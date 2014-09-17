Кабмін хоче скоротити повноваження контролюючих органів

Кабінет міністрів має намір істотно скоротити повноваження контролюючих органів у сфері господарської діяльності, передавши їх частину судовій системі, а також посилити захист підприємців від порушень з боку правоохоронних органів.

Текст відповідного законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з мінімізації протиправного втручання правоохоронних органів у господарську діяльність і захисту права власності» опублікований на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«Метою ухвалення законопроекту є обмеження можливостей для корупційного впливу контролюючих органів у сфері господарської діяльності й ухвалення рішень винятково судами про припинення, позбавлення прав користування, обмеження діяльності підприємств», - йдеться в пояснювальній записці.

Законопроект передбачає також передачу судам виняткової компетенції щодо тимчасової заборони діяльності підприємств і видачі дозволів на право користування або оренди при веденні бізнесу суб'єктами господарювання.

Згідно з документом, усі заходи із зупинення діяльності підприємства, а також із введення тимчасових обмежень їх діяльності здійснюються винятково шляхом подання виконавчими органами державної влади відповідних судових позовів.

Читайте такожУряд ліквідував низку держінспекцій

Законопроект суттєво посилює захист підприємців від порушень з боку правоохоронних органів. Передбачається, що співробітники правоохоронних органів нестимуть відповідальність за незаконне проведення обшуку й огляду не тільки житла, а і виробничих приміщень, приміщень господарчо-побутового призначення, транспортних засобів, і також за проведення незаконного вилучення (виїмки) документів і майна.

Також встановлюється кримінальна відповідальність за крадіжку господарської документації підприємства, його печатки і штампів, яка була здійснена під час незаконних дій з проникненням у житло або приміщення, яке належить як фізичним, так і юридичним особам.

Крім того, міліція має право проводити перевірки за фактами порушення законодавства, контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції міліції, тільки в разі дослідчої перевірки за фактами, зверненнями і повідомленнями фізичних або юридичних осіб.

Також пропонується внесення змін, спрямованих на обмеження повноважень Управління з питань боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) з проведення обшуків, оглядів, вилучення документів і витребування інформації.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Кабінет міністрів України в рамках оптимізації роботи органів виконавчої влади ліквідував ряд інспекцій, які несуть контрольну функцію, включаючи Державне агентство з питань інвестицій й управління національними проектами, Державну інспекцію з контролю за цінами і Державну інспекцію з питань сільського господарства.

Крім того, Кабмін ліквідував Держслужбу із захисту персональних даних, Держслужбу з питань протидії ВІЛ/СНІД й інших соціально небезпечних хвороб, Держагентство з туризму і курортів, Державну пробірну службу, а також Держагентство екологічних інвестицій.

Функції, які виконували ці служби, покладено на інші органи і міністерства.