ТОП-10 (12 вересня)

Нові санкції Євросоюзу проти Росії набули чинності

Україна підготувала персональні санкції проти тих, хто підтримав російську агресію

Польща відновила постачання газу до України

"Газпром" скоротив поставки газу вже четвертій країні Європи – Австрії

Кабмін ліквідував Державний земельний банк

Тимчасове застосування ЗВТ України з ЄС відтерміновано до 31 грудня 2015 року - заява

Путін обвалив рубль до абсолютного рекорду

ЄС може обійтися без російського газу 9 місяців - євродепутат

Росія погрожує ввести з 1 листопада санкції проти України через асоціацію з ЄС

Гривня на закриття міжбанку впала до 13,80 за долар

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Нові санкції Євросоюзу проти Росії набули чинності

В офіційному журналі ЄС в п'ятницю опубліковані назви компаній щодо яких запроваджуються нові санкції Євросоюзу, обмеження на надання позик вводяться для п'яти російських банків, трьох нафтових і трьох оборонних компаній.

Зокрема, в новий санкційний список ЄС увійшли "Уралвагонзавод", "Оборонпром" і Об'єднана авіабудівна корпорації (ОАК).

Як повідомляє Прайм, в санкційний список включені дев'ять російських оборонних концернів - це концерн "Сіріус", "Станкоінструмент", "Хімкомпозит", концерн "Калашников", Тульський збройовий завод, "Технології машинобудування", "Високоточні комплекси", концерн ППО "Алмаз-Антей" і НВО "Базальт". Постачання європейських технологій подвійного призначення цим компаніям забороняються з 12 вересня.

Також Євросоюз заборонив організацію боргового фінансування для трьох паливно-енергетичних компаній Росії - "Роснефти", "Транснефти" і "Газпром нефти". ЄС ввів заборону на торги облігаціями цих компаній з терміном обігу понад 30 днів та участь в організації випусків таких паперів.

Крім того, ЄС ввів обмеження на надання позик та інвестиційних послуг для п'яти російських банків - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЕБ та Россельхозбанку. Дані банки не перелічуються за назвами, цей список залишився незмінним у порівнянні з останньою редакцією санкцій від 31 липня цього року. Резиденти ЄС більше не зможуть надавати цим російським банкам кредити, крім того, заборонені операції з новими випусками облігацій та інших цінних паперів з термінами обігу понад 30 днів.

Євросоюз вніс ще 24 прізвища в "чорний список" для Росії і України, довівши загальне число його фігурантів до 119. Під санкції потрапили глава корпорації "Ростех" Сергій Чемезов, прем'єр "ДНР" Олександр Захарченко, Володимир Жириновський, віце-спікери Держдуми Васильєв, Мельников, Лебедєв, Левич.

Всім їм заборонений в'їзд в країни Євросоюзу, а їхні активи, у разі виявлення таких в європейських банках, підлягають заморожуванню.

Санкції набули чинності з моменту публікації.

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Україна підготувала персональні санкції проти тих, хто підтримав російську агресію

Кабінет міністрів України узгодив перелік персональних санкцій, що вводяться у зв'язку з російською агресією, для подальшого обговорення на засіданні Ради національної безпеки і оборони.

Як відзначається в повідомленні Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю і ЗМІ, пропозиції уряду стосуються заборони на в'їзд на територію України громадянам Росії та інших країн, які підтримали агресію, блокування активів юридичних осіб, які підтримали російську агресію, тероризм і окупацію частини України, а також заборони на виведення капіталів за межі України юридичними особами-резидентами Російської Федерації державної форми власності або резидентами, частина власності яких належить Російській Федерації, що підтримали військову агресію Росії щодо України.

Крім того, Кабмін пропонує не видавати ліцензії на ввезення до України з території Росії національної валюти - гривні, заборонити юридичним особам-резидентам РФ участь в приватизації, а також заборонити здійснювати закупівлі товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів Російської Федерації, крім випадків, коли такі закупівлі не можуть бути заміщені й це підтверджено Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

«Також санкції передбачають заборону на передачу технологій і прав інтелектуальної власності резидентам РФ і введення додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного і ветеринарного контролю продуктів харчування, товарів легкої промисловості, косметичних засобів і товарів побутової хімії російського походження», - говориться в повідомленні.

При цьому в Кабінеті міністрів не уточнили, стосовно яких саме компаній і фізичних осіб можуть бути введені санкції. Водночас, у середині серпня прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк анонсував, що набуття чинності законом дозволить уряду передати на розгляд Ради нацбезпеки і оборони список санкцій щодо 172 фізичних і 65 юридичних осіб з РФ і низки інших країн, які підтримують російську агресію на сході України.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня в Україні набув чинності закон про санкції, розроблений урядом, ухвалений Верховною Радою і підписаний президентом України. Текст закону опубліковано в газеті «Голос України».

