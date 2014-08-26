ТОП-10 (26 серпня)

Українські магазини відмовляються від російських товарів

"Нафтогаз України" повернув "Газпрому" $10,5 млн за транзит

Fitch прогнозує спад економіки України на 6,5%

В ЄС хочуть допомогти Україні заповнити газосховища

Офіційний курс гривні третій раз за місяць опустили до історичного мінімуму

Долар на міжбанку досяг нового максимуму - 14,30 гривень

Fitch підтвердило кредитний рейтинг України

Україна відмовляється від послуг Росії у добудові енергоблоків Хмельницької АЕС

"Військовий податок" із зарплат можуть продовжити до 2016 року

Підприємства України за півроку зазнали 136 млрд гривень збитку

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Українські магазини відмовляються від російських товарів

У середині серпня Верховна рада України прийняла рамковий законопроект, який дозволить їй ввести понад 20 видів санкцій проти "головного торгового партнера" - Росії, пише "КоммерсантЪ". Україна зможе блокувати активи фізосіб, відкликати ліцензії у компаній і банків, обмежувати транзит російського газу до Європи. Складений, але поки не оприлюднений список з 172 фізичних і 65 юридичних осіб, проти яких будуть введені санкції. Зупинку транзиту газу або імпорту російського палива з боку України один з експертів в бесіді з кореспондентом видання порівняв з пострілом собі у ногу. Але ось російський бізнес, який не має стратегічного значення для України, може постраждати.

За даними Infoline, у фізичному вираженні обсяги продажів в продуктовому ритейлі в Україні впали всього на 1% (у грошовому вираженні падіння здебільшого через девальвацію). При цьому, за даними УАПТС, падіння продажів російських товарів з початку 2014 року склало від 25% до 40%. "Ми відмовилися від багатьох російських товарів у зв'язку з відсутністю попиту, - коментує Олена Разумова, представник "Рітейл Груп" (магазини "Велика Кишеня", "Велмарт", "Альта-центр", "Екватор"). - Якщо раніше покупець не звертав особливої уваги на виробника, то сьогодні ситуація зворотня: споживач максимально і добровільно підтримує вітчизняного виробника. Російські товари просто перестали купувати". Відрізнити російські товари в супермаркетах на Україні дуже просто: відповідно до законодавства, торгові мережі зобов'язані маркувати країну-виробника, додає представник ГК "Євротек" Олена Обухивская. Тому в українських супермаркетах на цінниках, як правило, розміщений прапор країни-виробника.

Інші торговельні мережі також почали виводити з асортименту російські товари. Дрібні рітейлери діяли більш радикально: наприклад, торгові мережі Івано-Франківська, які володіють магазинами "Плюс", "Слов'янка" і "Тростянецький", заявили, що повністю виключили російські товари зі свого асортименту. "Аналогічно вчинили і окремі продуктові магазини в Житомирі", - повідомляє УАПТС. Волинський рітейлер "Наш край", керуючий більш ніж 100 магазинами, повідомив про скорочення лінійки російської продукції за рахунок алкоголю, чаю, супутніх товарів, побутової хімії та молокопродуктів. Щодо російського одягу і взуттєвих рітейлерів і закладів громадського харчування в Україні є частка негативу, але менша, ніж у випадку з продуктами. Це можна пояснити просто: свою приналежність до Росії прапорами на цінниках ніхто не афішує. Хоча на початку 2014 року в інтернеті з'явився список "Знай ненаших" - перелік російських брендів, що працюють на Україні, від яких споживачам краще відмовитися. У нього включили "Іль Патіо", "Якіторію", "Шоколадницу", "Кофе Хауз", Incity, Ostin, Love Republic, Carlo Pazolini. Частина цих компаній, наприклад Carlo Pazolini, відносять себе до міжнародних, але були створені в Росії. Ресторатори цей список характеризують як студентська розвага. "Наш франчайзі розповідав, що заходили студенти, лягали на підлогу на знак протесту, але все досить мирно і необразливо", - пояснює власник "Євразії Холдинг" Олексій Фурсов.

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"Нафтогаз України" повернув "Газпрому" $10,5 млн за транзит

Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» повернув російському «Газпрому» помилковий додатковий платіж обсягом у 10,54 млн дол., отриманий раніше за транзит газу за липень 2014 року, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

Державний енергохолдинг «Нафтогаз України» повернув російському «Газпрому» помилковий додатковий платіж обсягом у 10,54 млн дол., отриманий раніше за транзит газу за липень 2014 року, повідомила прес-служба «Нафтогазу».

