ТОП-10 (3 вересня)

Нацбанк докупить у резерви $1 млрд на міжбанку

Яценюк оцінив відновлення сходу України у $8 млрд

Тристороння зустріч щодо газу може відбутися наступного тижня в Росії

Ціна газу за словацьким маршрутом нижча $385 - глава «Нафтогазу»

Україна уклала контракт на постачання вугілля з ПАР

Анексований Крим може залишитися без українського світла

Кабмін має намір ввести санкції проти Росії у жовтні

Україна вимагатиме від Росії компенсації за зруйнований Донбас

Україна будуватиме нові атомні блоки

Кабмін пропонує позбавляти волі за розкрадання газу

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Нацбанк докупить у резерви $1 млрд на міжбанку

Національний банк України має намір до кінця року поповнити золотовалютні резерви на суму не менш як 1 млрд дол. за рахунок купівлі валюти на міжбанківському ринку, зазначається у тексті оновленого Меморандуму між Україною і МВФ, розміщеного на сайті Фонду.

«НБУ має намір акумулювати щонайменше 1 млрд дол. за рахунок купівлі на ринку до кінця 2014 року», - наголошується у меморандумі. У документі також підкреслюється, що Нацбанк не витрачатиме резерви на вирішення боргових питань, включаючи фінансові вимоги НАК «Нафтогаз України». Нацбанк, як зазначається, рекомендуватиме купувати валюту, зокрема для розрахунків по лінії "Нафтогазу", на відкритому ринку.

Одночасно з цим Нацбанк має намір зміцнити фінансову дисципліну банківського ринку. Зокрема, увагу буде приділено одразу трьом напрямкам діяльності – моніторингу державної власності і реструктуризації банків, продовженню стрес-тестів для банків і управлінню активами ліквідованих банків. «З цією метою вже до кінця вересня у Міністерстві фінансів буде створено спеціальний підрозділ, який опікуватиметься управлінням державної частки у фінансових установах і державними пакетами акцій на підприємствах», - зазначається у меморандумі.

Крім того, до листопада 2014 року буде підготовлена вся необхідна документація для проведення тендеру з відбору компаній і фірм, готових провести перевірки у банках з тимчасовою адміністрацією на предмет ефективності вже вжитих заходів з порятунку банків і захисту вкладників.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк відзначав, що у серпні Нацбанк додатково придбав до золотовалютних резервів 210 млн дол., збільшивши резерви до 16 млрд дол. Крім того, Міністерство фінансів України за рішенням уряду направило в золотовалютні резерви Національного банку України 340 млн дол. США, які підуть на підтримку курсу гривні.

29 серпня Рада директорів Міжнародного валютного фонду ухвалила рішення виділити Україні другий кредитний транш у рамках дворічної програми stand-by обсягом 1,4 млрд дол. З них 400 млн дол. також підуть на поповнення резервів НБУ.

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Яценюк оцінив відновлення сходу України у $8 млрд

На відновлення сходу України необхідно близько 8 млрд доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, відкриваючи засідання уряду і представляючи план відновлення України.

"Зараз ми проводимо роботу з інвентаризації всього збитку, всіх руйнувань, які є на даний момент на Донбасі. Ми їх зараз не можемо визначити, не представляється можливим, тільки з фотографій супутників", - зазначив Яценюк.

За його словами, "якщо два місяці тому, коли ми звільняли Слов'янськ, наші оцінки були 8 млрд грн, я можу сміливо заявити, що тепер гривні можна міняти на долари, це мільярди доларів зруйнованої інфраструктури".

"Саме тому Євросоюз і наші західні партнери сюди присилають спеціальну місію для інвентаризації і оцінки збитку, і в листопаді ми проводимо Міжнародну донорську конференцію", - зазначив Яценюк.

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Тристороння зустріч щодо газу може відбутися наступного тижня в Росії

Переговори з урегулювання газових суперечок між «Газпромом» і «Нафтогазом України» у форматі Україна-ЄС-Росія можуть відбутися наступного тижня на території Російської Федерації.

