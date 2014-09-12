Росія шукає привід, аби зірвати будівництво Україною стіни на кордоні

Заступник голови комітету Держдуми РФ з науки і наукомістких технологій Михайло Дегтярьов (ЛДПР) підготував звернення в Міністерство природних ресурсів і екології Росії і у Всесвітній фонд дикої природи з проханням організувати міжнародну комісію з екологічного моніторингу та оцінці будівництва стіни та інших споруд на кордоні Росії і України, які зводяться за рішенням влади України, пишуть "Известия".

Читайте такожУкраїна планує побудувати стіну на кордоні з Росією до кінця 2015 рокуНа думку законодавця, плани України можуть завдати значної шкоди флорі і фауні п'яти російських регіонів, уздовж яких плануються масштабні будівельні роботи.

Читайте такожСтіна від Путіна: будуємо вже сьогодні"Українські горе-керівники не думають про свій народ і про свою природу, але ми ж повинні про них подумати. Людей американська пропаганда може розділити, але природу не розділиш. Екологам потрібно зрозуміти, що задумав створити в районі кордону прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, потім оцінити можливу шкоду флорі та фауні, і всім світом зупинити божевільного", - заявив депутат Дегтярьов.

Нагадаємо, за дорученням президента України Петра Порошенка 10 вересня розпочато виконання першочергових робіт з фортифікаційного обладнання та встановлення систем інженерного загородження на кордоні України та Росії. Із заяви прес-центру АТО, «заплановано створити два оборонних кордони, основним призначенням яких є недопущення проникнення на територію України противника. Основний обсяг робіт становить близько півтори тисячі кілометрів траншей і ходів сполучення, більше восьми тисяч окопів для техніки, більше чотирьох тисяч бліндажів і створення 60-кілометрового невзривного загородження.