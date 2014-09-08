ТОП-10 (8 вересня)

Порошенко дозволив здати українську ГТС в оренду іноземним компаніям

Україна отримала $500 млн кредиту від Світового банку

Найбільший рибний завод Росії вимагає скасувати ембарго на поставки з ЄС

Україна за перший тиждень імпортувала зі Словаччини 170 млн кубометрів газу

Євросоюз завтра опублікує список нових санкцій проти Росії

Два ГЗК Фірташа передали Мінекономрозвитку

Гривня впала до 13,36 за долар

Для відновлення Луганщини потрібно не менше 8,5 млрд гривень

На Луганщині через терористів постраждало понад 3,7 тис. об'єктів інфраструктури

Бюджет України через війну недоотримав 4,4 млрд гривень податків

***

Порошенко дозволив здати українську ГТС в оренду іноземним компаніям

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління Єдиною газотранспортною системою України" (№ 4116а).

Як зазначається на сайті парламенту, закон повернуто із підписом від президента 8 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України, який має на увазі створення спеціальної компанії-оператора, де 49% акцій буде продано інвесторам із США і ЄС.

Представляючи законопроект, прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк нагадав, що основні положення закону в тому, що ГТС та сховища залишаться на 100% у державній власності, конкурс на залучення інвесторів є публічним, а інвесторами можуть бути тільки сертифіковані компанії ЄС або США. Операторська компанія контролюється виключно державою – 51% належить державі, 49% належить ЄС чи США.

За словами Яценюка, законопроект - це інвестиції, а також інструмент зацікавленості ЄС у збільшенні транзиту газу і підтримки України, в тому числі у питанні реалізації проекту «Південний потік», який, за словами Яценюка, «будується виключно проти України».

Законом внесено зміни до законів «Про трубопровідний транспорт», «Про нафту і газ», «Про оренду державного та комунального майна», «Про засади функціонування ринку природного газу», які спрямовані на реформування Єдиної газотранспортної системи відповідно до взятих Україною зобов‘язань згідно з Договором про заснування Енергетичного співтовариства, зокрема щодо вимог Директиви 2009/73/ЄС Європейського парламенту та Ради стосовно спільних правил для внутрішнього ринку природного газу, та регламенту 715/2009 Європейського парламенту і Ради про умови доступу до мереж передачі природного газу.

За словами голови «Нафтогазу» Андрія Коболєва, вартість української газотранспортної системи коливається в межах 25-35 млрд дол.

Міністерство енергетики і вугільної промисловості України розраховує до кінця 2014 року підготувати конкурс з продажу 49% акцій компанії-оператора української газотранспортної системи іноземним інвесторам.

Уряд планує провести велику конференцію, щоб обговорити питання про реформування української ГТС з провідними світовими енергетичними компаніями.

***

Україна отримала $500 млн кредиту від Світового банку

Україна 8 вересня одержала 500 млн. дол. кредиту від Світового банку на підтримку реформ у фінансовому секторі, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

«Сьогодні Мінфін України одержав кошти першої позики на політику розвитку у фінансовому секторі в сумі 500 млн. дол. США в рамках угоди між Україною і Міжнародним банком реконструкції і розвитку, підписаної 8 серпня 2014», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що позика є частиною загальної допомоги з подолання кризи в Україні, про яку група Світового банку оголосила в березні поточного року і обсяг якої до кінця 2014 року становитиме 3,5 млрд дол.

За даними міністерства, позика залучена на 16 років із 7-річним пільговим періодом за змінною процентною ставкою (на дату підписання - 0,63%), одноразова комісія - 0,25%.

У Мінфіні зазначили, що позику буде спрямовано на підтримку реформування банківського сектору і впровадження комплексної програми антикризового управління у фінансовому секторі України, зокрема, на посилення операційного, фінансового і регуляторного потенціалу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, поліпшення платоспроможності банківської системи, зміцнення правової й інституційної бази для підвищення стійкості й ефективності банківської системи в довгостроковій перспективі.

