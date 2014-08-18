ТОП-10 (18 серпня)

Єврокомісія виділяє 125 млн євро аграріям, які потрапили під санкції РФ

Україна збільшила запаси газу в сховищах до 15,289 млрд кубометрів

У Росії через закон про модернізацію ГТС хочуть подати на Україну скаргу до СОТ

Доходи держбюджету України за 7 місяців становили 203 млрд гривень

Будівництво терміналу скрапленого газу допоможе Україні позбутися шантажу «Газпрому»

Спад промвиробництва в Україні за місяць прискорився до 12,1%

Білорусь готова забезпечити транзит бензину з Голландії до України

Українці придбали половину випуску «військових» облігацій

Обсяги торгівлі між ЄС та Росією скоротилися на 13,1 млрд євро

«Дельта Банк» купує «Універсал Банк»

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Єврокомісія виділяє 125 млн євро аграріям, які потрапили під санкції РФ

Європейська комісія оголосила про виняткові заходи, спрямовані на підтримку в ЄС виробників швидкопсувних фруктів і овочів, щодо яких Росія ввела обмеження.

Зокрема, до листопада на підтримку виробників буде спрямовано 125 млн євро, повідомив сьогодні у Брюсселі представник Єврокомісії Роджер Уейт.

В категорію продуктів, щодо яких діятимуть заходи, потрапили помідори, морква, капуста білокачанна, перець солодкий, капуста цвітна, огірки і корнішони, гриби, яблука, груші, червоні ягоди, столовий виноград та ківі.

За його словами, фінансова допомога буде охоплювати всіх виробників.

Поточна ситуація на ринку ЄС для всіх продуктів буде обговорюватися цієї п'ятниці у Брюсселі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня і в перших числах серпня Євросоюз, а також США, Канада, Японія й низка інших країн оголосили про нові санкції щодо осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії Росії, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні. Перший етап санкцій було введено ще в березні ц.р. – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня Росія повністю заборонила постачання яловичини, свинини, м'яса птиці, риби, овочів, фруктів, молочної продукції з країн, які ввели проти неї санкції.

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Україна збільшила запаси газу в сховищах до 15,289 млрд кубометрів

Запаси газу в українських підземних сховищах з 8 по 16 серпня збільшилися на 1,2% - до 15,289 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані оператора газотранспортної системи України компанії «Укртрансгаз».

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості, добовий видобуток природного газу в Україні становить близько 50 млн кубометрів, при цьому можливий дефіцит вуглеводнів в опалювальний сезон, без урахування реверсивних поставок, може становити близько 7 млрд кубометрів.

Україна розробляє реверсивні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Відкриття усіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд кубометрів. Найперспективнішим маршрутом поставок газу в Україну є словацький, який із 16 серпня почав функціонувати в тестовому режимі.

«Газпром» із 16 червня перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

Довідка УНІАН. В Україні є 12 підземних сховищ газу загальною активною місткістю близько 31 млрд кубометрів. Підземні сховища газу є складовою системи газопостачання України і транзиту газу через її територію.

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У Росії через закон про модернізацію ГТС хочуть подати на Україну скаргу до СОТ

Депутат Держдуми, член комітету з енергетики Андрій Крутов направив депутатський запит на ім'я голови Міненерго РФ Олександра Новака і міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва, в якому пропонує розглянути можливість подання скарги проти України у Всесвітню торговельну організацію (СОТ) через обмеження прав російських компаній при акціонуванні газотранспортної системи країни, пишуть "Известия". У разі, якщо така скарга буде направлена і розглянута, Україну можуть зобов'язати скасувати заборону на участь вертикально інтегрованих компаній в газотранспортній системі (ГТС) і допустити "Газпром" до її акціонування.

