ТОП-10 (10 вересня)

Росія висунула свій список правок в угоду Україна-ЄС на 60 сторінок

Росія вимагає, щоб угода з Євросоюзом не заважала Україні вступити до МС

Україна на тлі припинення поставок газу з РФ запускає 6 нових родовищ

Продан розраховує, що до листопада в українських сховищах буде 17,5 млрд кубів газу

Світовий банк виділить Україні другу позику на початку 2015 року

Польща через "Газпром" скоротила поставки газу до України

Запропоноване росіянами Україні дешеве вугілля могло бути вкрадене на Донбасі

Україна отримує газ зі Словаччини по $330

Гривня закрила міжбанк на рівні 13,30 за долар

«Газпром» зробив угорський реверс невигідним для України

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Росія висунула свій список правок в угоду Україна-ЄС на 60 сторінок

Росія представила Києву і Брюсселю список своїх вимог щодо зміни підписаної Угоди про асоціацію Україна-ЄС. У розпорядженні ZN.UA опинився документ, підготовлений російською стороною. Список запропонованих Москвою правок у СА значний. При цьому Росія наполягає на їхньому пакетному голосуванні, ще до ратифікації парламентами.

Документ з довгою назвою "Пропозиції російської сторони щодо внесення поправок в Угоду про асоціацію між ЄС та державами - членами ЄС з одного боку та Україною з іншого боку в цілях мінімізації ризиків, що виникають від набрання чинності зазначеної угоди" вмістився на 60 сторінках.

Аналіз документа свідчить, що Росія хоче виключити з взаємної лібералізації торгівлі України з ЄС (відмовитися від скасування або значного зменшення імпортних мит - ред.) ряд товарів - всього 2376 тарифних ліній з 11600, зазначених в Угоді про асоціацію. Тобто, Москва пропонує Києву і Брюсселю вилучити з їх вільної торгівлі більше 20% товарів. Список цих товарів займає 45 сторінок документа з 60.

Зазначимо, що на попередніх консультаціях Україна, ЄС і РФ домовилися, що Росія представить свої зміни в текст угоди про асоціацію у трьох сферах. Проте Москва хоче більшого - запропоновані нею зміни повинні торкнутися цілих п'яти напрямків, включаючи лібералізацію тарифів і енергетику (крім обумовлених раніше сфер з технічного регулювання; санітарних і фітосанітарних заходів (СФС); митного адміністрування).

Що ж стосується кроків назустріч, то, як стверджують джерела, в Мінську росіянам було сказано (у всякому разі, у широкому колі), що українська сторона готова бути максимально гнучкою - там, де це можливо.

За інформацією ZN.UA аж до останніх днів росіяни вперто наполягали на тому, що їх "стурбованості" можуть бути зняті виключно внесенням змін у текст Угоди - зрозуміло, до його ратифікації Верховною Радою.

Правда, за оцінками експертів, для задоволення всіх пред'явлених російських "хотінь" буде потрібно одержання ЄС нового мандату на переговори, а самі переговори "про внесення змін до СА" займуть приблизно два роки.

"У цьому, власне, і полягає головна мета росіян на даному фронті - завалити Угоду, не допустити її ратифікації, вмовивши Київ, як мінімум, відстрочити цей акт, а ще краще переконати його і Брюссель пуститися у нові "довгограючі" переговори. А за цей час всяке може статися..." - пише оглядач ZN.UA Тетяна Силіна.

За інформацією ZN.UA на найближчу п'ятницю, 12 вересня, запланована друга зустріч у Брюсселі на міністерському рівні.

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Росія вимагає, щоб угода з Євросоюзом не заважала Україні вступити до МС

Росія вимагає від України і Європейського Союзу внести зміни до Угоди про асоціацію, які б "не перешкоджали" інтеграції України в Митний союз.

Про це пише «Дзеркало тижня» з посиланням на документ "Пропозиції російської сторони щодо внесення поправок Угоди про асоціацію між ЄС та державами - членами ЄС з одного боку та Україною з іншого боку в цілях мінімізації ризиків, що виникають від набрання чинності зазначеної угоди».

Зокрема, російська сторона розписала, яким чином слід "підправити" Угоду про асоціацію, яка перешкоджає, на переконання РФ, "подальшій участі України в інших, крім ЄС, інтеграційних об'єднаннях".

