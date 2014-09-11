ТОП-10 (11 вересня)

Росія тестує на Польщі можливість газового шантажу Європи - аналітик

В Україні набув чинності закон, що дозволяє ввести санкції проти Росії

"Газпром" скоротив постачання газу в Польщу ще на 45%

«Газпром» скоротив постачання газу до Словаччини

Гривня на закритті міжбанку залишилася на рівні 13,50 за долар

На Харківщині через брак вугілля зупинилася Зміївська ТЕС

У п'ятницю проти Росії введуть нові санкції

Єврокомісія виділяє 22 млн євро постраждалим через конфлікт на Донбасі

Росія у відповідь на санкції погрожує заборонити імпорт автомобілів та одягу

У Словаччині запевняють, що можуть гарантувати 40% імпортного газу для України

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Росія тестує на Польщі можливість газового шантажу Європи - аналітик

Російська Федерація зменшенням обсягів поставок газу до Польщі намагається шантажувати Європейський Союз, котрий планує запровадити нові санкції стосовно РФ через продовження її агресію проти України.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Польщі висловив експерт польського Інституту енергетичних досліджень (ISP) Павел Поправа, коментуючи оприлюднену сьогодні інформацію про те, що "Газпром" з 8 вересня обмежив поставки газу для польського PGNIG.

"Найвірогідніше, це пов'язано з поточною дискусією про нові санкції Європейського Союзу", - сказав експерт.

Він звернув увагу, що «Газпром» вперше обмежив транзит палива не лише через Україну, яку він періодично звинувачував у відборі транзитного газу, але й через Білорусь.

За словами Поправи, це поставило під загрозу не лише держави Східної Європи, котрі найбільше постраждали під час двох попередніх «газових воєн» України та Росії у 2006 та 2009 роках, але також Німеччину, яка через ямальський газопровід щорічно отримує близько 30 млрд кубометрів газу.

"У цій ситуації уся відповідальність за припинення поставок лежить на російських стороні", - зазначив він.

Поправа висловив сподівання, що держави Європейського Союзу не піддадуться на шантаж РФ. За його словами, якщо вони відреагують на цей шантаж, то Росія може продовжити діяти подібним чином.

"Це найгірше, що можна було б зробити", - сказав експерт.

Водночас Поправа визнав, що частина країн, серед яких Словаччина та Угорщина, можуть під тиском росіян відмовитись від реверсних поставок газу в Україну.

Експерт також зауважив, що Росія обмеженням поставок газу до Польщі може намагатись заблокувати реверс газу з ЄС до України, але додав, що польська газотранспортна система має найменші можливості для реверсу: до 1,5 млрд кубометрів газу на рік, в той час як Угорщина та Словаччина 4 та 10 млрд кубометрів відповідно.

Поправа не виключив, що поставки газу до Польщі могли зменшити через технічні причини, але назвав це найменш правдоподібною версією.

Раніше сьогодні польська нафтогазова компанія PGNIG повідомила про зменшення з початку цього тижня поставок російського газу до Польщі, зазначивши, що досі не отримала від "Газпрому" пояснень з цього приводу.

Представники 28-ми держав Європейського Союзу на початку цього тижня затвердили новий пакет економічних санкцій проти Росії через подальшу агресію проти України, але поки не ввели їх у дію. Представники ЄС натякають, що можуть відмовитись від введення додаткових санкцій, якщо буде дотримане оголошене наприкінці минулого тижня перемир'я між українськими військовими та проросійськими бойовиками на Донбасі.

9 вересня британська газета Financial Times написала, що "Газпром" планує обмежувати поставки газу своїм споживачам в Євросоюзі, аби змусити їх відмовитись від реверсних поставок палива Україні, котрій російський газовий монополіст повністю припинив поставляти газ з середини червня цього року та яка завдяки реверсним поставкам мала намір частково компенсувати недобір газу з РФ.

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В Україні набув чинності закон, що дозволяє ввести санкції проти Росії

В Україні набрав чинності закон про санкції, розроблений урядом, прийнятий Верховною Радою і підписаний президентом України. Текст закону опубліковано в газеті «Голос України».