«Нафтогаз вважає, що цей платіж був здійснений безпідставно, в результаті чого він був повернений відправнику», - цитує прес-служба голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва. Згідно з повідомленням, така ситуація пов'язана з неузгодженістю між компаніями щодо визначення розміру ставки транзиту по території України. Формула розрахунку транзитного тарифу враховує ціну газу, що поставляється російською компанією для України, і за розрахунками «Нафтогазу», аванс ще не був витрачений у повному обсязі. За даними «Нафтогазу», з 16 червня 2014 року, коли російський монополіст припинив поставки газу для українських споживачів, обсяг транзиту газу з Росії по території України склав 11,6 млрд куб. м. Як повідомляв УНІАН, з початку квітня російська сторона наполягає на зміні ціни газу для України з 268,5 дол./тис. куб. м до 486 дол./тис. куб.м газу. Українська сторона вважає таку зміну ціни необґрунтованою.

«Нафтогаз України» в липні 2014 року направив «Газпрому» пропозицію про перегляд транзитного контракту від 2009 року, який російський енергетичний гігант не виконує протягом декількох років. Відповідної реакції не надійшло. За даними російської сторони, авансові платежі «Газпрому» «Нафтогазу України» у 2012-2013 роках забезпечили оплату послуг з транзиту російського газу територією України до середини 2014 року, частково включаючи липень. Тому «Газпром» сплатив транзит російського газу через територію України в Європу за липень у розмірі 10,54 млн дол.

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Fitch прогнозує спад економіки України на 6,5%

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує спад економіки України за підсумками 2014 року мінімум на 6,5% і зростання дефіциту бюджету до 10% ВВП на тлі нестабільності на сході країни, йдеться в повідомленні агентства.

«За прогнозами Fitch, реальний ВВП скоротиться мінімум на 6,5% в 2014 р., що значно гірше, ніж очікувалося агентством в лютому поточного року, - йдеться в повідомленні. - Дефіцит консолідованого бюджету, включаючи збитки «Нафтогазу», досягне 10% ВВП в 2014 р.». При цьому в агентстві зазначили, що за підсумками року прямий борг і гарантований борг перевищить 65% від ВВП, що вище за рівень, передбачений програмою МВФ. Водночас, цей показник, на думку аналітиків Fitch, може стабілізуватися вже у 2015 році на тлі скорочення субсидій енергосектору. Також може скоротитися і дефіцит бюджету в 2015 році – до 6% ВВП. «Проте рефінансування державного боргу, як і раніше, є складним завданням», - наголосили в агентстві.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Шлапак, виступаючи у Верховній Раді 17 липня, заявив, що до переглянутого державного бюджету на 2014 рік закладено падіння ВВП на 6-6,5%, інфляція – близько 19%. Міжнародний валютний фонд у середині липня також погіршив оцінку падіння реального ВВП України в 2014 році до 6,5% з прогнозованих раніше 5%. За оцінками фонду, дефіцит держбюджету України становитиме 10,1% від ВВП у 2014 році. За даними Держстату, падіння ВВП України в другому кварталі 2014 року порівняно з другим кварталом 2013 року прискорилося до 4,7%.

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В ЄС хочуть допомогти Україні заповнити газосховища

Єврокомісар з питань енергетики Ґюнтер Еттінґер прагне забезпечити Україну газом у випадку припинення його постачань через суперечку з Росією. Про це Еттінґер заявив в інтерв'ю німецькій газеті Bild, передає Deutsche Welle.

"На крайній випадок має бути можливим перенаправити газ з країн ЄС до України", - цитує його слова у вівторок, 26 серпня, інформагенція AFP. На даний момент газосховища України повні лише наполовину, але мають бути заповнені до початку зимового сезону. Зараз Європейська комісія за пропозиціями Еттінґера готує кризовий план на той випадок, якщо постачання російського газу до Європи повністю припиняться. Цей план має бути представлено до жовтневого саміту ЄС.

Шість країн Євросоюзу на 100 відсотків залежать від російського газу, уточнив єврокомісар. Чотири з них отримують російський газ напряму з Росії без українського транзиту. "Найбільшу небезпеку я бачу у випадку неможливості гарантування транзиту газу", - сказав Еттінґер. Статися це може з різних причин. Наприклад - теракт. "Тоді Болгарія і Словаччина будуть повністю відрізані від постачань газу", - уточнив він. І в цьому випадку Євросоюз має бути готовий до гнучкого використання реверсу до цих країн.

Водночас Еттінґер, спираючись на власні дані, не очікує того, що президент РФ Володимир Путін використовуватиме енергопостачання як політичний інструмент. Мінську зустріч єврокомісар вважає "хорошим знаком". Втім, з огляду на конфлікт та його ескалацію Еттінґер говорить про необхідність якнайшвидшого знайдення компромісу, і, насамперед, встановлення режиму припинення вогню. Росія мусить гарантувати припинення підтримки бойовиків на Донбасі, вважає Еттінґер, а Україна має за певних умов бути готовою до амністії сепаратистів, повідомляє інформагенція Reuters.

