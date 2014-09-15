Уряд ліквідував низку держінспекцій

Кабінет міністрів України в рамках оптимізації роботи органів виконавчої влади ліквідував низку інспекцій, що несуть контрольну функцію, включаючи Державне агентство з питань інвестицій та управління національними проектами, Державну інспекцію з контролю за цінами і Державну інспекцію з сільського господарства.

Про це йдеться в постанові уряду №442, опублікованій на сайті Кабміну.

Крім того, Кабмін ліквідовував Держслужбу із захисту персональних даних, Держслужбу з питань протидії ВІЛ/СНІДу та іншим соціально небезпечним хворобам, Держагентство з туризму та курортів, Державну пробірну службу, а також Держагентство екологічних інвестицій.

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Функції, які виконували ці служби, покладено на інші органи та міністерства.

Зокрема, питаннями протидії ВІЛ/СНІДу займатиметься Міністерство охорони здоров'я, питання розвитку туризму та курортів, а також функції, що раніше виконувалися співробітниками Держінвестпроекту, – Мінекономрозвитку та торгівлі. На Мінфін і Держслужбу з питань безпеки продуктів харчування й захисту споживачів покладено функції Пробірної служби. На Держстат покладено функції Держцінінспекції. Функції Держсільгоспінспекцію розділили між Державною службою безпеки на транспорті, Держслужбою з безпеці харчових продуктів і захисту споживачів і Державною екологічною інспекцією.

Функції Держагентства екологічних інвестицій покладено на Міністерство екології та природних ресурсів.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що уряд у рамках економічних реформ усунув половину різних контрольних служб і установ. Також парламент прийняв законодавство, яке зменшило кількість ліцензій із 893 до 90. Наступним етапом реформ, за словами Яценюка, стане новий Податковий кодекс, який зменшить кількість податків із 22 до 9, введе нову схему адміністрування податку на прибуток і податку з доходів фізичних осіб.