Нагадаємо, 14 серпня парламент України прийняв закон про залучення іноземних інвесторів до модернізації та експлуатації газотранспортної системи. Представляючи документ, який обговорювався в стінах парламенту у другому читанні, прем'єр Яценюк підкреслював: власне ГТС і газові сховища залишаться у 100%-ній власності держави, компанія - оператор ГТС - також на 51% буде належати Україні. Інвесторів виберуть на публічному конкурсі в присутності депутатів Верховної Ради. Участь у конкурсі зможуть взяти тільки сертифіковані компанії з ЄС і США з прозорою структурою власності. І, вигравши конкурс, інвестори не зможуть «нишком» змінити власників без дозволу української сторони.

Представник "Газпрому" Сергій Купріянов не відповів на запит "Известий".

Російський депутат не випадково заступився за інтереси російських компаній в Україні. Він вважає, що можливість участі "Газпрому" в акціонуванні української газотранспортної системи і підземних сховищ газу може привести до досягнення компромісу з оплати газового боргу українською стороною.

Міністерство економічного розвитку і Міненерго поки не отримали запит депутата Держдуми, проте їх представники повідомили, що відомства озвучать свою позицію найближчим часом.

Керівник практики вирішення спорів та міжнародного арбітражу Art de Lex Артур Зурабян зазначає, що в разі, якщо Росія подасть скаргу до СОТ і виграє справу, ця міжнародна організація може зобов'язати Україну зняти обмеження для російських компаній щодо участі у своїх газових проектах. Але у відповідь Росії доведеться піти на поступки на своєму ринку на адресу українських компаній, які потрапили під санкції.

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Доходи держбюджету України за 7 місяців становили 203 млрд гривень

Доходи державного бюджету України в січні-липні цього року без урахування трансфертів становили 203 млрд грн, при цьому дефіцит державного сектора становив близько 5% ВВП, повідомив у ході брифінгу в Міністерстві фінансів заступник міністра Денис Фудашкін.

«Доходи держбюджету за січень-липень без урахування трансфертів становили 203 млрд грн, – сказав Фудашкін. – Сукупний дохід держбюджету становить 24% ВВП. При цьому ми маємо суттєвий дефіцит. Дефіцит публічного сектора: зведений бюджет – 4,5% ВВП, дефіцит держсектора – 5% ВВП».

Він також повідомив, що загальний показник доходів економіки країни (публічного сектора) становив 675,3 млрд грн, або 44% ВВП.

«На сьогодні загальні доходи публічного сектора становлять 675,3 млрд грн. Сукупні доходи публічного сектора становлять 44% ВВП. При цьому 22,6% публічних фінансів – це витрати на охорону здоров'я, освіту та соціальний захист», – сказав Фудашкін.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів, наповнення бюджету в січні-липні порівняно з аналогічним періодом минулого року покращилося за рахунок двозначного зростання підтримки НБУ у вигляді авансового перерахування прибутку в розмірі 22 млрд грн, а також за рахунок зниження обсягів відшкодування ПДВ на 25,1% у річному виразі. Без урахування цих чинників, за оцінками експертів, на кінець липня доходи держбюджету реально скоротилися на 1,7% у річному виразі й «недобір» до бюджету досяг 16,4 млрд грн за перші сім місяців.

Верховна Рада 31 липня прийняла запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік, згідно з якими доходи держбюджету в 2014 році підвищено до 377,822 млрд грн, витрати – до 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит зберігається на рівні 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу підвищено до 806,962 млрд грн.

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Будівництво терміналу скрапленого газу допоможе Україні позбутися шантажу «Газпрому»

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов наголошує на необхідності у найкоротші терміни збудувати в Україні термінал скрапленого газу, що зробить її незалежною від шантажу «Газпрому».

Про це він сказав під час зустрічі з керівництвом АТ «Клайпедас нафта», в ході якої Туричнова ознайомили з досвідом Литви у будівництві терміналу скрапленого газу у рекордно короткі терміни, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За словами Турчинова, литовський досвід будівництва такого терміналу за три роки «є надзвичайно важливим для України». «Ми будемо впроваджувати його у нашій державі, аби зробити нашу країну незалежною від шантажу «Газпрому», - наголосив він.

