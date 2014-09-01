ТОП-10 (1 вересня)

Українців попереджають про можливі відключення світла, як у 90-ті роки

Тестове прокачування газу зі Словаччини в Україну завершилося успішно.

Імпорт українських товарів до ЄС зріс на 14%

Нацбанк заборонив видавати валюту за картками

Доходи держбюджету України зросли майже на 49 млрд гривень

Міжбанк закрився доларом по 13,50 гривень

У Яценюка хочуть встановити штраф за несвоєчасну оплату житлокомпослуг

Кабмін хоче скасувати імпортні мита на оборонну продукцію

Fitch знизив довгостроковий рейтинг Києва, Харкова та Одеської області

Україна в серпні збільшила імпорт газу з Європи на 13%

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Українців попереджають про можливі відключення світла, як у 90-ті роки

Міністерство енергетики та вугільної промисловості направило обласним енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання населення, як це було в 90-х роках, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України.

«Рішення вдатися до таких методів обумовлене розбалансуванням між виробництвом і споживанням електроенергії через дефіцит палива та гідроресурсів», - йдеться в повідомленні «Прикарпаттяобленерго» з посиланням на документ Міненерговугілля.

«Виконуючи рішення державного підприємства «Національна енергокомпанія України», «Укренерго» й профільного міністерства, енергетики вимушені запроваджувати так звані графіки аварійних відключень із метою економії палива», - наголошується в повідомленні обленерго.

Як зазначили в компанії, відключення проводитимуться за узгодженими з облдержадміністрацією графіками аварійних відключень під час ранкових і вечірніх пікових навантажень, орієнтовно о 9:00-11:00 і о 20:00-22:00.

«Відключення окремих груп споживачів триватиме не більше двох годин. Графіки вводяться в дію протягом 10-15 хвилин після розпорядження головного диспетчера електроенергетичної системи України», - йдеться в повідомленні.

У компанії нагадали, що раніше такі обмежувальні графіки були запроваджені для підприємств і юридичних споживачів області, але вони не дали очікуваного ефекту.

Читайте такожЕлектроенергія для промисловості подорожчала ще на 4%«Зазначимо, що для кожної області встановлено конкретні ліміти потужності. У випадку, якщо область перевищить споживання електроенергії, в дію буде введено графіки аварійних відключень. Зараз наша область не вкладається в певні ліміти, тому відключення цілком вірогідні», - зазначається в повідомленні.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт.

47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, 43% – виробляють ТЕС шляхом спалювання газу й вугілля, решта - гідро- та зелена енергетика. Брак газу й зупинка 80% шахт викликали дефіцит енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

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Тестове прокачування газу зі Словаччини до України завершилося успішно

Тестові поставки природного газу зі сторони Словаччини до України, які почалися 16 серпня, завершилися успішно.

«Вояни-Ужгород»: тестове прокачування газу на планову потужність 27 мкм/с (27 млн кубометрів на добу – УНІАН) завершено успішно», - написав на своїй персональній сторіночці в соцмережі Facebook голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Довідка УНІАН. Із 16 серпня 2014 року відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі, а з вересня він повинен запрацювати на повну потужність. Проте «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність й повністю піти від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

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Імпорт українських товарів до ЄС зріс на 14%

Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу відзначає позитивний вплив низки заходів, вжитих Єврокомісією для надання підтримки економіці України. Про це він сказав журналістам у суботу після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Брюсселі, нагадавши, що пакет заходів допомоги на суму в 1 мільярд євро Єврокомісія схвалила ще у березні цього року, передає "Радіо Свобода".

Одним із дієвих механізмів допомоги президент Єврокомісії назвав уведені з 15 травня односторонні торговельні заходи, що передбачають скасування 98% імпортних мит на українські товари в ЄС.

«Односторонні торговельні заходи, запропоновані Єврокомісією, привели до зростання на 14% постачання українських товарів до ЄС за останні місяці», - сказав Баррозу.

Він також нагадав, що Єврокомісія створила групу підтримки для забезпечення допомоги українському уряду у проведенні необхідних реформ.

Баррозу також нагадав, що Єврокомісія готова надати допомогу в організації наприкінці цього року конференції донорів для України, яка має включати, зокрема, питання реконструкції зруйнованої інфраструктури східних регіонів країни.

Президент України Петро Порошенко перебуває у Брюсселі з одноденним робочим візитом, мав зустріч із президентом Ради Європейського союзу Германом Ван Ромпеєм. Глава Української держави також бере участь у саміті Європейської народної партії, а також виступить перед главами 28 держав та урядів країн ЄС у рамках саміту Євросоюзу.

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Нацбанк заборонив видавати валюту за картками

Видача готівки в межах України електронних платіжних засобів, а також за валютними переказами з-за кордону на користь фізичних осіб без відкриття рахунку виплачується одержувачу тільки в гривнях.

