ТОП-10 (5 вересня)

Росспоживнагляд призупиняє ввезення кондитерських виробів із України

Україна підготувала список російських товарів, які можуть потрапити під заборону

Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК повертають у держвласність

У Яценюка є два сценарії економічного розвитку України

НБУ продовжив банкам термін погашення кредитів

Золотовалютні резерви НБУ за місяць скоротилися на $239 млн

Європа заморозила спільний з Росією енергетичний проект - ЗМІ

Кабмін призначив Максюту в.о. міністра економрозвитку

Податківці не дали Курченку продати активи на 5 млрд гривень

Україна підготувала список російських товарів, які можуть потрапити під заборону

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Росспоживнагляд призупиняє ввезення кондитерських виробів із України

Російська Федеральна служба з нагляду у сфері захисту прав споживачів і благополуччя людини (Росспоживнагляд) із 5 вересня призупиняє ввезення на територію РФ кондитерської продукції українського виробництва, повідомляється на сайті відомства.

«З метою забезпечення прав споживачів Росспоживнагляд призупиняє з 5 вересня 2014 року ввезення на територію Російської Федерації кондитерських виробів виробництва України», - сказано в повідомленні.

За даними Росспоживнагляду, причиною заборони стало те, що «при здійсненні державного нагляду за обігом харчової продукції при дослідженні кондитерських виробів, вироблених АТ «ВО «Конті» і Компанії «АВК» (Україна), виявлено порушення вимог законодавства у сфері захисту прав споживачів (невідповідність вимог, що пред'являються до маркування продукції)».

Відомство не вказує термін дії заборони.

Як повідомляв УНІАН, разом із агресією російських бойовиків у східних областях України, Россільгоспнагляд і Росспоживнагляд з початку року посилили тиск і на українських постачальників продуктів харчування. На сьогоднішній день до РФ заборонено ввезення української свинини й продуктів з неї, картоплі, алкоголю, а також суттєво обмежено поставки м'яса птиці, молочної продукції, плодоовочевої продукції й рибних консервів, соків.

29 липня європейські лідери домовилися про запровадження економічних санкцій проти Росії. Вони стосуються обмеження доступу російських банків до європейських фінансових ринків, також передбачено запровадження ембарго на торгівлю зброєю, запровадження експортних обмежень на товари подвійного використання і обмеження доступу Росії до технологій у нафтовому секторі. Також ЄС запровадив санкції проти деяких фізичних осіб.

Також США 29 липня запровадили нові економічні санкції проти РФ у зв'язку з анексією українського Криму Росією і дестабілізацією в Україні. Вони стосуються трьох російських банків - «Банк Москви», «Російський сільськогосподарський банк» і «ВТБ-банк», а також «Об'єднаній суднобудівної корпорації».

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Україна підготувала список російських товарів, які можуть потрапити під заборону

Україна нарешті зважилася відповісти Росії торговими обмеженнями та підготувала перелік товарів, імпорт яких з РФ може бути заборонений.

У списку 39 товарних груп на загальну суму близько $3 млрд. Обмеження, зокрема, можуть торкнутися продуктів харчування, косметики та медикаментів.

Про це пише інтернет-видання "Апостроф".

Як стало відомо виданню, у відповідь на обмеження Москвою імпорту з України офіційний Київ може застосувати дзеркальні заходи і перекрити ввезення товарів з Росії на суму близько $3 млрд, що становить 8,4% імпорту. Причому відповідні заходи можуть вживатися без порушення правил Світової організації торгівлі (СОТ).

Види таких заходів і перелік товарних позицій, до яких вони можуть бути застосовані, налічує 39 груп (перелік товарів, що підпадають під обмеження).

Обмеження, на думку фахівців НАНУ, слід водити лише щодо товарів, аналоги яких виробляються в Україні або можуть закуповуватись в інших країнах, крім Росії. Зокрема, серед таких товарів переважно продукти харчування: молоко і молочні продукти, річний імпорт яких з Росії становить майже $25,105 млн; чай і кава - $116,61 млн; цукор та кондитерські вироби - $46,6 млн; продукти з м'яса і риби, зокрема ікра чорна і червона - $50,082 млн. Крім того, йдеться про обмеження може йти і щодо какао та продуктів з нього - $121,2 млн, перероблених овочів - $27,13 млн, алкогольних і безалкогольних напоїв - $45,3 млн, тютюну і тютюнових виробів - $104,3 млн.

