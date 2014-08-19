ТОП-10 (19 серпня)

ГТС України цікавить Євросоюз в стратегічному сенсі - експерт

Санкції Путіна підняли ціни на продукти в Росії

У Донецьку припинив роботу найбільший виробник побутової техніки «Норд»

Кабмін хоче продати всі держпідприємства, крім стратегічних

Збиток від бойових дій на сході України може становити $8 млрд - Яценюк

Мінфін залучив до держбюджету 276,8 млн гривень

Росія намагається звинуватити Україну у крадіжці газу - Продан

Україна сподівається забезпечити 50% своїх потреб за рахунок поставок газу з ЄС

Нацбанк викупив у "Нафтогазу" облігації на 14,5 млрд гривень

Росія звинувачує Білорусь у реекспорті заборонених продуктів із ЄС

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ГТС України цікавить Євросоюз в стратегічному сенсі - експерт

Газотранспортна система України (ГТС) цікавить Євросоюз та Німеччину "у стратегічному, а не в економічному сенсі", вважає голова відділу енергетики, транспорту та екології Німецького інституту економічних досліджень (DIW) Клаудіа Кемферт. Про це вона заявила в інтерв’ю "Німецькій хвилі". Кемферт наголосила, що територією України усе ще транспортується близько 50% загального обсягу газу, який експортується до ЄС.

Євросоюз зацікавлений у надійному газотранспортуванні, зазначає експертка з огляду на ГТС України. Саме тому "конкретно у цьому випадку ЄС може надати Україні фінансову підтримку і таким чином модернізувати її стару ГТС", вважає Кемферт. На відновлення ГТС власним коштом в України нині немає фінансової можливості, переконана експертка, тому Києву "необхідні інвестори та фінансові партнери". Ухваливши закон про реформу ГТС і дозволивши компаніям з ЄС та США її часткову оренду, "Україна хоче завадити тому, аби Росія повністю перебрала контроль над 100 відсотками газотранспортних шляхів", вважає Клаудіа Кемферт. Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України (№ 4116а).

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Санкції Путіна підняли ціни на продукти в Росії

Незважаючи на запевнення федеральної влади, що санкції стосовно продукції з ЄС і США не позначаться негативно на споживачах, в Москві і регіонах почали зростати оптові ціни на деякі товари, пише "КоммерсантЪ". Так, у столиці РФ свинина для м'ясопереробних комбінатів подорожчала на 6%. Але відчутно змінилися ціни в Примор'ї, де деякі види риби подорожчали на 40%. Рекорд побила Сахалінська область, де зростання вартості курячих стегенець досягло 60%.

За словами чиновника, місцеві рітейлери зростання пояснюють тим, що підвищилися оптові ціни в Приморському краї, який є основним постачальником продуктів на Сахалін. Так, в Примор'ї м'ясо подорожчало на 26%, деякі види риби - на 40%, імпортовані з Китаю яблука - майже на третину, повідомили опитані "Ъ" представники торгових мереж Сахаліну. На острові роздрібні ціни на продовольство збільшилися на 3-60%.

7 серпня уряд РФ оголосив список агропродукції з ЄС, США, Австралії і Норвегії, яка тепер заборонена до ввезення в Росію - у списку всі овочі і фрукти, риба, молоко і молочна продукція, свинина, яловичина і м'ясо птиці. Список ширше і жорсткіше, ніж передбачалося, він зачіпає експорт на суму близько $10 млрд. У Москві аналіз цін проводиться щодня, серйозного дефіциту і, отже, відчутного зростання цін на продукти харчування не спостерігається, заявив керівник столичного департаменту торгівлі і послуг Олексій Немерюк. У той же час, за словами чиновника, за десять днів з моменту введення санкцій подорожчала сировина для московських м'ясопереробних комбінатів: так, ціна напівтуші свинини зросла на 6%, до 180 руб. Немерюк додав, що до зими може подорожчати живе молоко, що використовується в тому числі у виробництві сирів. Охолоджена риба, яка постачалася до Москви з Норвегії та ЄС, закінчується, але глава департаменту розраховує на швидкі поставки з Аргентини і Чилі.

