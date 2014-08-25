До Криму не пустили більше тисячі раків з материка
18:06, 25 серпня 2014Різне
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На встановленому окупаційною владою Криму пункті пропуску «Армянськ» виявили у рейсовому пасажирському автобусі Чернівці-Севастополь більше тисячі живих раків невідомого походження.
Окупанти не пустили раків у Крим / Фото УНІАН
Про це повідомляє сайт Крым.Реалии з посиланням на прес-службу Россільгоспнагляду.
Загальна маса вантажу, упакованого в господарські сумки, склала більше чверті тонни.
Читайте такожРосія вирішила пускати українські продукти в окупований Крим до кінця року«Крім того, в багажному відділенні автобуса було виявлено більше 100 кілограмів знеособленої ковбаси без етикеток та супровідних документів, що є грубим порушенням ветеринарно-санітарних вимог, що пред'являються Рішенням Комісії митного Союзу до продуктів харчування "з-за кордону"», - йдеться в повідомленні .
Раків і ковбасу нібито повернули на територію материкової України.
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