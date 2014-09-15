ТОП-10 (15 вересня)

Російський рубль через санкції впав до нового історичного мінімуму

Україна за два тижні отримала зі Словаччини 352 млн кубометрів газу

Експорт товарів з України перевищив імпорт на $880 млн

Газова зустріч 20 вересня не відбудеться. Росію не влаштувала дата

Гривня на закритті міжбанку зупинилася на 14 за долар

Падіння економіки України за підсумками року становитиме 7% за інфляції 11%

Яценюк відмовився подавати проект бюджету-2015 без прийняття реформ

Проект держбюджету-2015 передбачає зростання економіки на 2% за інфляції 13%

Уряд хоче по-новому оподатковувати доходи українців

Кабмін пропонує ввести загальне декларування з одноразовою податковою амністією

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Російський рубль через санкції впав до нового історичного мінімуму

Курс долара вперше в історії перевищив ключовий рівень у 38 російських рублів унаслідок введених Заходом нових санкцій.

Про це свідчать дані Московської біржі.

Курс долара розрахунками «завтра» на 10.13 мск підвищувався на 24 копійки - до 38,02 рубля (ріс до 38,0325 рубля), курс євро - на 30 копійок, до 49,25 рубля. Вартість бівалютної корзини (0,55 долара і 0,45 євро) при цьому зростала на 27 копійок порівняно з рівнем попереднього закриття, і становила 43,07 рубля.

Таким чином, вартість корзини, на яку Центральний банк РФ орієнтується у своїй курсовій політиці, наблизилася до історичного рекорду в 43,21 рубля, що був досягнутий у березні.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня США і ЄС оприлюднили новий список санкцій проти Росії.

Під санкції Європейського Союзу потрапили російські компанії «Роснєфть», «Транснєфть», «Газпромнєфть». Крім того, до «чорного списку» потрапили підприємства «Калашников», «Сиріус», «Станкоінструмент», «Чемкомпозит», Тульський збройовий завод, «Технології машинобудування», «Високоточні комплекси», «Алмаз Антей», «Базальт». Також у списку є «Оборонпром», «Об'єднана авіаційна корпорація», «Уралвагонзавод».

Міністерство фінансів США, зі свого боку, додало «Сбербанк Росії» до списку російських державних банків, яким обмежено фінансування. США також запровадили заборону на експорт товарів, сервісу і технологій для глибоководних і прибережних проектів для п’яти російських фірм. Ще п’ятьом державним оборонно-технологічним компаніям заблокували активи.

Нові санкції США щодо обмеження фінансування стосуються, зокрема, таких російських компаній як «Транснєфть», «Лукойл», «Газпром нєфть», «Газпром», «Ростех», «Сбербанк Росії», «Сургутнєфтєгаз».

Посилені обмеження щодо «Банку Москви», «Газпромбанку», «Новатек», «Роснєфті», «Россєльхозбанку», «Внєшекономбанку», «ВТБ Банку».

Нові «персональні» санкції проти юридичних осіб, замороження можливих активів у США і заборона на трансакції з ними, стосуються компаній «Алмаз-Антей», «НДІ машинобудування», Машинобудівний завод імені Калініна, Митищинський машинобудівний завод, НВП «Долгопрудний».

Окрім того, 12 вересня Кабінет міністрів України узгодив перелік персональних санкцій, що вводяться у зв'язку з російською агресією, для подальшого обговорення на засіданні Ради національної безпеки і оборони. Пропозиції уряду стосуються заборони на в'їзд на територію України громадянам Росії та інших країн, які підтримали агресію, блокування активів юридичних осіб, які підтримали російську агресію, тероризм і окупацію частини України, а також заборони на виведення капіталів за межі України юридичними особами-резидентами Російської Федерації державної форми власності або резидентами, частина власності яких належить Російській Федерації, що підтримали військову агресію Росії стосовно України.

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Україна за два тижні отримала зі Словаччини 352 млн кубометрів газу

Україна за два тижні роботи словацького маршруту імпортувала по ньому 352,148 млн кубометрів природного газу.

Згідно з даними оператора газотранспортної системи Словаччини – компанії Eustream, середньодобові поставки газу з 1 по 14 вересня становили 25,153 млн кубометрів.

