ТОП-10 (9 вересня)

Набуття чинності нових санкцій ЄС пригальмувала Фінляндія - ЗМІ

На Донеччині без електрики залишаються 134 населених пункти

З початку АТО на Донбасі знищено близько 600 підприємств

Янукович і Ко розкрадали 150 млрд гривень щорічно за допомогою держзакупівель

У МВФ повідомили, коли Україна може отримати третій і четвертий транші

До України на прохання Гонтаревої прибула технічна місія МВФ

Нацбанк не хоче підвищувати облікову ставку, незважаючи на рекомендації МВФ

В Україні можуть заборонити перевірки бізнесу з обігом до 20 млн гривень

Фіскальна служба пропонує ввести разову амністію доходів українців

Україна в серпні знизила виробництво легкових автомобілів майже у 30 разів

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Набуття чинності нових санкцій ЄС пригальмувала Фінляндія - ЗМІ

Набуття чинності нових санкцій Євросоюзу щодо Росії відкладено через позицію низки європейських країн, на чолі яких стоїть Фінляндія, передає "Прайм" з посиланням на газету Wall Street Journal. "Деякі країни слідом за Фінляндією хотіли б відстрочити застосування нових санкцій поки йдуть переговори про припинення вогню між Києвом, Москвою і ополченцями", - пише видання.

Прем'єр-міністр Фінляндії Александер Стубб, зокрема, заявив, що в цілому Гельсінкі "дотримується думки, що зараз невідповідний час для нових санкцій". Фінський прем'єр побоюється відповідних дій Москви. Російські санкції можуть вдарити по економіці Фінляндії, для якої РФ завжди була вигідним сусідом, підкреслив він.

Стубб також наголосив, що і раніше під час ухвалення рішень, пов'язаних з ситуацією в Україні, країна входила до числа тих, у кого були сумніви щодо нарощування економічного тиску на Росію". І на цей раз відразу кілька європейських країн приєдналися до ініціативи фінів. Як повідомляв УНІАН, Європейський Союз у понеділок у письмовій процедуріприйняв другий раунд економічних санкцій проти Росії, які будуть опубліковані в Офіційному журналі ЄС найближчими днями.

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На Донеччині без електрики залишаються 134 населених пункти

У Донецькій області на цей час знеструмленими залишаються 134 населених пункти. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії ДТЕК. Так, повністю знеструмлені Жданівка, Авдіївка, Вуглегірськ і Новоазовськ, в Донецьку - селище Грабарі. Частково знеструмлені Дебальцеве, Амвросіївка, Харцизьк, Зугрес, Шахтарськ, Тельманове, Ясинувата. Також частково без електроенергії у Донецьку залишаються жителі Куйбишевського, Київського і Кіровського районів. Крім того, знеструмленими залишаються селища Покровка, Грабське, Кленівка, Володарське, Нове Село, Дзеркальне, Вільне, Зелене, Садове, Новомиколаївка та ін.

Знеструмлено насосну станцію першого підйому Південно-Донбасівського водоводу – вода не надходить на Червоноармійську і Великоанадольську фільтрувальні станції. Також знеструмлені Донецька фільтрувальна станція, Новостожковський водопровідний вузол, Кіровський водопровідний вузол. У ДТЕК повідомили, що 8 вересня бригади Горлівської, Східної, Авдіївської, Торезької, Дебальцевської, Сніжнянської, Старобешівської, Ясинуватської РЕМ «Донецькобленерго» (ДТЕК), Горлівських, Харцизьких «Високовольтних мереж» (ДТЕК) не могли проводити ремонтно-відновлювальні роботи через бойові дії. При цьому 8 вересня бригадами «Донецькобленерго» (ДТЕК) було відновлено електропостачання селищ Передове і Побєда у Старобешівському районі.

Відновлено електропостачання водозабору "Кипуча Криниця" в Старобешевому і частково відновлено електропостачання Ясинуватої. У відновленні електропостачання в Донецькій області брали участь 382 енергетики ДТЕК у складі 147 бригад з використанням 122 машин спецтехніки. У ДТЕК нагадали, що оплата комунальних послуг у низці міст Донецької області проводиться тільки у безготівковій формі за допомогою інтернет-банкінгу. На 8 вересня оплата готівкою через «Ощадбанк» тимчасово неможлива у Донецьку, Мар’їнці, Ясинуватій, Шахтарську, Торезі, Горлівці, Єнакієвому, Новоазовську, Старобешевому і Амвросіївці.

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З початку АТО на Донбасі знищено близько 600 підприємств

З початку проведення антитерористичної операції на Донбасі було знищено близько 600 підприємств, на відновлення яких може піти десятки мільярдів доларів. Про це в ефірі телеканалу ICTV заявив голова Державної фіскальної служби України Ігор Білоус, передає ТСН.uа.

