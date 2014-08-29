ТОП-10 (29 серпня)

Дефіцит платіжного балансу України за 7 місяців становить майже $5 млрд

У Росії заявили, що готові тимчасово знизити ціну газу для України на 100 доларів

Росія пропонує Україні реструктуризацію газового боргу

Бюджет в серпні недоотримає 900 млн гривень податків зі сходу України

Дефіцит бюджету України зріс на 8%

Гривня продовжує зміцнюватися - 13,80 грн за долар

Обмеження на зняття коштів з депозитів продовжили ще на три місяці

Нацбанк спростовує інформацію про відставку Гонтаревої

Україна вважає дискримінаційною пропозицію Росії про $100 знижки на газ

МВФ вирішив надати Україні другий транш кредиту на $1,4 млрд

***

Дефіцит платіжного балансу України за 7 місяців становить майже $5 млрд

Платіжний баланс України в січні-липні 2014 року зведено з дефіцитом 4,494 млрд дол. проти профіциту в 1,883 млрд дол. за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Національного банку України.

За оперативними даними НБУ, в липні 2014 року негативне сальдо зведеного платіжного балансу становило 263 млн. грн.

У липні дефіцит поточного рахунку скоротився до 330 млн. дол. порівняно з дефіцитом за липень минулого року в 1,7 млрд дол.

У липні експорт товарів скоротився на 7,4% в річному вимірюванні – до 4,9 млрд дол. Як і в попередні місяці, зниження відбувалося за всіма групами експорту, зокрема, в машинобудуванні обсяги експорту скоротилися на 31,5%, що було обумовлене скороченням поставок з більшості товарних підгруп до Росії, в хімічній промисловості – на 34,5% через зупинку виробництва на великих підприємствах сходу України, в металургії – на 1,9% через скорочення поставок труб на 26,9% на ринки СНД, а також через те, що ряд провідних виробників розташовані в зоні конфлікту на сході України.

Темпи падіння імпорту товарів в липні прискорилися до 31,1% в річному вимірюванні – до 5,2 млрд дол. внаслідок зупинки імпортних поставок природного газу з Росії. На скорочення неенергетичного імпорту на 26,4% в річному вимірюванні вплинула низька купівельна спроможність домогосподарств, погіршення фінансових результатів підприємств і скорочення державного фінансування.

У липні позитивне сальдо капітального і фінансового рахунку становило 67 млн. дол. Приріст готівкової валюти поза банками в липні становив 85 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, платіжний баланс України в січні-червні 2014 року зведено з дефіцитом 4,231 млрд дол. проти профіциту в 2,181 млрд дол. роком раніше.

Платіжний баланс України в 2013 році зведено з профіцитом в 2,021 млрд дол., тоді як у 2012 році платіжний баланс було зведено з дефіцитом 4,175 млрд дол.

***

У Росії заявили, що готові тимчасово знизити ціну газу для України на 100 доларів

Глава Міністерства енергетики Російської Федерації Олександр Новак підтвердив, що до рішення Стокгольмського арбітражного суду Росія готова знизити ціну на газ на 100 дол. за тисячу кубометрів, що дасть змогу відновити поставки в Україну.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Новак сказав на прес-конференції з європейським комісаром з питань енергетики Гюнтером Еттінгером.

"Ми обговорили, що для того, аби не чекаючи рішення арбітражного суду, необхідно відновити поставки в Україну", - сказав Новак.

За його словами, питання ціни можна вирішити, як це пропонувала російська сторона ще в період весняних переговорів, в частині надання знижки, передбаченої чинним контрактом, - скасувати мито.

"Таким чином, російська сторона підтверджує ті свої пропозиції, які звучали і раніше, про можливість надання знижки в розмірі 100 дол. щодо ціни, яка складається за формулою контракту", - сказав Новак.

Він наголосив, що, незважаючи на те, що спір вирішується в суді, Росія зацікавлена, щоб зима пройшла в штатному режимі, і готова на надання цієї знижки.

Як повідомляв УНІАН, у середині червня Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» подала позов до російського газового монополіста «Газпрому» в Арбітражний інститут при торговій палаті Стокгольма з метою, в першу чергу, встановлення справедливої і ринкової ціни на газ, який «Газпром» може поставляти в Україну. Крім перегляду ціни в позовній заяві «Нафтогазу» міститься вимога до «Газпрому» повернути 6 млрд дол., які українська компанія переплатила з 2010 року.

