для міжнародного судноплавства, зокрема, порти в Євпаторії, Керчі, Севастополі, Феодосії та Ялті.

15 квітня Верховна Рада ухвалила закон про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території України, в якому Автономна республіка Крим і Севастополь визнаються окупованими Російською Федерацією.

Прийняте рішення означає, що будь-яке судно, що заходить у кримські порти, робить це на свій страх і ризик. При цьому судновласники та капітани суден, які проігнорували заборону, можуть зіткнутися з серйозними проблемами - штрафами, або навіть тюремними ув'язненнями.

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Сировину на підприємства в зоні АТО доставляють морем українські та зарубіжні судна

Міністерство інфраструктури України у зв'язку з тим, що терористи завдали значних пошкоджень залізничній інфраструктурі на сході країни, організувало регулярне каботажне сполучення між портами Маріуполя та іншої континентальної частини України для доставки сировини на розташовані в зоні АТО промислові підприємства з метою запобігання аварійним зупинкам виробництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

Згідно з повідомленням, у каботажних перевезеннях сировини для потреб металургійних підприємств Донецької і Луганської областей задіяно флот України та інших держав.

У повідомленні наголошується, що каботажні перевезення суднами під іноземними прапорами можуть здійснюватися за умови отримання дозволу Мінінфраструктури відповідно до статті 131 Кодексу торговельного мореплавства України.

"Фахівці міністерства та Укрморрічінспекції оперативно готують необхідні документи згідно з заявками агентів, щоб запобігти зупинці роботи підприємств, які є одними з основних складових економіки Донбасу", - зазначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, відновлення пошкоджених у ході бойових дій на сході України 187 об'єктів залізничної інфраструктури обійдеться «Укрзалізниці» за мінімальними підрахунками в 400 млн грн.

Із квітня на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, фінансовані Росією. Із 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція. Протягом липня українські силовики звільнили від терористів ряд міст у Донецькій і Луганській областях. Військові продовжують операцію зі звільнення Донбасу від бойовиків.

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Мінфін сьогодні продав внутрішніх облігацій на 2 млрд гривень

Міністерство фінансів України відновило продаж облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) після двох невдалих аукціонів і залучило до держбюджету 2,032 млрд грн під 18,98% річних строком на 3 роки, повідомляється на сайті міністерства.

Нагадаємо, в ході двох попередніх планових аукціонів 12 і 14 серпня Мінфін не зміг провести розміщення ОВДП, оскільки інвестори не подали жодної заявки, і сьогодні міністерство анонсувало проведення позапланового аукціону.

Як повідомляється, Мінфін залучив всі кошти в результаті розміщення гривневих ОВДП за трьома поданими заявками.

Як повідомляв УНІАН, в серпні Мінфін провів шість ОВДП-аукціонів, в ході яких чотири рази не залучав коштів до держбюджету і двічі зміг провести розміщення і залучити до держбюджету 1,749 млрд грн.

У серпні Мінфін планує провести ще чотири ОВДП-аукціони – 19, 21, 26 і 28 серпня.

За оперативними даними Держказначейства на 11 серпня, з початку року до держбюджету надійшло 116,033 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 56,775 млрд грн, на обслуговування держборгу – 25,391 млрд грн.

Станом на 13 серпня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 358,581 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпаперги на суму 194,822 млрд грн, у власності банків – 88,570 млрд грн, нерезидентів – 17,853 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року у розмірі 806,962 млрд грн.

УНІАН