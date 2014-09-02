ТОП-10 (2 вересня)

В Міненерго запевняють, що відключення світла торкнеться тільки населення

Нацбанк пояснив заборону на видачу валюти за картками

Депутати дозволили постачати в Україну оборонну продукцію без мита

«Нафтогаз» назвав умови, за яких сплатить газові рахунки «Газпрому»

Рада все ж таки звільнила Шеремету

Україна відкрила реверс газу зі Словаччини

Вугілля українським ТЕС вистачить до середини листопада

МВФ: економіка України через війну впаде на 7,25%

Бойовики підірвали автомобільний міст на Донеччині

У Словаччині гарантують Україні прокачування не менше 6,4 млрд кубометрів газу на рік

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В Міненерго запевняють, що відключення світла торкнеться тільки населення

Тимчасове відключення електроенергії, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України, не торкнеться промислових підприємств, а торкнеться тільки населення, йдеться в повідомленні Міненерговугілля. У міністерстві пояснили можливий перехід до віялових відключень, як це було в 90-х роках, недостатньо ефективним введенням графіків обмеження споживання електричної енергії. Також у відомстві нагадали, що з 26 серпня 2014 набуло чинності розпорядження Кабінету Міністрів від 13 серпня 2014 р «Про вжиття тимчасових надзвичайних заходів на ринку електричної енергії». Згідно з повідомленням, даним розпорядженням кабміну встановлюється тимчасові обмеження виробництва електричної енергії, зокрема виробникам з альтернативних джерел енергії; забезпечення дотримання встановлених лімітів потужності; встановлення часових обмежень щодо пропускної спроможності міждержавних електричних мереж України, а також визначення умов здійснення та обсягів міждержавного перетікання електричної енергії.

Як раніше повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості направило обласним енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання населення, як це було в 90-х роках, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України. Відключення проводитимуться за погодженим з облдержадміністрацією графіком аварійних відключень під час ранкових і вечірніх пікових навантажень, орієнтовно в 9:00-11:00 та о 20:00-22:00.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт. Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решта - виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанціями та «зеленою» енергетикою. Брак газу і зупинка 80% шахт викликали дефіцит енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

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Нацбанк пояснив заборону на видачу валюти за картками

Основною причиною рішення про обов'язкову конвертацію готівки закордонних переказів у гривню є боротьба з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, заявила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України Олена Щербакова. Нагадаємо, з 2 вересня набула чинності постанова правління Нацбанку №540, якою регулятор продовжив обмеження на депозитному ринку та за операціями клієнтів з валютою, які діяли до 1 вересня, ще на три місяці. Згідно з рішенням НБУ, видача готівки в межах України електронних платіжних засобів, а також за валютними переказами з-за кордону на користь фізичних осіб без відкриття рахунку виплачується одержувачу тільки в гривнях. За словами Щербакової, відкриття рахунку в банку з повною ідентифікацією клієнта дозволяє йому уникнути такої конвертації. "Зазначена норма неодноразово обговорювалася, були звернення з боку Служби безпеки України, щоб посилити контроль за операціями з готівкою. Тому я б говорила, що це не стільки конвертація, скільки обмеження оборотів в готівковій формі", - сказала Щербакова у відеозверненні на сайті регулятора. Щербакова також зазначила, що конвертація здійснюватиметься за ринковим курсом конкретного комерційного банку, який той встановлює для всіх валютообмінних операцій. За її словами, заборона на видачу в банкоматах іноземної валюти відповідає світовим правилам. "Ви ніде не можете отримати за карткою через банкомат іноземну валюту в Європі - банкомат видасть тільки євро, в Штатах - тільки долари", - зазначила вона.