«Постановою №540 Нацбанк з 2 вересня подовжує дію постанови №328, яка діяла до 1 вересня, і вводить ще додаткові заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку», - повідомили в прес-службі.

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Згідно з постановою регулятора, "видача готівкових грошових коштів у межах України за електронними платіжними засобами, емітовані як резидентами, так і нерезидентами, здійснюється виключно в гривнях".

Крім того, Національний банк України продовжує обмеження на депозитному ринку та за операціями клієнтів з валютою, які діяли до 1 вересня, ще на три місяці.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і продовжив вимогу щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків призупинити проведення операцій клієнтів, які мають підвищений ризик їх використання у протиправних цілях.

Крім цього, регулятор скасував штрафні санкції до банків за порушення економічних нормативів до 1 січня 2015 року і зобов'язав банки видавати валютні кредити юридичним особам і підприємцям виключно для оплати зовнішньоекономічних контрактів.

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Доходи держбюджету України зросли майже на 49 млрд гривень

До загального і спеціального фондів державного бюджету України за січень-серпень, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 266,5 млрд грн, що на 22,4%, або на 48,7 млрд грн, що більше показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Держказначейства.

За даними відомства, бюджет за цей період виконано на 94,1% до планового показника за цей період, та недоотримання склали 16,8 млрд грн.

Згідно з оперативними даними Держказначейства, у січні-серпні 2014 року до загального фонду держбюджету надійшло 234,5 млрд грн (96,7% суми, передбаченим бюджетним розписом на вказаний період), що на 49,6 млрд грн, або на 25%, перевищує показник січня-серпня 2013 року.

Недонадходження до загального фонду держбюджету за звітний період становили 8 млрд грн. Державною фіскальною службою України не забезпечено збір до загального фонду державного бюджету на суму 8,6 млрд грн (за плану 207,5 млрд грн до бюджету надійшло 198,9 млрд грн, або 95,8%), зокрема податковими органами не забезпечено збір на суму 4,4 млрд грн, митними органами не забезпечено надходження на суму 4,4 млрд грн.

До спеціального фонду держбюджету в січні-серпні 2014 року надійшло 32,1 млрд грн (78,4% суми, передбаченим бюджетним розписом на вказаний період), що вище за торішній показник на 1,9 млрд грн, або на 6%. Недонадходження до спеціального фонду за січень-серпень становили 8,8 млрд грн.

Також повідомляється, що в січні-серпні п.р. відшкодовано 29,6 млрд грн ПДВ (90,9% плану), що на 7,3 млрд грн, або на 19,7%, менше відповідного показника за січень-серпень 2013 року.

Як повідомляв УНІАН, до загального і спеціального фондів державного бюджету України за січень-липень, за оперативними даними Державної казначейської служби, надійшло 229,6 млрд грн, що на 21,03%, або на 13,1 млрд грн, більше показника за аналогічний період минулого року.

31 липня Верховна Рада України ухвалила зміни до Закону України "Про Державний бюджет України на 2014 рік", які передбачають збільшення обсягу прибуткової частини державного бюджету на 2014 рік на 4,889 млрд грн - до 377,822 млрд грн і витратної частини - на 4,825 млрд грн, до 441,587 млрд грн.

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Міжбанк закрився доларом по 13,50 гривень

У понеділок, 1 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 13,10/13,50 грн/дол. проти 13,2000/13,3833 грн/дол. на 12:00.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні до євро до закриття торгів встановилися на рівні 17,21/17,73 грн/євро проти 17,3388/17,5399 грн/євро, на 12:00.

До російського рубля котирування гривні до закриття торгів підвищилися до рівня 0,3570/0,3627 грн/рубль проти 0,3622/0,3667 грн/рубль, на 12:00.

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У Яценюка хочуть встановити штраф за несвоєчасну оплату житлокомпослуг

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді встановити штраф для споживачів у разі невчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу.

Відповідна норма міститься у урядовому проекті закону №4563 від 29 серпня 2014 року.

«У разі невчасного і/або не в повному обсязі внесення плати за житлово-комунальні послуги споживач зобов'язаний платити пеню у розмірі 0,1 відсотка суми простроченого платежу, яка нараховується за кожний день прострочення, але не більше 100 відсотків загальної суми боргу, окрім визначених законом випадків», - зазначається в законопроекті.

Згідно з документом, нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги. Нарахування пені здійснюється виконавцем або керівником багатоквартирного будинку

При цьому граничним терміном внесення плати за житлово-комунальні послуги є 20 число місяця, наступного за розрахунковим. Пеня за кожний місяць нараховується окремо.