"396 компаній знищено в Донецькій області, близько 200 компаній - у Луганській. Це ті компанії, які швидко відновити не вдасться. Мова йде про фізичне знищення", - сказав Білоус.

За його словами, матеріальні втрати, завдані інфраструктурі підприємств військовими діями, є значними, оскільки мова йде про великий промисловий регіон. Фактичний збиток обчислюється десятками мільярдів доларів, його можна буде оцінити тільки після закінчення воєнних дій. Читайте також: У Луганську бойовики захопили офіс підприємства та викрали 17 автомобілів Також Ігор Білоус додав, що за серпень Україна недоотримала з Донецької та Луганської областей податків на загальну суму понад 900 мільйонів гривень.

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Янукович і Ко розкрадали 150 млрд гривень щорічно за допомогою держзакупівель

Влада України під керівництвом екс-президента Віктора Януковича виводила з державного бюджету України близько 150 млрд грн на рік через зловживання на тендерах із державних закупівель. Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок заявив міністр юстиції Павло Петренко.

"За останні чотири роки це явище набуло масового характеру (розкрадання коштів за допомогою тендерів - УНІАН), коли кошти, які виділялися з держбюджету, просто розкрадалися. За даними СБУ, близько 75% державних асигнувань, що виділялися на державні закупівлі, використовувалися з порушеннями. Ці гроші просто розкрадалися. Мова йде про 150 млрд грн на рік", - повідомив Петренко.

Він зазначив, що за підрахунками експертів, зловживання в тендерах із держзакупівель призводило до скорочення ВВП країни на 6-7%. Також міністр юстиції зазначив, що за останні чотири роки до закону про держзакупівлі було внесено 30 змін, які передбачали понад 40 виключень із основного документа, що дозволяють уникати прозорості тендерів. «Багатостраждальний закон про державні закупівлі перетворився на "лист із Простоквашиного", до якого постійно вносили зміни з однією метою, щоб створити чергову схему з вилучення коштів із державного бюджету», - зазначив Петренко. Крім того, міністр повідомив, що до 2010 року через публічні торги проходило 82% усіх державних закупівель, проте за останні чотири роки кількість держзакупівель, які проводилися через прозору процедуру, скоротилася в два рази.

Як повідомляв УНІАН, на думку екс-голови Агентства конкуренції та державних закупівель Грузії Тото Урджумелашвілі, Україна втрачає мінімум 100 млн грн на день через відсутність системи електронних тендерів і через корупцію в сфері державних закупівель. 10 квітня Верховна Рада України з другої спроби прийняла закон про державні закупівлі, що входить до пакета необхідних до ухвалення законодавчих актів по боротьбі з корупцією в сфері державних фінансів і підписання програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом. Закон передбачає поступовий перехід із паперової на електронну систему ведення торгів із держзакупівель, що й досі не реалізовано.

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У МВФ повідомили, коли Україна може отримати третій і четвертий транші

Ключовий кредитор України Міжнародний валютний фонд не виключає виділення Україні третього й четвертого кредитних траншів загальним обсягом 2,7 млрд дол. у рамках дворічної програми співробітництва до кінця 2014 року. Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході брифінгу в Києві заявив голова представництва МВФ в Україні Жером Ваше.

«Ми готові об'єднати дві оціночні місії та підготувати до засідання Ради директорів об'єднану доповідь щодо України. Рада директорів відбудеться наприкінці року й на раді директорів може бути ухвалено рішення про виділення об'єднаних третього й четвертого траншів обсягом 2,7 млрд дол., - сказав Ваше. – Якщо рішення Ради директорів фонду буде позитивним, то кошти надійдуть швидко – до кінця 2014 року».

Ваше також підтвердив, що оціночна місія Фонду може приїхати в Україну вже в жовтні. А крім того, в жовтні буде проведено переоцінку економічного розвитку України з урахуванням військових дій на сході країни. «Ми бачимо, що ситуація на сході країни має значний вплив на економіку країни. Це змушує нас провести переоцінку прогнозів розвитку України. Ми повинні переглянути прогнози зростання й наші фіскальні припущення. Раніше ми припускали, що падіння ВВП України за підсумками року становитиме «мінус» 6,5% й очікували зростання в 2015 році на рівні 1%. Але зараз нам доведеться наново оцінити ситуацію», - сказав Ваше. Водночас він зазначив, що Фонд високо цінує рішучість уряду проводити реформи, зокрема в банківському секторі, в частині курсової політики, і в енергетичному секторі, включаючи питання оздоровлення НАК «Нафтогаз України».

«Ми розуміємо всю складність ситуації, й особливо складність реформ у першу чергу в енергетичному секторі. Ми також розуміємо, всю складність роботи з подолання корупції й реалізації антикорупційних ініціатив. Але ми бачимо потенціал для виконання поставлених завдань і бажання покращити ділове середовище", - сказав Ваше.