Також 16 червня «Газпром» подав зустрічний позов до «Нафтогазу» до Стокгольмського арбітражу з вимогою стягнути заборгованість в розмірі 4,5 млрд дол. за поставлений раніше газ.

Переговори з врегулювання цінового спору між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. В ході переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки в 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна буде встановлюватися російським урядом, який може в будь-який момент скасувати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за тис. кубометрів - ціні, за якою російський газ продавався Україні впродовж першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають у тому, щоб відійти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ - шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.

***

Росія пропонує Україні реструктуризацію газового боргу

Глава Міністерства енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив про готовність розробити для України графік реструктуризації боргу за газ у разі погашення його частини.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на прес-конференції з європейським комісаром з питань енергетики Гюнтером Еттінгером у Москві.

"Це питання (реструктуризації - УНІАН) може бути врегульовано шляхом оплати безумовного боргу за листопад-грудень у сумі 1,451 млрд дол., часткової оплати за квітень-травень і половину червня", - сказав Новак.

За його словами, після цього можна розробити графік реструктуризації заборгованості, що залишилася.

При цьому Новак зазначив, що загальний борг "Нафтогазу" перед «Газпромом» становить 5,3 млрд дол. і, таким чином, не сплаченими є 11,5 млрд кубометрів природного газу.

Водночас він заявив, що в ході зустрічі глава «Газпрому» запевнив, що компанія поставить необхідну кількості газу для європейських споживачів відповідно до контрактів.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Цьому передували двомісячні переговори НАК «Нафтогаз України» і «Газпрому» за участю Єврокомісії. Проте газові переговори не привели сторони до конструктивного вирішення.

Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу. Україна - про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні діючого контракту та про стягнення 6 млрд дол. як переплати за попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

***

Бюджет в серпні недоотримає 900 млн гривень податків зі сходу України

Голова Державної фіскальної служби Ігор Білоус очікує недобір податкових надходжень у серпні з Донецької та Луганської областей на суму 900 млн грн, у зв'язку з військовою ситуацією на сході країни.

«За липень ми втратили 1,2 млрд грн. Цього місяця бачимо недобір близько 900 млн грн зі сходу, оскільки ще не повний місяць», - повідомив Білоус на офіційній сторінці в Facebook.

За його словами, в регіоні, де проходить антитерористична операція, податкові інспекції не працюють, не кажучи вже про бізнес, який несе серйозні збитки.

«Складна ситуація в Донецьку і Луганську. Там працюють лише кілька інспекцій і продовжують збирати податки, хоча це і складно. Більшість були евакуйовані в Маріуполь і Запоріжжя. Великих підприємців ми перевели на центральний рівень - в Київ. Є перелік підприємств, які взагалі зруйновані і не працюють», - йдеться в повідомленні.

Також Білоус нагадав, що в липні бюджет України недоотримав 1,5 млрд грн податкових надходжень, при цьому він все одно був перевиконаний на 357 млн грн. «Ми зібрали більше грошей, ніж за аналогічний період минулого року. Все завдяки детінізації. Багато коштів отримуємо в розрізі тих податків, які раніше не сплачувались: ПДВ, акциз, присікаємо контрабанду на митниці», - написав Білоус.

Як повідомляв УНІАН, раніше Білоус заявляв, що в липні Фіскальна служба забезпечила надходження до бюджету в обсязі 22,3 млрд грн, що на 3,3% менше, ніж у липні 2013 року. Також за його словами, за шість місяців 2014 року ГФС зібрала до державного бюджету 75,8 млрд грн податків і зборів, що перевищує аналогічний показник минулого року на 1% і практично повністю відповідає поставленим Міністерством фінансів завдань.

Довідка УНІАН. Державна фіскальна служба створена на базі Міністерства доходів і зборів. Підпорядковується Міністерству фінансів. Призначений главою служби Ігор Білоус, його першим заступником, який курирує податкову міліцію, Володимир Хоменко, а заступником, який курирує митну політику, Анатолій Макаренко.

***

Дефіцит бюджету України зріс на 8%

Дефіцит державного бюджету України в січні-липні 2014 року становив 32,788 млрд грн, що на 2,518 млрд грн, або на 8,32% більше дефіциту за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Міністерства фінансів України.

«Дефіцит державного бюджету за січень-липень 2014 року становив 32,788 млрд гривень, що відповідає 41% річного планового показника», - йдеться в повідомленні.

