ТОП-10 (4 вересня)

Експерт: Офіційне введення військ РФ в Україну зупинить транзит газу до Європи

Компанії Росії масово скорочують штати співробітників на тлі санкцій Заходу

НБУ домовився з банкірами утримувати курс гривні на рівні 12,4-12,9 за долар

Штрафи за борги з комуналки можуть ввести з 2015 року

Бойовики замінували автомобільний міст на Луганщині

Україна отримала другий транш від МВФ обсягом $1,4 млрд

Нацбанк 8 вересня проведе аукціон з продажу валюти

У Нацбанку кажуть, що долари з рахунку можна отримати через касу

Гривня закрила міжбанк на позначці 13,10 за долар

Мінфін продав «військові» облігації для юросіб на 21,4 млн грн

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Експерт: Офіційне введення військ РФ в Україну зупинить транзит газу до Європи

Офіційний введення військ РФ в Україну призведе до зупинки транзиту російського газу в Європу.

Про це Ерік Найман написав у своєму блозі. "Проте Європа вже готова до цього, накопичивши достатні обсяги газу, побудувавши термінали з прийому скрапленого газу і провівши інші заходи", - вважає Найман. А ось Росія, за його словами, від зупинки постачання енергоносіїв до Європи втратить не тільки обличчя, але й величезні гроші.

"Також для відкритого вторгнення потрібно буде неформальне схвалення росіян. А його немає. І навіть шалена пропаганда сьогодні не може пояснити, за що гинуть російські десантники в Україні - рейтинги Путіна пішли вниз", - заявляє експерт. Він також зазначив, що якщо Рада Федерації Росії дасть дозвіл на офіційне введення російських військ в Україну, то будуть введені нові найжорстокіші санкції проти Росії аж до зупинки постачання російських енергоносіїв (або оплати, якщо Росія буде відключена від SWIFT). "І тоді в жовтні-листопаді Росію накриє найглибша економічна криза з важкопередбачуваними наслідками для кремлівської влади", - підсумував Найман.

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Компанії Росії масово скорочують штати співробітників на тлі санкцій Заходу

Найбільша нафтова компанія РФ і світовий лідер по запасах "Роснефть" для економії витрат хоче провести скорочення в центральному апараті. Компанія може звільнити 20-25% персоналу - близько 1 тис. співробітників, пише "КоммерсантЪ". Ряд держкомпаній також провели і ведуть скорочення, але масштаб скромніше. Експерти вважають, що в складній економічній ситуації високооплачувані екс-співробітники "Роснефти" можуть зіткнутися з труднощами при пошуку нової роботи.

За даними РСБО за другий квартал, середня чисельність працівників ВАТ "НК "Роснефть"" - 4 тис. осіб, витрати на оплату праці за 2013 рік - 16,1 млрд руб. У самій "Роснефти" лише кажуть, що вона "працює над скороченням витрат, в тому числі і шляхом оптимізації чисельності персоналу", але "мова про масові скорочення не йде".

За словами співрозмовників "Ъ", звільнення можуть початися вже в жовтні, зараз розробляються критерії. Як стало відомо "Ъ", "Роснефть" в 2014 році може скоротити і видобуток нафти приблизно на 2 млн тонн. Інші російські компанії ПЕК видобувають менше "Роснефти", там нижче і кількість працівників. За словами джерел "Ъ", в центральному офісі "Газпром нефти" працює близько 1,3 тис. осіб, в "Башнефти" - близько 1 тис. осіб. У "Газпромі" кількість працівників у центральному апараті не назвали. У центральному офісі ExxonMobil (зарубіжний лідер з видобутку - 213 млн тонн нафтового еквівалента) працює близько 3 тис. осіб.

"Роснефть" не першою з держкомпаній намагається урізати штат. У першому півріччі ВАТ РЖД скоротило чисельність персоналу на 6,2%, до 847,2 тис. осіб, "Інтер РАО" зменшило число менеджерів на 9,7%, а "Русгидро" в 2014 році збирається скоротити 25-30% виконавчого апарату - 800 осіб. У "Газпромі" "Ъ" заявили, що в компанії та її дочірніх структурах "немає планів щодо скорочення персоналу". У "Ростехе" також не збираються починати звільнення. Керуючий партнер Winner Partners Григорій Окунь каже, що визначити необхідну кількість співробітників компаніям масштабу "Роснефти" непросто. "Але раніше економічна ситуація була набагато краща, зараз багатьом компаніям через санкції та кон'юнктуру в цілому доведеться оптимізувати витрати, в тому числі за рахунок звільнень",- вважає він.