Як повідомляв УНІАН, МВФ схвалив програму співробітництва з Україною наприкінці квітня цього року загальним обсягом 17 млрд дол. Перший кредитний транш Україна отримала на початку травня, його обсяг становив 3,2 млрд дол. Кошти було направлено на поповнення резервів Національного банку. Наприкінці серпня Рада директорів МВФ на своєму засіданні схвалила звіт про виконання програми економічних реформ в Україні й ухвалила рішення виділити нашій країні другий транш кредитної програми stand-by в розмірі 1,39 млрд дол., не переглядаючи при цьому загального обсягу фінансування. Водночас МВФ, керуючись припущенням про те, що військові дії на сході країни продовжаться до кінця 2014 року й матимуть місце в 2015 році, погіршив прогноз падіння економіки України до 7,25%. Рецесія, за даними МВФ, поглибиться й потребуватиме нових фінансових вливань. У 2015 році падіння економіки становитиме 4,25%. За розрахунками Фонду, експорт за підсумками 2014 року скоротиться на тлі подальшого погіршення відносин із Росією, а також із урахуванням фізичного виведення з ладу виробничих потужностей Сходу України. Дефіцит платіжного балансу в 2014 році зросте до 7,5 млрд дол., а в 2015 – до 11,5 млрд дол. У зв'язку з цим Україні до кінця 2015 року буде потрібно щонайменше 19 млрд дол. зовнішніх запозичень, щоб покрити потреби у фінансуванні, спрогнозували в МВФ. Також зазначається, що на тлі всіх негативних подій зросте і дефіцит державного бюджету – до 7,25% ВВП у 2014 році і до 8% ВВП у 2015 році проти прогнозованих раніше 5,8% ВВП у 2014 році і 3,9% ВВП у 2015 році.

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До України на прохання Гонтаревої прибула технічна місія МВФ

Технічна місія Міжнародного валютного фонду прибула до України на прохання голови Національного банку Валерії Гонтаревої. Про це повідомила голова НБУ під час круглого столу.

«Ми знаходимося в програмі Міжнародного валютного фонду. Зараз спеціально приїхала місія, яку особисто я викликала, на чолі з Георгієвим (керівник місії Міжнародного валютного фонду Микола Георгієв - УНІАН), яка обговорює з нами ідею створення маркетмейкерів», - сказала Гонтарева.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України планує створити інститут маркетмейкерів. За її словами, передбачається, що 15 банків-маркетмейкерів будуть тримати «дуже тверді котирування на великі суми з дуже вузьким спредом». Глава Нацбанку прогнозує, що цей інститут буде введений протягом декількох тижнів.

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Нацбанк не хоче підвищувати облікову ставку, незважаючи на рекомендації МВФ

Національний банк України вважає недоцільним підвищення облікової ставки, яка на сьогодні становить 12,5% річних.

Про це в ході круглого столу заявила голова Нацбанку Валерія Гонтарева.

"Хоча МВФ і рекомендує збільшувати у зв'язку з ростом інфляції, ми вважаємо, що це робити недоцільно", - сказала вона.

Гонтарева також зазначила, що наступного року Національним банком планується облікова ставка на рівні 10%.

«Я горда тим, що можу вам сьогодні повідомити, що, напевно, вперше в історії банківської системи України облікова ставка почала щось означати», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, правління НБУ ухвалило рішення з 17 липня підвищити облікову ставку на 3 п.п. – до 12,5%. Останній раз регулятор переглядав облікову ставку у квітні цього року, підвищивши її рівень з 15 квітня на 3 п.п. – до 9,5%.

У 2013 році Нацбанк заявляв про наміри поступово знижувати облікову ставку, і протягом року проводив таке зниження двічі: до 7% з 10 червня і до 6,5% з 13 серпня, у результаті чого також знижувалися ставки за кредитами рефінансування НБУ.

Національний банк України при визначенні доцільного розміру облікової ставки орієнтується на можливий рівень інфляції наступного року.

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В Україні можуть заборонити перевірки бізнесу з обігом до 20 млн гривень

Уряд у рамках проведення податкової реформи має намір посилити захист малого і середнього бізнесу, і скоротити податкове навантаження на такі підприємства, заявив у ході брифінгу в Києві голова державної Фіскальної служби України Ігор Білоус.

«Ми бачимо велику міграцію людей і капіталу зі сходу до центру і на південь країни. Потрібно дати людям можливість, щоб не лише перевозили свої валізи і банківські рахунки, а мали можливість відновлювати свою діяльність, не забували про бізнес і робочі місця. Потрібно зробити більш прийнятні умови для ведення бізнесу». – сказав Білоус.