Максимальні добові обсяги поставок газу за словацьким напрямком становлять 27 млн кубометрів.

Як повідомляв УНІАН, мінімальний гарантований обсяг прокачування природного газу в Україну за словацьким маршрутом із 1 жовтня становитиме 6,4 млрд кубометрів на рік.

При цьому клієнти Eustream до кінця 2019 року зарезервували максимальну потужність газопроводу в 10 млрд кубометрів на рік (27 млн куб. м на добу).

Довідка УНІАН. Із 16 серпня відкрився так званий «малий реверс» природного газу з території Словаччини в Україну в тестовому режимі, а з 1 вересня він запрацював у робочому режимі. Проте «малий реверс» не дозволяє Україні скористатися словацьким маршрутом на повну потужність і повністю піти від газової залежності від «Газпрому».

Таку можливість надає Україні так званий «великий реверс», проте його відкриття блокує «Газпром», який має відповідний контракт зі словацькою стороною.

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Експорт товарів з України перевищив імпорт на $880 млн

У січні-липні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 5,3% - до 33,429 млрд дол., імпорт - на 20,5%, до 32,548 млрд дол.

Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками січня-липня 2014 року становило 880,4 млн. дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом в 5,639 млрд дол., повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

За інформацією Держстату, в січні-липні 2014 року порівняно з аналогічним періодом минулого року експорт товарів з України знизився на 5,3% - до 33,429 млрд дол., імпорт - на 20,5%, до 32,548 млрд дол.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту в січні-липні 2014 року становив 1,03 (у січні-липні 2013 року – 0,86).

За підсумками липня порівняно з попереднім місяцем кількість країн - партнерів України із зовнішньоторговельних операцій збільшилася на 2 країни, до 208 країн.

Обсяг експорту товарів до країн Європейського Союзу становив 32,6% від загального обсягу експорту, до інших країн - 67,4% (за січень-липень 2013 року - 26,9% і 73,1%, відповідно). Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до Єгипту - на 34,7%, Польщі - на 22,1%, Італії - на 13,9%, Німеччини - на 7%, Китаю та Угорщини - на 3,4%. Водночас скоротився експорт до Росії на 23,7%, Індії - на 2,2%.

На зниження експорту в січні-липні 2014 року на 1,560 млн. дол. порівняно з січнем-липнем 2013 року істотно вплинуло зниження поставок вагонів залізничних або трамвайних - на 808,4 млн. дол. (на 82%), добрив мінеральних або хімічних, азотних - на 433 млн. дол. (на 50,3%), прокату чорних металів - на 359,5 млн. дол. (на 8,1%), труб з ливарного чавуну і чорних металів - на 327,7 млн. дол. (на 31,9%), коксу і напівкоксу з кам'яного вугілля - на 110 млн. дол. (на 40%).

Обсяг імпорту товарів з країн ЄС знизився проти січня-липня 2013 року на 2835,3 млн. дол. (на 19,4%), зокрема за рахунок засобів наземного транспорту, окрім залізничного - на 54,4%, паперу і картону - на 31,9%, механічних машин - на 26,9%, різноманітної хімічної продукції - на 17%, пластмас, полімерних матеріалів - на 15,9%, електричних машин - на 15,3%, фармацевтичної продукції - на 10,2%.

Як повідомляв УНІАН, позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України за підсумками першого півріччя 2014 року становило 568,4 млн. дол., тоді як за аналогічний період 2013 року баланс зовнішньої торгівлі товарами було зведено з дефіцитом у 3,982 млрд дол.

Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у 2013 році становив 13,652 млрд дол., що на 13,85% менше за дефіцит 2012 року в 15,848 млрд дол.

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Газова зустріч 20 вересня не відбудеться. Росію не влаштувала дата

Тристороння зустріч України, Росії та ЄС з вирішення спірних газових питань 20 вересня у Берліні не відбудеться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні у Брюсселі повідомила представник віце-президента Європейської комісії з енергетичних питань Гюнтера Еттінгера Марлене Холзнер.

За її словами, запропонована дата не влаштувала російську сторону.

"Російську сторону не задовольнила запропонована дата (20 вересня). Зараз ми працюємо над новою датою, яка задовольнить всі сторони", - сказала вона.

