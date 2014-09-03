У Львові матері мобілізованих об'єднались для допомоги військовим у зоні АТО

У Львові створено громадську організацію "Матері мобілізованих", що надає консультації родичам мобілізованих і самим військовослужбовцям, а також здійснює психологічну та юридичну допомогу. Крім того, об’єднання займається координацією спільних дій родичів учасників АТО та органів влади.

Ініціатором створення громадської організації є мати трьох синів, один з яких вже мобілізований до армії, Лідія Котеляк.

За словами пані Котеляк, зараз багато матерів у глухому куті, оскільки не знають, куди їм звертатися, аби допомогти синам, що поранені чи потрапили в полон.

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"Задача організації "Матері мобілізованих" проста та абсолютно зрозуміла. Допомогти нашим військовослужбовцям, що перебувають в зоні АТО, повернутися додому живими. А ще з перемогою. Ми хочемо щоб вони пишалися нами так, як ми пишаємся ними", - каже ініціатор руху "Матері мобілізованих» Лідія Котеляк.

У колл-центрі організації працюють спеціалісти, що надають родичам воїнів, що знаходяться у зоні АТО, кваліфіковану психологічну та юридичну допомогу.

"Ми допомагаємо родинам та самим мобілізованим хлопцям, надаючи психологічну допомогу, розвантажуючи матерів, відволікаючи їх від сумних думок. Доброю порадою, мудрим словом, оптимістичним настроєм. Ми підіймаємо їм дух, бо вони мають бути сильними. Це надійний тил наших дітей. Їм буде легше на фронті, коли вони будуть знати, що матері їх сильні, хоча серце плаче, проте нам треба триматися", - розповідає координатор руху Оксана Патрик, син якої служить у Нацгвардії.

Гаряча лінія центра "Матері мобілізованих" працює цілодобово, а звертаються на неї люди з усієї України.

Крім моральної та юридичної підтримки сімей учасників АТО, «Матері мобілізованих» допомагають військовою амуніцією солдатам, які їдуть на схід боротися за незалежність та цілісність України.