"В Угоді (стаття 39) про асоціацію необхідно передбачити, що ця угода не перешкоджає збереженню або створенню митних союзів, зон вільної торгівлі або домовленостей про прикордонну торгівлю, і не є підставою для виходу України з таких спілок, об'єднань та угод, а також для перегляду раніше досягнутих домовленостей і угод у таких об'єднаннях і союзах.

Таким чином, в угоді буде зазначено, що метою асоціації України з ЄС не є спричинення прямого або непрямого збитку інтересам інших об'єднань і дозволить зберегти за Україною суверенне право участі в інших об'єднаннях. Асоціація України з ЄС не повинна перешкоджати прийняттю і застосуванню національного законодавства України і законодавства інтеграційних об'єднань, учасником яких є Україна є (або може бути)", - сказано в п. 2.1. документа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія висунула Україні та ЄС свій список змін до Угоди про асоціацію. Серед іншого, документ передбачає виключення з взаємної лібералізації торгівлі України з ЄС близько 20% товарів, а також прописання гарантій для Росії у сфері торгівлі енергоносіями.

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Україна на тлі припинення поставок газу з РФ запускає 6 нових родовищ

Україна на тлі припинення «Газпромом» поставок російського газу запускає 6 нових нафтогазових родовищ у промислову розробку.

Про це йдеться у відповідних наказах Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 4 вересня 2014 року.

Згідно з документами, йдеться про Західно-Старовірівське газоконденсатне родовище, Кобзевське газоконденсатне родовище, Горобцівське газоконденсатне родовище, Євгеніївське газоконденсатне родовище, Дробишівське газоконденсатне родовище і Валюхівське нафтогазоконденсатне родовище.

Всі зазначені родовища розробляються найбільшою в Україні газовидобувною компанією «Укргазвидобування».

У документах не вказуються прогнозовані обсяги видобутку вуглеводнів на цих родовищах.

Як раніше повідомляв УНІАН, добові втрати природного газу держкомпанії «Укргазвидобування» через безперервні військові дії на Донбасі збільшилися на 42% - до 340 тис. кубометрів.

Згідно з повідомленням «Укргазвидобування», компанія призупинила роботу родовища в селі Щастя Луганської області, що спричинило добові втрати природного газу в розмірі 100 тис. куб. м.

Довідка УНІАН. «Укргазвидобування» - найбільша газовидобувна компанія України, на яку припадає близько 75% всього газу, що видобувається в Україні.

До складу «Укргазвидобування» входять 4 газопромислових управління: ГПУ «Шебелинкагазвидобування», ГПУ «Полтавагазвидобування», ГПУ «Харківгазвидобування» і ГПУ «Львівгазвидобування». 100% акцій компанії належить НАК «Нафтогаз України».

Видобуток природного газу в Україні в 2013 році збільшилася порівняно з 2012 роком на 1,7% - до 20,4 млрд кубометрів.

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Продан розраховує, що до листопада в українських сховищах буде 17,5 млрд кубів газу

Україна, яка з червня 2014 року відключена «Газпромом» від поставок російського газу, розраховує до 1 листопада накопичити в підземних сховищах до 17,5 млрд куб. м палива.

«У нас зараз 16 млрд кубометрів. Я думаю з урахуванням реверсу з території Словаччини ми чекаємо 17,2-17,5 млрд кубометрів на 1 листопада», - сказав міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан перед початком засідання уряду 10 вересня.

Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся в Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим. Як підкреслив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися ні з однією з пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко побудовану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши лише обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови до Стокгольмського арбітражу: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплату за попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

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Світовий банк виділить Україні другу позику на початку 2015 року

Місія Світового банку, яка перебуватиме в Україні до 19 вересня 2014 року, розпочала роботу з обговорення другої позики на політику розвитку фінансового сектора, надання якої заплановано на перший квартал наступного року.

Про це повідомила прес-служба Національного банку України, з посиланням на зустріч керівництва Нацбанку з представниками місії.

Під час зустрічі голова НБУ Валерія Гонтарева поінформувала представників місії Світового банку про першочергові заходи регулятора щодо стабілізації банківської системи та необхідність проведення структурних реформ.