Крім того, Холзнер повідомила, що потоки російського газу в ЄС - в нормі.

Як повідомляв УНІАН, тристороння зустріч у форматі Україна-Росія-ЄС для вирішення спірних газових питань повинна була відбутися 20 вересня у Берліні.

Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» тривали з початку травня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися нічим.

Як підкреслив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи початкову установку не погоджуватися ні з однією з пропозицій, у той час як Україна і ЄС мали чітко вибудувану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови в Стокгольмський арбітраж: Україна - про встановлення справедливої ціни на газ за збереження чинного контракту про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони - стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

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Гривня на закритті міжбанку зупинилася на 14 за долар

У понеділок, 15 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,4000/14,0000, на 12:00 звузився спред до 13,7000/14,0000. На закриття торгів цінові рівні залишилися на тих же значеннях 13,7000/14,0000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 17,3435/18,1230, на 12:00 ціни становили 17,7025/18,0940. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH знизилися до 17,6915/18,0830.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3525/0,3683, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3593/0,3676. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3539/0,3674.

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Падіння економіки України за підсумками року становитиме 7% за інфляції 11%

Падіння економіки України за підсумками 2014 року за умови нинішньої динаміки соціально-економічного розвитку становитиме близько 7% при інфляції 11%, заявив у ході засідання уряду міністр фінансів України Олександр Шлапак.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, при цьому уряд розраховує укластися в прогнозний показник дефіциту бюджету в 4,5% ВВП.

«Мінус 7% - очікуваний поріг. Промвиробництво у нас за підсумками серпня буде близько «мінус» 12%, – сказав міністр. – Що стосується індексу споживчих цін, у середньому грудень до грудня ми одержимо цього року близько 11%. І приблизно такий самий показник буде наступного року», - сказав міністр.

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозувало падіння економіки України до кінця року на 6% через вплив багатьох чинників, демонструючи негативну динаміку по промисловості і позитивну - по сільському господарству. Проте проблеми поточного року, на думку Мінекономрозвитку, це системні явища, які проявили себе. Україна увійшла в рецесію в 2012-2013 році, і відтоді ком проблем, зокрема активної соціальної політики, що не відповідала реаліям того часу, наростав.

Також міністр фінансів, виступаючи у Верховній Раді 17 липня, заявив, що до переглянутого державного бюджету на 2014 рік закладено падіння ВВП на 6-6,5%, інфляція – близько 19%.

Міжнародний валютний фонд у середині липня також погіршив оцінку падіння реального ВВП України у 2014 році до 6,5% з прогнозованих раніше 5%. За оцінками фонду, дефіцит держбюджету України становитиме 10,1% від ВВП у 2014 році.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings прогнозує спад економіки України за підсумками 2014 року, щонайменше, на 6,5% і зростання дефіциту бюджету до 10% ВВП на тлі нестабільності на сході країни.

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Яценюк відмовився подавати проект бюджету-2015 без прийняття реформ

Уряд пропонує Верховній Раді проголосувати пакет економічних реформ, що включає зміни до податкового та бюджетного законодавства.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні Кабміну.

"Ми підготували два варіанти державного бюджету на 2015 рік", - сказав він.

За словами Яценюка, перший варіант - прийняття бюджету на чинній податковій базі і відповідно до чинного податкового законодавства.

"У нас було декілька засідань уряду. І я хотів би чітко заявити, це спільна позиція всього складу Кабінету міністрів - на чинній податковій базі, без проведення податкової реформи, реформи єдиного соціального внеску і бюджетної реформи уряд не буде подавати бюджет, так як це буде бюджет економічного падіння, а не стабілізації. Саме тому декілька тижнів тому Мінфіну було дано доручення розробити справжній пакет економічних реформ, які повинні стати фундаментом для прийняття нового якісного бюджету. Сьогодні уряд схвалює цей пакет, який складається з наступних законів: нова редакція податкових змін, радикально нова система оподаткування єдиного соціального внеску і зміни до бюджетного кодексу. Це є тією основою, щоб внести вже порахований четвертий документ - закон про державний бюджет на 2015 рік, який розрахований виключно на основі пакету економічних соціальних реформ", - пояснив він.

