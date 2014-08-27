ТОП-10 (27 серпня)

Офіційний курс гривні опустили до нового мінімуму - 13,89 грн/дол.

Гривня зміцнилася до 14 грн/долар

Яценюк: економіка України не витримає курсу вище 12 грн за долар

Яценюк: Росія хоче повністю перекрити транзит газу через Україну

Чергові переговори щодо газу в форматі Україна-ЄС-Росія пройдуть 6 вересня

РНБО: Через воєнні дії зупинилися всі хімічні та коксохімічні підприємства Донбасу

Терористи пошкодили магістральний газопровід на Луганщині - РНБО

Швейцарія розширила санкції проти Росії

Нацбанк може зміцнити гривню до 12,5-13 грн/долар вже цього тижня - джерело

З Донецька закрито 8 автобусних напрямків у міста регіону

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Офіційний курс гривні опустили до нового мінімуму - 13,89 грн/дол.

Національний банк України сьогодні з 14:00 встановив курс гривні до долара на рівні 13,890974 грн/дол., що на 23 копійки нижче від офіційного курсу за попередній робочий день і є новим історичним мінімальним його значенням, повідомляється на сайті регулятора.

Враховуючи встановлений офіційний курс, з початку року гривня знецінилась по відношенню до долара США на 73,85%, або на 5,90 грн.

Нагадаємо, з початку місяця Нацбанк уже тричі встановлював історичний мінімум офіційного курсу, встановивши його 20 серпня на рівні 13,223077 грн/дол., 22 серпня - на рівні 13,365434 грн/дол., 26 серпня - 13,659408 грн/дол.

Сьогодні на 12:00 котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України також встановили історичний мінімум, знизившись до рівня 14,40/14,80 грн/дол.

За інформацією регулятора, напружена ситуація на валютному ринку викликана продовженням військових дій на сході України і штучним нагнітанням паніки окремими гравцями ринку з метою одержати швидкий прибуток.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку на 3 місяці, до 21 листопада 2014 року, підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100%, продовжив вимогу щодо обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків припинити проведення операцій клієнтів, які мають підвищений ризик їх використання в протиправних цілях, і одержувати документи, які підтверджують добросовісний характер здійснення таких операцій.

Нагадаємо, сьогодні голова НБУ Валерія Гонтарєва проводить нараду з керівниками найбільших банків країни про ситуацію на фінансовому ринку. За інформацією банкірів, під час наради розглядаються проблемні питання грошово-кредитного і валютного ринку, обговорення наразі триває.

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Гривня зміцнилася до 14 грн/долар

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 14,0000/14,5000, до 12:00 ціни зросли 14,4000/14,8000. До закриття торгів цінові рівні впали 13,0000/14,0000.

Як повідомила фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3872/0,4011, до 12:00 ціни піднялися 0,3983/0,4098. До закриття торгів ціни досягли верху 0,4016/0,4103. У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 36,0040 (-0,0860).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3155/1,3190. Ринок євро-гривні відкрився котируваннями - 18,4535/19,1155, до 12:00 ціни пішли вгору 18,9760/19,5070. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH так само впали 17,1360/18,4580.

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Яценюк: економіка України не витримає курсу вище 12 грн за долар

Економіка України не витримає курсу гривні вище 12 грн за долар, заявив у ході засідання уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

Як передає кореспондент УНІАН, при цьому він заявив, що, не дивлячись на те, що питання валютного курсу – це питання Національного банку, уряд готовий зробити все необхідне задля того, аби допомогти Нацбанку стабілізувати валютний курс в Україні.

«Для української економіки прийнятний курс – на рівні 12 грн. Вище ми не можемо витримати. І тому все що треба зробити від уряду – ми робимо. Програма з Міжнародним валютним фондом працює, закони приймаються. Я готовий надати цілковиту підтримку Національному банку України. Головне – стабілізація ситуації на валютному ринку. Ми як уряд не виходимо на ринок, ми покриваємо свої потреби власними ресурсами. Я переконаний, що Національному банку вистачить професіоналізму, аби стабілізувати ситуацію. Потрібні швидкі та ефективні рішення», - сказав Яценюк.

Він також нагадав, що 29 серпня уряд очікує на позитивне рішення МВФ про виділення другого траншу кредиту.