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НБУ домовився з банкірами утримувати курс гривні на рівні 12,4-12,9 за долар

Національний банк України під час наради з представниками 40 найбільших українських банків домовився з банкірами про втримання обмінного курсу гривні на рівні 12,4-12,9 грн/дол. упродовж найближчих тижнів. Про це йдеться в повідомленні регулятора на сторінці в мережі Facebook з посиланням на підсумки наради. Згідно з повідомленням, учасники зустрічі обговорили поточну ситуацію на валютному ринку, погодили свої дії для збереження тенденції до зміцнення гривні і підтвердили свої наміри сприяти подоланню негативних тенденцій на валютному ринку. Банкіри також відзначили позитивний вплив антикризових заходів Нацбанку на валютний ринок. На думку банкірів, об'єктивним є обмінний курс на рівні 12,4-12,9 грн/дол., який склався сьогодні на міжбанку.

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня на час закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США підвищилися до рівня 13,00/14,00 грн/дол. після чергового історичного мінімуму в 14,40/14,80 грн/дол. на 12:00. Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і продовжив вимогу щодо обмеження термінів розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків припинення проведення операцій клієнтів, що мають підвищений ризик їх використання з протиправною метою. Крім того, регулятор скасував штрафні санкції щодо банків за порушення економічних нормативів до 1 січня 2015 року і зобов'язав банки видавати валютні кредити юрособам і підприємцям виключно для оплати зовнішньоекономічних контрактів, а також продовжив обмеження на депозитному ринку і за операціями клієнтів з валютою, які діяли до 1 вересня, ще на три місяці Заходи регулятора привели до зміцнення національної валюти. Середньозважений курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку 3 вересня на кінець робочого дня становив 12,4590 грн/дол., що на 32 копійки вище за курс на кінець попереднього робочого дня.

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Штрафи за борги з комуналки можуть ввести з 2015 року

Пеня для споживачів у разі невчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу, передбачена новою редакцією закону «Про житлово-комунальні послуги», в разі ухвалення Верховною Радою набуде чинності вже з 1 січня 2015 року. Як повідомила прес-служба Міністерства регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства (Мінрегіон), про це заявила начальник управління економіки систем життєзабезпечення міністерства Наталія Хоцяновська.

При цьому вона нагадала, що норма про стягнення пені діяла і продовжує діяти в українському законодавстві. «Статтею 20 закону України «Про житлово-комунальні послуги» встановлено, що одним із зобов'язань споживача є «в разі невчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги платити пеню у встановлених законом або договором розмірах». Проте розмір і порядок нарахування пені законодавчо не визначено», - цитує Хоцяновську прес-служба Мінрегіону. Разом з тим, чиновник відзначила, що нова редакція закону «Про житлово-комунальні послуги» передбачає пеню в розмірі 0,1% суми простроченого платежу, яка нараховується за кожен день прострочення, але не більше 100% загальної суми боргу. При цьому пеня за кожен місяць нараховується окремо, тобто за 1 місяць розмір пені може досягати максимум 3%. «Для прикладу: при виникненні у споживача заборгованості у розмірі 100 грн на місяць йому буде нарахована пеня у розмірі 3 гривень», - резюмувала Хоцяновська. Тому, на її думку, введення пені є більшою мірою психологічною, ніж матеріальною мірою у розв‘язанні проблеми заборгованості населення за житлокомунпослуги.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці серпня Кабмін подав на розгляд Верховної Ради нову редакцію законопроекту «Про житлово-комунальні послуги» (проект закону №4563 від 29 серпня 2014 року), яка, серед іншого пропонує встановити пеню для споживачів у разі невчасної або неповної оплати житлово-комунальних послуг у розмірі 0,1% від суми простроченого платежу. Відповідно до документу, нарахування пені починається з першого робочого дня, що наступає за останнім днем граничного терміну внесення плати за житлово-комунальні послуги. Нарахування пені здійснюється виконавцем або керівником багатоквартирного будинку. При цьому граничним терміном внесення плати за житлокомунпослуги є 20 число місяця, наступного за розрахунковим. Пеня за кожен місяць нараховується окремо. Законопроектом також передбачено, що порядок нарахування і стягнення пені затверджується Кабінетом міністрів України. Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у липні 2014 року порівняно з червнем знизилася на 1,1% - до 11,032 млрд грн. При цьому в січні-липні 2014 року українці сплатили за житлово-комунальні послуги 22,4 млрд грн, що становить 103,5% нарахованих за цей період сум. У 2013 році українці сплатили за житлокомунпослуги 38,4 млрд грн, що становить 99% нарахованих торік сум.