Щербакова також зазначила, що введення обмежень на перекази за межі країни у розмірі 15 тис. грн без підтверджуючих документів відновлює раніше діючу норму. Вона підкреслила, що заходи постанови вводяться тимчасово на три місяці і пов'язані зі складною ситуацією на грошово-кредитному і фінансовому ринку, узгоджені з провідними банками і можуть бути скасовані достроково в разі поліпшення ситуації. "Ми розраховуємо, що позитивні новини про виділення другого траншу МВФ, вирішенні Світового банку про виділення траншу, про анонсовану президентом допомоги з боку ЄС повинні в цілому стабілізувати і заспокоїти ситуацію на грошово-кредитному ринку", - сказала вона. Щербакова зазначила, що регулятор проводив наради з керівниками 40 найбільших банків, у ході якого були обговорені рішення прийнятої постанови. Як повідомляв УНІАН, Постановою №540 Нацбанк з 2 вересня подовжує дію постанови №328, який діяв до 1 вересня, та вводить додаткові заходи для стабілізації ситуації на валютному ринку.

Нацбанк постановою №328 встановив максимальну суму зняття клієнтами коштів з рахунків на рівні 150 тис. грн в день, а також заборонив продаж готівкової валюти фізособам і валютні перекази понад еквівалент 15 тис. грн у день, зняття валютних коштів з рахунків через касу та банкомати понад 15 тис. грн у день, дострокове погашення валютних кредитів резидентами, купівлю-продаж валюти на міжбанківському ринку без поставки та випуск банками депозитних сертифікатів. Крім встановлених обмежень, регулятор зобов'язав банки проводити щоденний моніторинг операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку, а також аналізувати ці операції на предмет їх відповідності суті діяльності клієнта та його фінансового стану.

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Депутати дозволили постачати в Україну оборонну продукцію без мита

Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо спрощення ввезення продукції оборонного призначення) (№4556а).

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосував 231 народний депутат із 320 зареєстрованих у сесійній залі. Стаття 197 Податкового кодексу доповнюється пунктом 197.23, згідно з яким звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції із ввезення у митному режимі імпорту на митну територію України продукції оборонного призначення, визначеної такою згідно з пунктом 9 статті 1 Закону «Про державне оборонне замовлення», під час проведення антитерористичної операції, дії надзвичайного або військового стану, за такими товарними позиціями УКТЗЕД: - 3601-3603 (ударні капсулі, детонатори, ракети освітлювальні); - 8710 (танки та бронемашини з озброєнням чи без озброєння, їхні частини); - включені до групи 90 «Прилади та апарати оптичнi, фотографiчнi, кiнематографiчнi, контрольнi, вимiрювальнi, прецизiйнi; медичнi або хiрургiчнi; їхні частини та приладдя» (тільки для телескопічних прицілів або інших оптичних пристроїв для зброї, якщо вони не поставлені разом із зброєю, для якої вони призначені); - включені до групи 93 «Зброя та боєприпаси; їхні частини та приладдя», крім включених до товарних позицій 9303-9304, 9305 (призначених тільки для виробів товарних позицій 9303-9304), 96909 та 9307. Дія закону не поширюється на продукцію оборонного призначення, що ввозиться під будь-якими митними режимами з території держави, визнаної згідно із законодавством України державою-окупантом, або визнаною згідно із міжнародним законодавством державою-агресором, а також з території держави, яка є стороною міжнародного договору про колективну безпеку або міжнародного договору, що має військову складову, якщо іншою стороною такого міжнародного договору (у тому числі багатостороннього) виступає держава-окупант (агресор) по відношенню до України.

Закон набирає чинності з дати офіційного оприлюднення і також поширюється на товари військового призначення, які перебували під митним контролем, але не були випущені для вільного використання на території України до дати набрання чинності цим законом, крім тих, що підпадають під визначення пункту 2 цього закону. Як зазначив автор закону, народний депутат від "Батьківщини" Сергій Терьохін, пропонується, зокрема встановити "звільнення як для імпортної зброї, так і для тієї, що виробляється вітчизняними підприємствами".

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«Нафтогаз» назвав умови, за яких сплатить газові рахунки «Газпрому»

Україна, відключена з червня цього року російським «Газпромом» від постачання природного газу, до арбітражного рішення може сплатити газові рахунки тільки на основі тимчасової ціни на паливо, яка має дорівнювати цінам на європейських хабах за вирахуванням транспортної складової. Про це йдеться в повідомленні НАК «Нафтогаз України» напередодні чергового раунду тристоронніх переговорів щодо газу.