Яценюк закликав парламент у вівторок, 16 вересня, проголосувати пакет економічних реформ і залежно від того, що парламент проголосує, уряд невідкладно вносить бюджет на 2015 рік на новій податковій базі.

Яценюк підкреслив, що позиція уряду – єдина: є пакет реформ, які необхідно зробити в соціальній, податковій і бюджетній сфері «Ми працювали над цим пакетом три місяці. Він готовий для прийняття. Податки – скорочуємо з 22 до 9. Податок на прибуток, приводимо його до європейського стандарту – не так, як хоче податковий інспектор, а так як виписано в бухгалтерському обліку. Єдиний соціальній внесок. Ми приймаємо рішення про зменшення з 41% до 15% по заробітній платі, яка вища за дві мінімалки. Малий і середній бізнес: кожен, хто до 20 млн. протягом року отримає доходи, звільняється повністю від всіх видів перевірок и вдвічі скорочується ставка податку на малій бізнес», - сказав Яценюк.

Також Яценюк відзначив, що реформа місцевих бюджетів пропонує регіонам дійсний ресурс. «Просять регіони гроші – ми даємо ресурс на області. Це справжня децентралізація, яка дасть регіонам можливість краще працювати і заробляти», - сказав Яценюк.

Також Яценюк відзначив, що реформа стосуватиметься і соціальних фондів. «По соціальним фондам ми приймаємо рішення закрити цю лавку з трьох фондів, які не контролював ні уряд, ні парламент з мільярдними видатками, і створити один соціальний фонд і тільки при першій прикидці зменшити витрати на утримання цих фондів і перенаправити ці кошти на інші соціальні програми – це майже 600 млн грн.», - сказав голова уряду.

Він додав, що запропонований урядом пакет реформ – не найкращий, але він «точно кращий за існуючу систему». «Ми свою податкову, бюджету і соціальну реформу вносимо в парламент і вимагаємо від парламенту її прийняти. Бюджет має бути розрахований на новій основі. Неймовірного покращання ніхто обіцяти не буде, ситуація вкрай важка і не дивлячись на те, що економіка падає, і ми маємо зменшувати всі соціальні витрати, ми їх не зменшуємо. На 2015 рік, якщо ми приймаємо пакет реформ, буде невеличке збільшення. Піде справа краще, зупиниться війна, підуть інвестиції – поміняємо бюджет», - резюмував Яценюк.

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Проект держбюджету-2015 передбачає зростання економіки на 2% за інфляції 13%

Проект державного бюджету, який підготовлено урядом на основі нового податкового законодавства, передбачає зростання економіки на 2% при інфляції близько 13% і дефіциті бюджету 3,7%, повідомив у ході засідання уряду міністр фінансів України Олександр Шлапак.

«Третій рік поспіль у нас падіння ВВП. Воно суттєво посилилося в другому півріччі (2014 року - УНІАН). Ситуація погіршується на тлі подій на сході. Якщо не вживати ніяких заходів і протистояння посилиться в майбутньому, ми отримаємо нульове зростання. Якщо ж прийняти пакет реформ, то зростання (в 2015 році - УНІАН) буде близько 2%, - сказав Шлапак. – Що стосується індексу споживчих цін, то в середньому грудень до грудня ми отримаємо цього року близько 11%. І приблизно такі ж показники наступного року». При цьому згідно із супровідними матеріалами, якими користувався міністр, показник інфляції становив 13%.

Дефіцит бюджету, за його словами, становитиме близько 3,5-3,7%.

«Ми зробимо все, щоб наступного року не росли наші борги. Ми працюємо над спеціальною програмою з Національним банком, і упевнені, що ця програма спрацює», - сказав Шлапак.

Раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі України прогнозувало два сценарії розвитку економіки на 2015 рік з урахуванням показника інфляції в 2015 році на рівні 8,7-9,8%, а дефіцит державного бюджету - близько 3%, зростання економіки України в 2015 році на 0,3-2% від ВВП, залежно від сценарію розвитку країни.

Зростання економіки в 2016 році може становити 4,5%, а в 2017- 6,5%. Таке зростання дозволить Україні повернутися на позиції «докризового» 2007 року.