Сторони також обговорили попередні результати діагностичного обстеження та програми капіталізації і плани реструктуризації 15 найбільших за розміром активів банків України, а також хід діагностичного обстеження наступних 20 найбільших банків.

Керівник місії Світового банку Рінку Чандра висловив сподівання, що під час роботи місії відбудуться конструктивні й плідні зустрічі з представниками українського центрального банку. Чандра зазначив, що представники місії мають намір детально обговорити заходи, спрямовані на поліпшення системи кредитної інформації та нормативно-правової бази для зменшення частини негативно класифікованих кредитів у банках.

Як повідомляв УНІАН, України 8 вересня отримала 500 млн дол. кредиту від Світового банку на підтримку реформ у фінансовому секторі

Світовий банк розглядає можливість збільшення обсягу фіндопомоги українському банківському сектору на 500 млн дол. - до 1 млрд дол.

Світовий банк є основним партнером України у сфері розвитку. З моменту приєднання України до Світового банку в 1992 році загальний обсяг зобов'язань банку в країні досяг більше 9 млрд дол. США в рамках 45 проектів і програм.

4 вересня Україна одержала другий транш кредиту від Міжнародного валютного фонду в обсязі 1,39 млрд дол. у рамках виконання дворічної кредитної програми stand-by.

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Польща через "Газпром" скоротила поставки газу до України

Польща припинила реверсні поставки газу до України через обмеження, запроваджені російським газовим монополістом компанією "Газпром", повідомив журналістів голова оператора газотранспортної системи України «Укртрансгаз» Ігор Прокопів.

"Сьогодні Російська Федерація почала обмежувати поставки газу до Польської Республіки, щоб розірвати реверс з Польщі, який ми одержуємо. О 14.00 поляки припинили реверс до України, майже 4 млн. кубометрів на добу", - сказав Прокопів.

За його словами, польська сторона попросила 2 дні технічної перерви в поставках газу до України для пошуку необхідного ресурсу у себе на ринку. «Поляки сьогодні заявили («Газпрому» - УНІАН) 11 млн. кубометрів газу на добу, а росіяни підтвердили 7 млн. Тобто «мінус» 4 млн. А 4 млн. – це і є наш реверс», - додав голова "Укртрансгазу".

За даними оператора польської газотранспортної системи Gaz System, за підсумками сьогоднішнього дня до України через Польщу буде поставлено близько 1,3 млн. кубометрів замість раніше запланованих 3,8 млн. кубометрів.

З початку поточного місяця через польську ГТС Україна щодоби прокачувала близько 3,8 млн. кубометрів газу, що складає майже максимальні обсяги, які технічно можна прокачати через пункт "Хермановіце".

У серпні Україна через Полещу за контрактом з німецькою RWE Supply&Trading збільшила середньодобове прокачування газу майже до 3,9 млн. кубометрів з 3,6 млн. місяцем раніше.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Найперспективнішим маршрутом поставок газу до України є словацький, також відкрито угорський і польський газові маршрути.

Як повідомляв міністр енергетики і вугільної промисловості України Юрій Продан, Україна одержує за реверсом 30-32 млн. кубометрів газу на добу, проте цей обсяг може бути збільшено. Зокрема, за реверсом із Словаччини Україна може одержувати близько 27 млн. кубометрів на добу і близько 14 млн. кубометрів з території Польщі та Угорщини.

Український видобуток газу становить 50-55 млн. кубометрів на добу.

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Запропоноване росіянами Україні дешеве вугілля могло бути вкрадене на Донбасі

Російські бізнесмени готові продавати вугілля Україні в необмежених кількостях за ціною 64 дол. за тонну, серед яких може бути і вкрадене проросійськими бойовиками вугілля з шахт Донбасу.

Про це на прес-конференції заявив екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко.

«Буквально вчора на мене виходили росіяни, які готові з Ростова вантажити дешеве вугілля», - сказав Кучеренко.

При цьому на уточнююче запитання журналістів про те, чи можуть ці бізнесмени пропонувати вугілля, яке проросійські бойовики вкрали з шахт Донбасу, екс-міністр ЖКГ відповів, що цілком можливо.

