ТОП-10 (28 серпня)

У Яценюка очікують дефіцит бюджету в 2015 році на рівні 3%, інфляцію - 9,8%

Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП у 2015 році до 2%, падіння цього року - на 6%

З Донецька до Маріуполя почали ходити автобуси

Яценюк закликав заморозити всі банківські активи Росії в світі до виведення військ з України

Нацбанк очікує надходжень від МВФ і Всесвітнього банку 3 вересня

Нацбанк обмежив видачу валютних кредитів

Нацбанк ввів додаткові заходи для стабілізації курсу гривні

Віце-президент Європарламенту закликав Захід обвалити ціни на енергоносії

Долар знизився до 13,95 гривень

Fitch слідом за суверенним знизило рейтинги 6 українських корпорацій

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У Яценюка очікують дефіцит бюджету в 2015 році на рівні 3%, інфляцію - 9,8%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує показник інфляції в 2015 році на рівні 8,7–9,8%, а дефіцит державного бюджету - близько 3%.

Як передає кореспондент УНІАН, про цей під час брифінгу в Кабінеті міністрів заявив перший заступник міністра Анатолій Максюта.

«Щодо споживчих цін – це 8,7-9,8%, ціни виробників – 10,6-12,3%. Дефіцит бюджету - в районі 3%», - сказав Максюта.

Раніше Міністерство економічного розвитку та торгівлі України спрогнозувало зростання економіки України в 2015 році на 0,3-2% ВВП залежно від сценарію розвитку країни.

«Уряд схвалив два сценарії економічного й соціального розвитку. І Мінфін розглядає їх для того, щоб продовжити підготовку держбюджету, який у вересні має бути поданий на розгляд парламенту країни. Ці сценарії не є оптимістичними або песимістичними. Перший сценарій консервативніший, другий – прогресивніший. Якщо ми говоримо про швидкі реформи, то прийнятний прогресивний сценарій, але він несе певні ризики для бюджету», - сказав Максюта.

При цьому він зазначив, що зростання економіки в 2016 році може становити 4,5%, а в 2017 - 6,5%. Таке зростання дозволить Україні повернутися на позиції «докризового» 2007 року.

Як повідомляв УНІАН, передумовами зростання економіки України, за даними Мінекономрозвитку мають стати вирішення військового конфлікту, питання з поставками енергоносіїв, а також стабілізації банківського ринку. Також у Мінекономрозвитку зазначають, що позитивна динаміка розвитку світової економіки має стати імпульсом розвитку країни в частині припливу інвестицій та посилення позиції України на світових ринках.

Водночас падіння економіки України до кінця року, за інформацією МЕРТ, становитиме 6%, оскільки Україна перебуває під впливом багатьох чинників, демонструючи негативну динаміку у промисловості і позитивну - у сільському господарстві. Проте проблеми цього року – це системні явища, які проявили себе.

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Мінекономрозвитку прогнозує зростання ВВП у 2015 році до 2%, падіння цього року - на 6%

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує зростання економіки України на 0,3%-2% ВВП, залежно від сценарію розвитку країни. Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в уряді заявив перший заступник міністра Анатолій Максюта. «Залежно від сценаріїв розвитку ми прогнозуємо зростання ВВП від 0,3% до 2%», - сказав Максюта.

При цьому, за його словами, зростання економіки в 2016 році може становити 6%, а в 2017-му - 6,5%. Таке зростання, зазначив Максюта, дасть змогу Україні повернутися на позиції «докризового» 2007 року. Водночас, передумовами зростання, за словами Максюти, повинні стати вирішення військового конфлікту, питання з поставками енергоносіїв, а також стабілізація банківського ринку. Також в Мінекономрозвитку зазначають, що позитивна динаміка розвитку світової економіки повинна стати імпульсом розвитку країни в частині припливу інвестицій і посилення позиції України на світових ринках.