Передумовами зростання економіки України, за даними Мінекономрозвитку, повинні стати уладнання військового конфлікту, питання з поставками енергоносіїв, а також стабілізація банківського ринку. Також в Мінекономрозвитку зазначають, що позитивна динаміка розвитку світової економіки має стати імпульсом розвитку країни в частині притоку інвестицій і посилення позиції України на світових ринках.

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Уряд хоче по-новому оподатковувати доходи українців

Кабінет міністрів України пропонує запровадити нову прогресивну шкалу оподаткування доходів фізичних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів Олександр Шлапак на засіданні уряду.

Зокрема, за його словами, пропонується 20% для осіб, які отримують дохід від 500 тис. грн до 1 млн грн, і 25% - понад 1 млн грн.

"Тобто, заможніші громадяни заплатять до бюджету більше", - сказав Шлапак.

Крім того, що стосується бізнесу, пропонується зменшення навантаження на фонд заробітної плати, зменшення кількості звітності, заборона перевірок на 2 роки контролюючими органами, скасування необхідності ведення подвійного обліку, зменшення навантаження на платників єдиного податку.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня Кабінет міністрів після консультацій з парламентськими групами і фракціями погодився з низкою поправок парламентаріїв і запропонував Верховній Раді підвищити поріг оподаткування доходів і залишити три ставки податку, включаючи базову ставку в 15%. Зокрема, пропонувалося, що до 500 тис. грн доходів діятиме ставка 15%; від 500 тис. до 1 млн. грн – 20%; понад 1 млн. грн – 25%.

Базова ставка податку з доходів у 15% діє на даний момент. За такою ставкою оподатковуються доходи, розмір яких не перевищує десятиразовий розмір мінімальної заробітної плати. Доходи, які перевищують такий розмір, оподатковуються за ставкою 17%.

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Кабмін пропонує ввести загальне декларування з одноразовою податковою амністією

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді запровадити в Україні в рамках податкової реформи загальне декларування, що передбачає разову процедуру безкоштовної податкової амністії, повідомив міністр фінансів України Олександр Шлапак.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами міністра, податкова амністія дозволить громадянам безболісно задекларувати всі наявні доходи та майно, а потім декларувати зміни майнового стану.

«Ми пропонуємо запровадити загальне разове декларування активів, – сказав Шлапак. – Платне воно буде чи безкоштовне – питання, яке ми вивчаємо. Ми пропонуємо безкоштовне. Але далі піде автоматичне зіставлення доходів і видатків», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше ідею запровадження в Україні загального декларування й разової податкової амністії висловлювало керівництво Державної фіскальної служби. Зокрема, голова ДФС Ігор Білоус зазначав, що ДФС пропонує запровадити нульову податкову декларацію доходів громадян і податкову амністію задекларованих сум, а також одночасно впровадження непрямих методів оподаткування.

За словами Білоуса, це крок назустріч європейським нормам декларування доходів і витрат. Кабінет міністрів України планував до вересня передати до парламенту проект податкових реформ, розроблених згідно з програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом. Ключовою ідеєю реформи стало скорочення податків із 22 до 9.

Зокрема, до ліквідації заявлені збори за деякі види підприємницької діяльності, цільова надбавка за природний газ, рентна плата за транспортування нафти і газу, туристичний збір, збір за паркування і збір на виноградарство і садівництво. Решту платежів не чіпатимуть, Кабмін об'єднав їх у блоки. До акцизного податку ввійшли податок на розкіш, збір за реєстрацію першого транспортного засобу, екологічний податок із палива і цільова надбавка за електроенергію.

Другий блок - екологічний податок і рента. Екоподаток увібрав у себе збір за користування лісовими ресурсами, а рента - усі платежі за користування надрами, включаючи нафту, газ, воду, руди та інші корисні копалини, а також плату за користування радіочастотним ресурсом.

Третій блок – податок на нерухомість і єдиний податок. Також у рамках реформи Кабмін запропонував кілька варіантів оподаткування доходів громадян і оподаткування зарплат, зокрема, за визначенням обсягу платежів по єдиному соціальному внеску на загальнодержавне пенсійне страхування.

УНІАН