«Такий підхід є справедливим, враховуючи те, що українська сторона подала позов до «Газпрому» до арбітражного суду про погашення надміру сплачених коштів (оцінюється майже в 6 млрд дол.)», - йдеться в повідомленні компанії. У «Нафтогазі» звернули увагу на те, що домінуючою в тенденціях в контрактах «Газпрому» і його європейських клієнтів є опора на ціни спотових ринків ЄС. Також у «Нафтогазі» вважають, що чинний контракт з «Газпромом» на транзит російського газу територією України до європейських споживачів має бути переглянутий відповідно до протоколу про приєднання України до Енергетичного співтовариства. Зокрема, міжнародні зобов'язання України як члена Енергетичного співтовариства передбачають, що контрагентом «Газпрому» в транзитному контракті має бути «Укртрансгаз», а не «Нафтогаз». «Крім того, «Газпром» не може бути віртуальним оператором між Україною, з одного боку, і Словаччиною, Польщею, Угорщиною і Румунією, з іншого», - наголошується в повідомленні НАК. «Тарифна політика (на транзит російського газу територією України – УНІАН) має бути скоригована з урахуванням європейських нормативних вимог», - наголошується в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна вважає дискримінаційною чергову пропозицію російської сторони щодо ціни на російський газ в 385 дол. за тис. кубометрів з урахуванням 100 дол. знижки. 29 серпня голова Міністерства енергетики Російської Федерації Олександр Новак заявив, що до рішення Стокгольмського арбітражного суду Росія готова знизити ціну на газ на 100 дол. за тисячу кубометрів, що, на його думку, дасть змогу відновити постачання палива до України. Переговори з урегулювання цінової суперечки між "Газпромом" і "Нафтогазом" почалися на початку травня 2014 року в тристоронньому форматі - Україна, Росія і Європейський Союз. Під час переговорів Росія запропонувала Україні газ за ціною 385 доларів за тисячу кубометрів з урахуванням знижки у 100 дол. Проте прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна відмовилася від пропозиції «Газпрому», оскільки нова ціна встановлюватиметься російським урядом, який може в будь-який момент відмінити цю знижку. Також Яценюк заявив, що Україна наполягає на ціні газу в 268 дол. за тис. кубометрів — ціні, за якою російський газ продавався Україні впродовж першого кварталу 2014 року.

Вимоги України також полягають у тому, аби піти від традиційного механізму формування Росією ціни на газ — шляхом надання знижок, за які Кремль, як правило, вимагає політичних поступок з боку українського уряду. «Нафтогаз» наполягає на винятково ринкових підходах «Газпрому» до формування ціни на паливо.

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Рада все ж таки звільнила Шеремету

Верховна Рада підтримала рішення про звільнення Павла Шеремети з посади міністра економічного розвитку і торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 252 народних депутати із 314, зареєстрованих у сесійній залі. Як зазначив голова Верховної Ради Олександр Турчинов, низка депутатів просила запросити Шеремету до сесійної зали для виступу, щоб почути про підстави, на яких він подав заяву про відставку. Спікер зазначив, що доручив Секретаріату ВР повідомити про це міністру, але зазначив, що міністр, написавши заяву, пішов у відпустку, тому його на робочому місці немає. “Саме тому ми маємо право приймати рішення і за відсутності міністра, який написав заяву про свою відставку”, - сказав Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 21 серпня Шеремета подав заяву про відставку з посади міністра, пояснивши своє рішення незгодою з проведенням процедури призначення заступника міністра - торгового представника України Валерія П’ятницького. Сьогодні раніше Верховна Рада не змогла звільнити Шеремету з посади міністра економічного розвитку і торгівлі. За відповідне рішення проголосували 213 народних депутатів із 321, зареєстрованого у сесійній залі.