«Це (кредитний транш - УНІАН) дасть можливість збільшити золотовалютні резерви і стабілізувати ситуацію», - сказав Яценюк.

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Яценюк: Росія хоче повністю перекрити транзит газу через Україну

Дії Російської Федерації загрожують глобальній енергетичній безпеці, але Україні та Європейському Союзу відомі плани Москви щодо повного відключення постачання газу та відсторонення України від будь-яких енергетичних ресурсів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на засіданні уряду прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк.

«Дії Росії загрожують як глобальній військовій безпеці, так і глобальній енергетичній безпеці. Ми запропонували чіткий ринковий підхід. Є два варіанти – приймається спільний підхід України і ЄС. Другий – справа буде вирішуватися виключно Стокгольмським судом, – сказав голова уряду. - Ми подали на російський «Газпром» до суду у Стокгольмі з вимогою відшкодування 6 млрд доларів. Україна прийняла закон про реформування ГТС. Я звернувся до канцлера Німеччини і наших західних партнерів щодо залучення іноземних інвесторів до модернізації ГТС. «Нафтогаз» повідомив «Газпром» про необхідність перегляду ставок по транзиту російського газу територією України. Ми проводимо тристоронні консультації на рівні ЄС, України та Росії. У нас є спільна позиція з ЄС».

За словами Яценюка, ситуація в енергетиці є надскладною. «Ми знаємо про плани Росії повністю перекрити транзит навіть для країн-членів ЄС. І саме для цього компаніям (Європи - УНІАН) дані вказівки максимально закачувати із сховищ на території Європи. Ми знаємо про плани Росії відключити Україну від усіх енергетичних ресурсів. Уряд накопичив зараз у сховищах 15 млрд кубометрів газу, хоча ще півроку тому було тільки 5 (млрд кубометрів). Ми розпочали програму диверсифікації постачання вугілля, оскільки РФ та її найманці бомблять і руйнують шахти, з яких ми видобуваємо енергетичне вугілля».

Як заявив Яценюк, позиція України є чіткою, підходи до енергобезпеки країни висловлені Росії у спільному баченні України і ЄС.

«Ми очікуємо на наступний раунд консультацій між єврокомісаром Етінгером, міністром Проданом і російськими посадовцями», - зазначив Яценюк.

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Чергові переговори щодо газу в форматі Україна-ЄС-Росія пройдуть 6 вересня

6 вересня поточного року пройдуть чергові консультації з питань енергетики між Україною, Євросоюзом та Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко сказав у заяві для ЗМІ після зустрічей 26 серпня з представниками ЄС та главами держав Євразійської трійки у Мінську.

"Домовлено про те, що 6 вересня пройдуть чергові консультації з енергетичних питань за участю єврокомісара Оттінгера і міністрів палива та енергетики Росії і України", - сказав він.

Також президент проінформував, що у контексті обговорення імплементації Угоди між Україною та ЄС щодо створення зони вільної торгівлі було домовлено про початок консультацій на рівні експертів, які забезпечать мінімізацію наслідків імплементації цієї Угоди для країн-сусідів.

“Щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі домовилися різко інтенсифікувати переговорний процес на рівні експертів”, - зазначив Президент.

Він висловив подяку високому представнику ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон “за постійну і потужну підтримку, яку ЄС продемонстрував Україні в Мінську”.

В свою чергу Ештон зазначила, що головне на сьогодні – мир і безпека та припинення військових дій, а також знаходження шляхів гарантування безпеки українсько-російських кордонів.

Вона повідомила, що під час обговорення економічних аспектів імплементації Угоди відбулась «позитивна дискусія».

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Порошенко провів перемовини з Ештон, а також відбулася двостороння зустріч президента України з його російським колегою Володимиром Путіним. Зустріч двох президентів відбулась після переговорів у форматі Україна-ЄС-Євразійська трійка.

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РНБО: Через воєнні дії зупинилися всі хімічні та коксохімічні підприємства Донбасу

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі через воєнні дії зупинено усі підприємства коксохімічної та хімічної галузі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Станом на сьогодні внаслідок бойових дій терористів та російських найманців в зоні проведення АТО зупинені всі підприємства коксохімічної та хімічної галузі Донбасу», - заявив він.