Згідно з текстом закону, його завданням є захист національних інтересів, суверенітету і територіальної цілісності, протидія тероризму, захист і відновлення порушених прав українських громадян. Санкції можуть бути введені проти іноземної держави, фізичної або юридичної особи іноземної держави, осіб без громадянства проти терористів та їхніх поплічників.

Підставами для введення санкцій є прямі або потенційні погрози іноземної держави, фізичних або юридичних осіб щодо суверенітету України, її територіальної цілісності, окупація території України або створення бар'єрів для економічного зростання України, завдання матеріальної шкоди. Також підставами для введення санкцій можуть бути рішення Генеральної асамблеї або Ради безпеки ООН, рішення і регламенти Ради Європи, факти порушення Загальної декларації прав людини або Статусу ООН.

Види санкцій, згідно з текстом закону, розділені на 25 позицій і передбачають, зокрема, блокування активів, обмеження торгівлі, обмеження або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по українській території, зупинку виконання фінансових зобов'язань, анулювання ліцензій і дозволів, заборону на участь в приватизації, заборону на участь в процесі державних закупівель, заборону на участь в операціях із цінними паперами, заборону на передачу технологій і майнових прав, а також заборону і скасування всіх переговорів, візитів і ділових контактів.

Як відзначається, санкції можуть бути терміновими або безстроковими. Рішення про введення санкцій приймає Рада національної безпеки і оборони України і указом президента України воно набуває чинності.

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Польща відновила постачання газу до України

Польща сьогодні вранці відновила поставки газу до України з Європейського Союзу, припинені в середу, 10 вересня, через обмеження в поставках російського газу в країну.

Про це власному кореспондентові УНІАН у Польщі у п'ятницю повідомила прес-секретар оператора польської газотранспортної системи Gaz System Малгожата Полковська.

"Сьогодні з початку газової доби (6:00) поставки було відновлено", - сказала вона.

За даними Gaz System, сьогодні компанія планує прокачати до України близько 3,8 млн. кубометрів газу, що відповідає тим обсягам, які поставлялися до припинення поставок з початку вересня. Це майже максимальний обсяг, який можливо прокачувати через пункт "Хермановіце", що використовується для цих поставок, – через нього можна качати не більш як 4 млн. кубометрів на добу.

Вчора, 11 вересня, голова Gaz System заявив, що компанія чекає за підсумками 11 вересня збільшення поставок російського газу більш ніж на 30%, що, за його словами, дасть змогу відновити прокачування газу до України.

Через Польщу український "Нафтогаз" купує газ за контрактом з німецькою RWE Supply&Trading, а Gaz System надає лише послуги з транспортування цього палива. Умови контракту з польською компанією дозволяють їй припинити поставки у будь-який момент, коли вона вважатиме за необхідне.

Як повідомляв УНІАН, польська Gaz System заявила, що була вимушена зупинити поставки газу до України через те, що польська компанія PGNiG, яка займається імпортом газу до Польщі, на початку цього тижня почала одержувати менше газу, ніж замовляла у російського "Газпрому". Представники PGNiG заявили, що "Газпром", незважаючи на прохання компанії, станом на 11 вересня не пояснив причин обмеження поставок.

Про менші поставки газу з Росії, яка поставляє ЄС близько 30% необхідного цим країнам палива, на цьому тижні заявили також представники газових компаній з Німеччини, Словаччини і Австрії.

Експерти висловлювали думку, що обмеженнями поставок в ЄС Росія може шантажувати Європу, щоб вона не запроваджувала нові санкції за дії РФ в Україні, намагається заблокувати поставки газу з ЄС до України або ж "Газпрому" просто не вистачає палива для того, щоб забезпечити збільшений попит на нього в Європі.

Довідка УНІАН. Польща стала першою країною з Європейського Союзу, через яку Україна почала транспортувати газ у так званому реверсовому режимі, але водночас вона має найменші технічні можливості для таких поставок: близько 1,5 млрд кубометрів газу на рік. Найбільше палива Україна з вересня цього року може прокачувати через Словаччину - до 10 млрд кубометрів щороку. Ще близько 4 млрд кубометрів газу Україна може прокачувати через Угорщину.

Представники української влади заявляють, що Україні дешевше купити російський газ у партнерів з Європейського Союзу, ніж безпосередньо у "Газпрому", який з 2 кварталу цього року збільшив ціну газу для українців майже удвічі, - до 485 доларів за тисячу кубометрів.