Як повідомляв УНІАН, у липні Міністерство економічного розвитку України розглядало два сценарії розвитку економіки України в 2015 році і прогнозувало незначне зростання економіки на рівні від 0,3% до 2%, а також інфляцію на рівні 8,7-9,8%. Обидва сценарії передбачали відновлення позитивної динаміки зростання ВВП в 2015 році, різниця була лише в глибині реформ, в ситуації на газовому ринку, в торговій сфері з Росією і ЄС. Водночас, в Мінекономрозвитку зазначали, що навіть найоптимістичніші оцінки не будуть достатніми для подолання кризових явищ. У свою чергу Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings оприлюднило свій прогноз, за яким у 2015 і 2016 роках Україна не зможе вийти на позитивну динаміку зростання економіки, і тому показники зростання ВВП країни виявляться на нульовому рівні. Крім того, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозує падіння економіки України до кінця року на 6%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів перший заступник міністра Анатолій Максюта. «Ми прогнозуємо реальний ВВП «мінус» 6%», - сказав Максюта. За його словами, Україна перебуває під впливом багатьох чинників, демонструючи негативну динаміку у промисловості і позитивну - у сільському господарству. Проте проблеми поточного року – це системні явища, які проявили себе. Україна увійшла в рецесію в 2012-2013 роках, і клубок проблем збільшувався. А цього року ситуація погіршала через військові дії і торгові бар'єри для українського експорту з боку Росії.

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З Донецька до Маріуполя почали ходити автобуси

У Донецьку відкрито автобусне сполучення з Маріуполем, але як і раніше ситуація з міжміським автобусним сполученням залишається напруженою, закрито напрями на вісім міст регіону.

Про це УНІАН повідомили в департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької облдержадміністрації. Згідно з повідомленням, сьогодні вранці відкрито автобусне сполучення з Маріуполем, здійснюване об'їзною дорогою через місто Вугледар. Планується, що в обох напрямах на маршрути вийде по п'ять машин. Також здійснюється автобусне сполучення з містами Слов'янськ і Святогірськ.

Крім того, на лінію вийшли автобуси, що здійснюють рух до Дніпропетровська та Ізюма. Продовжують ходити автобуси і до Макіївки - працюють маршрути №№ 111 і 121. Разом з тим у департаменті констатували, що як і раніше закритими залишаються напрями на Горлівку, Єнакієве, Шахтарськ, Торез, Сніжне, Мар’їнку, Красногорівку, Амвросіївку.

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Яценюк закликав заморозити всі банківські активи Росії в світі до виведення військ з України

Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк звернувся до партнерів України з тим, щоб активи та фінанси Російської Федерації були заморожені до моменту виведення військ РФ з території України.

Як передає кореспондент УНІАН, Яценюк зазначив: "Введені санкції не дали результату. За таких обставин одним з вірогідних елементів стримування російської агресії повинен бути розгляд введення санкцій щодо заморожування всіх російських активів і зупинки всіх банківських транзакцій РФ в країнах-членах ЄС і США, і країнах G7".ї За словам глави уряду, необхідно заморозити російські активи і фінанси до моменту виведення Росією збройних сил, техніки і агентури з України.

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Нацбанк очікує надходжень від МВФ і Всесвітнього банку 3 вересня

Національний банк України очікує надходження другого траншу Міжнародного валютного фонду на 1,45 млрд дол. і 500 млн дол. від Світового банку вже 3 вересня поточного року.

Про це повідомила УНІАН прес-служба регулятора, посилаючись на заяву голови НБУ Валерії Гонтарєвої на зустрічі з керівниками 40 найбільших банків України щодо врегулювання ситуації на валютному ринку. «Гонтарєва нагадала, що очікує надходження другого траншу МВФ у розмірі 1,45 млрд доларів США та 500 млн доларів США від Світового банку вже 3 вересня поточного року, що призведе до подальшого зростання валютних резервів і стабілізації валютного ринку», - йдеться в повідомленні.