Згідно з текстом закону, його завданнями є захист національних інтересів, суверенітету і територіальної цілісності, протидія тероризму, захист і відновлення порушених прав українських громадян. Санкції можуть бути введені проти іноземної держави, фізичної або юридичної особи іноземної держави, осіб без громадянства, проти терористів та їх прибічників.

Підставами для введення санкцій є прямі або потенційні погрози іноземної держави, фізичних або юридичних осіб стосовно суверенітету України, її територіальної цілісності, окупація території України або створення бар'єрів для економічного зростання України, спричинення матеріального збитку. Також підставами для введення санкцій можуть бути рішення Генеральної асамблеї або Ради безпеки ООН, рішення і регламенти Ради Європи, факти порушення Загальної декларації прав людини або Статусу ООН.

Види санкцій, згідно з текстом закону, розподілені на 25 позицій і передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торгівлі, обмеження або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по українській території, зупинення виконання фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій і дозволів, заборону на участь у приватизації, заборону на участь у процесі державних закупівель, заборону на участь в операціях з цінними паперами, заборону на передачу технологій і майнових прав, а також заборону і скасування усіх переговорів, візитів і ділових контактів.

Як наголошується, санкції можуть бути строковими або безстроковими. Рішення про введення санкцій приймається Радою національної безпеки і оборони України, і указом президента України вони набирають чинності.

Як повідомляв УНІАН, 14 серпня парламент ухвалив урядовий закон про санкції. Набирання чинності законом дозволить уряду найближчим часом передати на розгляд Ради нацбезпеки і оборони список санкцій стосовно 172 фізичних і 65 юридичних осіб з РФ і низки інших країн, що підтримують російську агресію на сході України.

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"Газпром" скоротив постачання газу до Польщі ще на 45%

Російський газовий монополіст "Газпром" вчора скоротив поставки газу до Польщі ще на 45% і досі не пояснив польській стороні причину такого рішення, повідомила у четвер, 11 вересня, прес-служба польський компанії PGNIG, яка експортує російський газ до Польщі.

Сьогодні польська PGNIG провела засідання кризового штабу у зв'язку з обмеженням поставок з Російської Федерації, який є основним постачальником блакитного палива до країни.

"Поставки природного газу в рамках ямальського контракту у пунктах Дроздовичі (Україна), Кондратки (Білорусь) і Високе (Білорусь) далі не реалізовуються, згідно з поданими компанією заявками. Дефіцит 10 вересня становив близько 45%", - відзначила прес-служба.

Раніше компанія PGNIG повідомила, що 9 вересня одержала на 24% менше замовленого об'єму газу, а 8 вересня - на 20% менше.

Згідно з повідомленням, PGNIG не замовляла максимальних об'ємів газу, що дозволяє їй чинний контракт. Для того щоб компенсувати дефіцит палива, компанія почала закачувати газ через інші пункти на своєму західному і південному кордоні, зокрема, з Німеччини і Чехії.

"PGNiG досі не одержала жодної інформації від "Газпрому" про причини обмеження газових поставок до Польщі", - зазначила прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, в «Укртрансгазі» 10 вересня зазначили, що Польща припинила реверсні поставки газу в Україну через обмеження, введені російським монополістом компанією "Газпром". За даними «Укртрансгазу», польська сторона попросила 2 дня технічної перерви у постачанні газу до України для пошуку необхідного ресурсу в себе на ринку.

Поза тим, оператор польської газотранспортної системи Gaz System повідомив, що за підсумками 10 вересня до України через Польщу буде поставлено близько 1,3 млн кубометрів замість раніше запланованих 3,8 млн кубометрів.

Пізніше "Газпром" заявив, що не знижував поставок газу до Польщі, зазначивши, що вони залишаються на звичайному рівні.

Довідка УНІАН. Польща стала першою країною з Європейського союзу, через яку Україна почала транспортувати газ у так званому реверсному режимі, але водночас вона має найменші технічні можливості для таких поставок: близько 1,5 млрд кубометрів газу на рік. Найбільше палива Україна з вересня цього року може прокачувати через Словаччину - до 10 млрд кубометрів щорічно. Ще близько 4 млрд кубометрів газу Україна може прокачувати через Угорщину.