«Наступного тижня буде тристороння зустріч. Вона відбудеться, найімовірніше, в Росії. Буде Росія, Єврокомісія і українська сторона», - сказав перед засіданням Кабінету міністрів у середу, 3 вересня, голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Як раніше повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби віце-президента Єврокомісії Гюнтера Еттінгера, 4 вересня в Брюсселі відбудеться технічна нарада на експертному рівні між Росією і ЄС.

Потім, 8 вересня, буде проведено нараду між Еттінгером і міністром енергетики України Юрієм Проданом у Баку (Азербайджан) у рамках неформальної зустрічі членів "Східного партнерства".

«Саме після цієї зустрічі ми домовимося про дату і місце проведення наступних тристоронніх газових переговорів, що будуть зручними для усіх трьох сторін. Це може статися у середині вересня», - йдеться у повідомленні прес-служби Еттінгера.

Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між «Нафтогазом України» і «Газпромом» тривали від початку травня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися безрезультатно. Як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи від початку установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко збудовану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови у Стокгольмський арбітраж: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

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Ціна газу за словацьким маршрутом нижча $385 - глава «Нафтогазу»

Ціна на природний газ для України, який вона з 2 вересня почала одержувати за словацьким маршрутом, нижче 385 дол. за тис. кубометрів.

«Ціну ми не коментуємо, але ця ціна менше 385 дол. за тисячу кубометрів, але точного рівня я не скажу, тому що це комерційна таємниця», - сказав журналістам перед засіданням Кабінету міністрів у середу, 3 вересня, голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними оператора ГТС Словаччини, компанії Eustream, мінімальний гарантований обсяг прокачування природного газу в Україну за словацьким маршрутом із 1 жовтня становитиме 6,4 млрд кубометрів на рік.

При цьому в компанії зазначили, що клієнти Eustream до кінця 2019 року зарезервували максимальну потужність газопроводу в 10 млрд кубометрів (27 млн куб. на в добу).

Довідка УНІАН. Із 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі, а з 2 вересня він запрацював у робочому режимі. Проте «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю піти від газової залежності від «Газпрому». Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

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Україна уклала контракт на постачання вугілля з ПАР

Уряд України уклав контракт на постачання 1 млн тонн вугілля для теплоелектростанцій з Південно-Африканської Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в ході засідання уряду прем’р-міністр України Арсеній Яценюк

"Що стосується вугілля. Вони (терористи - УНІАН) розбомбили основні шахти, з яких ми постачали вугілля на ТЕС. Уряд вже підписав угоду на 1 млн тонн постачання вугілля з Південно-Африканської Республіки, перший корабель вантажиться. Приватні компанії також закуповують вугілля", - сказав Яценюк.

Він зауважив, що імпортне вугілля дороге. "Але з іншого боку ми тепер переоснастимо наші котли на ТЕС, перейдемо на дешевше вугілля, і виклики в енергетичному секторі змуcять нас проводити реальну модернізацію в енергетиці", - сказав голова уряду.

Анексований Крим може залишитися без українського світла

Державна компанія із зовнішньоекономічної діяльності «Укрінтеренерго» не виключає повного припинення поставок електроенергії споживачам в анексованому Росією Криму.

Згідно з повідомленням компанії, з 3 вересня 2014 року за дорученням Міненерговугілля «Укрінтеренерго» через дефіцит палива для потреб теплової генерації на материковій частині України обмежує обсяги перетікання потужності «ДТЕК Крименерго».

«Укрінтеренерго» необхідно знизити перетікання потужності з енергосистеми України до Кримської енергосистеми до таких лімітів: на час уранішнього (з 8-ї до 10-ї за київським часом) і вечірнього (з 18-ї до 22-ї за київським часом) максимумів навантаження - до 300 МВт; у денній зоні - до 500 МВт; у нічний час (з 23-ї до 6-ї за київським часом) - до 600 МВт. «У випадку, якщо ліміти не виконуватимуться споживачами Криму, компанія буде вимушена повністю відключати лінії, що живлять півострів», - йдеться у повідомленні компанії. Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості направило обласним енергопостачальним компаніям повідомлення про можливе тимчасове припинення електропостачання населення, як це було у 90-х роках, у зв'язку з виникненням дефіциту потужностей в об'єднаній енергосистемі України. Відключення здійснюватимуться за узгодженими з облдержадміністраціями графіками аварійних відключень під час уранішніх і вечірніх пікових навантажень, орієнтовно, о 9:00-11:00 і о 20:00-22:00.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій. Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт. Близько 47% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля, а також гідроелектростанції і «зелена» енергетика. Брак газу і зупинка 80% шахт на Донбасі через військові дії призвели до дефіциту енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