«Може бути що завгодно. Вугілля - це ж ринковий товар», - сказав Кучеренко, додавши, що бойовики вивозять все, а не лише вугілля.

За його словами, якісь російські бізнесмени готові вантажити скільки завгодно вугілля Україні, а його ціна становитиме 64 дол. за тонну на завантаженому судні. При цьому він підкреслив, що Україні не потрібно приймати цю пропозицію.

«З ними не можна принципово укладати ці контракти, тому що у будь-який момент можна стати їх заручником», - резюмував екс-міністр.

Як повідомляв УНІАН, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець раніше повідомляв, що озброєні проросійські бойовики автомобільними колонами вивозять вугілля з деяких шахт Луганської й Донецької областей до Росії.

За його словами, це відбувається тому, що деякі шахти навіть в умовах бойових дій продовжують видобувати вугілля, воно збагачується, а вивезти його можливості немає. Таким чином, воно накопичується на складах і стає предметом наживи для російських бойовиків.

Як повідомляв УНІАН, з квітня на Донбасі орудують бойовики, що озброюються і фінансуються Росією, які захоплюють заручників, обстрілюють житлові квартали, а також знищують інфраструктуру міст Донецької та Луганської областей.

24 серпня Росія почала відкрите введення своїх військ на територію України. За оприлюдненими даними РНБО, на початку вересня на Донбасі діяло щонайменше 4 тактичні групи російської армії чисельністю 1,6 тис. осіб.

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Україна отримує газ зі Словаччини по $330

Ціна газу, газу, який Україна імпортує за реверсним маршрутом зі Словаччини, становить близько 320-330 дол. за тисячу кубометрів, повідомив журналістам голова оператора газотранспортної системи України «Укртрансгаз» Ігор Прокопів.

«Ми зі Словаччини одержуємо газ по 320-330 дол. за тисячу кубометрів», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини до України в тестовому режимі, а з 2 вересня він запрацював у робочому режимі. У перший тиждень роботи словацького маршруту Україна імпортувала по ньому 170 млн. кубометрів природного газу.

За інформацією міністра енергетики і вугільної промисловості України Юрія Продана, Україна може одержувати за реверсом зі Словаччини близько 27 млн. кубометрів на добу.

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Гривня закрила міжбанк на рівні 13,30 за долар

У середу, 10 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,9000/13,2500, на 12:00 ціни підвищилися до 12,9500/13,3500. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 13,0000/13,3000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,6875/17,1430, на 12:00 ціни пішли вгору до 16,7460/17,2675. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 16,8150/17,2070.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3471/0,3565, на 12:00 ціни піднялися до 0,3477/0,3588. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3466/0,3578.

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«Газпром» зробив угорський реверс невигідним для України

Російському газовому монополісту «Газпрому» вдалося штучно підвищити ціни на газ для Угорщини, що автоматично зробило невигідним використання реверсного маршруту поставок газу з Угорщини до України, повідомив журналістам голова оператора газотранспортної системи України «Укртрансгаз» Ігор Прокопів.

«Угорщина сьогодні завантажена мало. Там попрацювали росіяни. Вони створили штучно ситуацію з ціною газу на ринку Угорщини, він (коштує - УНІАН) близько 400 дол. (за тисячу кубометрів). Він для нас дуже дорогий», - сказав Прокопів.

При цьому, кажучи про те, яким чином ціна була збільшена, голова «Укртрансгазу» відзначив: «За рахунок транспортних надбавок. У «Газпрому» є багато шляхів для цього».

Україна впродовж більш як 3 місяців не може довести добові обсяги поставок природного газу з Угорщини до максимально можливих 16 млн. кубометрів. У середньому обсяг добового експорту газу з Угорщини до України становить від 3 до 5 млн. кубометрів.

Раніше Прокопів відзначав, що ціна словацького газу для України становить 320-330 дол. за тисячу кубометрів.

Довідка УНІАН. Україна розробляє реверсні маршрути поставок газу з Угорщини, Польщі, Словаччини і Румунії. Найбільш перспективним маршрутом поставок газу до України є словацький. Також для України технічно відкриті угорський і польський газові маршрути. Проте 10 вересня польська сторона повідомила про призупинення реверсу через зниження обсягів постачання газу з боку «Газпрому».

УНІАН