ЄБРР інвестує в компанію «Перша приватна броварня» $10 млн

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) стане основним джерелом акціонерних інвестицій для компанії «Перша приватна броварня» (ППБ) – незалежного українського виробника пива, що знаходиться у Львові. 10 мільйонів доларів США будуть спрямовані на поповнення власних оборотних засобів компанії та капітальні витрати.

«Ця інвестиція з боку ЄБРР та інших існуючих акціонерів, створює нові можливості для розвитку нашої компанії: ми збільшимо оборотний капітал та запустимо нову пакувальну лінію, – відзначає Андрій Мацола, засновник та головний акціонер «Першої приватної броварні». – Ми високо цінуємо підтримку з боку ЄБРР, головного міжнародного фінансового інвестора в Україні. Таке партнерство створює основу для стабільного розвитку нашого бізнесу».

«ППБ працює з нами з 2008 року, коли на виробництві компанії було впроваджено низку конструктивних інновацій у сфері енергозбереження в контексті нашої Програми підвищення енергоефективності України. «Перша приватна броварня» є еталоном прозорості та зразком європейського ставлення до бізнесу. ЄБРР та інші українські і міжнародні акціонери раді підтримати розвиток і зростання цього перспективного українського підприємства», – додає Шевкі Акунер, директор ЄБРР в Україні.

Про компанію «Перша приватна броварня»

«Перша приватна броварня» була створена в 2004 році родиною Андрія Миколайовича Мацоли і залишалася виключно сімейним бізнесом до січня 2012 року.

У 2012 році відбулося злиття компанії з ПБК «Радомишль», який належав міжнародній групі OASIS CIS, що спеціалізується на виробництві пива та безалкогольних напоїв у 6 країнах. 30% акцій OASIS CIS належать Європейському Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) i німецькому пивному концерну Oettinger. Контрольним пакетом OASIS CIS володіють 4 керуючих партнера компанії – громадяни США, Ізраїлю, Великобританії та Росії.

У результаті злиття «Перша приватна броварня» сьогодні здійснює управління 2-ма пивзаводами – у Львові та в Радомишлі сумарною потужністю 2 млн гл пива в рік. Найбільшим акціонером компанії та її СЕО є українець Андрій Мацола, другий за величиною пакет належить ЄБРР. Решта акцій розподілені між концерном Oettinger і керуючими партнерами групи OASIS.

Про ЄБРР

ЄБРР - найбільший фінансовий інвестор в Україні. Станом на 1 липня 2014 банк інвестував майже € 9.2 млрд (11.5 млрд долл США) через впровадження 329 проектів.