Під дію заборони на імпорт до України також можуть потрапити і інвестиційні товари. Крім того, в переліку присутні ефірні олії, включаючи парфумерію, засоби з догляду за тілом та волоссям (у 2013 році їх імпортовано на загальну суму $163,6 млн), фармацевтична продукція ($74,09 млн), хімічні сполуки ($106 млн), пластмаси і полімери ($179,12млн), каучук і гума ($162 млн).

На думку експертів, введення обмежень носить скоріше політичний, ніж економічний характер, оскільки істотного впливу на загальний експорт Росії не зробить.

За словами економіста Міжнародного центру перспективних досліджень Ангели Бочі, процедура введення торгових загороджувальних заходів не настільки проста. Вони повинні бути затверджені Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі, а термін їх розгляду та погодження може зайняти від 2 до 11 місяців. Власне обмеження можуть застосовуватися в період від півроку до чотирьох років.

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Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК повертають у держвласність

Кабінет міністрів України зобов'язав Міністерство економічного розвитку і торгівлі України закріпити право господарювання на майнові комплекси Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, які раніше орендувала компанія Дмитра Фірташа «Кримський титан», за державним підприємством «Об'єднана гірничо-хімічна компанія».

Про це йдеться в постанові уряду №406, розміщеній на веб-порталі Кабміну.

Згідно з документом, процедура передачі майнових комплексів двох підприємств передбачає, що спочатку вони повинні бути передані Фондом державного майна у відання Мінекономрозвитку - на підставі припинення договору їх оренди приватним акціонерним товариством «Кримський титан».

Потім, Мінекономрозвитку має передати ці підприємства в держкомпанію і одночасно запропонувати найбільш ефективні механізми використання виробничих потужностей, включаючи організаційно-правову форму такого використання. Крім того, Мінекономрозвитку доручено подати пропозиції про обсяги і джерела інвестицій у підприємства титанової галузі.

«Державній службі геології та Державній службі гірничого нагляду та промислової безпеки необхідно забезпечити видачу держпідприємству «Об'єднана гірничо-хімічна компанія» відповідних ліцензій та документів дозвільного характеру, одночасно анулювавши такі ліцензії, наявні у приватного підприємства «Кримський титан» або його дочірніх підприємств у зв'язку з використанням Іршанського і Вільногірського родовищ», - йдеться в постанові уряду.

Також Житомирській і Дніпропетровській облдержадміністраціям запропоновано розірвати договори оренди з «Кримським титаном» і укласти такі договори в тижневий термін з державним підприємством «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», а Мінагрополітики, Держагентству земельних ресурсів та Держагентству лісових ресурсів наказано передати держпідприємству документацію на користування новими земельними ділянками для розширення кар'єрів і видобування корисних копалин.

Як повідомляв УНІАН, у 2008-2009 роках держава вже намагалася повернути під свій контроль Вільногірський ГМК і Іршанський ГЗК, однак програла боротьбу. З приходом до влади Віктора Януковича, Дмитро Фірташ зміг без проблем продовжити оренду комбінатів. Однак на початку червня 2014 року ФДМУ за дорученням Кабміну повідомив компанію «Кримський титан» про намір розірвати договори оренди цілісних майнових комплексів Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату. У середині серпня структури Фірташа, маючи намір призупинити процес повернення підприємств державі, намагалися незаконно продовжити оренду. За інформацією екс-міністра промполітики Валерія Мазура, адміністрація підприємств змушувала робітників під страхом звільнення ставити свої підписи під зверненнями до органів влади.

На думку політолога Тараса Березовця, контроль структур Фірташа над підприємствами хімічної, титанової та енергетичної промисловості України несе ризики для вітчизняної економіки, оскільки реально всі ці активи управляються Росією, яка веде з Україною відкриту війну.

Довідка УНІАН. Іршанський ГЗК (Житомирська обл.) здійснює видобування ільменітових руд загальною потужністю близько 400 тис. тонн в рік. Вільногірський ГМК (Дніпропетровська обл.) щорічно виробляє до 200 тис. тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.