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"Газпром" скоротив поставки газу вже четвертій країні Європи – Австрії

Системний оператор енергетики Австрії E-Control повідомив, що обсяг постачань газу з Росії 11 вересня знизився на 15%, заявив в інтерв'ю австрійському телебаченню керівник газового підрозділу E-Contol Бернхард Пайнц.

За його словами, "одне з пояснення для цього - в Росії відбувається заповнення газових сховищ, тому менше газу йде на транзит та експорт в Європу".

Як передає Прайм, в той же час в австрійській нафтогазовій омпанії OMV повідомили, що "російські партнери заздалегідь проінформували" про зниження обсягу поставок. У компанії також спрогнозували, що постачання з РФ можуть бути обмежені і в найближчі кілька днів.

Як повідомляв УНІАН, у середу польська PGNIG заявила про обмеження з початку цього тижня російським "Газпромом" - без пояснення причини - поставок газу до Польщі. 10 вересня, за її даними, польська компанія отримала на 45% менше газу, ніж замовляла після того, як двома днями раніше недопоставки були на рівні 24 і 20%.

Про зниження поставок газу з Росії, заявив німецький E.On. і словацька SPP, яка заявила про те, що за останніх два дні поставлено на 10% менше газу, ніж вона замовляла.

Раніше цього тижня британська Financial Times написала, що російський "Газпром" планує обмежити постачання газу в Європейський Союз для того, аби заблокувати реверсні поставки газу з ЄС до України.

У червні Росія повністю припинила постачання газу українцям, які, завдяки поставкам, головним чином, зі Словаччини, а також Угорщини і Польщі хотіли компенсувати частину газового дефіциту.

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Кабмін ліквідував Державний земельний банк

Кабінет міністрів України ліквідував Державний земельний банк, призначивши заступника міністра аграрної політики України Андрія Дикуна головою ліквідаційної комісії банку.

Про це йдеться в постанові уряду №418.

Цією ж постановою Кабмін визнав такими, що втратили чинність, постанови про створення Державного земельного банку і затвердження його статуту.

Довідка УНІАН. Державний земельний банк України був створений у формі публічного акціонерного товариства в липні 2012 року.

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Тимчасове застосування ЗВТ України з ЄС відтерміновано до 31 грудня 2015 року - заява

Україна, Росія та ЄС погодилися відтермінувати тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року, натомість ЄС на цей період продовжить автономні торгівельні заходи для українських товарів, забезпечивши їх доступ на європейський ринок.

Про це йдеться у спільній заяві європейського комісара з питань торгівлі Карле Де Гюхта, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва.

"Щоб мати можливість повністю підтримати стабілізацію України, Європейська Комісія готова в разі, якщо Україна ратифікує угоду про асоціацію з ЄС, запропонувати додаткову гнучкість. Така гнучкість буде складатися з відстрочення до 31 грудня 2015 року тимчасового застосування поглибленої та всеосяжної вільної торгівлі, продовжуючи автономні торгові заходи ЄС в інтересах України протягом цього періоду", - йдеться у заяві.

Крім того, Україна та Росія підтвердили, що вони будуть "продовжувати застосовувати пільговий режим в рамках ЗВТ з СНД".

"Вони погодилися з тим, що важливо сприяти лібералізації торгівлі для підтримки економічного зростання і процвітання, згідно з їх зобов'язаннями перед СОТ. Вони згодні з тим, що необхідно гарантувати, що Угода про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі Україна-ЄС та ЗВТ з СНД сприяють більш інтегрованому економічному простору в регіоні", - йдеться у заяві.

Крім того, повідомляється, що сторони продовжать консультації про те, як вирішувати проблеми, підняті Росією. Прогрес цих консультацій буде розглянуто на рівні тристоронніх зустрічей міністрів.

"Цей процес повинен бути частиною всеосяжного мирного процесу в Україні, поважаючи право України визначати свою долю, та поважаючи її територіальну цілісність", - наголошується у тексті.

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Путін обвалив рубль до абсолютного рекорду

Рубль завершує другий тиждень вересня на абсолютних мінімумах після запуску нових санкцій ЄС і США проти Росії та засідання ради директорів ЦБР, на тлі попиту на валюту США і низьких нафтових цін, повідомляє Reuters.

Долар США у п'ятницю досяг позначки 37,96 рубля уперше в історії, усього з початку місяця втрати рубля до американської валюти - більше двох відсотків, а з початку року перевищують 15 відсотків.

Вечірнє оновлення екстремумів у п'ятницю було після заяв президента РФ Володимира Путіна про те, що західні санкції проти РФ спрямовані на зрив мирного процесу в Україні.