За інформацією Мінфіну, зведений бюджет за січень-липень виконано з дефіцитом в 28,021 млрд гривень, що на 6,207 млрд грн, або на 18,13% менше від дефіциту за аналогічний період 2013 року. Загальний фонд держбюджету за січень-липень зведено з дефіцитом в 28,008 млрд гривень, що на 3,409 млрд грн, або на 10,50% менше від дефіциту за аналогічний період минулого року.

Доходи держбюджету в січні-липні становили 199,064 млрд гривень, що на 9,215 млрд грн, або на 4,9% більше від показника за аналогічний період минулого року. Зведений бюджет за цей період одержав 255,736 млрд гривень, тобто, на 8,358 млрд грн, або на 3,4% більше, ніж торік. До загального фонду держбюджету за січень-липень надійшло 177,174 млрд гривень, і таким чином проти аналогічного періоду минулого року надходження збільшились на 10,887 млрд грн, або на 6,5%.

Касові видатки держбюджету в січні-липні становили 230,579 млрд гривень, що на 10,712 млрд грн, або на 4,9% більше від показника за аналогічний період минулого року. Видатки зведеного бюджету за цей період становили 282,480 млрд грн, тобто, на 1,168 млрд грн, або на 0,4% більше, ніж роком раніше. Видатки загального фонду держбюджету в січні-липні становили 205,735 млрд гривень, і таким чином проти аналогічного періоду минулого року виросли на 7,734 млрд грн, або на 3,9%.

Також повідомляється, що в січні-липні погашення основної суми боргу держбюджету становило 56,775 млрд гривень, зокрема внутрішнього боргу – 38,402 млрд гривень, зовнішнього, – 18,372 млрд гривень. Держпозики на фінансування бюджету проведено в обсягу 91,804 млрд гривень, зокрема на внутрішньому ринку – 36,906 млрд гривень, із зовнішніх джерел – 54,899 млрд гривень.

Надходження від приватизації державного майна в січні-липні становили 53,6 млн. гривень.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит держбюджету в першому півріччі 2014 року становив 22,686 млрд грн, що на 0,24%, або на 55 млн. грн менше від дефіциту за аналогічний період минулого року.

Як заявляв міністр фінансів Олександр Шлапак 20 серпня, поточний дефіцит держбюджету України становить 5% ВВП за запланованого показника в 4,5%.

При цьому він відзначив, що уряд намагатиметься зробити все можливе, аби за підсумками року зберегти розмір дефіциту на запланованому рівні.

Верховна Рада 31 липня прийняла запропоновані урядом зміни до держбюджету на 2014 рік. Згідно з доопрацьованим законом, доходи держбюджету в 2014 році становитимуть 377,822 млрд грн, видатки - 441,587 млрд грн, бюджетний дефіцит – 68,564 млрд грн, граничний рівень держборгу - 806,962 млрд грн.

***

Гривня продовжує зміцнюватися - 13,80 грн за долар

У п'ятницю, 29 серпня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на час закриття торгів підвищилися в купівлі на 20 копійок, у продажу – на 50 копійок, до 13,50/13,80 грн/дол. проти 13,70/14,30 грн/дол. на 12:00.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні щодо євро на час закриття торгів підвищилися до рівня 18,00/18,20 грн/євро проти 18,5500/18,9000 грн/євро на 12:00.

Щодо російського рубля котирування гривні на час закриття торгів підвищилися до рівня 0,3650/0,3730 грн/рубль проти 0,3750/0,3820 грн/рубль на 12:00.

Як повідомили УНІАН, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до середини торгів підвищилися в покупці на 30 копійок, а на продажу на 50 копійок - до 13,70/14,30 грн/дол. проти 14,00/14,80 грн/дол. на відкритті торгів.

***

Обмеження на зняття коштів з депозитів продовжили ще на три місяці

Національний банк України продовжує обмеження на депозитному ринку, які діяли до 1 вересня, ще на три місяці, повідомили УНІАН у прес-службі регулятора.

«Постановою №540 Нацбанк з 2 вересня подовжує дію постанови №328, який діяв до 1 вересня, і вводить ще додаткові заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку», - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, Нацбанк постановою №328 встановив максимальну суму зняття клієнтами коштів з рахунків на рівні 150 тис. грн, а також заборонив продаж готівкової валюти фізособам понад 15 тис. грн, зняття валютних коштів з рахунків через касу та банкомати понад 15 тис. грн, дострокове погашення валютних кредитів резидентами, купівлю-продаж валюти на міжбанківському ринку без поставки та випуск банками депозитних сертифікатів.