Як повідомлялося, голова Верховної Ради України 17-19 серпня бере участь у Конференції глав парламентів Північних та Балтійських країн (м. Паланга, Литовська Республіка).

Довідка УНІАН. Національний проект «LNG Україна» реалізовує Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України. Проект передбачає будівництво терміналу для регазифікації скрапленого природного газу (СПГ), який буде розташований в морському порту «Південний» ПАТ «Укртранснафти» в Комінтернівському районі Одеської області.

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Спад промвиробництва в Україні за місяць прискорився до 12,1%

Спад промислового виробництва в Україні в липні 2014 року порівняно з липнем 2013 року прискорився більш ніж удвічі - до 12,1% із 5%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України. У повідомленні зазначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя. За інформацією Держстату, порівняно з червнем 2014 року спад промвиробництва прискорився до 2,2% із 1,5%, зафіксованих у червні порівняно з травнем 2014 року.

У січні-липні цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, спад промвиробництва прискорився до 5,8% із 4,7%, зафіксованих у січні-червні. Зростання виробництва в липні 2014 року порівняно з липнем 2013 року за галузями промисловості зафіксовано лише у виробництві фармацевтичних продуктів і препаратів – на 4,1%. Решта галузей показала падіння, зокрема найбільший спад у видобутку кам'яного й бурого вугілля – на 28,7%, машинобудуванні – на 23,8%, хімічній промисловості - на 22,2%, виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – на 15,9%, виробництві гумових і пластмасових виробів – на 13,8%, виробництві меблів та іншої продукції – на 12,5%, металургії – на 12,3%.

Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в Україні в червні 2014 року порівняно з червнем 2013 року, без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, прискорився більш ніж удвічі - до 5%. Порівняно з травнем 2014 року спад промвиробництва в червні становив 1,5%, у січні-червні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року – 4,7%. За підсумками 2013 року спад промвиробництва становив 0,5%, 2012 року - також 0,5%, тоді як в 2011 році промвиробництво в Україні зросло на 7,6%.

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Білорусь готова забезпечити транзит бензину з Голландії до України

Білорусь готова закупити 15 тис. тонн голландських нафтопродуктів і забезпечити їх транзит до України в серпні.

Про це в ході прес-конференції заявив надзвичайний і повноважний посол Республіки Білорусь в Україні Валентин Величко. «Пішла назустріч наша країна, щоб в Амстердамі купити нафтопродукти, поставити танкером їх у Вентспілс (Латвія - УНІАН), потім цистернами близько 15 тис. тонн бензину у цьому місяці поставити до України», - заявив Величко.

За його словами, сама Білорусь є значним постачальником нафтопродуктів до України, забезпечуючи на нашому ринку близько 20% бензину і близько 60% дизельного палива, але зараз відчуває труднощі із забезпеченням необхідної кількості продукції. Він зазначив, що Білорусь не має енергетичної нафтової бази і змушена імпортувати з Росії 22 млн тонн сировини на рік, куди потім повинна продавати готову продукцію. «Нам дуже складно, оскільки і давалець забирає готову продукцію до Російської Федерації, і у нас є контракти з Україною», - підкреслив Величко.

Довідка УНІАН. У 2013 році Білорусь експортувала 13,56 млн тонн нафтопродуктів на 10,18 млрд дол. Крім того, на зовнішні ринки Білорусь поставила 1,62 млн тонн нафти на 1,24 млрд дол. Валютні надходження Білорусі від експорту товарів у 2013 році склали 35,95 млрд дол. Таким чином, майже третина виручки Білорусі від експорту товарів припадає на нафтові позиції (нафта і нафтопродукти).

