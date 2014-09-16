ТОП-10 (16 вересня)

Рубль через санкції та дешеву нафту впав до нового рекордного рівня

Військовий податок в Україні можуть продовжити до 2016 року

Єврокомісар: односторонні преференції для України рівнозначні вільній торгівлі

Євросоюз може скасувати відкладення ЗВТ з Україною, якщо Росія порушить домовленості

Гривня на закритті міжбанку залишилася на рівні 14,30 за долар

Депутати відмовилися розглядати пакет реформ Яценюка

Кабмін пропонує Раді збільшити місцеві бюджети на 40 мільярдів

У Яценюка хочуть, аби податок на нерухомість платили всі

В Україні можуть створити єдиний Фонд соцстрахування з 2015 року

Роздрібна торгівля в Україні скоротилася на 4%

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Рубль через санкції та дешеву нафту впав до нового рекордного рівня

Курс євро перевищив позначку в 50 рублів уперше з квітня. Європейська валюта в перші хвилини торгів на Московській біржі виросла на 36 копійок. Одночасно долар подорожчав на 24 копійки до 38,62 рубля.

Бівалютний кошик зміцнився на 30 копійок до 43,75 рубля, повідомляє Лента.ру.

Долар і євро протягом вересня оновили вже кілька історичних максимумів. Такі результати пов'язані з цілим рядом обставин.

В останні тижні нафта стабільно дешевшає, незважаючи на політичну напруженість у світі в цілому і на Близькому Сході зокрема.

На рубль негативно впливають санкції, прийняті ЄС і США щодо Росії.

Крім того, Центробанк Росії з серпня припинив валютні інтервенції, переставши підтримувати курс рубля. В якості офіційного пояснення фігурує скорочення за останні місяці міжнародних резервів країни.

Водночас, деякі російські ЗМІ пишуть, що ослаблення рубля робиться з метою підтримки експортерів, які зазнають труднощів у зв'язку зі здешевленням нафти та інших сировинних ресурсів.

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Військовий податок в Україні можуть продовжити до 2016 року

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді України в рамках податкової реформи зберегти норму про стягнення військового збору до 2016 року, збільшити ставку пенсійного збору при придбанні валюти до 2%, а також скасувати пільги зі стягнення податку на нерухомість, визначивши ставку податку в розмірі 2% мінімальної зарплати за 1 квадратний метр площі.

Про це йдеться в проекті закону про внесення змін до Податкового кодексу України (№5079), опублікованому на веб-порталі парламенту.

«Скасувати неоподатковуваний мінімум загальної площі житлової нерухомості всіх видів. Розширити базу оподаткування податком на нерухоме майно за рахунок оподаткування комерційної (нежитлової) нерухомості. Надати місцевим громадам право встановлювати ставки на нерухоме майно для об'єктів житлової і нежитлової нерухомості в розмірі 2% мінімальної зарплати за 1 квадратний метр площі, - йдеться в пояснювальній записці до проекту закону. - Також пропонується продовжити дію військового збору до 1 січня 2016 року і підвищити ставку збору на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування при придбанні іноземної валюти до 2%».

Загалом, проект закону передбачає скорочення кількості податкових платежів з 22 до 9, введення розрахунку податку на прибуток відповідно до даних бухгалтерського обліку, введення нових норм визначення оподаткування доходів фізичних осіб, включаючи скасування пільг з оподаткування доходів з одночасним збереженням соціальної пільги в розмірі 50% прожиткового мінімуму.

«Крім того, передбачається введення одноразового декларування доходів, майна фінансового стану фізичної особи, зокрема одержаних з порушенням законодавства з питань оподаткування і валютного регулювання», - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Також Кабмін пропонує ввести в Україні 5-відсотковий збір з роздрібного продажу підакцизних товарів і поєднання всіх акцизних платежів і тарифних надбавок в єдиний акцизний податок.

Раніше Кабмін запропонував парламенту в рамках внесення змін до Бюджетного кодексу передати на місцевий рівень адміністрування низки податків, збільшивши, таким чином, ресурс місцевих бюджетів на 39 млрд грн.

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Єврокомісар: односторонні преференції для України рівнозначні вільній торгівлі

Європейський комісар з питань торгівлі Карл Де Гухт заявляє, що Євросоюз йде на економічні жертви, продовжуючи односторонні торговельні преференції Україні, які дають змогу експортувати товари так само, якби запрацювала зона вільної торгівлі.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це комісар заявив у вівторок в Страсбурзі, виступаючи в Європейському парламенті.