Як повідомляв УНІАН, Світовий банк розгляне можливість збільшення обсягу фіндопомоги українському банківському сектору на 500 млн. дол. - до 1 млрд дол.

Світовий банк є основним партнером України у сфері розвитку. З моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році загальний обсяг зобов'язань банку в країні досяг більш як 9 млрд дол. США в рамках 45 проектів і програм.

4 вересня Україна одержала другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду в обсягу 1,39 млрд дол. у рамках виконання дворічної кредитної програми stand-by.

***

Один із найбільших рибних заводів Росії вимагає скасувати ембарго на поставки з ЄС

«Мурманський рибокомбінат» подав до Верховного суду позов до уряду Росії про визнання постанови про введення ембарго на ввезення продовольства з країн Заходу частково недійсним.

Про це повідомляє інформаційне агентство FlashNord.

За даними агентства позовну заяву було зареєстровано 2 вересня.

У заяві зазначають, що постанова уряду Російської Федерації від 7 серпня 2014 року № 778 порушує безпеку країни, а також права і законні інтереси ВАТ „Мурманський рибокомбінат“ у сфері підприємницької та іншої економічної діяльності.

Як повідомлялося, «Мурманський рибокомбінат» зупинив роботу через відсутність сировини "завдяки" санкціям.

Росія з 8 серпня на рік обмежила імпорт низки товарів з країн, які ввели санкції відносно Москви: США, країн ЄС, Канади, Австралії і Норвегії. У список потрапили яловичина, свинина, риба, овочі, фрукти, птах, сири і молочна продукція, горіхи.

ВАТ «Мурманський рибокомбінат» входить в десятку найбільших рибопереробних підприємств Росії. Виробництво розташовується в Мурманськом морському рибному порту, потужність складає 70 тис. тонн в рік.

***

Україна за перший тиждень імпортувала зі Словаччини 170 млн кубометрів газу

Україна за перший тиждень роботи словацького маршруту імпортувала по ньому 170 млн. кубометрів природного газу.

Згідно з даними оператора газотранспортної системи Словаччини – компанії Eustream, добові поставки газу 1 вересня становили 21,54 млн. кубометрів, 2 вересня – 21,904 млн. кубометрів, 3 вересня – 22,306 млн. кубометрів, 4 вересня – 26,181 млн. кубометрів, 5 вересня – 26,189 млн. кубометрів, 6 вересня – 25,833 млн. кубометрів, 7 вересня – 26,135 млн. кубометрів.

Максимальні добові обсяги поставок газу за словацьким напрямком становлять 27 млн. кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, мінімальний гарантований обсяг прокачування природного газу до України за словацьким маршрутом з 1 жовтня становитиме 6,4 млрд кубометрів на рік.

При цьому клієнти Eustream до кінця 2019 року зарезервували максимальну потужність газопроводу в 10 млрд кубометрів на рік (27 млн. куб. м на добу).

Довідка УНІАН. З 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини до України в тестовому режимі, а з 1 вересня він запрацював у робочому режимі. Проте «малий реверс» не дає змоги Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю уникнути газової залежності від «Газпрому».

Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт із словацькою стороною.

***

Євросоюз завтра опублікує список нових санкцій проти Росії

Європейський Союз сьогодні письмовою процедурою ухвалить другий раунд економічних санкцій проти Росії, які будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС завтра, 9 вересня.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомила представник Єврокомісії Піа Аренкільде Хансен.

„Сьогодні пакет буде адаптований державами-членами через письмову процедуру. Процедура продовжується. Деталі заходів будуть доступними, коли пакет буде опублікований в Офіційному журналі у вівторок”, - поінформувала вона.

Хансен наголосила, що ці санкції можуть бути „повернуті в залежності від ситуації на місці”.

„Ми завжди можемо діяти залежно від ситуації”, - додала представник ЄК.