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Українці придбали половину випуску «військових» облігацій

Громадяни України з 21 травня по 15 серпня придбали «військові» казначейські зобов'язання на суму понад 49,8 млн грн, що становить половину випуску цих зобов'язань, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України. Нагадаємо, уряд випустив казначейські зобов'язання «військові» на 100 млн грн для фізичних осіб номінальною вартістю 1 тис. грн, розміщення яких проводиться через «Ощадбанк», а кошти від продажу будуть спрямовані на фінансування Збройних сил України.

Мінфін повідомляє, що громадяни долучаються до загальнонаціональної кампанії на підтримку Збройних сил по всій Україні, і особливо активно казначейські зобов'язання купували жителі Києва та області, Харківської, Львівської, Запорізької, Сумської, Хмельницької, Івано-Франківської, Дніпропетровської областей.

Як повідомляв УНІАН, народні депутати України придбали 35 «військових» казначейських зобов'язань за два дні акції, яку проводив державний «Ощадбанк» в стінах Верховної Ради. «Ощадбанк» назвав такий попит з боку парламентаріїв «невтішним» і закликав народних обранців надати підтримку української армії, звернувшись за казначейськими зобов'язаннями у відділення «Ощадбанку» або придбати їх у стінах Верховної Ради на наступному пленарному засіданні.

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Обсяги торгівлі між ЄС та Росією скоротилися на 13,1 млрд євро

Торгівля між Європейським Союзом і Росією скоротилася на 13,1 млрд євро в першому півріччі 2014 року, згідно з оцінками, опублікованими сьогодні Євростатом, пише Європейська правда з посиланням на European Voice. Загальний обсяг експорту з ЄС у Росію скоротився на 12% порівняно з аналогічним періодом 2013 року, від 49,6 млрд до 43,6 млрд євро. Імпорт з Росії до ЄС впав на 8%, або 7,1 млрд євро.

ЄС імпортує майже вдвічі більше від Росії, як і експортує. Основною статтею експорту ЄС в Росію є машини і транспортне устаткування, хімікати, медикаменти та продукти сільського господарства. Основними статтями російського експорту в ЄС - нафта і газ. На торгівлю між двома сторонами вплинула напруженість у відносинах, що випливають з дій Росії на сході України, а також анексія Криму, пише видання.

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«Дельта Банк» купує «Універсал Банк»

«Дельта Банк», що входить до групи найбільших за активами, купує дочірню структуру грецької фінансової групи Eurobank в Україні, «Універсал Банк». Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Дельта Банку». «Угода відбулася, подробиці будуть відомі пізніше», - повідомили в прес-службі.

За інформацією на сайті Eurobank, 14 серпня підписано договір купівлі-продажу дочірнього банку в Україні «Універсал Банк» та передачу його активів «Дельта Банку». Як повідомляється, сума операції складе 95 млн євро, і її завершення очікується до кінця 2014 року після отримання всіх необхідних дозвільних документів. Також повідомляється, що фінансовим радником в угоді виступив VTB Capital, юридичною - Baker & McKenzie - CIS. Eurobank оцінює негативний результат від операції приблизно в 5 базисних пунктів від свого капіталу першого рівня, який на кінець першого кварталу становив 6,7 млрд євро.

Як повідомляв УНІАН, у лютому 2013 року група Eurobank повідомила про плановане злиття з групою NBG (Національний банк Греції), однак у квітні операція була припинена до моменту докапіталізації обох банків. Дочірнім банком групи Eurobank в Україні є «Універсал-банк», який на момент планування злиття повідомляв, що це не вплине на його роботу, і він не має наміру скорочувати свою присутність в Україні. «Універсал Банк» (Universal Bank, м. Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. У 2013 році банк отримав 4,395 млн грн прибутку, тоді як за підсумками 2012 року збиток становив 272,600 млн грн. «Дельта Банк» працює на ринку України з 2006 року і входить до групи найбільших банків. Основними акціонерами банку є бізнесмен Микола Лагун - 70,61% і компанія Cargill Financial Services International Inc. (США) - 29,39%.