Де Гухт зауважив, що було поставлено велику кілька запитань щодо домовленостей, які були досягнуті минулої п’ятниці щодо відкладення тимчасового застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС на рік.

„Ми продовжимо автономні заходи для України, щоб вони змогли продовжувати експортувати на європейський ринок так само, якби угода вступила б в силу... Чому ми домовилися про це (відкласти тимчасове застосування ЗВТ та продовжити торговельні преференції)? – щоб зробити ратифікацію можливою. Без цієї домовленості не було б цієї ратифікації”, - заявив він.

За словами єврокомісара, після запровадження односторонніх торговельних преференцій для України, експорт до ЄС з червня збільшився на 15%. Сам же ЄС йде „на економічні жертви”, тому що такі заходи діють в односторонньому порядку.

Крім того, Де Гухт висловив переконання, що Росія намагається створити на сході Україні новий заморожений конфлікт, так само, як це сталося з Придністров’ям в Молдові та Осетією та Абхазією в Грузії.

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Євросоюз може скасувати відкладення ЗВТ з Україною, якщо Росія порушить домовленості

ЄС може змінити рішення щодо відкладення тимчасового застосування угоди про зону вільної торгівлі з Україною до 2016 року, якщо Росія порушить досягнуті домовленості з цього питання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це у Страсбурзі заявив європейський комісар з питань торгівлі Карел Де Гухт, виступаючи в ході планерного засідання Європейського парламенту.

„Якщо Росія не буде поважати умови відкладення тимчасового застосування зони вільної торгівлі й запровадить обмежувальні заходи стосовно України, ми тоді запропонуємо Раді змінити рішення щодо тимчасового застосування”, - сказав він.

Де Гухт назвав сьогоднішню ратифікацію Угоди про асоціацію Україна-ЄС „історичним фактом та початком процесу спрямування України у демократичний процес, встановлення верховенства права, допомоги українцям подолати корупцію та принести економічне процвітання”.

За його словами, також асоціація України та ЄС стане внеском у підтримку суверенітету України, що перебуває сьогодні під тиском Росії.

«Європейська комісія буде пильно спостерігати за цим процесом, також з урахуванням домовленостей, яких ми досягли у п’ятницю (12 вересня)”, - наголосив комісар.

Крім того, Де Гухт запевнив, що ЄС забезпечить надання Україні, яка „дестабілізована встановленням нового замороженого конфлікту”, необхідну фінансову, політичну, економічну допомогу, щоб „вона змогла розвивати суверенітет, демократію та незалежність”.

Довідка УНІАН. Україна і Євросоюз підписали політичну частину Угоди про асоціацію 21 березня 2014 р., відклавши підписання його економічної частини, яка включає положення про створення зони вільної торгівлі, до обрання нового президента України.

Після обрання президентом України Петро Порошенко підписав Угоду про асоціацію з ЄС в повному обсязі 27 червня.

12 вересня у Брюсселі відбулась тристороння міністерська зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ.

У спільній заяві за результатами зустрічі європейського комісара з питань торгівлі Де Гухта, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва повідомляється, що Україна, Росія і ЄС погодилися відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року.

Сьогодні, 16 вересня, Верховна Рада і Європарламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

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Гривня на закритті міжбанку залишилася на рівні 14,30 за долар

У вівторок, 16 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 14,0000/14,3000, на 12:00 звузився спред до 14,1000/14,3000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 14,0000/14,3000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 18,1105/18,5015, на 12:00 ціни пішли вгору до 18,2505/18,5135. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH упали до 18,1250/18,5175.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3617/0,3695, на 12:00 ціни піднялися до 0,3641/0,3697. На закриття торгів ціни знизилися до 0,3632/0,3688.

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Депутати відмовилися розглядати пакет реформ Яценюка

Верховна Рада не підтримала включення до порядку денного своєї роботи пакет урядових законопроектів.

Як передає кореспондент УНІАН, за включення до порядку денного сесії цього пакету проголосували лише 117 (за необхідних 226 — УНІАН) із 264 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Не голосувала у повному складі група “За мир та стабільність”, а з фракцій партії «УДАР» та з фракції Партії регіонів проголосувало лише “за” лише по одному народному депутату.

Голова парламенту Олександр Турчинов запропонував депутатам “включити до порядку денного пакет урядових законів щодо реформування Бюджетного кодексу України (міжбюджетна реформа) (№5078); законопроект під №5079 — внесення змін до Податкового кодексу (податкова реформа) і законопроект щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та реорганізації фонду оплати праці (№5080)”.

