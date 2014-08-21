ТОП-10 (21 серпня)

Європарламент пропонує виключити рубль з міжнародного фінансового обігу

Міністр економрозвитку Шеремета все ж таки подав у відставку

Найбільший автозавод України практично зупинив роботу через ситуацію в країні

Бізнес Курченко процвітає у Німеччині, незважаючи на санкції

Терористи замінували всі мости через річку Кальміус на Донеччині

Нацбанк знайшов новий спосіб боротьби з валютними спекулянтами

Шеремета пояснив причину своєї відставки

Мінфін залучив до бюджету 22,5 млн гривень, підвищивши ставку дохідності

Мінфін випустив третій транш ПДВ-облігацій на 955 млн гривень

В уряді РФ заявили, що не терпітимуть "неякісний" McDonald's

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Європарламент пропонує виключити рубль з міжнародного фінансового обігу

Європі необхідно приготувати профілактичні санкції щодо ключових сегментів економіки Росії і виключити рубль з міжнародного фінансового обігу, заявив заступник голови Європарламенту Ришард Чарнецький, передає «Газета.Ru».

Виступаючи в Сеймі Польщі, Чарнецький сказав, що «російський рубль повинен перестати бути конвертованою валютою». За його словами, «рубль потрібно виключити з міжнародного фінансового обігу».

Він також висловив думку, що «щодо Росії слід підготувати заздалегідь профілактичні санкції і працювати на випередження».

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Міністр економрозвитку Шеремета все ж таки подав у відставку

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета подав у відставку і його заява вже передана до Верховної Ради, повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету міністрів України.

"Заява (про відставку - УНІАН) дійсно подана в Раду", - повідомили в прес-службі. У той же час в прес-службі відмовилися повідомити або прокоментувати причини відставки. У прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі заявили, що коментувати відставку не будуть. Офіційну заяву зробить сам міністр на брифінгу, запланованому в Києві о 13.15.

Раніше низка ЗМІ заявили про те, що на засіданні уряду, 20 серпня, Кабмін вирішив створити в Україні Інституту торгового представника, завдання якого - просувати і захищати інтереси українських товаровиробників, та призначити на цю посаду Валерія П'ятницького, який займає посаду урядового уповноваженого з питань євроінтеграції. Проте таке рішення виявилося неприйнятним для міністра Павла Шеремети. Це, як передбачається, і стало можливою причиною відставки міністра.

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Найбільший автозавод України практично зупинив роботу через ситуацію в країні

Найбільший виробник легкових автомобілів в Україні Запорізький автомобілебудівний завод (ЗАЗ) (Запоріжжя) практично зупинив виробництво автомобілів і автобусної техніки через девальвацію гривні та війну на сході України.

Про це повідомила УНІАН прес-служба заводу. "За ситуації, коли більш ніж у півтора рази девальвувала національна валюта, що призвело до зниження купівельної спроможності громадян України, коли в східному регіоні фактично йде війна, повністю зупинено продаж у Луганській і Донецькій областях, в умовах обвалу продажу нових автомобілів на ринку України і фактичної зупинки експортних поставок до РФ, виробляти автомобілі «на склад» економічно недоцільно", - говориться в повідомленні. При цьому, в прес-службі відзначили, що про припинення існування ЗАЗ не йдеться, а обсяги виробництва будуть збільшені, як тільки ситуація в Україні стабілізується. Підприємство повідомляє, що скоротило надмірний кадровий фонд, відзначаючи, що виробництво автомобілів ЗАЗ на початок року забезпечували 6 000 співробітників. У прес-службі не навели конкретного числа звільнених, але відзначили, що під скорочення потрапила невелика частина робітників.

Як повідомляв УНІАН, раніше ЗАЗ перейшов на триденний робочий тиждень. ЗАЗ у 2013 році збільшив чистий прибуток у 5,8 разу - до 2,6 млн. грн.

Довідка УНІАН. Запорізький автомобілебудівний завод - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зварюванням, фарбуванням, складанням. Підприємство входить в корпорацію «УкрАВТО».