Представники української влади заявляють, що Україні виходить дешевше купити російський газ у партнерів з Європейського союзу, ніж безпосередньо у "Газпрому", котрий з 2 кварталу цього року збільшив ціну газу для українців майже удвічі - до 485 доларів за тисячу кубометрів.

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«Газпром» скоротив постачання газу до Словаччини

Російський газовий монополіст "Газпром" цього тижня також скоротив постачання палива до Словаччини, яка вчора, 10 вересня, другий день підряд зафіксувала зниження на близько 10%.

Про це УНІАН повідомив прес-секретар словацької національної компанії SPP (аналог українського "Нафтогазу" - УНІАН) Петер Беднар, відповідаючи на запит агентства.

"Також сьогодні SPP зафіксувала незначне зниження газових постачань на рівні близько 10%", - відзначив він.

Беднар наголосив, що це скорочення не вплинуло на постачання палива клієнтам компанії, відмовившись прокоментувати повідомлення оператора словацької газотранспортної системи Eustream про стабільні постачання.

Раніше сьогодні Eustream повідомляв, що компанія одержує російський газ, який прокачується через територію України, в повному обсягу.

Інформоване джерело сказало агентству, що різниця в даних SPP і Eustream виникає через те, що перша компанія подає інформацію на базі заявки, яку вона подає "Газпрому" за кількістю газу, який хоче прокачати, і реального обсягу, який російська компанія погоджується поставити.

Друга компанія одержує узгоджені з "Газпромом" дані від SPP, скільки має бути прокачано, і порівнює їх з тими, скільки реально було поставлено.

Як повідомляв УНІАН, учора польська PGNIG заявила про обмеження з початку цього тижня російським "Газпромом" - без пояснення причини - постачань газу до Польщі. За її даними, 10 вересня польська компанія одержала на 45% менше газу, ніж замовляла після того, як двома днями раніше недопостачання були на рівні 24 і 20%.

Про зниження постачань газу з Росії заявив також німецький E.On.

Раніше цього тижня британська Financial Times написала, що російський "Газпром" планує обмежити постачання газу в Європейський Союз для того, аби заблокувати реверсні постачання газу з ЄС до України. У червні Росія повністю припинила постачання газу українцям, які, завдяки постачанням, головним чином, із Словаччини, а також Угорщини і Польщі хотіли компенсувати частину виниклого газового дефіциту.

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Гривня на закритті міжбанку залишилася на рівні 13,50 за долар

У четвер, 11 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 12,9000/13,4000, на 12:00 ціни підвищилися до 13,3000/13,5000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на позначці 13,5000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 16,6510/17,3024, на 12:00 ціни пішли вгору до 17,1909/17,4535. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 17,3148/17,4480.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3420/0,3614, на 12:00 ціни піднялися до 0,3552/0,3609. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3578/0,3609.

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На Харківщині через брак вугілля зупинилася Зміївська ТЕС

У Харківській області у зв'язку із нестачею вугілля Зміївська ТЕС припинила виробництво електроенергії.

Про це повідомили УНІАН в енергогенеруючій компаній ПАТ «Центренерго», яка управляє Зміївською ТЕС.

За даними компанії, за узгодженням із системним оператором припиняється виробництво електричної енергії на Зміївській ТЕС із 11 вересня по 1 жовтня 2014 року.

«У вказаний період проводитиметься накопичення складських запасів палива для сталої роботи упродовж осінньо-зимового періоду 2014-2015 років. На даний момент йде пошук шляхів диверсифікації постачальників енергетичного палива, включаючи зарубіжних (ПАР, Бразилія, Чилі й ін.)», - йдеться у повідомленні «Центренерго».

У компанії зазначили, що зупинка ТЕС має тимчасовий характер, тому скорочення персоналу не буде. При цьому розроблено заходи, спрямовані на збереження працюючого персоналу в період скорочення відпуску електроенергії і товарної продукції.

«Під час зупинки ТЕС і перебування її у резерві будуть проведені всі технічні заходи із збереження працюючого і резервного устаткування енергоблоків і підрозділів, які забезпечують життєдіяльність ТЕС. Крім того, проводитимуться ремонтні роботи відповідно до графіка», - повідомили у компанії.