***

Нацбанк спростовує інформацію про відставку Гонтаревої

Національний банк України спростовує інформацію, що з'явилася у ряді ЗМІ, про відставку голови НБУ Валерії Гонтаревої, повідомляється на сторінці регулятора в соціальній мережі Facebook.

«Валерія Гонтарева продовжує виконувати свої обов'язки на займаній посаді», - говориться в повідомленні.

Нацбанк наголошує, що подібні «фейкові заяви не сприяють стабілізації ситуації на валютному ринку, а, навпаки, його розхитують».

***

Україна вважає дискримінаційною пропозицію Росії про $100 знижки на газ

Україна, яка протягом більш ніж двох місяців відключена «Газпромом» від поставок природного газу, вважає дискримінаційною чергову пропозицію російської сторони щодо ціни на «блакитне паливо» 385 дол. за 1 тис. кубометрів з урахуванням 100 дол. знижки.

«Українська сторона розчарована відсутністю конструктивного підходу з російського боку в переговорах з врегулювання питання поставок газу до України», - цитує прес-служба міністра енергетики і вугільної промисловості слова міністра енергетики і вугільної промисловості Юрія Продана.

«Ми знову чуємо ціну 385 дол. США за рахунок застосування т.з. знижки у 100 дол. США від ціни 485 дол. США за рахунок скасування мита. Тобто, на думку російської сторони, ціна у 485 дол. США є справедливою і ринковою. Ми вважаємо, що ця ціна дискримінаційна», - наголошується у повідомленні Міненерговугілля.

У повідомленні зазначається, що українська сторона спільно з Єврокомісією зробили кілька пропозицій про дійсно ринкові механізми встановлення ціни.

«Остання наша пропозиція - розраховувати ціну, виходячи з рівня цін, що склалися на європейських газових хабах, зменшивши її на величину витрат на транспортування газу від кордону РФ до країн ЄС. Яка ціна може бути більш ринковою ціною, ніж біржова ціна?», - зазначається у повідомленні.

Також у міністерстві в черговий раз звертають увагу на безпідставність заяв російської сторони про можливий несанкціонований відбір російського транзитного газу Україною.

«Ці припущення є безпідставними і мають на меті одне - дискредитацію українського маршруту і просування альтернативних шляхів поставок російського газу до країн ЄС – «Північного потоку», «Південного потоку», OPAL», - підкреслюється в повідомленні.

«Факти несанкціонованого відбору з українського боку відсутні - ні сьогодні, ні у минулому. Зате факт припинення з боку РФ поставок газу до Європи через територію України у 2009 році усі добре пам'ятають», - цитує прес-служба слова Продана.

Як раніше повідомляв УНІАН, 29 серпня міністр енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив, що до рішення Стокгольмського арбітражного суду Росія готова знизити ціну на газ на 100 дол. за тисячу кубометрів, що, на його думку, дозволить відновити поставки палива до України.

Переговори з врегулювання цінової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом" розпочалися на початку травня 2014 року у тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки у 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може у будь-який момент скасувати цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу 268 дол. за 1 тис. кубометрів — ціні, за якою російський газ продавався Україні протягом першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають в тому, щоб піти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ — шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на виключно ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.

***

МВФ вирішив надати Україні другий транш кредиту на $1,4 млрд

Рада директорів ключового кредитора України - Міжнародного валютного фонду на своєму засіданні схвалила звіт про виконання програми економічних реформ в Україні і ухвалив рішення виділити нашій країні другий транш кредитної програми stand-by у розмірі 1,39 млрд дол.

Як наголошується в заяві Фонду, текст якої має у своєму розпорядженні УНІАН, таким чином, загальний обсяг уже виділених Україні коштів становить 4,5 млрд дол.

Уряд України розраховував, що Рада директорів ухвалить позитивне рішення, оскільки транш є критично необхідним ресурсом для української економіки. Крім того, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що Україна виконала всі проміжні етапи реформ, необхідні для позитивного рішення фонду.

Як очікується, виділені 1,4 млрд дол. буде спрямовано на підтримку бюджету і поповнення золотовалютних резервів Нацбанку, а також послужать стабілізації валютного курсу, який на даний момент є неприйнятним для економіки країни.

МВФ схвалив програму співпраці з Україною наприкінці квітня поточного року загальним обсягом 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна одержала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти було спрямовано на поповнення резервів Національного банку.

Восени Україна розраховує переконати Раду директорів Фонду виділити нашій країні до кінця року третій і четвертий кредитні транші одним платежем в обсягу 2,2 млрд дол. США.

УНІАН