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Кабмін пропонує Раді збільшити місцеві бюджети на 40 мільярдів

Кабінет міністрів України в рамках реформи міжбюджетних відносин пропонує Верховній Раді розширити дохідну частину місцевих бюджетів у 2015 році на 39,2 млрд грн за рахунок передачі частини податкових платежів, раніше сплачуваних до державного бюджету, у відання місцевих громад. Про це йдеться в проекті закону про внесення змін до Бюджетного кодексу (№5078), опублікованому на веб-порталі Верховної Ради.

Згідно з пояснювальною запискою, у відання місцевої влади передаються: плата за надання адміністративних послуг (крім 50% адмінзбору за держреєстрацію майнових прав на нерухомість і держреєстрацію юридичних і фізичних осіб-підприємців), державні мита, до 80% зборів з екологічного податку, а також збори з податку на нерухомість, включаючи оподаткування комерційної нерухомості.

«Також передбачається закріплення за місцевими бюджетами стабільних джерел - податку на доходи фізосіб за новими нормативами (бюджети районів і міст обласного підпорядкування отримають 60% податкових платежів, обласні бюджети - 15%, бюджет Києва - 25%), податку на прибуток (10%)», - йдеться в пояснювальній записці.

Також у документі пропонується запровадити з 2015 року збір за роздрібний продаж підакцизних товарів (алкоголь, сигарети, нафтопродукти) за ставкою 5% від вартості реалізованого обсягу товарів. Такий збір, як наголошується, замінить раніше стягуваний податок на виноградарство, хмелярство і садівництво.

Проект закону, крім іншого, запроваджує нові види трансфертів - базову і реверсну дотацію, субвенцію на освіту, підготовку робочих кадрів і медицину. Крім того, як очікується, в кожному місцевому бюджеті з'явиться нова стаття - «бюджет розвитку», обсяг фінансування якої має становити не менш як 10% від загального обсягу фонду власних доходів місцевих бюджетів.

«За попередніми розрахунками, збільшення ресурсу місцевих бюджетів у 2015 році становитиме близько 39,2 млрд грн. Оскільки система забезпечує автономність прийняття місцевих бюджетів і децентралізацію, то в майбутньому такі зміни дадуть синергетичний ефект, і доходи місцевих бюджеті збільшаться у два-три рази. Таким чином, у розпорядженні місцевих органів самоврядування з'явиться ресурс для вирішення проблем розвитку громад», - йдеться в пояснювальній записці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 16 вересня, Кабінет міністрів України подав на розгляд до парламенту пакет змін до Податкового та Бюджетного кодексів з метою формування проекту бюджету на 2015 рік на основі нової законодавчої бази.

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У Яценюка хочуть, аби податок на нерухомість платили всі

Кабінет міністрів України пропонує скасувати неоподатковуваний податком на нерухомість мінімум загальної житлової площі для всіх видів об'єктів, а також розширити базу оподаткування за рахунок об'єктів комерційної нерухомості.

Відповідні пропозиції містяться в урядовому законопроекті №5079 від 15 вересня «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законів України (щодо податкової реформи)».

Згідно з пояснювальною запискою до документа, розширення бази оподаткування податком на нерухоме майно передбачене за рахунок оподаткування комерційної нерухомості (будівлі підприємств і склади, готелі, ресторани і бари, туристичні бази, торгові центри, магазини, СТО, їдальні, бази і склади підприємств торгівлі та громадського харчування, казино, гральні будинки, будівлі бань тощо).

Крім того, в законопроекті передбачено надання права місцевим органам влади встановлювати ставки податку на нерухоме майно для об'єктів житлової та комерційної нерухомості в розмірі до 2% мінімальної зарплати за 1 кв. м площі.

Також законопроект передбачає перенесення плати за землю до складу місцевих податків і консолідацію плати за землю з податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у складі податку на нерухоме майно.

Довідка УНІАН. Згідно з нинішньою редакцією Податкового кодексу, об'єктом оподаткування нерухомого майна є квартири і будинки, що перевищують площу 120 кв. м і 250 кв. м, відповідно. Квартири і будинки меншої площі є предметом податкової пільги.

Підлягає оподаткуванню сумарна площа квартири і будинку, якщо вона перевищує 370 кв.м. Ставка податку становить 1% від мінімальної зарплати для сумарної площі нерухомості від 370 кв. м до 740 кв. м і 2,7% - якщо вона перевищує 740 кв.м.

При цьому власне податок нараховується на кількість метрів, що перевищує «пільгове», не оподатковуване податком значення.

Разом з тим, «пільга» зі сплатою податку знімається відразу ж, як тільки буде доведено факт одержання доходів із нерухомості – від здачі її в оренду, лізинг або використання з комерційною метою.

