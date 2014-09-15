РФ боїться "повзучої" імплементації асоціації Україна-ЄС і обіцяє захистити себе

Росія в разі "повзучої" імплементації Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом може скасувати преференції в торгівлі з Україною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв на нараді з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим.

"Ми звертаємо увагу наших колег, що так звана повзуча імплементація, тобто фактичне ухвалення рішення, яке формально не означало б імплементацію, але фактично в ту чи іншу її стадію вводило, розглядатиметься нами як порушення угоди, і ми залишаємо за собою право повернутися до зняття механізму преференційного торгового режиму з Україною, а також до інших дій у разі цих порушень", – сказав Улюкаєв.

Він наголосив, що російська сторона підтверджує готовність і намір працювати в рамках тристороннього механізму з метою пошуку відповідей на ці питання і коригування угоди.

За словами Улюкаєва, в рамках Міністерства економічного розвитку передбачається створити спеціальну групу з моніторингу законодавства України і фактичних дій української сторони.

Глава Мінекономрозвитку РФ повідомив, що в цій комісії також працюватимуть представники Мінпромторгу, Мінсільгоспу, Россільгоспнагляду, Федеральної митної служби та інших федеральних органів виконавчої влади.

Улюкаєв нагадав, що 12 вересня було прийнято компромісну заяву щодо асоціації України і ЄС.

Зокрема, Улюкаєв зазначив, що згідно з цим документом після ратифікації Україною Угоди про асоціацію імплементація угоди не настає протягом найближчих 15 місяців, до 31 грудня 2015 року щонайменше.

Крім того, в цей період діятимуть односторонні преференційні заходи, які Європейський Союз щодо України вже застосовує. Також у цей період продовжує дію преференційний режим торгівлі між Україною і Російською Федерацією в рамках зони вільної торгівлі СНД, тобто зберігається статус-кво.

"Я нагадаю, що ми говоримо про п'ять позицій – про власне режим тарифної лібералізації, про технічне врегулювання, про санітарний і фітосанітарний контроль, про митне адміністрування і про енергетику. Визнається обґрунтованість цих занепокоєнь, і сторони беруть на себе зобов'язання продовжити в цей період пошук відповідей на ці занепокоєння в рамках цього тристороннього механізму", - сказав Улюкаєв.

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Довідка УНІАН. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 р., відклавши підписання її економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня.

12 вересня в Брюсселі відбулася тристороння міністерська зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ.

У спільній заяві за підсумками зустрічі європейського комісара з питань торгівлі Карла де Гухта, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна і міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва сказано, що Україна, Росія і ЄС погодилися відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року.

14 вересня прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що Україна почне імплементацію Угоди про асоціацію з ЄС включаючи положення про зону вільної торгівлі на другий день після її ратифікації у Верховній Раді.

Планується, що Верховна Рада ратифікує Угоду про асоціацію з Європейським Союзом 16 вересня.