Виробники продовольства з Євросоюзу намагаються знайти нові канали збуту своєї продукції в Росії, випливає зі вчорашньої заяви голови Россільгоспнагляду Сергія Данкверта. Його відомство кілька днів поспіль фіксуває поставки в Росію через Білорусію партій яблук, персиків, слив, томатів нібито з Туреччини, Сербії, Македонії і навіть Зімбабве, щодо яких санкції не введені. Але насправді це - продукція з Польщі, Словенії, Нідерландів, Литви. Віце-прем'єр Аркадій Дворкович повідомив, що учасники Митного союзу, куди, окрім Росії, входить Білорусь і Казахстан, зможуть постачати в РФ продукцію з ЄС чи США, але високого ступеня переробки.

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У Донецьку припинив роботу найбільший виробник побутової техніки «Норд»

Найбільша в Східній Європі і СНД і єдина в Україні компанія-виробник складної побутової техніки «Норд» (Донецьк) внаслідок бойових дій в регіоні відчула проблеми з постачанням комплектуючих і відвантаженням готової продукції, у зв'язку з чим призупинила виробництво до 1 вересня, йдеться в повідомленні компанії. «У зв'язку з неможливістю проведення логістичних операцій із завезення матеріалів і комплектуючих виробів і відвантаження готової продукції публічне акціонерне товариство «НОРД» оголошує про припинення своєї діяльності до 1 вересня 2014 року», - повідомила прес-служба компанії.

Як повідомляв УНІАН, з 15 квітня на Донбасі проводиться антитерористична операція проти бойовиків, які озброюються і фінансуються Росією, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької і Луганської областей. На початку липня українські силовики звільнили від терористів кілька міст регіону, при цьому військові продовжують вести операцію до повного очищення Донбасу від бойовиків.

Довідка УНІАН. Група компаній «Норд» (ТМ NORD) є найбільшим у Східній Європі та СНД виробником складної побутової техніки (кухонних плит, торгово-холодильного устаткування, компресорів). Штаб-квартира компанії розташована в місті Донецьк. Кількість працівників на початок 2014 року становило понад 3,5 тис. осіб. Мажоритарним акціонером і президентом компанії станом на четвертий квартал 2013 року є народний депутат Валентин Ландик (частка 78,42%). «Норд» у 2013 році порівняно з 2012 роком скоротив чистий збиток у 2,8 разу - до 28,3 млн грн.

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Кабмін хоче продати всі держпідприємства, крім стратегічних

Уряд має намір здійснити масштабну приватизацію всіх державних підприємств за винятком стратегічних, оскільки державна власність перетворилася на осередок корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, про заявив журналістам під час робочої поїздки до Черкаської області прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк. «Завдання уряду – продати державну власність, за винятком стратегії. Сьогодні державна власність – предмет неймовірної корупції. Приймальня прем’єр-міністра повна народних депутатів. Думаєте, вони заносять концепції реформ? Вони дбають про призначення своїх людей у державні компанії. Як побороти цю корупцію іншим шляхом, ніж продати ці державні компанії, я не бачу», - сказав Яценюк.

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Збиток від бойових дій на сході України може становити $8 млрд - Яценюк

Збитки від бойових дій, що наразі тривають на сході України, можуть сягнути 8 млрд дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході робочої поїздки до Черкаської області. «Ми говорили про те, що Україні потрібно 8 млрд грн (на відновлення інфраструктури сходу – УНІАН), але як би не вийшло так, що потрібно буде 8 млрд дол. Іде цільова атака на країну, вбивають людей», - сказав глава уряду.

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Мінфін залучив до держбюджету 276,8 млн гривень

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 276,779 млн. грн на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 19 серпня, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив всі кошти в результаті розміщення гривневих ОВДП на 2,5 роки під 18,98% річних за двома поданими заявками.

Мінфін відхилив дві подані заявки на придбання гривневих ОВДП терміном обігу 2 роки.

На придбання гривневих облігацій терміном обігу 5 і 7 років інвестори не подали жодної заявки.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Мінфін провів сім ОВДП-аукціонів, у ході яких чотири рази не залучав коштів до держбюджету і тричі зміг провести розміщення і залучити до держбюджету 3,781 млрд грн. У серпні Мінфін планує провести ще три ОВДП-аукціони – 21, 26 і 28 серпня.

