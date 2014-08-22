Почав роботу форум «Вінниччина - бізнес в центрі України»

«Головною метою Міжнародного інвестиційного Форуму є розвиток регіонального, міжнародного співробітництва, презентація інвестиційного потенціалу Вінниччини, пошук бізнесових і приватних контактів, а також обмін досвідом, розвиток інвестицій і нових технологій, - підкреслив у вітальному слові учасникам голова обласної державної адміністрації Анатолій Олійник.

Завдяки величезній роботі по підготовці пропозицій для залучення іноземних інвестицій та створенню необхідних умов для потенційних інвесторів , на 1 липня поточного року обсяг залучених з початку інвестування в економіку області прямих іноземних інвестицій становить понад 287 млн. дол. США. Зокрема,з країн ЄС внесено більше 241 млн. дол. інвестицій, що становить 84% від загального обсягу.

Від дипломатичного корпусу іноземних держав учасників Форуму вітали Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Білорусь в Україні Валентин Величко та ІІ секретар Посольства Республіки Польща в Україні Малгожата Гавін. Високі гості підкреслили важливість співробітництва країн-сусідів, яких об’єднує багаторічна дружба. Особливий інтерес інвесторів , незважаючи на складну політичну на економічну ситуацію в Україні, викликає співпраця в енергозберігаючій та будівельній галузях, у сільському господарстві.

Голова Державного агентства інвестицій та управління національними проектами України Сергій Євтушенко коротко окреслив ситуацію на інвестиційному ринку Вінниччини в розрізі держави в цілому та визначив перспективи розвитку, назвавши конкретні проекти, за які варто було б поборотися Вінницькій області.

Продовжилась робота зібрання презентацією Вінниччини, як інвестиційно- привабливого регіону та міста Вінниці, а також декількох фірм-партнерів Форуму (ТОВ «РДО Україна», промислова група «ViOil» ТОВ«ASKET», ПАТ «Плазма Тек»).

Оскільки даний Форум зібрав не тільки керівників регіонів України, Польщі, Молдови, Білорусії, Румунії, але й власників і директорів підприємств різних напрямів діяльності: сільське господарство, харчова переробка, промислове виробництво, будівельні матеріали, приватна медицина, і т.д, для його учасників організовано можливість взаємодії «business то business» та виставку- ярмарок за участю близько 50 підприємців різних галузей економіки.

Ділові знайомства відбуватимуться, як за допомогою презентації фірм з можливістю представлення власної продукції, так і візитів до ряду найбільших підприємств Вінниччини: нова кондитерська фабрика «Рошен», молочноконсервний комбінат «Рошен» , ПАТ «Вінницький олійножировий комбінат».