ТОП-10 (22 серпня)

Банківська система втратила 2 мільярди через неплатоспроможні банки

Активи банків України в липні знизилися на 14 млрд гривень

Нацбанк викупив облігації «Нафтогазу» ще на 12 мільярдів

У «Терра Банк» ввели тимчасову адміністрацію

Росія вирішила пускати українські продукти в окупований Крим до кінця року

Офіційний курс гривні знову опустили до історичного мінімуму

Долар на закритті міжбанку злетів до історичного максимуму - 13,80 гривень

Україна може повністю відмовитися від російських ліків

Держборг України у липні скоротився на $284 млн

Україна зарезервувала $3,1 млрд для покупки газ

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Банківська система втратила 2 мільярди через неплатоспроможні банки

Банківська система України в січні-липні цього року отримала 2 млрд грн збитку через неплатоспроможні банки, без яких прибуток банківської системи становив 3,2 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією регулятора, на фінансовий результат банківського сектора України за січень-липень суттєво вплинули збитки банків, які віднесені до категорії неплатоспроможних і в яких Фонд гарантування вкладів фізичних осіб ввів тимчасові адміністрації, а також збройна агресія й тимчасові перерви в роботі банківських установ на території проведення АТО в Донецькій та Луганській областях.

«Враховуючи це, за січень-липень 2014 року банківський сектор отримав негативний фінансовий результат у розмірі 2 млрд грн, але без урахування збитків банків із тимчасовою адміністрацією прибуток банків України становив 3,2 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

За інформацією НБУ, доходи банків у січні-липні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зросли на 30,8% - до 121,4 млрд грн, витрати - на 35,7%, до 123,4 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, банківська система України за підсумками першого півріччя 2014 року отримала 1,250 млрд грн прибутку, що на 5,8% перевищує показник прибутку за аналогічний період минулого року.

Прибуток банківської системи України в 2013 році становив 1,4 млрд грн, що в 3,5 раза нижче показника прибутку за підсумками 2012 року.

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Активи банків України в липні знизилися на 14 млрд гривень

Активи банків України в липні 2014 року порівняно з червнем знизилися на 14 млрд грн, або на 1,07%, – до 1,293 трлн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, динаміка активів із початку року залишається позитивною й у січні-липні активи банків зросли на 15 млрд грн, або на 1,17%, порівняно з початком року.

Загальні активи банків, не відкориговані на суму резервів, у липні порівняно з червнем знизилися на 8 млрд грн, або на 0,55%, – до 1,446 трлн грн. Із початку року загальні активи зросли на 37 млрд грн, або на 2,63%.

Зобов'язання банків у липні знизилися на 10 млрд грн, або на 0,89%, – до 1,119 трлн грн, із початку року – зросли на 34 млрд грн, або на 3,13%.

Капітал банків у липні знизився на 4,178 млрд грн, або на 2,34%, – до 174,246 млрд грн, із початку року – на 18,353 млрд грн, або на 9,53%.

Станом на 1 серпня 2014 року кількість банків, що мають ліцензію на здійснення банківської діяльності, зменшилася на дві установи – до 172.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в червні 2014 року порівняно з травнем знизилися на 8 млрд грн, або на 0,61%, – до 1,307 трлн грн.

У 2013 році порівняно з 2012 роком активи банків зросли на 13,39% – до 1,278 трлн грн.

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Нацбанк викупив облігації «Нафтогазу» ще на 12 мільярдів

Національний банк України 20 серпня викупив у небанківських фінустанов облігації внутрішньої держпозики на 11,982 млрд грн, повідомляється на сайті регулятора.

За інформацією НБУ, обсяг облігацій внутрішньої держпозики у портфелі НБУ 21 серпня зріс на 12,999 млрд грн, у той час як обсяг ОВДП у портфелі небанківських установ знизився на 11,982 млрд грн.

Нагадаємо, Нацбанк двічі в серпні викуповував у небанківських фінустанов облігації внутрішньої держпозики, в тому числі 18 серпня на 14,5 млрд грн і 19 серпня на 14,5 млрд грн, що, за інформацією учасників ринку, пов'язане з частковим викупом облігацій у НАК «Нафтогаз України» в рамках випущених урядом ОВДП на 42,1 млрд грн для капіталізації компанії.