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Нацбанк обмежив видачу валютних кредитів

Національний банк України зобов'язав банки видавати валютні кредити юридичним особам, підприємцям і постійним представництвам нерезидентів виключно для оплати їх зовнішньоекономічних зобов'язань.

Про це йдеться в постанові НБУ від 28 серпня №534, яку має в своєму розпорядженні УНІАН, яка набуває чинності з дня її офіційної публікації та готується до публікації 29 серпня.

«Уповноваженим банкам не допускати надання кредитів в іноземній валюті юридичним особам, фізичним особам-підприємцям і постійним представництвам юридичних осіб-нерезидентів (далі - клієнти) з метою використання цієї іноземної валюти на внутрішньому ринку України. Уповноважені банки надають кредити в іноземній валюті клієнтам виключно для оплати їх зовнішньоекономічних зобов'язань», - йдеться в постанові.

Нацбанк підкреслює, що в разі виявлення випадків кредитування в іноземній валюті під внутрішні зобов'язання клієнтів регулятор застосовуватиме до банків жорсткі заходи впливу, аж до відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 27 серпня, до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США підвищилися до рівня 13,00/14,00 грн/дол. після чергового історичного мінімуму в 14,40/14,80 грн/дол. на 12:00. Протягом сьогоднішнього дня котирування гривні до долара незначно змінювалися в діапазоні 13,00/14,00 грн/дол.

Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і продовжив вимогу щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів до 21 листопада, а також закріпив за собою право вимагати від банків призупинити проведення операцій клієнтів, що мають підвищений ризик їх використання в протиправних цілях, та отримувати документи, що підтверджують сумлінний характер здійснення таких операцій

Оскільки цих заходів виявилося недостатньо для стабілізації валютного ринку, 27 серпня глава НБУ Валерія Гонтарєва провела нараду з керівниками найбільших банків країни про ситуацію на фінансовому ринку, за підсумками якого регулятор домовився з банкірами про прийняття ще низки заходів, які будуть оприлюднені найближчим часом.

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Нацбанк ввів додаткові заходи для стабілізації курсу гривні

Національний банк України заборонив банкам знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов'язань заліком зустрічних вимог у зв'язку з введенням 100%-го обов'язкового продажу валюти.

Про це йдеться в постанові НБУ від 28 серпня №534, яке має в розпорядженні УНІАН, що набуде чинності з дня його офіційного опублікування і готується до публікації 29 серпня.

«У зв'язку з введенням вимоги щодо обов'язкового продажу на міжбанківському валютному ринку України надходжень в іноземній валюті інших країн в розмірі 100%, уповноважені банки не можуть знімати з контролю експортні операції клієнтів на підставі документів про припинення зобов'язань заліком зустрічних однорідних вимог», - йдеться в постанові.

Нацбанк підкреслює, що надходження в іноземній валюті за експортними операціями клієнтів банку повинні бути продані в повному обсязі.

Також регулятор зобов'язав банки подавати розгорнуту заявку про загальний обсяг обов'язкового продажу іноземної валюти, запланований на наступний робочий день, протягом двох годин після закриття системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України.

Згідно з постановою, у розгорнуту заявку банку включається інформація про загальний обсяг надходжень та обов'язковий продаж в розрізі валют, а також про вид надходжень.

Стосовно операцій на суму більше еквівалента 50 тис. дол. США за поточним офіційним курсом НБУ банки зобов'язані подавати додаткові відомості, включаючи ідентифікаційний код, скорочена назва юридичної особи або прізвище підприємця, код валюти і обсяг обов'язкового продажу.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і продовжив вимогу щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів до 21 листопада, а також закріпив за собою право вимагати від банків призупинити проведення операцій клієнтів, які мають підвищений ризик їх використання в протиправних цілях, та отримувати документи, що підтверджують сумлінний характер здійснення таких операцій.