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Бізнес Курченко процвітає у Німеччині, незважаючи на санкції

Сергій Курченко нині переховується від слідства у Росії. Рахунки та активи Курченка у країнах ЄС мали бути заморожені ще у березні, адже він після повалення режиму Януковича потрапив у санкційний список Євросоюзу. Проти цих санкцій Курченко нині позивається у Суді ЄС.

Утім, як з’ясувалося, санкції не заважають його бізнесу у Німеччині, пише "Німецька хвиля". Зокрема, продовжує працювати куплена торік групою "СЄПЕК" (відома також за російськомовною абревіатурою ВЕТЭК - прим. Ред.) мережа газових автозаправок Sparschweingas. Відкриваються нові заправки, фірма навіть запустила оновлений сайт. "У нас все гаразд", - повідомив у телефонній розмові представник фірми. Розслідування кримінальної справи за підозрою у відмиванні коштів німецькою прокуратурою, вочевидь, ніяк не відбивається на діяльності компанії, яку Сергій Кученко придбав у той самий час, коли, за інформацією українських правоохоронців, під крилом клану Януковича процвітав його сумнівний бізнес в Україні. Як повідомили у прокуратурі міста Гера, слідством досі не встановлено зв’язку між Курченком та компанією Sparschweingas. "Скеровуються запити про надання правової допомоги до Швейцарії та Австрії. Готується запит до правоохоронних органів України", - йдеться у відповіді прокуратури. За інформацією міністерства економіки Німеччини, активів оточення Януковича на території Німеччини досі ідентифіковано не було. За звичною для себе схемою, "младоолігарх" оформив свої активи у Німеччині на підставних осіб та "компанії-прокладки", які перебувають в управлінні одного міжнародного трасту.

Схоже, у розв’язанні офшорних "схем" Сергія Курченка не дуже просунулася і Генеральна прокуратура України. "Нещодавно люди з прокуратури неформально питали мене, чи немає у мене доказів того, що німецька мережа автозаправок належить Курченку", - розповів координатор роботи "Канцелярської сотні" Денис Бігус. Журналіст разом з командою волонтерів вже декілька місяців відновлює і аналізує порізані документи з офісів групи компаній "СЄПЕК", які намагалися знищити після втечі молодого бізнесмена. Попри те, що торік у "СЄПЕК" в офіційній відповіді на запит DW визнали купівлю мережі Sparschweingas, німецькі і українські слідчі досі не можуть звести "кінці з кінцями". Не змогла цього поки зробити і команда Дениса Бігуса. "По цих заправках поки нічого немає. Є на даний момент інформація про кілька офшорних компаній, через які вони "ганяли" гроші. Можливо, вони виведуть нас на Німеччину", - сподівається активіст.

Утім, шанси на це не вельми високі, зізнається Бігус. Адже, за його словами, всі сліди зазвичай губляться у "чорних офшорних дірах", таких як Сейшельські, Кайманові або Британські Віргінські острови. Розв'язати "схеми" відмивання коштів дуже важко через недосконале законодавство - не лише у Німеччині, але будь-де у країнах ЄС, зазначив у розмові аналітик антикорупційної організації експерт Transparency International Каспар фон Гауеншильд. "Існуючі витяги з торгівельних реєстрів, які мають розкривати інформацію про власників, часто містять лише дані підставних осіб і фірм, подекуди дані застарілі. Навіть банки, які здійснюють транзакції, не мають інформації про клієнта, якщо він сховався за міноритарною часткою в компанії. Отже, достатньої прозорості немає", - критикує фон Гауеншильд.

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Терористи замінували всі мости через річку Кальміус на Донеччині

У Старобешівському районі Донецької області терористи замінували всі мости через річку Кальміус.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко. За його словами, ці мости розташовані неподалік селищ Горбачеве-Михайлівка, Придорожнє та Менчугове.

Також терористи вкотре обстріляли Верхньокальміуську фільтрувальну станцію в Донецьку, й у результаті її знеструмлення водопостачання місцевих жителів здійснюється в обмеженому режимі.