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Терористи пошкодили магістральний газопровід на Луганщині - РНБО

Терористи пошкодили магістральний газопровід в Станично-Луганському районі на сході Луганській області, у результаті чого без газопостачання залишилося близько 15 тисяч осіб. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив спікер інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У результаті бойових дій терористів в Станично-Луганському районі пошкоджено магістральний газопровід, який забезпечував подачу природного газу з Ольгинського родовища в населені пункти області. У результаті без газопостачання залишилося близько 15 тисяч жителів регіону», - зазначив він.

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Швейцарія розширила санкції проти Росії

Федеральна Рада Швейцарії ухвалила рішення розширити список санкцій проти Росії через ситуацію в Україні.

"З огляду на ситуацію в Україні, Федеральна Рада ухвалила рішення вжити подальших заходів, аби уникнути обходу міжнародних санкцій", - сказано в повідомленні.

Зокрема, до санкційного списку було додано 11 імен. Санкції зачепили і п'ять російських банків. Крім того, Швейцарія заборонила експорт нафтовидобувного обладнання в Росію та інвестиції в окуповані Крим і Севастополь. Рішення набуде чинності сьогодні ввечері.

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Нацбанк може зміцнити гривню до 12,5-13 грн/долар вже цього тижня - джерело

Національний банк України має намір стабілізувати валютний ринок, що може зміцнити гривню до рівня 12,5-13 грн/дол. вже цього тижня, за рахунок перегляду нормативів валютної позиції, повідомив УНІАН керівник одного з банків з посиланням на підсумки наради регулятора з банкірами.

«Нацбанк перегляне вимоги до валютної позиції банків. Рішення має бути вже сьогодні-завтра. Це дозволить звільнити додатковий обсяг валюти, який з'явиться на міжбанку», - сказав співрозмовник агентства. За його словами, ці заходи будуть сприяти зміцненню гривні до рівня 12,5-13 грн/дол. вже на поточному тижні. Як повідомляв УНІАН, сьогодні на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США підвищилися до рівня 13,00/14,00 грн/дол. після чергового історичного мінімуму у 14,40/14,80 грн/дол. сьогодні станом на 12:00.

Нагадаємо, сьогодні голова НБУ Валерія Гонтарева проводила нараду з керівниками найбільших банків країни з приводу ситуації на фінансовому ринку, під час якої розглядалися проблемні питання грошово-кредитного і валютного ринку. Також сьогодні регулятор довів до відома банків рішення, яким він тимчасово, до 1 січня 2015 року, скасував штрафні санкції до банків за порушення економічних нормативів, пов'язаних з окупацією Криму, військовими діями у Донецькій і Луганській областях і девальвацією гривні, у разі виконання цими банками низки обмежень у роботі.

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З Донецька закрито 8 автобусних напрямків у міста регіону

У Донецьку ситуація з міжміським автобусним сполученням залишається напруженою, закрито напрямки на вісім міст регіону. Про це УНІАН повідомили в департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації. Згідно з повідомленням, 27 серпня із 7.00 до 10.00 було закрито рух в бік міста Маріуполя. Станом на 11.00 два автобуси об'їзною дорогою через місто Вугледар все ж змогли виїхати в даному напрямку. Якщо складатимуться сприятливі умови з випуском автобусів з Донецька, вони продовжать відправлятися до Маріуполя, відзначили в ОДА.

У скороченому режимі здійснюється автобусне сполучення з містами Слов'янськ і Святогірськ. Також на лінію вийшли автобуси, які здійснюють рух до міст Дніпропетровськ і Ізюм. Здійснюється сполучення з Макіївкою - працюють маршрути №№ 111 і 121. Але в департаменті констатували, що, як і раніше, закритими залишаються напрямки на Горлівку, Єнакієве, Шахтарськ, Торез, Сніжне, Мар‘їнку, Красногорівку, Амвросіївку.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня станом на 14.00 в Донецьку було періодично чути поодинокі залпи в мікрорайонах Широкий і Текстильник. Згідно з повідомленням на сайті Донецької міської ради з посиланням на місцевих жителів, громадський транспорт на автомагістралях міста працює в штатному режимі. Автобусне сполучення Донецька з іншими містами здійснюється через автовокзал "Південний". Автовокзал "Західний" і диспетчерська станція "Артемівська", як і раніше, закриті. Відправлення пасажирських поїздів далекого сполучення на Донецькій залізниці здійснюється зі станцій Костянтинівка і Маріуполь.