Таким чином, з початку місяця НБУ викупив облігації «Нафтогазу» на 41,016 млрд грн, що становить 97% випущених урядом облігацій для капіталізації компанії.

З початку місяця обсяг ОВДП в обігу зріс на 54,890 млрд грн, у тому числі обсяг облігацій в портфелі НБУ зріс на 44,774 млрд грн, у портфелі банків - на 6,173 млрд грн, у портфелі небанківських установ - на 516,21 млн грн, у портфелі нерезидентів - на 3,426 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк в липні 2014 року придбав у власність державні облігації України на 6,2 млрд грн, що в 4,8 разу більше обсягу покупки в червні. З початку року обсяг купівлі ОВДП Нацбанком склав 51,1 млрд грн і 5 млн дол., у той час як операції з продажу ОВДП із свого портфеля регулятор з початку року не проводив.

Станом на 21 серпня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 362,274 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 236,796 млрд грн, у власності банків - 89,320 млрд грн, небанківських установ - 15,940 млрд грн, нерезидентів - 20,218 млрд грн.

Грошова маса в Україні в липні 2014 року знизилася на 0,4% - до 945,4 млрд грн, монетарна база - на 0,6%, до 348,8 млрд грн. З початку року грошова маса в Україні зросла на 4,0%, монетарна база - на 13,6%.

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У «Терра Банк» ввели тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб увів тимчасову адміністрацію в «Терра Банк» на підставі рішення Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним, повідомляється на сайті фонду.

За інформацією фонду, тимчасову адміністрацію введено строком на 3 місяці – з 22 серпня по 22 листопада, тимчасовим адміністратором банку призначено Юрія Ірклієнка.

Нагадаємо, з початку року Фонд гарантування вкладів увів тимчасову адміністрацію в 15 банків: «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Захидінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель». Таким чином, «Терра Банк» став 16-м банком, в який з початку року введено тимчасову адміністрацію.

Фонд гарантування нагадує, що в період дії тимчасової адміністрації вкладники банку можуть одержати свої кошти за депозитами, термін дії яких закінчився, і за поточними рахунками. Виплати проводитимуться у розмірі вкладу і відсотків, нарахованих на день визнання банку неплатоспроможним, у межах 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада «Терра Банку» 24 липня тимчасово усунула від виконання обов'язків голову правління банку Олега Савощенка до 1 вересня й призначила виконуючим обов'язки голови правління Ігоря Шевченка.

На початку серпня акціонери банку повідомили про підготовку конкурсу для залучення інвесторів із виходу банку зі складного становища, в якому він опинився за період роботи під керівництвом президента банку Кирила Шевченка.

«Терра Банк» працював на ринку України з 1996 року і входив до групи середніх фінустанов за активами. За інформацією на сайті банку, з грудня 2013 року його основним акціонером став голова наглядової ради банку Сергій Клименко, тоді як колишній власник Руслан Циплаков вийшов зі складу акціонерів.

Нагадаємо, Фонд гарантування до 25 вересня здійснює тимчасову адміністрацію в «Південкомбанку», основним власником якого також був Циплаков, але на початку липня вийшов зі складу акціонерів банку.

За інформацією ЗМІ, Циплаков є близьким другом сина екс-президента України Олександра Януковича.

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Росія вирішила пускати українські продукти в окупований Крим до кінця року

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду Росії (Россільгоспнагляд) дозволила ввозити в окупований Російською Федерацією Крим продукти з України без додаткових перевірок до 1 січня 2015 року, хоча раніше такий дозвіл діяв до 1 жовтня 2014 року, повідомляє кримський інформаційний портал BSNews.

«До 1 січня 2015 року ввезення з України на територію Республіки Крим і міста федерального значення Севастополь підконтрольної Россільгоспнагляду продукції здійснюється без дозволів Россільгоспнагляду, в супроводі ветеринарних свідоцтв, виданих державною ветеринарною службою України», - йдеться у вказівці російського ветеринарного відомства, текст якого має в своєму розпорядженні BSNews.

Згідно з документом, ввезене до Криму з України продовольство може використовуватися лише на півострові без права переміщення в інші суб'єкти РФ.