Вона нагадала, що нові пропозиції були представлені 3 вересня, а 5 вересня президенти Європейської комісії та Європейської Ради Жозе Мануель Баррозу та Герман Ван Ромпей направили листа, яким поінформували членів Європейської Ради щодо здійснених кроків, спрямованих на виконання рішення Ради ЄС від 30 серпня.

Як повідомляв УНІАН, 5 вересня після зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську президент України Петро Порошенко оголосив про перемир'я на сході України.

Разом з тим канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що в разі втілення домовленостей про припинення вогню на сході України дія санкцій проти РФ може бути призупинена.

Президент Європейської ради Герман Ван Ромпей повідомив, що ЄС може не ввести нові санкції, якщо режиму припинення вогню дотримуватимуться.

В той же час бойовики з 5 по 7 вересня десятки разів порушували перемир'я, обстрілюючи позиції українських військовослужбовців.

За даними The Wall Street Journal, чергове розширення санкцій Євросоюзу торкнеться трьох російських нафтових компаній, п'яти банків, трьох підприємств оборонної промисловості і дев'яти компаній, які проводять продукцію подвійного призначення.

Сьогодні, 8 вересня, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв не виключив введення обмежень на політ літаків над територією РФ, якщо країни Заходу введуть нові секторальні санкції проти Росії.

***

Два ГЗК Фірташа передали Мінекономрозвитку

Фонд державного майна України (ФДМУ) передав цілісні майнові комплекси Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату в управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі, повідомили УНІАН у прес-службі Фонду держмайна. «Фонд передав, а Мінекономрозвитку прийняло цілісні майнові комплекси Іршанського гірничо-збагачувального і Вільногірського гірничо-металургійного комбінатів», - говориться в повідомленні ФДМУ.

У Фонді держмайно відзначили, що ця передача була здійснена на виконання відповідної постанови Кабінету міністрів України. У ФДМУ також нагадали, що термін дії договорів оренди Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК закінчився 5 вересня.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України зобов'язав Міністерство економічного розвитку і торгівлі України закріпити право господарювання на майнових комплексах Іршанського гірничо-збагачувального комбінату і Вільногірського гірничо-металургійного комбінату, раніше орендованих компанією Дмитра Фірташа «Кримський титан», за державним підприємством «Об'єднана гірничо-хімічна компанія». Згідно з документом, процедура передачі майнових комплексів двох підприємств передбачає, що спочатку вони мають бути передані Фондом державного майна у ведення Мінекономрозвитку - на підставі припинення договору їх оренди приватним акціонерним товариством «Кримський титан». Потім Мінекономрозвитку має передати ці підприємства в держкомпанію і одночасно запропонувати найбільш ефективні механізми використання виробничих потужностей, включаючи організаційно-правову форму такого використання.

Довідка УНІАН. Фонд держмайна в червні 2014 року на доручення Кабінету міністрів України повідомив «Кримський титан», контрольований бізнесменом Дмитром Фірташем, про намір не продовжувати договори оренди цілісних майнових комплексів Іршанського ГЗК і Вільногірського ГМК. Іршанський ГЗК (Житомирська обл.) здійснює видобуток ільменітових руд загальною потужністю близько 400 тис. тонн на рік. Вільногірський ГМК (Дніпропетровська обл.) щорічно виробляє до 200 тис. тонн ільменіту, який використовується для подальшого виробництва титанової продукції.

***

Гривня впала до 13,36 за долар

У понеділок, 8 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів знизилися до 13,10/13,36 грн/дол. проти 12,90/12,98 грн/дол. на 12:00.

Як повідомили УНІАН казначеї комерційних банків, котирування гривні щодо євро до закриття торгів знизилися 16.9399/17.2998 грн/євро проти 16,6932/16,8007 грн/євро, на 12:00. Щодо російського рубля котирування гривні до закриття торгів знизилися до 0,3523/0,3601 грн/рубль проти 0,3498/0,3501 грн/рубль, на 12:00.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 5 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України до закриття торгів встановилися на рівні 13,0000/13,3000 грн/дол.