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Нацбанк знайшов новий спосіб боротьби з валютними спекулянтами

Національний банк України не підтверджуватиме заявку банку в системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку в разі виявлення фактів, які можуть свідчити про спробу банку здійснити маніпулювання на грошово-кредитному ринку під час купівлі-продажу іноземної валюти.

Про це йдеться в листі регулятора комерційним банкам від 20 серпня №28-311/46106 «Про можливе маніпулювання на грошово-кредитному ринку», текст якого має УНІАН.

До фактів, які можуть свідчити про маніпулювання на грошово-кредитному ринку під час купівлі-продажу іноземної валюти, Нацбанк зараховує подачу заявки за курсом, який істотно відрізняється від офіційно встановленого; надання заявки з великим відхиленням від середньоденного обсягу операцій цього банку, розрахованого за попередній місяць; подачу заявки із значним для ринку обсягом тощо.

Функцію контролю за банками регулятор поклав на свій департамент контролю, методології і ліцензування валютних операцій.

При виявленні операцій з ознаками маніпулювання вказаний департамент у робочому порядку вимагатиме у банків пояснення і копії документів, які банки зобов'язані надавати в терміновому порядку електронною поштою.

Департамент розглядатиме документи протягом одного робочого дня з моменту їх надходження, і в разі негативного результату такої перевірки заявка банку в міжбанківській системі підтвердження угод узгоджена не буде.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк постановою від 20 серпня №515 закріпив за собою право вимагати від банків припинити проведення операцій клієнтів, що мають підвищений ризик їх використання з протиправною метою, і одержувати документи, які підтверджують добросовісний характер здійснення таких операцій.

Цією ж постановою НБУ на 3 місяці, з 21 серпня до 21 листопада 2014 року, підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки експортерами – резидентами України до 100% з 50%, а також продовжив вимогу щодо обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами, яка діяла раніше, до 90 днів.

Нагадаємо, на початку серпня на тлі загострення конфлікту на сході України і затримки другого траншу Міжнародного валютного фонду котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку України знизилися до рівня 13,45/13,60 грн/дол., таким чином відновивши історичний мінімум за останні 4 місяці (13,40/13,80 грн/дол. 11 квітня).

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Шеремета пояснив причину своєї відставки

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета заявив, що подав у відставку на знак протесту проти рішення уряду призначити Валерія П’ятницького на пост торгового представника України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр повідомив журналістам у ході конференції з податкового реформування.

При цьому міністр уточнив, що він не згоден не з кандидатурою П’ятницького, а з тим, що його призначення на посаду торгового представника в ранзі заступника міністра відбулося без узгодження з ним.

"Мене не влаштував сам принцип призначення заступника міністра. Це порушення постанови 298 пункту 7 про те, що міністр вносить кандидатури заступників", - зазначив Шеремета.

«Я не планував демаршу, я планував відпустку. На моє глибоке переконання, заступника призначає керівник, а не керівник керівника», - пояснив він свою позицію

Як повідомляв УНІАН, у середу 20 серпня пізно ввечері стало відомо, що міністр Шеремета подав у відставку.

Цього дня Кабмін прийняв рішення про створення в Україні Інституту торгового представника, завдання якого - просувати і захищати інтереси українських товаровиробників. За інформацією ряду ЗМІ, на цю посаду було призначено Валерія П’ятницького, який займає посаду урядового уповноваженого з питань євроінтеграції. Проте проти цієї кандидатури виступив міністр Шеремета.

Офіційно про відставку Шеремета прес-служба уряду підтвердила тільки вранці у четвер.

Незабаром про відставку написав і сам міністр Павло Шеремета в соціальній сторінці Facebook: «Так. Замість того, щоб далі воювати з системою, вирішив зосередитися на роботі із завтрашніми людьми, які створять завтрашню систему».

Прес-служба самого міністра вирішила до кінця зберігати інтригу і не підтверджує відставку, зазначивши, що міністр зробить заяву на брифінгу у четвер.

Відставку міністра приймає Верховна Рада.