Разом із тим, Россільгоспнагляд зберіг заборону на ввезення до Криму української свинини, свинарської продукції, а також товарів конкретних українських підприємств, стосовно яких РФ ввела обмеження у зв'язку з невідповідністю продукції за показниками безпеки.

Як повідомляв УНІАН, у червні Россільгоспнагляд вимушений був подовжити термін ввезення до Криму української продукції з дозвільними документами Держветфітослужби до 1 жовтня з 1 липня 2014 року «для уникнення виникнення дефіциту продовольства».

У лютому Росія ввела війська на територію українського Криму і в березні, після проведення на півострові нелегітимного референдуму, анексувала його. З того часу Россільгоспнагляд не раз повертав в Україну партії продовольства, що слідували до Криму. Разом із тим, українські експерти зазначають, що відмова Криму від українського продовольства може призвести до дефіциту продуктів харчування на півострові, оскільки він більш ніж наполовину залежить від їх поставок із материкової України.

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Офіційний курс гривні знову опустили до історичного мінімуму

Національний банк України сьогодні з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 13,365434 грн/дол., що на 25 копійок нижче вчорашнього офіційного курсу і є історично мінімальним його значенням, повідомляється на сайті регулятора.

Враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилася до долара США на 67,27% або на 5,38 грн. Нагадаємо, на цьому тижні Нацбанк вже оновлював історичний мінімум офіційного курсу, встановивши його 20 серпня з 14:00 на рівні 13,223077 грн/дол. На початку серпня на тлі загострення конфлікту на сході України й затримки другого траншу Міжнародного валютного фонду котирування гривні до долара на міжбанківському валютному ринку України знизилися до рівня 13,45/13,60 грн/дол., відновивши мінімум за останні 4 місяці після історичного мінімуму на рівні 13,40/13,80 грн/дол. 11 квітня. Після цього протягом тижня гривня на міжбанку щодо долара стабілізувалася на рівні 13,00-13,20 грн/дол., але сьогодні на час відкриття торгів знову знецінилася до рівня 13,35/13,60 грн/дол. Нацбанк пояснює напружену ситуацію на валютному ринку продовженням військових дій на сході України й штучним нагнітанням паніки окремими гравцями ринку з метою отримати швидкий прибуток. Для стабілізації ситуації на валютному ринку регулятор на 3 місяці, до 21 листопада 2014 року, підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100%, подовжив вимогу з обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків припинити проведення операцій клієнтів, що мають підвищений ризик їх використання в протиправних цілях, і отримувати документи, що підтверджують добросовісний характер здійснення таких операцій. Нацбанк у листі до комерційних банків 21 серпня НБУ повідомив, що не підтверджуватиме заявки банків у системі підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку з ознаками маніпулювання, до яких відносяться заявки за курсом, що суттєво відрізняється від офіційного, заявки з великим відхиленням від середньоденного обсягу операцій банку за попередній місяць і заявки зі значним для ринку обсягом.

Сьогодні НБУ розширив перелік операцій, за якими не підтверджуватиме заявки банків на міжбанківському валютному ринку, включивши до нього купівлю валюти за фіктивними експортно-імпортними контрактами, фіктивними операціями з цінними паперами, а також фіктивними угодами, покликаними спотворити реальну суть операції й приховати валютну виручку від обов'язкового продажу.

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Долар на закритті міжбанку злетів до історичного максимуму - 13,80 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,3500/13,6000, до 12:00 звузився спред 13,4700/13,5500. До закриття торгів цінові рівні зросли 13,6000/13,8000.

Як повідомляє фінансова компанія «Інтербізнесконсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3702/0,3776, до 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3723/0,3749. До закриття торгів ціни зросли 0,3723/0,3754. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,1995 (-0. 0805).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3259/1,3296. Ринок євро-гривні відкрився котируваннями - 17,7402/18,0764, до 12:00 ціни встановилися на рівнях 17,8929/18,0032. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до позначки 18,0452/18,3146.