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Офіційний курс гривні третій раз за місяць опустили до історичного мінімуму

Національний банк України сьогодні з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 13,659408 грн/дол., що на 29 копійок нижче офіційного курсу за попередній робочий день і є історично мінімальним його значенням, повідомляється на сайті регулятора.

Враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилася щодо долара США на 70,95%, або на 5,67 грн.

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Долар на міжбанку досяг нового максимуму - 14,30 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,5000/13,9000 грн/дол. До 12:00 ціни зросли 13,9000/14,1000 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні досягли максимуму 13,9500/14,3000 грн/дол.

Як повідомила фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями - 17,8280/18,3590 грн/євро. До 12:00 ціни пішли вгору 18,3365/18,6040 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 18,4020/18,8680 грн/євро.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3736/0,3847 грн/рубль. До 12:00 ціни піднялися 0,3840/0,3899 грн/рубль. До закриття торгів ціни досягли верху 0,3845/0,3904 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,1415 (-0,0135).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3180/1,3210.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України сьогодні з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 13,659408 грн/дол., що на 29 копійок нижче за офіційний курс за попередній робочий день і є історично мінімальним його значенням, повідомляється на сайті регулятора.

Враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилася щодо долара США на 70,95%, або на 5,67 грн.

Нагадаємо, минулого тижня Нацбанк двічі відновлював історичний мінімум офіційного курсу, встановивши його 20 серпня на рівні 13,223077 грн/дол. і 22 серпня - на рівні 13,365434 грн/дол.

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Fitch підтвердило кредитний рейтинг України

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні "ССС" і знизило кредитний рейтинг країни в національній валюті до "ССС" з "В-", йдеться в повідомленні агентства.

Fitch не навів прогнозів за рейтингами, проте зазначив, що серед чинників, які можуть змінити прогнози за рейтингами, вказано посилення політичного або економічного стресу, що потенційно може призвести до дефолту за державним боргом. "Основні чинники, які окремо або разом можуть призвести до підвищення рейтингів, - підвищення політичної стабільності, прогрес з реалізацією заходів економічної політики, узгоджених з МВФ, поліпшення зовнішньої ліквідності", - йдеться в повідомленні.

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Україна відмовляється від послуг Росії у добудові енергоблоків Хмельницької АЕС

Україна відмовляється від послуг російської компанії «Росатом» у добудові 3-го і 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС через відсутність із боку Росії будь-яких зрушень у реалізації цього проекту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам президент оператора усіх атомних станцій України - компанії «Енергоатом» Юрій Недашковський.

«Російські варіанти ми взагалі не розглядаємо», - сказав Недашковський, відповідаючи на запитання журналістів про плани добудови блоків ХАЕС російською компанією.

За його словами, з 2005 року Україна ухвалила безліч постанов, розпоряджень та інших важливих документів для реалізації добудови енергоблоків ХАЕС, при цьому жодних зрушень із російського боку не спостерігалося.

«Тобто Україна зі свого боку зробила все, а переможець міжнародного тендеру 2008 року («Росатом» - УНІАН) не зробив нічого», - сказав Недашковський.

«Тому навіть у мирний час це питання стояло під сумнівом. А що вже говорити в нинішній ситуації», - додав він.

Голова «Енергоатома» повідомив, що зараз компанія веде переговори з міжнародними виробниками обладнання для атомної промисловості, які пропонують безпечніші й ефективніші технології зі спорудження атомних енергоблоків.

Він зазначив, що найбільш прийнятним типом енергоблоків для ХАЕС є ВВЕР-1000. Крім того, «Енергоатом» як один із варіантів розглядає ядерний реактор чеського виробництва В-320, який зручно доставляти до ХАЕС залізничним транспортом.

Недашковський також додав, що кошти на фінансування добудови енергоблоків планується залучити за рахунок кредитів міжнародних фінансових інститутів, а також за рахунок доходів, які компанія може отримати від експорту електроенергії за кордон.

Довідка УНІАН. Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працюють два енергоблоки (ВВЕР-1000) загальною потужністю 2000 МВт (підключені в 1987 і 2004 роках). Основне призначення станції – покриття дефіциту електричних потужностей у західному регіоні України. Перевірки й експертизи, проведені державними і незалежними міжнародними експертами МАГАТЕ, Ризикаудит, TACIS, ВАО АЕС, підтверджують високий рівень безпеки енергоблоків ХАЕС.

Будівництво двох енергоблоків Хмельницької АЕС було призупинено в 1990 році після оголошення Верховною Радою мораторію на будівництво нових АЕС на території України. Будівельна готовність енергоблока №3 ХАЕС становить 75% №4 - 28%. При спорудженні будівельних конструкцій енергоблоків №3 і №4 Хмельницької АЕС було освоєно 17% загальної проектної вартості.