За оперативними даними Держказначейства на 18 серпня, з початку року до держбюджету надійшло 118,082 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 56,967 млрд грн, на обслуговування держборгу – 25,958 млрд грн.

Станом на 19 серпня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 360,297 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 209,297 млрд грн, у власності банків – 88,753 млрд грн, нерезидентів – 19,761 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.

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Росія намагається звинуватити Україну у крадіжці газу - Продан

Російський газовий монополіст «Газпром» намагається трактувати технічний дисбаланс транзиту природного газу в Європейський Союз як порушення, яке може спричинити припинення російською компанією поставок «блакитного палива» європейським споживачам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у Києві заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан.

«Ми отримали від російської сторони проект акта на транзитні послуги за липень місяць цього року, в якому технічний небаланс, а це 0,03%, російська сторона намагається трактувати, як надконтрактний відбір газу», - сказав Продан. «Це технічний небаланс (0,03% - УНІАН), тому що кожну добу виникають певні обсяги дисбалансу газу, тому що газ йде територіэю України 32 години. Звичайно, збалансувати в нуль дуже складно», - сказав він. «Поставки газу в ЄС залежать тільки від «Газпрому». Україна не може прогнозувати поведінку «Газпрому». Він може припинити поставки в будь-який момент, як це було в 2009 році», - підкреслив міністр.

Також Продан нагадав, що за 19 днів січня 2009 року Україна на 28 млн кубічних метрів поставила більше газу в ЄС, ніж їй надав «Газпром». «Але це не зупинило «Газпром», і «Газпром» припинив подачу газу в європейські країни», - додав міністр.

Довідка УНІАН. Згідно з транзитним контрактом між Україною і Росією, «Газпром» зобов'язаний щорічно прокачувати через територію України не менше 110 млрд кубометрів природного газу, в іншому випадку, якщо російська компанія не виконує цієї умови, набуває чинності положення «транзитуй або плати». «Газпром» жодного разу не виконував дану умову, при цьому обсяги транзиту падають протягом останніх чотирьох років.

У липні Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» направила газовому монополістові компанії «Газпром» пропозицію про перегляд транзитного контракту від 2009 року, який російський енергетичний гігант не виконує протягом декількох років.

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Україна сподівається забезпечити 50% своїх потреб за рахунок поставок газу з ЄС

Україна, яка вже впродовж двох місяців відключена «Газпромом» від постачання російського газу, після відкриття у вересні словацького маршруту зможе покрити потребу в імпортному «блакитному паливі» на 50% за рахунок постачань з ЄС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві заявив міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

«З урахуванням Словаччини, Польщі й Угорщини можемо більш ніж на 50% закрити свої потреби в імпортному газі», - сказав він.

«Обсяг реверсних постачань, які ми можемо одержати зі словацького боку, оцінюється сьогодні від 8 до 10 млрд кубічних метрів на рік», - додав Продан.

Також міністр уточнив, що загальний обсяг імпорту природного газу з ЄС за рік зможе становити 16 млрд кубічних метрів.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути постачання газу з Угорщини, Польщі, Словаччини й Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дасть змогу Україні збільшити щорічні постачання газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом постачання газу до України є словацький.

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«Газпром» з 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату постачання російського газу, зменшивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

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Нацбанк викупив у "Нафтогазу" облігації на 14,5 млрд гривень

Національний банк України 18 серпня викупив у небанківських фінустанов облігації внутрішньої держпозики на 14,5 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, за незмінного обсягу облігацій внутрішньої держпозики в обігу обсяг ОВДП у портфелі НБУ 18 серпня зріс на 14,5 млрд грн, у той час як обсяг ОВДП у портфелі небанківських установ знизився в таких же межах.

За інформацією учасників ринку, Нацбанк частково викупив облігації у НАК «Нафтогаз України», які були випущені урядом для капіталізації компанії 12 серпня в загальному обсязі 42,1 млрд грн. Учасники ринку вважають, що викуп облігацій «Нафтогазу» не повинен суттєво вплинути на валютний ринок, оскільки Нацбанк в ході останніх інтервенцій вже купив практично повний обсяг валюти, необхідної для майбутньої оплати за газ.