Законопроектом також передбачено, що порядок нарахування і стягнення пені затверджується Кабінетом міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, мораторій на стягнення пені за невчасну оплату житлово-комунальних послуг було введено у 90-х роках минулого століття. Тоді законом передбачалося, що мораторій може бути знятий у разі, якщо будуть погашені борги перед громадянами з виплати заробітної плати.

З 2011 року Верховна Рада зняла мораторій на нарахування пені населенню за невчасну оплату ЖКП. Проте на законодавчому рівні досі не визначено розмір такої пені і умови її нарахування і стягнення, тому фактично пеня так і не стягувалася.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у червні 2014 року порівняно з травнем знизилася на 2,5% - до 11,157 млрд грн. При цьому у січні-червні поточного року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 20,3 млрд грн, що становило 103,2% нарахованих за цей період сум. У 2013 році українці сплатили за житлово-комунальні послуги 38,4 млрд грн, що становило 99% нарахованих минулого року сум.

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Кабмін хоче скасувати імпортні мита на оборонну продукцію

Кабінет міністрів України має намір скасувати імпортні мита на продукцію оборонного призначення на час проведення антитерористичної операції.

Текст відповідного законопроекту «Про внесення змін до Податкового кодексу України» оприлюднено на сайті Верховної Ради.

«Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України продукції оборонного призначення під час дії особливого періоду, введення надзвичайного стану і в період проведення антитерористичної операції», - зазначається в документі.

Точний перелік товарів, ввезення яких не оподатковуватиметься імпортним митом, визначатиметься Кабміном.

У пояснювальній записці наголошується, що проект закону вже узгоджено з Міністерством економічного розвитку і торгівлі і Міністерством фінансів.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з прямим вторгненням російських військ на територію України 29 серпня Кабінет міністрів доручив Міністерству оборони спільно з державним концерном "Укроборонпром" невідкладно забезпечити проведення ремонту і модернізації озброєння і військової техніки та їх передачу Збройним силам за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету.

Крім того, Міноборони, МВС спільно з ДК "Укроборонпром" зобов'язано невідкладно забезпечити поставки вказаного озброєння і військової техніки Збройним силам і іншим військовим формуванням.

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Fitch знизив довгостроковий рейтинг Києва, Харкова та Одеської області

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) у національній валюті з «В-» до «ССС» Києва, Харкова і Одеської області слідом за аналогічним зниженням рейтингу України, йдеться у повідомленні агентства.

Агентство підтвердило також їх довгострокові рейтинги в іноземній валюті на рівні «CCC» і короткострокові рейтинги в іноземній валюті на рівні «C».

Також повідомляється, що національні довгострокові рейтинги підтверджено на рівні «BBB(ukr)» Києва, на рівні «A+(ukr)» - Харкова і на рівні «AA-(ukr)» - Одеської області, з негативним прогнозом.

Агентство зазначило, що рейтинг пріоритетних незабезпечених облігацій Києва, що знаходяться в обігу на внутрішньому ринку, на загальну суму 5,4 млрд грн знижено з рівня «B-» до «CCC», а рейтинг пріоритетних єврооблігацій на загальну суму 550 млн дол. підтверджено на рівні «CCC». Довгостроковий рейтинг у національній валюті пріоритетних незабезпечених облігацій Харкова на суму 99,5 млн. грн знижено з рівня «B-» до «CCC».

Як повідомляв УНІАН, 26 серпня Fitch Ratings підтвердило довгостроковий кредитний рейтинг України в іноземній валюті на рівні "ССС" і знизило кредитний рейтинг країни у національній валюті до "ССС" з "В-.

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Україна в серпні збільшила імпорт газу з Європи на 13%

Україна, яка вже понад 2 місяці відключена «Газпромом» від поставок російського газу, в серпні 2014 року збільшила порівняно з попереднім місяцем імпорт природного газу з Європи на 13% - до 250 млн куб. м.

Про це свідчать дані операторів газотранспортних систем Польщі та Угорщини.

Зокрема, в серпні з Польщі було імпортовано близько 122 млн куб. м газу, з Угорщини – 128 млн куб. м.

Варто зазначити, що добові обсяги поставок газу з Угорщини, на відміну від Польщі, вже впродовж чотирьох місяців не досягають максимальної технічної можливості в 16 млн кубометрів природного газу. В серпні добові поставки палива з Угорщини в середньому становили 4 млн кубометрів.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсивні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії. Відкриття всіх чотирьох маршрутів дозволить Україні збільшити щорічні поставки газу до 30 млрд куб. м. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу в Україну є словацький.

З 16 серпня 2014 року відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі, а з вересня він повинен запрацювати на повну потужність. Проте «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність й повністю піти від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

«Газпром» із 16 червня 2014 року перевів Україну на передоплату поставок російського газу, знизивши подачу палива для українських споживачів до нуля.

УНІАН