9 червня 2010 року Кабінет міністрів України й уряд Російської Федерації підписали рамкову угоду про добудову 3-го й 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС. Угодою передбачається, що російська сторона забезпечує фінансування проекту в обсязі, необхідному для проектування, будівництва й введення в експлуатацію блоків, зокрема для оплати послуг і товарів, які поставляються з РФ в Україну.

Переможцем міжнародного конкурсу з вибору типу реакторної установки для будівництва 3-го й 4-го енергоблоків Хмельницької АЕС у жовтні 2008 року стала російська компанія «Атомстройэкспорт». У конкурсі, окрім «Атомстройэкспорта», брали участь американська Westinghouse і південнокорейська KEPCO.

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"Військовий податок" із зарплат можуть продовжити до 2016 року

Міністерство фінансів України у ході обговорення проекту держбюджету на 2015 рік ухвалило рішення підготувати пропозиції про продовження терміну дії військового збору в розмірі 1,5% на весь 2015 рік, повідомляється на сайті міністерства.

«Було вирішено підготувати пропозиції щодо змін до податкового законодавства, які забезпечать додаткові надходження до бюджету для забезпечення боєздатності країни і відновлення зруйнованої інфраструктури східних регіонів, зокрема за рахунок продовження терміну дії військового збору», - йдеться у повідомленні.

Також Мінфін вирішив підготувати пропозиції про продовження терміну дії законів, які забезпечують надходження до бюджету в 2014 році, на весь 2015 рік.

Нагадаємо, 31 липня Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету і Податкового кодексу, згідно з якими тимчасово, до 1 січня 2015 року, введено новий загальнодержавний військовий збір за ставкою 1,5% із заробітної плати фізичних осіб, а також майже удвічі підвищено ставки плати за користування надрами для видобування природного газу, окрім того, який реалізується для потреб населення.

Таким чином, Мінфін, крім продовження терміну дії військового збору, може ініціювати продовження дії підвищеної ренти за користування надрами.

Крім цього, Мінфін ухвалив рішення забезпечити узгодження показників проекту держбюджету на 2015 рік з експертами Міжнародного валютного фонду, а також провести консультації зі всеукраїнськими асоціаціями органів місцевого самоврядування і сторонами соціального діалогу.

Мінфін нагадує, що чинним законодавством передбачена передача проекту держбюджету наступного року до Верховної Ради до 15 вересня.

Як повідомляв УНІАН, зміни до держбюджету України на 2014 рік передбачають збільшення обсягу дохідної частини держбюджету на 4,889 млрд грн – до 377,822 млрд грн і видаткової частини – на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.

Одночасно ухвалено зміни до Податкового кодексу, згідно з якими тимчасово, до 1 січня 2015 року, практично удвічі збільшено ставки плати за користування надрами для видобування природного газу, окрім того, який реалізується для потреб населення. Також до кінця року введено новий загальнодержавний військовий збір за ставкою 1,5% з доходів фізичних осіб у формі зарплати, заохочувальних і компенсаційних виплат, інших виплат і винагород.

За словами міністра фінансів Олександра Шлапака, поточний дефіцит держбюджету України становить 5% ВВП при запланованому показнику в 4,5%, або 87 млрд грн в абсолютних цифрах, і уряд постарається зробити все можливе, щоб за підсумками року зберегти розмір дефіциту на запланованому рівні.

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Підприємства України за півроку зазнали 136 млрд гривень збитку

Підприємства України, за винятком малих підприємств і бюджетних установ, у першому півріччі 2014 року одержали 135,952 млрд грн збитку проти 8,724 млрд грн прибутку за аналогічний період 2013 року, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в першому півріччі 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року фінансовий результат прибуткових підприємств зріс у 1,9 разу - до 159,712 млрд грн. Найбільше зростання прибутку відбулося в таких галузях: фінансова і страхова діяльність, мистецтво, спорт, виробництво коксу.

У січні-червні 2014 року порівняноі з січнем-червнем 2013 року збиток підприємств зріс у 3,9 разу - до 295,664 млрд грн. Найбільше зростання збитку відбулося в таких галузях: операції з нерухомістю, наукова діяльність, організація харчування.

Також повідомляється, що в першому півріччі 2014 року порівняно з аналогічним періодом 2013 року кількість збиткових підприємств по відношенню до загальної їх кількості зросла на 3,5 п.п. – до 45,4%.

Як повідомляв УНІАН, підприємства України, за винятком малих підприємств, банків і бюджетних установ, у 2013 році одержали 24,722 млрд грн прибутку до оподаткування, що в 3,4 разу нижче від показника за 2012 рік (84,924 млрд грн).

УНІАН