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Бойовики замінували автомобільний міст на Луганщині

Бойовики замінували автомобільний міст у населеному пункті Стрільцівка Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«У районі селища Стрільцівка Міловського району Луганської області терористи замінували автомобільний міст», - сказав Лисенко.

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Україна отримала другий транш від МВФ обсягом $1,4 млрд

Україна 4 вересня одержала другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду в обсягу 1,39 млрд дол. у рамках виконання дворічної кредитної програми stand-by, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

«Відповідно до листа про наміри уряду України і Національного банку до Міжнародного валютного фонду, який було схвалено 29 серпня Радою директорів Міжнародного валютного фонду, Україна одержала 4 вересня другий транш від МВФ за програмою «стенд-бай» у розмірі 914,7 млн. СДР (приблизно 1,39 млрд дол.)», - говориться в повідомленні міністерства.

Згідно з повідомленням, частину траншу в сумі близько 1 млрд дол. буде спрямовано на підтримку державного бюджету.

За даними Мінфіну, кредит МВФ надається під 3% річних, ставка одноразової комісії становить 0,15%, ставка сервісного збору – 0,5% від суми траншу.

Як повідомляв УНІАН, 29 серпня Рада директорів ключового кредитора України – Міжнародного валютного фонду на своєму засіданні схвалила звіт про виконання програми економічних реформ в Україні та прийняла рішення виділити нашій країні другий транш кредитної програми stand-by у розмірі 1,39 млрд дол.

МВФ схвалив програму співпраці з Україною наприкінці квітня цього року загальним обсягом 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна одержала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти були спрямовані на поповнення резервів Національного банку.

Восени Україна розраховує переконати Раду директорів Фонду виділити нашій країні до кінця року третій і четвертий кредитні транші одним платежем в обсягу 2,2 млрд дол. США.

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Нацбанк 8 вересня проведе аукціон з продажу валюти

Національний банк України в понеділок, 8 вересня, планує провести аукціон з продажу іноземної валюти, повідомив УНІАН скарбник великого комерційного банку.

Згідно з інформацією співрозмовника агентства, мінімальна заявка від банку на аукціон становить 1 млн дол., кожен банк може подати одну заявку з визначенням цільових потреб. Заявки можуть бути подані учасниками до 15.00 4 вересня.

Скарбник зазначив, що куплена на валютному аукціоні іноземна валюта повинна бути використана за цільовим призначенням протягом п'яти робочих днів із дня зарахування цієї валюти на кореспондентський рахунок уповноваженого банку. Невикористану за призначенням іноземну валюту в сумі, що перевищує 1 млн дол., банк буде зобов'язаний продати НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України в ході наради з представниками 40 найбільших українських банків домовився з банкірами про утримання обмінного курсу гривні на рівні 12,4-12,9 грн/дол. протягом найближчих тижнів.

27 серпня до закриття торгів на міжбанківському валютному ринку котирування гривні до долара США підвищилися до рівня 13,00/14,00 грн/дол. після чергового історичного мінімуму в 14,40/14,80 грн/дол. на 12:00. Нацбанк для стабілізації ситуації на валютному ринку підвищив норму обов'язкового продажу валютної виручки до 100% і продовжив вимога щодо обмеження строків розрахунків за зовнішньоекономічними контрактами до 90 днів, а також закріпив за собою право вимагати від банків призупинення проведення операцій клієнтів, які мають підвищений ризик їх використання у протиправних цілях.

Крім цього, регулятор скасував штрафні санкції до банків за порушення економічних нормативів до 1 січня 2015 року і зобов'язав банки видавати валютні кредити юридичним особам і підприємцям виключно для оплати зовнішньоекономічних контрактів, а також продовжив обмеження на депозитному ринку та за операціями клієнтів з валютою, які діяли до 1 вересня, ще на три місяці

Заходи регулятора призвели до зміцнення національної валюти. Середньозважений курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку 3 вересня на кінець робочого дня склав 12,4590 грн/дол., що на 32 копійки вище курсу на кінець попереднього робочого дня.