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Мінфін залучив до бюджету 22,5 млн гривень, підвищивши ставку дохідності

Міністерство фінансів України залучило до держбюджету 22,520 млн. грн на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 21 серпня, повідомляється на сайті міністерства.

Відповідно до повідомлення, Мінфін залучив всі кошти в результаті розміщення гривневих ОВДП на 2 роки, підвищивши ставку розміщення до 17,30% річних, тоді як раніше розміщення таких облігацій проводилося за ставкою 17% річних.

Мінфін задовольнив одну заявку з двох поданих інвесторами на ці облігації.

Також Мінфін планував розміщення гривневих облігацій на 8 місяців і 5 років, але інвестори не подали жодної заявки.

Як повідомляв УНІАН, у серпні Мінфін провів вісім ОВДП-аукціонів, під час яких залучив до держбюджету 3,804 млрд грн. У серпні Мінфін планує провести ще два ОВДП-аукціони – 26 і 28 серпня.

За оперативними даними Держказначейства на 18 серпня, з початку року до держбюджету надійшло 118,082 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 56,967 млрд грн, на обслуговування держборгу – 25,958 млрд грн.

Станом на 20 серпня обсяг ОВДП, які перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 359,693 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 223,797 млрд грн, у власності банків – 88,327 млрд грн, небанківських установ – 27,933 млрд грн, нерезидентів – 19,647 млрд грн.

Держбюджет України на 2014 рік з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.

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Мінфін випустив третій транш ПДВ-облігацій на 955 млн гривень

Міністерство фінансів України 20 серпня випустило третій транш облігацій внутрішньої державної позики на 954,809 млн. грн для відшкодування податку на додану вартість у рамках схваленого урядом випуску таких облігацій на 7 млрд грн, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, випуск облігацій здійснено згідно з реєстром сум податку на додану вартість, задекларованих до відшкодування до 1 січня 2014 року і підтверджених за результатами перевірок Державною фіскальною службою України, до якого увійшли 50 платників податків.

Погашення боргу за облігаціями здійснюється до 14 серпня 2019 року кожні шість місяців у розмірі 10% номінальної вартості, яка за однією облігацією становить 1 тис. грн. Відсотки за облігаціями виплачуються двічі на рік у лютому і серпні, починаючи з лютого 2015 року.

Як повідомляв УНІАН, Кабмін 21 травня прийняв рішення випустити ПДВ-облігації з номінальною вартістю 1 тис. грн, терміном обігу 5 років і ставкою купона на рівні облікової ставки НБУ. 20 червня Кабмін визначив граничний обсяг випуску ПДВ-облігацій на рівні 7 млрд грн.

Перший транш ПДВ-облігацій на 3,5 млрд грн Мінфін випустив 8 липня, другий на 2,2 млрд грн – 29 липня.

Однією з перших заявку на отримання ПДВ-облігацій оформила швейцарська компанія Ferrexpo, яка контролює в Україні Полтавський та Єристівський гірничо-збагачувальні комбінати. Компанія очікує одержати державні облігації в рахунок боргу з відшкодування податку на додану вартість на суму 117 млн. дол.

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В уряді РФ заявили, що не терпітимуть "неякісний" McDonald's

Ресторани McDonald's в Росії, які раніше чітко виконували санітарно-епідеміологічні вимоги, останнім часом стали нехтувати цими нормами, з чим російська влада не має наміру миритися, повідомило РИА Новости джерело в уряді.

"(Фахівці Росспоживнагляду кажуть), що раніше McDonald's чітко витримував всі стандарти, зараз - ні. Чому ми повинні терпіти, якщо вони не витримують стандарти за якістю?", - сказало джерело.

Раніше в четвер віце-прем'єр РФ Ольга Голодець заявила, що у Росспоживнагляду немає планів проводити тотальну перевірку підприємств швидкого харчування McDonald'sпо всій країні. За її словами, перевірки проходять відповідно до планів, а також у зв'язку з порушеннями, які виявляються.

Раніше управління Росспоживнагляду по Москві повідомило про виявлені порушення вимог санітарного законодавства та тимчасову заборону діяльності декількох підприємств швидкого обслуговування McDonald's.

УНІАН