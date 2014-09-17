ЄС: подовження «відкритого ринку» для України вимагає підтримки Європарламенту

Про це УНІАН повідомили у Представництві ЄС в Україні, коментуючи вчорашню синхронну ратифікацію Верховною Радою України та Європарламентом Угоди про асоціацію, включно із глибокою і всеохопною зоною вільної торгівлі (ГВЗВТ), між ЄС і Україною.

Як нагадали у Представництві ЄС, Угодою передбачено створення політичної асоціації та поглиблення економічної інтеграції між ЄС і Україною, а також обопільний вільний доступ до ринків. Політичні положення наближають Україну до ЄС, відкриваючи нові канали для політичного діалогу та встановлюючи принципи для співпраці в, зокрема, енергетичній, транспортній сферах, галузі освіти. Угода вимагає від України впровадження реформ та шани демократичних принципів, прав людини і верховенства права.

З-поміж інших правил, Угода передбачає можливість для значнішого руху робітників, встановлює цілі для безвізового режиму та сприяє зближенню нормативно-правових баз обох сторін, встановлюючи конкретні терміни, протягом яких Україна має перенести частину законодавства ЄС на власні закони та запровадити їх.

Частина Угоди, що передбачає встановлення ГВЗВТ, своєю чергою, відчутно інтегрує ринки Євросоюзу та України. Це відбувається за допомогою скасування імпортних мит та заборони інших торговельних обмежень; водночас зберігаються особливі обмеження та перехідні періоди для найбільш «чутливих» сфер, зокрема, торгівлі сільськогосподарською продукцією. Також Угода частково інтегруватиме ринки державних закупівель.

Як зазначили у Представництві ЄС, зважаючи на одночасне голосування у Європарламенті та Верховній Раді України, Угоду про асоціацію буде тимчасово застосовано. Однак дата застосування має бути ще підтверджена Радою. Аби набути повної правової чинності, Угоду мають ратифікувати усі 28 країн-членів ЄС. Наразі вона була ратифікована лише шістьома країнами-членами. З іншого боку, процес повної ратифікації у країнах-членах може тривати протягом кількох років.

Спочатку було заплановано, що торговельні правила, які містяться в Угоді, будуть застосовуватися від 1 листопада. Проте 12 вересня під час переговорів Росії, України та ЄС було вирішено відтермінувати тимчасове набуття чинності торгових правил до 31 грудня 2015 року.

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Європейська Комісія, своєю чергою, заявляє, що продовжуватиме застосовувати по відношенню до України так звані «автономні торговельні преференції», що в односторонньому порядку відкривають ринок ЄС для України. Рішення про подовження таких преференцій потребує також підтримки з боку Європейського парламенту, зазначили у Представництві ЄС в України.