Структури Дмитра Фірташа контролюють більше 70% українських облгазів, а також більше половини вітчизняних хімічних підприємств. Зараз Фірташ знаходиться під домашнім арештом у Відні.

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У Яценюка є два сценарії економічного розвитку України

Кабінет міністрів України затвердив прогнозні показники економічного розвитку країни на 2015 -2017 роки, раніше представлені Міністерством економічного розвитку і торгівлі України. Рішення уряду закріплене у постанові №404, опублікованій на веб-порталі Кабміну.

Зокрема, згідно з документом, передбачається, що Україна розвиватиметься по одному з двох сценаріїв. Один передбачає незначне зростання ВВП вже у 2015 році – на 0,3%, другий – на 2%.

«Номінальний ВВП розрахований за першим сценарієм в обсязі 1,7 трлн грн, за другим – 1,8 трлн грн», - йдеться у постанові.

Інфляція в річному виразі, як очікується, в 2015 році становитиме від 10,9% до 13% залежно від обраного сценарію розвитку країни. Прибуток підприємств становитиме від 235,9 млрд грн до 246,9 млрд грн, а фонд оплати праці - від 506,2 млрд грн до 526,1 млрд грн. При цьому середня місячна зарплата штатного працівника, залежно від сценарію, становитиме від 3703 грн до 3846 грн. Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці розрахований у діапазоні 9,8% - 10,2%.

Кабмін також передбачає два сценарії розвитку економіки країни в 2016 і в 2017 році. Зокрема, за першим сценарієм зростання ВВП у 2016 році становитиме 2,5%, у 2017 році – 3%. За другим сценарієм - 4,5% і 6,5%, відповідно. Інфляція в річному виразі за першим сценарієм становитиме у 2016 році 9%, у 2017 – 5,6%. За другим сценарієм інфляція у 2016 році становитиме 9,4%, у 2017 році – 6,4%.

Прибуток підприємств залежно від сценаріїв розвитку країни розрахований в діапазоні 274,9 млрд грн – 299,2 млрд грн в 2016 році, і 314,9 млрд грн – 360,4 млрд грн у 2017 році. При цьому фонд оплати праці становитиме від 555,6 млрд грн до 594,6 млрд грн у 2016 році, і від 600 млрд грн до 668,2 млрд грн у 2017 році.

Середньомісячна зарплата штатного працівника розрахована для 2016 року в діапазоні 4076-4376 грн, для 2017 року – в діапазоні 4417-4935 грн.

Як повідомляв УНІАН, у липні Міністерство економічного розвитку України розглядало два сценарії розвитку економіки України в 2015 році і прогнозувало незначне зростання економіки на рівні від 0,3% до 2%, а також інфляцію на рівні 8,7-9,8%.

Обидва сценарії передбачали відновлення позитивної динаміки зростання ВВП у 2015 році, різниця була лише у глибині реформ, у ситуації на газовому ринку, в торговій сфері з Росією і ЄС. Водночас, у Мінекономрозвитку зазначали, що навіть найоптимістичніші оцінки не будуть достатніми для подолання кризових явищ.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings оприлюднило свій прогноз, за яким у 2015 і 2016 роках Україна не зможе вийти на позитивну динаміку зростання економіки, і тому показники зростання ВВП країни опиняться на нульовому рівні.

У свою чергу Міжнародний валютний фонд спрогнозував, що падіння Української економіки у разі продовження військових дій за підсумками 2014 року становитиме не менш як 7,25% і продовжить падіння у 2015 році.

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НБУ продовжив банкам термін погашення кредитів

Національний банк України ухвалив рішення про продовження термінів погашення банками кредитів, наданих їм регулятором, для поліпшення стану їх ліквідності, повідомила прес-служба НБУ.

Згідно з повідомленням, відповідна норма передбачена постановою правління НБУ від 4 вересня № 551.

"Враховуючи складну економічну ситуацію в Україні та істотне обмеження доступу банків України до внутрішнього та зовнішнього фондування, Національний банк переніс терміни погашення банками основної суми заборгованості за кредитами Національного банку України для підтримки ліквідності та кредитами зі збереження ліквідності з вересня - листопада 2014 до 10 грудня 2014 року ", - наголошується в повідомленні.