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Кабмін має намір ввести санкції проти Росії у жовтні

Кабінет міністрів України розраховує ввести санкції стосовно Росії як країни-агресора у жовтні поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у Плані відновлення країни, який представив на засіданні Кабінету міністрів прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. «Ввести санкції проти агресора, російських громадян і підприємств, які підтримують агресію Росії проти України, у жовтні 2014 року», - зазначається у документі.

Крім того, згідно з документом, загальний збиток, завданий Росією Україні, становить понад 1 трлн грн. Як повідомляв УНІАН, 14 серпня Верховна Рада ухвалила закон про санкції проти Росії, який передбачає більш ніж 20 видів обмежувальних заходів, зокрема, припинення транзиту енергоресурсів. Це дозволить уряду найближчим часом передати на розгляд Ради нацбезпеки і оборони список санкцій стосовно 172 фізичних і 65 юридичних осіб з РФ і низки інших країн, які підтримують російську агресію на сході України.

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Україна вимагатиме від Росії компенсації за зруйнований Донбас

Україна вимагатиме від Росії компенсації за збитки, завдані сходу країни внаслідок військової агресії. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко на брифінгу в Кабінеті міністрів. За його словами, Україна вимагатиме компенсації через міжнародні судові інстанції.

"Сьогодні відповідне доручення прем'єр дав Міністерству юстиції та відомствам економічного блоку", - сказав Петренко.

"Ми зараз збираємо всі ці факти і будемо підраховувати збитки, спричинені нашим інфраструктурним об'єктам на сході країни, і будемо добиватися компенсації цих збитків з Росії як держави-агресора", - заявив він. За словами Петренка, підрахунок цих збитків зараз ведеться. "Кінцевий підрахунок збитків можливий, коли завершаться бойові дії, але Росія однозначно понесе у тому числі майнову відповідальність за ті збитки, які спричинені на сході (України)", - сказав міністр і додав, що це знищення шахт, мостів, вивезення обладнання з заводів тощо.

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Україна будуватиме нові атомні блоки

Уряд України до кінця року має укласти контракти на будівництво нових атомних енергоблоків задля збільшення постачання електроенергії. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні Кабінету міністрів прем'ер-міністр Арсеній Яценюк.

"Україна ухвалила рішення про будівництво нових атомних блоків для збільшення обсягу електричної енергії, яка виробляється безпечними атомними електростанціями. До кінця поточного року – укладання угоди на будівництво нових атомних блоків", - сказав Яценюк.

Окрім того, за словами прем’єра, уряд намагатиметься масовано фінансувати будівництво ліній електропередач. У травні 2015 року, повідомив Яценюк, може бути введена в експлуатацію потужна лінія електропередач.

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Кабмін пропонує позбавляти волі за розкрадання газу

Кабінет міністрів України схвалив законопроект, яким пропонується запровадити кримінальну відповідальність за розкрадання газу. Про це сказав міністр Кабінету міністрів Остап Семерак за результатами засідання Кабінету уряду, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

За словами Семерака, пропоновані законопроектом санкції за розкрадання природного газу – до трьох років позбавлення волі. «Мова йде про те, що начебто в ситуації складних обставин з постачанням газу на український ринок відбуваються втрати газу… Та насправді йдеться про банальне розкрадання природного газу», – сказав він. При цьому Семерак зазначив, що «є різні механізми і моделі, як це відбувалося». У результаті оплата за вкрадений газ потім рівномірно розподілялася на всіх споживачів, у тому числі на громадян, які платили згідно з лічильниками за спожитий газ. Семерак зазначив, що у 2013 році було зафіксовано 40 таких кримінальних справ, до суду дійшло лише 2, й то «санкції були м’якими». «Сьогодні ми прийняли рішення про те, що подібна практика недопустима», – підкреслив урядовець.