На 19.05 мск американська валюта розрахунками "завтра" оцінювалася на Московській біржі у 37,85 рубля, що на 0,9 відсотка вище від закриття четверга.

На 1,1 відсотка дорожчає євро, оцінюючись у 49,00.

Котирування бівалютного кошика ($0,55 і 0,45 євро) на біржових торгах до цього часу перебували на рівні 42,94 рубля, що на 50 копійок вище за рівень попереднього закриття.

Рада директорів ЦБР у п'ятницю залишила ключову ставку на рівні 8 відсотків річних, очікуючи уповільнення економіки у другому півріччі на тлі санкцій в надії, що поточна грошово-кредитна політика призведе до зниження інфляції до 4 відсотків у середньостроковій перспективі після адаптації Росії до нових умов.

Пізніше глава ЦБР Ельвіра Набіулліна на брифінгу зазначила "певну напруженість" з валютною ліквідністю, але, за її словами, регулятор поки не бачить підстав втручатися, хоча стежить за ситуацією і володіє всіма можливостями для вирішення такої проблеми.

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ЄС може обійтися без російського газу 9 місяців - євродепутат

Держави Європейського Союзу за рахунок своїх власних ресурсів та альтернативних постачальників могли би обійтися без поставок газу з Російської Федерації упродовж дев'яти місяців.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Варшаві сказав депутат Європейського парламенту Яцек Саріуш-Вольський.

"Ще рік тому проводилося дослідження, і якби ЄС хотів використати газ, як санкцію, то після повного перекриття імпорту газу з Росії Євросоюз протримається 9 місяців за рахунок використання газу зі сховищ, поставок з Алжиру, Норвегії, газу LNG з Америки", - відзначив він.

Євродепутат зауважив, що це призвело б до серйозних проблем в Росії, котра наповнює свій бюджет головним чином за рахунок коштів, які отримує з продажу газу.

Вольський також звернув увагу, що ціни на нафту, продажі якої теж є важливим джерелом доходів для росіян, упали вже до рівня 98 доларів за барель.

За його словами, за деякими оцінками, бюджет РФ балансується за умови якщо нафта коштує 100-120 доларів за барель.

Депутат наголосив, що Європейський Союз насправді має величезний арсенал методів впливу на Російську Федерацію, серед яких санкції у сфері ядерної енергетики чи відключення Росії від системи SWIFT.

"Немає дефіциту ідей, є дефіцит волі, аби діяти", - cказав Саріуш-Вольський.

Він зазначив, що прийнята західним світом концепція впливу на Росію для того, аби вона припинила агресію проти України, передбачає, що рано чи пізно власне через економічні проблеми Росія буде змушена зупинитись.

Росія є одним із найбільшим постачальників газу до ЄС з близько 30% часткою на ринку. Деякі держави ЄС - у першу чергу Східної Європи - імпортують з РФ від 70 до 98% необхідного їм газу.

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Росія погрожує ввести з 1 листопада санкції проти України через асоціацію з ЄС

Росія з 1 листопада введе мита на імпорт товарів з України та посилить митне адміністрування і санітарний контроль українських товарів, якщо з цієї дати повною мірою запрацює Угода про асоціацію Києва з ЄС.

Про це заявив журналістам голова Мінекономрозвитку РФ Олексій Улюкаєв, пишуть РИА Новости.

"Повістка була підтверджена президентом - ми цілком налаштовані на пошук компромісів, ми хотіли б знайти на них відповіді в цій непростій ситуації. Це остання можливість... Якщо до нас не прислухаються наші партнери, вважатимуть наші аргументи непереконливими, то ми будемо вживати адекватні захисні заходи", - сказав Улюкаєв журналістам у Брюсселі перед другими тристоронніми міністерськими переговорами Росії, Євросоюзу і України про асоціацію України з ЄС.

"Якщо 17-18 вересня відбудеться ратифікація угоди з усіма позиціями, які у нас викликають занепокоєння, і з 1 листопада цього року вона набуде чинності, то з цієї дати ми вводимо захисні заходи", - заявив Улюкаєв.

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Гривня на закриття міжбанку впала до 13,80 за долар

У п'ятницю, 12 вересня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку України на закриття торгів встановилися на рівні 13,30/13,80 проти 13,30/13,65 на 12:00.

Як повідомили УНІАН скарбники комерційних банків, котирування гривні до євро на закриття торгів знизилися до 17,2062/17,8489 проти 17,1862/17,6385 на 12:00.

Котирування гривні до російського рубля на закриття торгів установилися на рівні 0,3508/0,3643 проти 0,3532/0,3628 на 12:00.

УНІАН