Коментуючи постанову, директор генерального департаменту банківського нагляду Алла Шульга зазначила, що такий крок дозволить банкам тимчасово вивільнити кошти, що підвищить їх здатність забезпечувати своєчасність і повноту виконання зобов'язань перед клієнтами.

Як повідомляв УНІАН, до 30 вересня завершиться стрес-тестування 35 українських банків і після обробки звітів про результати цього тестування Нацбанк визначить необхідні обсяги докапіталізації банків.

Фонд гарантування вкладів запровадив тимчасову адміністрацію в 17 банків: «Актив-Банк», «Терра Банк», «УФС», «Золоті ворота», «Єврогазбанк», «Фінростбанк», «Старокиївський банк», «АвтоКразБанк», «Західінкомбанк», «Південкомбанк», «Промекономбанк», «Інтербанк», «Форум», «Меркурій», «Брокбізнесбанк», «Реал Банк», «Даніель».

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Золотовалютні резерви НБУ за місяць скоротилися на $239 млн

Золотовалютні резерви Національного банку України на 1 вересня 2014 року становили 15,831 млрд дол., що на 1,48%, або на 239 млн дол., менше показника на 1 серпня в 16,070 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України. За даними НБУ, з початку поточного року резерви скоротилися на 22,46%, або на 4,585 млрд дол.

На 1 вересня резерви в іноземній валюті становили 14,163 млрд дол., резервна позиція в МВФ - 0,03 млн дол., спеціальні права запозичення - 1,68 млн дол., золото - 1,667 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, золотовалютні резерви Національного банку України на 1 серпня 2014 року становили 16,069 млрд дол., що на 5,9%, або на 1,013 млрд дол., менше показника на 1 липня в 17,083 млрд дол. У 2013 році резерви НБУ знизилися на 16,83%, або на 4,130 млрд дол., - до 20,416 млрд дол. У лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і зробив жорсткішими заходи до валютних спекулянтів.

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Європа заморозила спільний з Росією енергетичний проект - ЗМІ

Діяльність робочих груп у рамках "Енергодіалогу Росія-ЄС" заморожена, повідомило ИТАР-ТАСС джерело, знайоме з ситуацією.

За його словами, до складу проекту "Енергодіалог Росія-ЄС" входять шість тематичних груп - з енергетичних ринків і стратегій, моніторингу виконання "Дорожньої карти" енергетичного співробітництва до 2050 року, з електроенергетики, з атомної енергетики, енергоефективності та інновацій, а також Консультативна рада щодо газу. "У рамках Енергодіалогу в цьому році не проведено жодного засідання. Більше того, не розпочала роботу тематична група з моніторингу "Дорожньої карти" співробітництва до 2050 року. Хоча у свій час голова Єврокомісії Жозе Мануел Баррозу зазначав створення такої групи як досягнення нашої співпраці в енергетиці", - сказав джерело.

Планувалося, що з боку Росії роботу тематичної групи з моніторингу "дорожньої карти" співробітництва очолить віце-президент "Транснефти" Михайло Барков. Але Єврокомісія не направила пропозиції про кандидатуру співголови, уточнило джерело. Більше того, зазначив він, робота Консультативної ради щодо газу "фактично заморожена". Заплановане на 10 червня засідання ради було перенесено на невизначений термін. У Міненерго РФ поки не прокоментували ситуацію.

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Кабмін призначив Максюту в.о. міністра економрозвитку

Кабінет міністрів України оприлюднив постанову про призначення першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України Анатолія Максюти тимчасо виконуючим обов'язки міністра.

Згідно з документом, оприлюдненим на веб-порталі Кабміну, Максюта буде виконувати обов'язки міністра до призначення на цю посаду нового чиновника в установленому законом порядку.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада підтримала рішення про звільнення Павла Шеремети з посади міністра економічного розвитку і торгівлі. «За» проголосували 252 народних депутати з 314 зареєстрованих у сесійній залі. Як зазначив голова Верховної Ради Олександр Турчинов, низка депутатів просили запросити Шеремету до сесійної зали для виступу, щоб почути про підстави, на яких він подав заяву про відставку.

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Податківці не дали Курченку продати активи на 5 млрд гривень

Державна фіскальна служба (ДФС) зірвала спробу скандально відомого бізнесмена Сергія Курченка, що перебуває в Росії, продати свої активи на суму 5 млрд грн.

