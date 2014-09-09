ЄБРР інвестує в компанію «Перша приватна броварня» $10 млн
Інвестиції у розмірі 10 мільйонів доларів США підуть на фінансування потреб оборотного капіталу та розширення асортименту продукції
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) стане основним джерелом акціонерних інвестицій для компанії «Перша приватна броварня» (ППБ) – незалежного українського виробника пива, що знаходиться у Львові. 10 мільйонів доларів США будуть спрямовані на поповнення власних оборотних засобів компанії та капітальні витрати.
«Ця інвестиція з боку ЄБРР та інших існуючих акціонерів, створює нові можливості для розвитку нашої компанії: ми збільшимо оборотний капітал та запустимо нову пакувальну лінію, – відзначає Андрій Мацола, засновник та головний акціонер «Першої приватної броварні». – Ми високо цінуємо підтримку з боку ЄБРР, головного міжнародного фінансового інвестора в Україні. Таке партнерство створює основу для стабільного розвитку нашого бізнесу».
«ППБ працює з нами з 2008 року, коли на виробництві компанії було впроваджено низку конструктивних інновацій у сфері енергозбереження в контексті нашої Програми підвищення енергоефективності України. «Перша приватна броварня» є еталоном прозорості та зразком європейського ставлення до бізнесу. ЄБРР та інші українські і міжнародні акціонери раді підтримати розвиток і зростання цього перспективного українського підприємства», – додає Шевкі Акунер, директор ЄБРР в Україні.
Про компанію «Перша приватна броварня»
«Перша приватна броварня» була створена в 2004 році родиною Андрія Миколайовича Мацоли і залишалася виключно сімейним бізнесом до січня 2012 року.
У 2012 році відбулося злиття компанії з ПБК «Радомишль», який належав міжнародній групі OASIS CIS, що спеціалізується на виробництві пива та безалкогольних напоїв у 6 країнах. 30% акцій OASIS CIS належать Європейському Банку Реконструкції та Розвитку (ЄБРР) i німецькому пивному концерну Oettinger. Контрольним пакетом OASIS CIS володіють 4 керуючих партнера компанії – громадяни США, Ізраїлю, Великобританії та Росії.
У результаті злиття «Перша приватна броварня» сьогодні здійснює управління 2-ма пивзаводами – у Львові та в Радомишлі сумарною потужністю 2 млн гл пива в рік. Найбільшим акціонером компанії та її СЕО є українець Андрій Мацола, другий за величиною пакет належить ЄБРР. Решта акцій розподілені між концерном Oettinger і керуючими партнерами групи OASIS.
Про ЄБРР
ЄБРР - найбільший фінансовий інвестор в Україні. Станом на 1 липня 2014 банк інвестував майже € 9.2 млрд (11.5 млрд долл США) через впровадження 329 проектів.