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Україна відкрила реверс газу зі Словаччини

Україна і Словаччина відкрили реверс газу зі Словаччини в Україну, повідомила на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook прес-секретар прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка Ольга Лаппо.

"Прем'єр-міністри України та Словаччини відкрили реверс газу в Україну", - написала Лаппо.

Урочистий пуск палива відбувся в селищі Велке Капушани в Словаччині

«Завдяки відкриттю реверсу зі Словаччини та можливості для України придбавати газ у Європі, ми замінили 40% газу, який раніше купували у російської компанії« Газпром», на газ, який купуємо і транспортуємо з Європи», - цитує прес-служба Кабміну слова прем'єр-міністра Арсенія Яценюка.

«Ще півроку тому мало хто сподівався, що ми спільними зусиллями зможемо одержувати з Європейського Союзу до 10 мільярдів кубічних метрів газу. Це дуже великий крок уперед», - йдеться в повідомленні з посиланням на слова Яценюка.

Довідка УНІАН. З 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі. А з вересня він повинен запрацювати на повну потужність. Однак «малий реверс» не дає Україні змоги скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю позбутися газової залежності від «Газпрому». Таку можливість дає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

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Вугілля українським ТЕС вистачить до середини листопада

Запасів вугілля для українських теплоелектростанцій (ТЕС) може вистачити тільки до середини листопада, оскільки в умовах бойових дій на сході України більшість розташованих там шахт не працюють, а доставка вугілля з діючих шахт утруднена.

Про це повідомив журналістам голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

«Вугілля вистачить приблизно до середини листопада. ... Нині на складах ТЕС є близько 1,7 млн. тонн вугілля. Це було б не критично, якби шахти працювали в нормальному режимі», - сказав Волинець.

За його словами, на Донбасі 50 шахт не видобувають вугілля, а тільки відкачують воду, при цьому 18 шахт вже затоплено. Разом з тим на сході України функціонують лише 35 шахт.

При цьому Волинець повідомив, що зараз в Україні гострий дефіцит вугілля марки «Т» - пісні і «А» - антрацит, які використовуються на ТЕС. Проте їх видобувають вугільні підприємства, які розташовані на території, контрольованій російськими військовими і бойовиками.

Водночас падіння видобутку вугілля газової групи, яке гірше зберігається і менше підходить для ТЕС, не спостерігається. Як розповів голова профспілки, таке вугілля видобувається на шахтах Львівської, Волинської, Дніпропетровської, а також частини Донецької і Луганської областей.

«Це вугілля не може довго перебувати на складах, оскільки воно починає тліти і при високих температурах перетворюється на золу», - сказав Волинець.

Він повідомив, що в нинішніх умовах до кінця опалювального сезону 2015 року Україні потрібно буде імпортувати більш як 10 млн. тонн вугілля. При цьому Волинець відзначив, що імпортувати в країну потрібно вугілля, яке в дефіциті.

«Ми бачимо, які регіони захоплено, щодо яких марок вугілля у нас є проблема. ... Є інститути і фахівці, які полічать, скільки нам за балансом потрібно вугілля, яких марок і за якою ціною», - наголосив голова Незалежної профспілки гірників.

Як повідомляв УНІАН, забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована більша частина діючих шахт. За інформацією Міненерговугілля, вже сьогодні на українських ТЕС спостерігається гострий дефіцит вугілля марки «А» – палива, яке використовується на половині станцій країни.

У зв'язку з цим Україна вперше за тривалий період планує почати імпорт енергетичного вугілля для ТЕС з Австралії, США і Нової Зеландії.

28 серпня в Міненерговугілля повідомили, що американські компанії готові поставляти енергетичне вугілля до України для забезпечення потреб ТЕС.

За оцінками експертів, видатки України на імпорт енергетичного вугілля для теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) до кінця цього року можуть становити 450-700 млн. дол. у разі відсутності його постачання з Донбасу. При цьому середня ціна імпортованого вугілля до України становитиме 85-95 дол./тонну.