Як повідомила прес-служба фінансових розслідувань ДФС, під час обшуку в офісі столичного банку, який проводився в рамках кримінального провадження, працівники департаменту фінансових розслідувань Фіскальної служби виявили і вилучили документи компанії - зберігача цінних паперів. Ця компанія надавала послуги підприємствам, підконтрольним бізнесменові Курченко. На рахунках компанії-зберігача в електронному вигляді зберігалися цінні папери, що належали олігарху, зокрема, акції нафтопереробного заводу, футбольного клубу, стадіону, декількох банків і страхової компанії.

"Цінні папери загальною номінальною вартістю 5,4 млрд грн, були придбані за кошти, отримані незаконним шляхом", - йдеться в повідомленні. У відомстві повідомили, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) за вказівкою ГФС заборонила проводити будь-які операції з цінними паперами, що належать Курченко. «Акції будуть "заморожені", оскільки їх придбання - це фактична легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом. Таким чином, були попереджені втрати державного бюджету на суму вартості цінних паперів», - повідомила Фіскальна служба. Згідно з повідомленням, слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, у травні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що компанії, які входять у холдинг Сергія Курченко ВЕТЕК, за останні два роки ввезли за фіктивними документами на територію України понад 5 млн тонн нафтопродуктів на суму 36 млрд грн. За документами, дані нафтопродукти не повинні були реалізовуватися на території України, а повинні були поставлятися в треті країни, що дозволяло компаніям Курченко ухилятися від сплати податків. За оцінками МВС, злочинний дохід Курченко від зазначеної діяльності склав близько 7 млрд грн. Зараз Курченко оголошений в міжнародний розшук, і правоохоронні органи вживають заходів щодо його затримання.

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Україна підготувала список російських товарів, які можуть потрапити під заборону

У списку 39 товарних груп на загальну суму близько $3 млрд. Обмеження, зокрема, можуть торкнутися продуктів харчування, косметики та медикаментів. Про це пише інтернет-видання "Апостроф".

Як стало відомо виданню, у відповідь на обмеження Москвою імпорту з України офіційний Київ може застосувати дзеркальні заходи і перекрити ввезення товарів з Росії на суму близько $3 млрд, що становить 8,4% імпорту. Причому відповідні заходи можуть вживатися без порушення правил Світової організації торгівлі (СОТ).

Види таких заходів і перелік товарних позицій, до яких вони можуть бути застосовані, налічує 39 груп (перелік товарів, що підпадають під обмеження). Обмеження, на думку фахівців НАНУ, слід водити лише щодо товарів, аналоги яких виробляються в Україні або можуть закуповуватись в інших країнах, крім Росії. Зокрема, серед таких товарів переважно продукти харчування: молоко і молочні продукти, річний імпорт яких з Росії становить майже $25,105 млн; чай і кава - $116,61 млн; цукор та кондитерські вироби - $46,6 млн; продукти з м'яса і риби, зокрема ікра чорна і червона - $50,082 млн. Крім того, йдеться про обмеження може йти і щодо какао та продуктів з нього - $121,2 млн, перероблених овочів - $27,13 млн, алкогольних і безалкогольних напоїв - $45,3 млн, тютюну і тютюнових виробів - $104,3 млн.

Під дію заборони на імпорт до України також можуть потрапити і інвестиційні товари. Крім того, в переліку присутні ефірні олії, включаючи парфумерію, засоби з догляду за тілом та волоссям (у 2013 році їх імпортовано на загальну суму $163,6 млн), фармацевтична продукція ($74,09 млн), хімічні сполуки ($106 млн), пластмаси і полімери ($179,12млн), каучук і гума ($162 млн).

На думку експертів, введення обмежень носить скоріше політичний, ніж економічний характер, оскільки істотного впливу на загальний експорт Росії не зробить. За словами економіста Міжнародного центру перспективних досліджень Ангели Бочі, процедура введення торгових загороджувальних заходів не настільки проста. Вони повинні бути затверджені Міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі, а термін їх розгляду та погодження може зайняти від 2 до 11 місяців. Власне обмеження можуть застосовуватися в період від півроку до чотирьох років.