***

Для відновлення Луганщини потрібно не менше 8,5 млрд гривень

Як підрахували у Луганської облдержадміністрації, у 2014 році спад виробництва в області складе «мінус» 49,8%, або близько 34 млрд. грн. Згідно з попередніми оцінками, для відновлення об'єктів промисловості, малого та середнього бізнесу, торгівлі, будівництва, енергетичного і газового устаткування буде потрібно близько 8,5 млрд. грн., заявили в адміністрації.

"Через руйнування і пошкодження зупинена діяльність ПРАТ «ЛИНІК», Попаснянського вагоноремонтного, Стахановського феросплавного і вагонобудівного, Первомайського електромеханічного заводів, ТОВ «Сталь», «Лугцентрокуз», Кіровського «Центрокуз», «Метали і полімери», «Трансмаша», ДП «Лутугинське об'єднання прокатних валків», ХКО ім. Петровського та інших підприємств області", - йдеться в повідомленні. Через пошкодження енергетичної інфраструктури та підтоплення гірничих виробок також припинено видобуток вугілля на шахтах ДП «Луганськвугілля», «Донбасантрацит», «Первомайськвугілля» та на шахті «Білоріченській».

Крім того, інформація про роботу та пошкодження деяких підприємств, що перебувають у зоні АТО, відсутня. Згідно з підрахунками, понад 30 тисяч людей втратили роботу у зв'язку з бойовими діями на Донбасі. "І це тільки за перше півріччя нинішнього року. Якщо така тенденція збережеться, до кінця року без роботи залишаться ще 80-85 тисяч людей", - заявила в.о. голови облдержадміністрації Ірина Верігіна.

***

На Луганщині через терористів постраждало понад 3,7 тис. об'єктів інфраструктури

У Луганській області через дії терористів пошкоджено або зруйновано понад 3,7 тис. об’єктів інфраструктури. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Андрій Лисенко.

"Інфраструктура Луганщини внаслідок дій терористів постраждала істотно: понад 3 тис. 700 об’єктів зруйновані або сильно пошкоджені", - сказав Лисенко. За його словами, найбільше пошкоджено об’єкти електропостачання – 3311, а також житлового будівництва – 123. Зруйновано в дорожньо-транспортній інфраструктурі 74 об’єкти, у промисловості – 65, у сфері охорони здоров’я – 21. Також пошкоджено 65 об’єктів сфери фізкультури і спорту. Лисенко зазначив, що внаслідок дій терористів критичним залишається стан газопостачання Луганського регіону. На сьогодні частково відключені від газопостачання, перебувають у критичному стані та потребують обстеження 168,3 тис. об’єктів, з них приватних будинків – 79,7 тис., багатоквартирних будинків – 88,6 тис., підприємств – 1,4 тис., об’єктів життєзабезпечення – 13, газопроводів високого тиску – 49, середнього тиску – 126, низького тиску – 457.

***

Бюджет України через війну недоотримав 4,4 млрд гривень податків

У січні-вересні 2014 року платники податків Луганської і Донецької областей недоплатили до бюджету 4,4 млрд грн податків у зв'язку з воєнними діями на сході України, заявив на прес-конференції голова Державної фіскальної служби (ДФС) Ігор Білоус. «У зв'язку з напруженою ситуацією в Луганській і Донецькій областях до загального фонду держбюджету недоодержано 4,4 млрд грн до рівня минулого року», - повідомив Білоус.

Він відзначив, що за 8 місяців платники податків України сплатили до бюджету 270,5 млрд грн, що відповідає рівню минулого року. При цьому в серпні до загального фонду держбюджету надійшло 26,8 млрд грн, що на 26,5% більше, ніж у серпні минулого року. Як повідомляв УНІАН, за даними ДФС, великі державні підприємства України не сплатили до бюджету близько 5 млрд грн податків у зв'язку з воєнними діями на сході країни. Раніше голова ДФС заявляв, що в серпні бюджет може недоодержати близько 900 млн. грн з Донецької та Луганської областей через війну на сході.