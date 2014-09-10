Росія вимагає, щоб угода з Євросоюзом не заважала Україні вступити до МС

Росія вимагає від України і Європейського Союзу внести зміни до Угоди про асоціацію, які б "не перешкоджали" інтеграції України в Митний союз.

Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на документ "Пропозиції російської сторони щодо внесення поправок Угоди про асоціацію між ЄС та державами - членами ЄС з одного боку та Україною з іншого боку в цілях мінімізації ризиків, що виникають від набрання чинності зазначеної угоди».

Зокрема, російська сторона розписала, яким чином слід "підправити" Угоду про асоціацію, яка перешкоджає, на переконання РФ, "подальшій участі України в інших, крім ЄС, інтеграційних об'єднаннях".

"В Угоді (стаття 39) про асоціацію необхідно передбачити, що ця угода не перешкоджає збереженню або створенню митних союзів, зон вільної торгівлі або домовленостей про прикордонну торгівлю, і не є підставою для виходу України з таких спілок, об'єднань та угод, а також для перегляду раніше досягнутих домовленостей і угод у таких об'єднаннях і союзах.

Таким чином, в угоді буде зазначено, що метою асоціації України з ЄС не є спричинення прямого або непрямого збитку інтересам інших об'єднань і дозволить зберегти за Україною суверенне право участі в інших об'єднаннях. Асоціація України з ЄС не повинна перешкоджати прийняттю і застосуванню національного законодавства України і законодавства інтеграційних об'єднань, учасником яких є Україна є (або може бути)", - сказано в п. 2.1. документа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія висунула Україні та ЄС свій список змін до Угоди про асоціацію. Серед іншого, документ передбачає виключення з взаємної лібералізації торгівлі України з ЄС близько 20% товарів, а також прописання гарантій для Росії у сфері торгівлі енергоносіями.