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У Нацбанку кажуть, що долари з рахунку можна отримати через касу

Іноземну валюту з власного поточного рахунку, депозитного рахунку уповноважений банк може видати через касу банку за заявою на видачу готівки.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Нацбанку в Facebook.

«У зв’язку із численними запитами банків щодо практичного застосування окремих вимог постанови Правління Національного банку України від 29.08.2014 № 540 “Про введення додаткових механізмів для стабілізації грошово-кредитного та валютного ринків України” Національний банк України надає такі роз’яснення», - йдеться у повідомленні

Згідно із підпунктом 13 пункту 1 Постанови № 540 видача готівкових коштів у межах України за електронними платіжними засобами, що емітовані як резидентами, так і нерезидентами, здійснюється виключно в гривнях.

У повідомленні наголошують, що зняття готівкових коштів з поточних (в тому числі карткових) та депозитних рахунків з використанням електронних платіжних засобів здійснюється виключно в гривнях.

При здійсненні такої операції використовується курс купівлі безготівкової іноземної валюти за гривню уповноваженого банку на час здійснення операції (без подання відповідної заяви клієнтом).

В той же час, якщо клієнт бажає отримати готівкові кошти в іноземній валюті з власного поточного (в тому числі карткового), депозитного рахунків, уповноважений банк здійснює видачу готівкової іноземної валюти через касу банку за заявою на видачу готівки.

"Відповідно до 14 пункту 1 Постанови № 540 іноземна валюта, переказана з-за кордону на користь фізичної особи - резидента і нерезидента для виплати готівкою без відкриття рахунку, виплачується одержувачу виключно в гривнях", - повідомляє НБУ.

З метою виконання цієї вимоги уповноважені банки мають здійснювати виплату таких переказів: готівкою в гривнях без відкриття рахунку (без подання відповідної заяви клієнтом) за курсом купівлі безготівкової іноземної валюти за гривню уповноваженого банку на час здійснення операції; якщо клієнт бажає отримати кошти в іноземній валюті, банк здійснює зарахування таких коштів на поточні (в тому числі карткові) рахунки клієнтів.

Видача готівкової іноземної валюти з поточних (в тому числі карткових), депозитних рахунків здійснюється з урахуванням обмежень встановлених Постановою № 540.

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Гривня закрила міжбанк на позначці 13,10 за долар

У четвер, 4 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів підвищилися до 12,85/13,10 грн/дол. проти 12,90/13,20 грн/дол. на 12:00.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні щодо євро до закриття торгів підвищилися до 16,8000/17,1500 грн/євро проти 16,9609/17,3540 грн/євро, на 12:00.

Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів підвищилися до 0,3470/0,3520 грн/рубль проти 0,3490/0,3579 грн/рубль, на 12:00.

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Мінфін продав «військові» облігації для юросіб на 21,4 млн грн

Міністерство фінансів України на сьогоднішньому позаплановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики продало «військові» облігації, випущені для юридичних осіб, на 21,402 млн. грн, повідомляється на сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, Мінфін залучив всі кошти в результаті розміщення облігацій на 2 роки під 7% річних, задовольнивши обидві подані заявки.

Мінфін нагадав, що залучені кошти будуть спрямовані на фінансування Збройних Сил України і зміцнення обороноздатності держави.

Як повідомляв УНІАН, уряд випустив «військові» облігації для юридичних осіб номіналом 1 тис. грн терміном обігу 2 роки з дохідністю 7% річних і виплатою відсотків двічі на рік.

Розміщення «військових» облігацій здійснюється через первинних ділерів, до переліку яких входять «Ощадбанк», «Укрексімбанк», «Укргазбанк», «УкрСиббанк», «Ерсте Банк», «Сбєрбанк Росії», «ОТП Банк», «Дельта Банк», «Райффайзен Банк Аваль», «ВТБ Банк», «Універсал Банк», «УніКредит Банк», «Сітібанк», «Надра», «ІНГ Банк Україна», «Хрещатик», ПУМБ.

Також уряд випустив казначейські зобов'язання «військові» на 100 млн. грн для фізичних осіб. Розміщення облігацій серед фізосіб проводиться з 21 травня через державний «Ощадбанк».

УНІАН