В умовах повної зупинки станції витрати на підтримку її життєздатності, т. з. умовно-постійні витрати, формуватимуться у вигляді витрат на оплату праці, витрат електроенергії на власні потреби ТЕС, витрат на ремонтні матеріали тощо. З метою компенсації цих витрат на період накопичення вугілля керівництво компанії звернулося до Міністерства енергетики і вугільної промисловості, НКРЕ з проханням встановити додатковий платіж.

Пускові витрати, відповідно до діючих Правил енергоринку, будуть відшкодовані компанії в повному обсязі.

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У п'ятницю проти Росії введуть нові санкції

Країни-члени ЄС домовилися у четвер про запровадження нового пакету санкцій проти Росії.

Про це повідомляють джерела AFP в дипломатичних колах.

Нові санкції були предметом запеклих суперечок між країнами Європи після початку режиму припинення вогню на Донбасі.

Економічні санкції наберуть чинності в п'ятницю, повідомили джерела, із заявою президента ЄС Хермана Ван Ромпея, що очікується пізніше того ж дня.

Водночас співрозмовники Bloomberg зазначили, що деякі країни ЄС побоюються того, що подальше посилення санкцій лише спровокує Кремль, даючи йому привід для порушення режиму перемир'я на південному сході України. «У цьому зв'язку ЄС має намір оприлюднити перелік умов, виконавши які Росія уникне заходів санкцій», - йдеться в повідомленні.

Обмеження торкнуться і компаній, і фізичних осіб. До списку санкцій потраплять, за даними Уолл Стріт Джорнал, Роснефть, Газпромнефть і Транснефть. Як пише Эхо Москвы, їм фактично закривають європейський ринок капіталу. Також у списку опиняться оборонні підприємства: Уралвагозавод, Оборонпром і Об'єднана авіабудівна корпорація. Вони опиняться без фінансування через акції та облігації. Крім того, дев'яти компаніям заборонять продавати технології подвійного призначення. І, нарешті, під санкції потраплять 24 посадові особи, громадяни Росії та України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні також набув чинності закон про можливість застосування санкцій щодо іноземних держав, юридичних осіб та громадян-посібників терористів, які посягають на суверенітет України, її територіальну цілісність, права і свободи українських громадян.

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Єврокомісія виділяє 22 млн євро постраждалим через конфлікт на Донбасі

Європейська комісія виділяє €22 млн, щоб допомогти населенню регіонів України, які страждають від наслідків військового конфлікту.

Про це йдеться у повідомленні Європейської комісії, передає власний кореспондент УНІАН. „Це фінансування складається з двох частин: €5млн гуманітарної допомоги та €17 млн допомоги на розвиток”, - уточнює ЄК.

У цьому зв’язку президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу заявив, що ЄС з „великою тривогою стежить за конфліктом в Україні і, зокрема, його впливу на цивільне населення”.

„Недавнє припинення вогню повинно бути підтримано і використано як можливість полегшити становище тих, хто цього потребує, а саме, жінок та діти. Саме тому Європейська комісія мобілізує €22 млн. для надання допомоги населенню, яке цього потребує та для сприяння соціально-економічного розвитку країни”, - сказав він.

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Росія у відповідь на санкції погрожує заборонити імпорт автомобілів та одягу

Росія підготувала відповідні заходи на новий пакет санкцій, погоджений Євросоюзом, заявив помічник президента Росії Андрій Бєлоусов. Зокрема, вона може ввести заборону на імпорт автомобілів і деяких видів одягу.

«У нас є цілий ряд несільськогосподарських продуктів, де наші, насамперед європейські, партнери більше залежать від Росії, ніж Росія від них. Це стосується, наприклад, завезення автомобілів, зокрема старих автомобілів, це стосується деяких видів товарів легкої промисловості, де ми вже самі можемо виробляти. Не всіх, деяких видів одягу», - сказав Бєлоусов в кулуарах Російського економічного форуму.

