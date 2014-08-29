Контроль структур Фірташа над важливими галузями несе ризики для економіки - експерт

Контроль структур бізнесмена Дмитра Фірташа, котрий знаходиться під арештом в Австрії, над підприємствами хімічної, титанової та енергетичної промисловості України несе ризики для вітчизняної економіки, оскільки реально всі ці активи управляються Росією, яка веде з Україною відкриту війну, розповів УНІАН політолог Тарас Березовець.

«Ризики полягають у тому, що ця група контролюється Кремлем. Господар цього всього бізнесу не Фірташ, він працює в якості дорогого менеджера. Реальний бізнес усього цього російські джерела - це Семен Могилевич (засновник скандального Росукренерго - УНІАН) і російський президент Володимир Путін», - сказав Березовець, наголосивши, що всі дії Фірташа орієнтовані на захист інтересів агресивно налаштованого президента сусідньої держави.

«Для цього також фінансується ряд політичних партій, зокрема в парламенті, такі як «УДАР» і Гриценко. Це все їхні проекти», - додав експерт.

Він зазначив, що монопольний контроль Фірташа над хімічною, титановою й енергетичною галуззю, де працюють тисячі людей, за указом Росії може принести шкоду українській економіці.

«Ризик у тому, що якщо вони захочуть економічну війну, вони зможуть це все зупинити, піти на свідомі збитки, але при цьому ускладнити соціальну ситуацію, вигнавши тисячі робочих на вулиці», - зазначив експерт.

«Зупинка підприємств енергетики призведе до втрати обороноздатності країни. Якщо вони обрубають, наприклад, енергетичні підприємства, що живлять систему ППО, то в такому випадку нічого не буде працювати. Це може бути диверсія проти оборони нашої країни», - додав він.

Крім того, експерт повідомив, що Фірташ залишається головою Федерації роботодавців України, і таким чином він продовжує контролювати не тільки підприємства, але й робітників.

На думку Березовця, потрібно провести розслідування приватизації українських підприємств структурами Фірташа і, в разі виявлення порушень, повернути їх у державну власність, після чого продати на відкритих аукціонах.

«У разі виявлення порушення закону, ці підприємства повинні бути повернені в державну власність, а потім реприватизовані. Їх треба продати в приватні руки, але на чесних аукціонах», - сказав він.

Читайте такожСтруктури Фірташа перешкоджають передачі Вільногірського та Іршанського комбінатів державі

За словами експерта, Фонд державного майна повинен виписувати умови аукціону таким чином, щоб підприємства, які підлягають приватизації, не були продані під конкретну людину.

«Такі аукціони практикував Фірташ і Ахметов. Коли було двоє учасників - один Ахметов, а другий - теж Ахметов, але підставний. І вони між собою встановлювали свою ціну і купували підприємства з мінімальної вартістю», - зазначив Березовець.

Як повідомляв УНІАН, у середині серпня структури бізнесмена Дмитра Фірташа намагалися незаконно продовжити оренду Вільногірського гірничо-металургійного комбінату (Дніпропетровська область) та Іршанського гірничо-збагачувального комбінату (Житомирська обл.), щоб зупинити повернення цих підприємств у державну власність, заплановане на вересень поточного року.

Компанія Group DF Фірташа останні 10 років за копійки орендувала 2 зазначені комбінати, використовувала їх для отримання надприбутків, при цьому кошти в їх розвиток не вкладалися.

За оцінкою експертів, при продажу цих підприємств на відкритому аукціоні держава може отримати від 3 до 5 млрд дол. за один комбінат, що в умовах дефіциту бюджету і гострої нестачі коштів на фінансування армії могло б у загальній сумі принести державі до 10 млрд дол.

Довідка УНІАН. Структури Дмитра Фірташа контролюють більше 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств.

Фірташ був затриманий 12 березня у Відні за звинуваченням в економічних злочинах з метою можливої екстрадиції до США. Тоді ж підконтрольна Фірташу Group DF офіційно заявила, що "дії правоохоронних органів Австрії щодо Дмитра Фірташа не пов'язані ні з ситуацією в Україні, ні з діяльністю групи в Європі та Америці, а стосуються інвестиційного проекту 2006 року".