Оскільки цих заходів виявилося недостатньо для стабілізації валютного ринку, 27 серпня глава НБУ Валерія Гонтарєва провела нараду з керівниками найбільших банків країни про ситуацію на фінансовому ринку, за підсумками якого регулятор домовився з банкірами про прийняття ще низки заходів, які будуть оприлюднені найближчим часом.

27 серпня до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США підвищилися до рівня 13,00/14,00 грн/дол. після чергового історичного мінімуму в 14,40/14,80 грн/дол. на 12:00. Протягом сьогоднішнього дня котирування гривні до долара незначно змінювалися в діапазоні 13,00/14,00 грн/дол.

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Віце-президент Європарламенту закликав Захід обвалити ціни на енергоносії

Віце-президент Європейського парламенту Ришард Чарнецький вважає, що західний світ повинен відповісти на відкриту агресію Російської федерації проти України діями направленими на зменшення цін на енергоносії та виключити російський рубль з міжнародних фінансових розрахунків.

Таку думку він висловив УНІАН у четвер.

"Потрібні санкції у вигляді неконвертованості рубля та дії задля максимального зменшення цін на нафту та газ. Бо наслідки цього Росія відчує дуже сильно, значно більше, ніж персональні санкції", - сказав він, відповідаючи на питання, що зараз повинен зробити Захід.

Депутат, який представляє в Європарламенті Польщу, висловив надію, що у західних держав вистачить "здорового глузду", аби вжити таких заходів.

Він також наголосив, що на агресію росіян повинні "одним голосом" відреагувати усі міжнародні інституції, серед яких він згадав ООН, НАТО та ОБСЄ.

"Це останній момент на рішучу реакцію", додав політик, котрий представляє опозиційну у Польщі партію "Закон та справедливість" (PiS).

Українська влада сьогодні заявила про неприховане введення російських регулярних військ на територію України та закликала провести надзвичайне засідання Ради безпеки ООН, а також заморозити усі активи РФ за кордоном.

Росія, котра є одним із найбільших у світі продавцем нафти та газу, утримується на плаву за рахунок їх продажу, але різке падіння цін на енергоносії може призвести до істотних проблем із фінансуванням бюджету країни.

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Долар знизився до 13,95 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,0000/14,0000, до 12:00 звузився спред 13,7000/13,9000. До закриття торгів цінові рівні підвищилися 13,8000/13,9500.

Як повідомила фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3576/0,3851, до 12:00 ціни сконцентрувалися в д

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3170/1,3220. Ринок євро-гривня відкрився котируваннями - 17,1665/18,4895, до 12:00 ціни склали 18,0930/18,3610. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору 18,1905/18,3925.

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Fitch слідом за суверенним знизило рейтинги 6 українських корпорацій

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента в національній валюті 6 українських корпорацій до рівня «ССС» з «В-» слідом за аналогічним зниженням рейтингу України, йдеться в повідомленні агентства.

Зокрема, знижено рейтинг агрохолдингів «Миронівський хлібопродукт», «Укрлендфармінг», «Авангард», «Кернел», «Креатив», а також гірничо-металургійної групи «Метінвест». При цьому короткостроковий кредитний рейтинг «Метінвесту» в нацвалюті також знижений до рівня «С» з «В». Одночасно з тим, агентство підтвердило довгострокові рейтинги дефолту емітента в іноземній валюті зазначених корпорацій на рівні «ССС».

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня агентство Fitch підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні «ССС» і знизило кредитний рейтинг країни в національній валюті до «ССС» з «В-».

Агентство також спрогнозувало падіння економіки України за підсумками 2014 року мінімум на 6,5% і нульове зростання в 2015 і 2016 роках на тлі нестабільної ситуації на сході країни, а також падіння експорту в Росію і високу ймовірність нестачі енергоресурсів в зимовий період.

При цьому зростання дефіциту бюджету становитиме, за оцінками Fitch, не менше 10% ВВП в 2014 році і 6% ВВП в 2015 році.

УНІАН