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В Україні можуть створити єдиний Фонд соцстрахування з 2015 року

Кабінет міністрів України пропонує Верховній Раді об'єднати фонди соціального страхування в єдину структуру, а також посилити правила оформлення трудових відносин.

Відповідний законопроект №5080 про реформування обов'язкового державного соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці опубліковано на сайті парламенту.

"Прийняття зазначеного законопроекту зумовлено необхідністю реалізації заходів щодо економного та раціонального використання державних коштів, недопущення втрат бюджету та створення умов для зниження навантаження на фонд оплати праці", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Зокрема, згідно з документом, уряд пропонує з 1 січня 2015 року об'єднати Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань і Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та створити єдину структуру - Фонд соціального страхування України, утримання якого здійснюватиметься за рахунок коштів, що надійшли від єдиного внеску, а не за рахунок держбюджету. Кабмін вважає, що це підвищить ефективність управління в сфері зайнятості та соцстрахування, скоротить й оптимізує витрати на управління та спростить обслуговування застрахованих осіб і роботодавців.

Також законопроект передбачає запровадження знижувального коефіцієнта 0,4 до ставки єдиного соцвнеску (ЄСВ), якщо база його нарахування перевищує двократний розмір мінімальної заробітної плати. Якщо база нарахування нижча, тоді єдиний соцвнесок розраховується як добуток двократного розміру мінімальної заробітної плати на діючу ставку єдиного внеску.

Кабмін також ініціює перегляд законодавства про оплату праці, адміністративного та кримінального законодавства, щоб з'явилися механізми сприяти легалізації заробітної плати та зайнятості.

Зокрема, уряд пропонує в обов'язковому порядку укладати трудовий договір з працівником при його влаштуванні на роботу.

«Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору в письмовій формі та повідомлення Державної фіскальної службі про прийом працівника на роботу», - йдеться в пояснювальній записці.

При цьому в разі виявлення оформлення трудових відносин без укладення трудового договору, а також роботи на умовах неповного робочого часу при фактичному виконанні роботи за повний робочий день, працівникові виплачується зарплата не нижче середньої за встановлений період роботи.

Також уряд у законопроекті передбачив фінансові санкції для роботодавців у вигляді штрафу в розмірі від 1 до 30 мінімальних заробітних плат (від 1218 грн до 36,5 тис. грн) за допуск працівника без трудового договору. Крім того, передбачено штрафи за звільнення працівника з особистих мотивів.

Крім того, Кабмін пропонує збільшити в 1,3-2 рази розміри штрафів за порушення порядку нарахування ЄСВ, порушення при поданні звітності з ЄСВ, подачу недостовірних відомостей, несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня уряд запропонував Верховній Раді проголосувати пакет економічних реформ, який включає зміни до податкового і бюджетного законодавства.

Раніше міністр фінансів Олександр Шлапак заявив, що Кабмін ініціює зниження ставки єдиного соціального внеску до 15% на суму зарплати, що перевищує дві мінімальні.

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Роздрібна торгівля в Україні скоротилася на 4%

Обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-серпні 2014 року знизився на 4% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівнянних цінах) - до 569,603 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Згідно з повідомленням, найбільше зростання роздрібного товарообігу за 8 місяців поточного року відзначено в Кіровоградській області - на 4,7%, до 11,074 млрд грн, у Київській області - на 3,8%, до 26,815 млрд грн, у Чернігівській області - на 3%, до 11,639 млрд грн, у Черкаській області - на 2,8%, до 14,77 млрд грн, а також у Херсонській та Вінницькій областях - на 2,6% і 2,5%, до 13,323 млрд грн і 18,035 млрд грн відповідно.

Найбільше обіг роздрібної торгівлі знизився в Луганській та Донецькій областях - на 27,9% і 20,4%, до 19,723 млрд грн і 48,131 млрд грн відповідно. Роздрібний товарообіг у Києві в січні-серпні поточного року знизився на 4,8% - до 76,268 млрд грн. Крім столиці та двох східних регіонів, зниження роздрібного товарообігу в Україні в межах від 0,2% до 4,9% спостерігалося у Волинській, Івано-Франківській, Львівській, Миколаївській, Одеській та Хмельницькій областях.

Як повідомляв УНІАН, обіг роздрібної торгівлі в Україні в січні-липні 2014 року знизився на 1% порівняно з аналогічним періодом 2013 року (у порівнянних цінах) - до 495,218 млрд грн.

У 2013 році роздрібний товарообіг в Україні збільшився на 9,5% порівняно з 2012 роком - до 884,2 млрд грн.

УНІАН