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МВФ: економіка України через війну впаде на 7,25%

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд, керуючись припущенням, що військові дії на сході країни триватимуть до кінця 2014 року і матимуть місце в 2015 році, погіршив прогноз падіння економіки України до 7,25% за підсумками 2014 року з 6,5%, прогнозованих раніше. Про це йдеться в доповіді оцінної місії МВФ, підготовленої до засідання Ради директорів і опублікованої на сайті Фонду.

«Щоб проілюструвати ризики, пов'язані з подальшою ескалацією конфлікту на сході України і, як наслідок, ослабленням економіки і можливостей бюджету, Фонд підготував сценарій розвитку України за умови продовження військових дій до кінця 2014 року і в 2015 році. Рецесія поглибиться і вимагатиме нових фінансових вливань, - йдеться в звіті Фонду. – Центробанк буде змушений утримувати курс національної валюти, що зумовить тиск на резерви і необхідність пошуку зовнішнього фінансування. Таким чином, реальний ВВП впаде до «мінус» 7,25% в 2014 році, а в 2015-му падіння становитиме 4,25%».

За розрахунками Фонду, експорт за підсумками 2014 року скоротиться на тлі подальшого погіршення відносин з Росією, а також з урахуванням фізичного виведення з ладу виробничих потужностей Сходу України. «Водночас у 2015 році Україна зможе дещо наростити експорт переважно за рахунок дії Зони вільної торгівлі з ЄС», - йдеться у звіті.

Проте в МВФ прогнозують, що незначне зростання експорту не покриє фінансових розривів, неминучих через відплив капіталів і скорочення прямих іноземних інвестицій. За даними аналітиків Фонду, дефіцит платіжного балансу в 2014 році збільшиться до 7,5 млрд дол., а в 2015-му – до 11,5 млрд дол.

«У зв'язку з цим Україні до кінця 2015 року знадобиться не менш як 19 млрд дол. зовнішніх запозичень, аби покрити потреби у фінансуванні», - спрогнозували в МВФ.

Також наголошується, що на тлі всіх негативних подій виросте й дефіцит державного бюджету – до 7,25% ВВП в 2014 році і до 8% ВВП в 2015 році проти прогнозованих раніше 5,8% ВВП в 2014 році і 3,9% ВВП в 2015 році.

«Таким чином, зважаючи на зростаючий дефіцит бюджету і необхідність додаткового фінансування, держборг України виросте із 69% ВВП в 2014 році до 83,25% в 2015 році проти раніше прогнозованих показників у 67,5% і 73,5% в 2014 і 2015 роках відповідно», - йдеться у звіті Фонду.

Як повідомляв УНІАН, у липні Міжнародний валютний фонд погіршив оцінку падіння реального ВВП України в 2014 році до 6,5% з 5%, прогнозованих раніше.

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Бойовики підірвали автомобільний міст на Донеччині

Бойовики підірвали автомобільний міст у Тельманівському районі Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Продовжується знищення бойовиками транспортної інфраструктури Донбасу. Підірвано автомобільний міст біля села Староласпа Тельманівського району Донецької області», - зазначив він.

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У Словаччині гарантують Україні прокачування не менше 6,4 млрд кубометрів газу на рік

Мінімальний гарантований обсяг прокачування природного газу до України за словацьким маршрутом, запущеним 2 вересня цього року, з 1 жовтня становитиме 6,4 млрд кубометрів на рік, говориться в повідомленні оператора ГТС Словаччини Eustream.

«Гарантований мінімальний обсяг трафіку з 1 жовтня буде 6,4 млрд кубометрів на рік (17,6 млн. кубічних метрів на добу)», - говориться в повідомленні Eustream.

Згідно з повідомленням, клієнти Eustream до кінця 2019 року зарезервували максимальну потужність газопроводу в 10 млрд кубометрів (27 млн. куб. м на добу).

Довідка УНІАН. З 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини до України в тестовому режимі, а з 2 вересня він запрацював в робочому режимі. Проте «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю піти від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

УНІАН