Втім, зазначив помічник президента, є надія, що «здоровий глузд переможе» і відповідні санкції не знадобляться. «Зараз Мінекономрозвитку підготувало, наскільки я знаю, перелік цих товарів. Але, я сподіваюся, що здоровий глузд візьме гору і ми не будемо змушені вводити ці заходи», - пояснив він.

Як пишуть «Ведомости», Бєлоусов також підтвердив, що російська влада підтримає компанії, які потрапили під західні санкції. За його словами, форми підтримки вже виробляються. "Не хотів би говорити щодо "Роснефти" і компаній, які потрапили (під санкції), і конкретні суми називати. Зараз виробляються форми підтримки. Вона, безумовно, буде надана - це єдине, що можу сказати», - заявив він.

Сьогодні дипломатичні джерела в Брюсселі повідомили, що Євросоюз прийняв рішення про нові санкції щодо Росії. Вони набудуть чинності в п'ятницю, 12 вересня, після публікації в офіційному журналі ЄС. Згодом було опубліковано офіційну заяву голови Євроради Германа Ван Ромпея, в якому він підтвердив, що нові обмежувальні заходи щодо Росії набудуть чинності 12 вересня.

Серед цих заходів буде подальше обмеження доступу на європейський ринок капіталу для російських компаній. Співрозмовники Bloomberg уточнюють, що ЄС також розкриє умови, за яких санкції можуть бути скасовані.

Нові санкції щодо Москви можуть торкнутися видобутку нафти в Росії найбільшими світовими енергокомпаніями, включаючи ExxonMobil і BP, розповідали раніше джерела Bloomberg. Вони доповнять обмеження фінансової, оборонної та енергетичній сфер, повідомляло агентство з посиланням на двох чиновників. Газети Financial Times і The Wall Street Journal писали, що вони можуть вдарити по «Роснефти», «Газпром нефти», «Транснефти», «Оборонпрому», Об'єднаній авіабудівній корпорації «Уралвагонзаводу».

Відповіддю Росії на попередній санкційний пакет Заходу стала заборона від 7 серпня на імпорт фруктів, овочів, м'яса та іншої продовольчої продукції. Це призвело до зростання цін, яке в деяких регіонах досягло 20-30%.

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У Словаччині запевняють, що можуть гарантувати 40% імпортного газу для України

Віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Словацької Республіки Мирослав Лайчак наголошує, що Словаччина на сьогоднішній день може гарантувати 40% імпортного газу для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав Лайчак під час спільного брифінгу з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним.

Міністр нагадав про реверсні постачання газу, «які ми забезпечили власними силами, які з 2 вересня вже експлуатуються».

«Таким чином, Словаччина на сьогоднішній день може гарантувати 40% імпортного газу для України», - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні словацька національна компанія SPP (аналог українського "Нафтогазу" - УНІАН) повідомила, що "Газпром" цього тижня скоротив постачання палива до Словаччини, яка вчора, 10 вересня, другий день поспіль зафіксувала зниження на близько 10%.

Вчора польська PGNIG заявила про обмеження з початку цього тижня російським "Газпромом" - без пояснення причини - поставок газу до Польщі. 10 вересня, за її даними, польська компанія отримала на 45% менше газу, ніж замовляла після того, як двома днями раніше недопоставки були на рівні 24 і 20%.

Про зниження поставок газу з Росії заявив німецький E.On.

Раніше цього тижня британська Financial Times написала, що російський "Газпром" планує обмежити постачання газу в Європейський Союз для того, аби заблокувати реверсні поставки газу з ЄС до України. У червні Росія повністю припинила постачання газу Україні, яка, завдяки поставкам, головним чином, зі Словаччини, а також Угорщини і Польщі хотіла компенсувати частину газового дефіциту.

Як повідомляв УНІАН, мінімальний гарантований обсяг прокачування природного газу в Україну за словацьким маршрутом з 1 жовтня складе 6,4 млрд кубометрів в рік.

При цьому клієнти Eustream до кінця 2019 року зарезервували максимальну потужність газопроводу в 10 млрд кубометрів на рік (27 млн куб. м на добу).

Довідка УНІАН. З 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини до України в тестовому режимі, а з 1 вересня він запрацював у робочому режимі. Однак «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю позбутися газової залежності від «Газпрому».

Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

УНІАН