Він уточнив, що йдеться про зменшення ставок єдиного податку, що дозволить зменшити максимальний розмір податку для деяких груп платників у півтора – два рази, а також про заборону перевірок платників податку з обігом до 20 млн грн. «Перевірки цих категорій підприємців проводитимуться тільки за їх заявкою або за рішенням суду. Тобто, малих підприємців не чіпатимемо. Хай працюють і платять чисту зарплату», - зазначив Білоус.

Він також уточнив, що ставки єдиного податку передбачається ввести такі: «Перша група – до 900 тис. грн доходу – ставка податку становитиме 10% від мінімальної зарплати, друга група – до півтора мільйона і 10 найманих працівників – до 20% від мінімальної зарплати. Третя група – необмежена кількість працівників, понад півтора мільйона гривень доходу – ставка 2% від доходу у разі сплати ПДВ і 4% - у разі, якщо не сплачується ПДВ», - пояснив голова ДФС.

Раніше він наголошував, що уряд розглядає різні можливості стимулювання розвитку ділової активності в Донецькій і Луганській областях після відновлення миру на цій території, включаючи податкові канікули і формування вільної економічної зони.

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Фіскальна служба пропонує ввести разову амністію доходів українців

Державна фіскальна служба України (ДФС) у рамках проведення податкової реформи пропонує ввести в країні нульову декларацію доходів громадян, яка передбачає одноразове декларування всього майна, що є у громадянина, за нульовою ставкою податку. Про це на брифінгу у Києві заявив голова ДФС Ігор Білоус.

«Ми пропонуємо ввести нульову податкову декларацію доходів громадян і податкову амністію задекларованих сум, а також одночасно впровадження непрямих методів оподаткування, – сказав він. - Ми говоримо про одноразове декларування коштів, банківських металів, цінних паперів, автомобілів – за нульовою ставкою дозволяємо людям декларувати все, що у них було, і потім вони спокійно декларуватимуть свої витрати, які відповідають доходам».

За словами Білоуса, це крок назустріч європейським нормам декларування доходів і витрат.

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Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України планував до вересня передати до парламенту проект податкових реформ, розроблених згідно з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ключовою ідеєю реформи стало скорочення податків з 22 до 9. Зокрема, до ліквідації заявлені збори за деякі види підприємницької діяльності, цільова надбавка за природний газ, рентна плата за транспортування нафти і газу, туристичний збір, збір за паркування і збір на виноградарство і садівництво. Решту платежів не чіпатимуть, Кабмін об'єднав їх у блоки. До акцизного податку увійшли податок на розкіш, збір за реєстрацію першого транспортного засобу, екологічний податок з палива і цільову надбавку за електроенергію. Другий блок - екологічний податок і рента. Екоподаток увібрав у себе збір за користування лісовими ресурсами, а рента - усі платежі за користування надрами, включаючи нафту, газ, воду, руди та інші корисні копалини, а також плату за користування радіочастотним ресурсом. Третій блок – податок на нерухомість і єдиний податок.

Також у рамках реформи Кабмін запропонував кілька варіантів оподаткування доходів громадян і оподаткування зарплат, зокрема, за визначенням обсягу платежів по єдиному соціальному внеску на загальнодержавне пенсійне страхування.

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Україна в серпні знизила виробництво легкових автомобілів майже у 30 разів

Україна в січні-серпні 2014 року знизила виробництво автотранспортних засобів порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 15% - до 24 816 одиниць, йдеться у повідомленні асоціації «Укравтопром».

За даними асоціації, виробництво легкових автомобілів у січні-серпні зменшилося на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 23 093 штук, а комерційних - на 3%, до 1 131 одиниці. Виробництво автобусів за звітний період упало на 55% - до 592 штук.

У серпні виробництво легкових автомобілів знизилося порівняно з аналогічним періодом минулого року в 28 разів - до 189 одиниць, виробництво комерційних автомобілів скоротився на 44% - до 153 одиниць, а виробництво автобусів упало на 61% - до 94 одиниць.

За даними «Укравтопрому», лідируючу позицію за підсумками восьми місяців у легковому сегменті українського автопрому займає Запорізький автомобілебудівний завод, який зменшив виробництво автомобілів порівняно з січнем-серпнем 2013 року на 6,3% - до 10 661 легкового автомобіля.

Лідером з виробництва комерційних автомобілів за перші вісім місяців року став кременчуцький "АвтоКрАЗ", який справив 733 авто, що на 38,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільша кількість автобусів у січні-серпні випустив завод "Черкаський автобус" - 235 автобусів, що перевершує результат січня-серпня 2013 року на 66,7%.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (Запорізький автомобілебудівний завод), корпорація «Богдан», «Єврокар», корпорація «АІС» («КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (Чернігівський і Бориспільський автозаводи).

УНІАН