З початку місяця обсяг ОВДП в обігу зріс на 53,381 млрд грн, у тому числі обсяг облігацій в портфелі НБУ зріс на 17,276 млрд. грн., у портфелі банків - на 5,903 млрд грн, у портфелі небанківських установ - на 27,096 млрд грн, у портфелі нерезидентів - на 3,106 млрд грн.

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Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у липні 2014 року придбав у власність державні облігації України на 6,2 млрд грн, що в 4,8 разу більше обсягу покупки в червні. З початку року обсяг купівлі ОВДП Нацбанком склав 51,1 млрд грн і 5 млн дол., у той час як операції з продажу ОВДП із свого портфеля регулятор з початку року не проводив.

Станом на 19 серпня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 360,297 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 209,297 млрд грн, у власності банків - 88,753 млрд грн, нерезидентів - 19,761 млрд грн.

Грошова маса в Україні в липні 2014 року знизилася на 0,4% - до 945,4 млрд грн, монетарна база - на 0,6%, до 348,8 млрд грн. З початку року грошова маса в Україні зросла на 4,0%, монетарна база - на 13,6%.

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Росія звинувачує Білорусь у реекспорті заборонених продуктів із ЄС

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) звинуватила Головну державну інспекцію з насінництва, карантину і захисту рослин Республіки Білорусь у нездатності контролювати поставки до РФ заборонені продукти харчування, що спричиняє «загрозу продовольчій безпеці Росії».

Як повідомили УНІАН в прес-службі відомства, в результаті заходів щодо запобігання ввезенню до Росії забороненої до поставок рослинної продукції на автодорогах М 13 «Брянськ-Новозибкове» (Брянська область) і М1 «Москва-Мінськ (Смоленська область)» в період з 11 по 15 серпня припинено спробу ввезення такої продукції в 11 випадках загальною вагою більш як 93 тонни, з яких у 9 випадках виявлено продукцію невстановленого фітосанітарного стану без супроводу фітосанітарними сертифікатами, зокрема походження з країн ЄС у 4 випадках з 9; а у 2 випадках – заборонену до ввезення з країн походження Угорщина, Іспанія у супроводі фітосанітарних сертифікатів, виданих Головній державній інспекції з насінництва, карантину і захисту рослин Білорусі.

«Зазначене свідчить про нездатність Головної державної інспекції з насінництва, карантину і захисту рослин Республіки Білорусь контролювати переміщення продукції, зокрема призначеної для Росії, що своєю чергою через неоднозначний підхід і відсутність єдиного переліку карантинних об'єктів і єдиних карантинних фітосанітарних вимог Митного союзу спричинить загрозу продовольчій безпеці Російської Федерації», - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим Россільгоспнагляд підготував звернення до Міністерства сільського господарства і продовольства Білорусі і Головної державної інспекцію з насінництва, карантину і захисту рослин Білорусі про необхідність вживання вичерпних заходів щодо недопущення подібних випадків, а також про розгляд питання щодо організації фітосанітарних контрольних постів на території Білорусі на дорогах білорусько-російського напряму з метою організації двостороннього контролю продукції, призначеної для РФ.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня і в перших числах серпня Євросоюз, а також США, Канада, Японія і низка інших країн оголосили про нові санкції стосовно осіб, компаній, банків і деяких секторів російської економіки через дії Росії, спрямовані на дестабілізацію становища в Україні. Перший етап санкцій було запроваджено ще в березні ц.р. – після анексії РФ українського Криму.

7 серпня Росія повністю заборонила поставки яловичини, свинини, м'яса птиці, риби, овочів, фруктів, молочної продукції з країн, які запровадили проти неї санкції.

«Я підписав постанову уряду. Росія запроваджує цілковиту заборону на поставки яловичини, свинини, плодоовочевої продукції – овочів і фруктів, м'яса птиці, риби, сирів, молока і молочних продуктів з країн ЄС, США, Австралії, Канади і Королівства Норвегія», - сказав прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв.

УНІАН