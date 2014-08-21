«Укрпошта» з метою безпеки прийматиме посилки у відкритому вигляді

Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» з метою безпеки має намір приймати всі посилки і бандеролі для відправлення у відкритому вигляді, повідомляє прес-служба підприємства.

«З метою недопущення пересилання заборонених і небезпечних для життя людей відправлень «Укрпошта» прийматиме всі бандеролі і посилки у відкритому вигляді», - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, підприємство посилює безпеку пересилання бандеролей і посилок у зв'язку з випадками «дедалі частіших провокацій і незаконних втручань в роботу операторів поштового зв'язку як на території Луганської і Донецької областей, так і в Україні в цілому».

При цьому вміст посилок і бандеролей оглядатиме працівник об'єкту поштового зв'язку з подальшим запечатуванням відправлень винятково в присутності відправника.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня «Укрпошта» тимчасово призупинила прийом і доставку поштових відправлень в ряд населених пунктів Донецької і Луганської областей.

З 18 серпня підприємство відновило пересилку поштових відправлень в декілька міст на сході України. Так, у Донецькій області відновлено відправку пошти і періодичних друкованих видань до Дзержинська, в Луганській – до Сєверодонецька, Рубіжного і Лисичанська. При цьому пошта до Дзержинська і більшості населених пунктів області сортується і відправляється через відновлену поштову інфраструктуру Слов'янська. До населених пунктів Луганської області пошта прямуватиме через Сєверодонецьк.

Довідка УНІАН. УДППЗ «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. «Укрпошта» надає більш як 50 видів послуг у 14 тис. відділеннях по всій Україні. Штат компанії налічує більш як 98 тисяч співробітників.

«Укрпошта» щорічно поширює близько 10 тис. найменувань періодичних видань (більш як 1 млрд примірників) за передплатою і вроздріб.