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Україна може повністю відмовитися від російських ліків

Україна може повністю відмовитися від імпорту медичних препаратів із Російської Федерації, замінивши їх медикаментами власного виробництва та виробництва третіх країн. Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив журналістам президент Всеукраїнської ради із захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк. «Ми звикли купувати певні препарати в Росії. Але за нашим попереднім аналізом, 100% усіх російських препаратів можна замінити», - сказав Сердюк.

За його словами, є всього 20-30 медпрепаратів російського виробництва, аналогів яких немає, але це «препарати-«пустушки», або ж придумані просто так». Як приклад Сердюк навів один із медикаментів, що випускаються в РФ, від використання якого більшість країн світу відмовилися ще в 30-х років минулого століття. «Два або три тижні тому всі бігали з протигангренозною сироваткою, яка випускається лише в Росії. Ми подумали, що якщо вона така потрібна, то, напевно, вона є й в інших країнах, оскільки гангрена є де завгодно. Ми дали запит нашим європейським колегам – знайдіть цю сироватку. І вони знайшли. У музеї Пастера! Чому? Тому що з 1939 року вона не використовується ніде, окрім Росії». Всього, за оцінками експерта, в 2013 році Україна імпортувала з РФ медичних препаратів на суму 1 млрд грн.

Довідка УНІАН. За даними Державної фіскальної служби, в січні-липні цього року Україна імпортувала дозованих або фасованих для роздрібної торгівлі лікарських виробів на 1,275 млрд дол., експортувала – 134,4 млн дол. Основними постачальниками цієї продукції до країни за підсумками 7 місяців цього року були Німеччина, Індія та Франція.

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Держборг України у липні скоротився на $284 млн

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України на 31 липня 2014 року становила 69,226 млрд дол., що на 284 млн дол., або 0,41%, менше показника на початок місяця, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

За даними Мінфіну, загальна сума державного та гарантованого державою боргу в гривневому еквіваленті в липні порівняно з червнем зросла на 15,608 млрд грн, або 1,9%, - до 837,445 млрд грн. У січні-липні державний і гарантований державою борг знизився на 3,884 млрд дол., або 5,31%, тоді як у гривневому еквіваленті – зріс на 253,076 млрд грн, або 43,31%. Державний і гарантований державою зовнішній борг у липні знизився на 400 млн дол., або 0,97%, – до 40,743 млрд дол. і становив 58,86% від загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Внутрішній борг зріс на 116 млн дол., або 0,41%, – до 28,483 млрд дол. Прямий держборг уряду України в липні знизився на 70 млн дол., або 0,12%, – до 56,774 млрд дол., що становить 82,01% загальної суми державного і гарантованого державою боргу. Зокрема, зовнішній борг знизився на 249 млн дол., або 0,8% – до 30,909 млрд дол., внутрішній зріс на 179 млн дол., або 0,7%, – до 25,865 млрд дол. Гарантований державою борг України на 31 липня становив 12,453 млрд дол., зокрема зовнішній – 9,835 млрд дол., внутрішній – 2,618 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, загальна сума державного і гарантованого державою боргу України на 30 червня 2014 року становила 69,510 млрд дол., або 821,837 млрд у гривневому еквіваленті, що на 589 млн дол., або 0,84%, менше показника на початок місяця (у гривневому еквіваленті - на 3,576 млрд грн, або 0,43% менше). Держбюджет України на 2014 рік із останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками року в розмірі 806,962 млрд грн.

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Україна зарезервувала $3,1 млрд для покупки газ

Україна, яка вже більше двох місяців відключена «Газпромом» від поставок російського газу, зарезервувала на рахунках Нацбанку 3,1 млрд дол. для закупівлі «блакитного палива» за реверсними схемами в опалювальний сезон.

«Ми зарезервували на рахунках Національного банку 3,1 млрд дол. США для купівлі газу», - сказав прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк в інтерв'ю українським телеканалам, відповідаючи на запитання про поставки природного газу в зимовий період. Також Яценюк підкреслив, що уряд зробить усе для забезпечення України мінімально необхідними обсягами палива для проходження осінньо-зимового сезону в комфортних умовах.

Довідка УНІАН. «Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля й залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Цього ж дня «Нафтогаз України» подав позов до «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з метою в першу чергу встановлення справедливої й ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти в Україну. Крім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.