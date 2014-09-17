Кабмін хоче скоротити повноваження контролюючих органів
Уряд збирається обмежити можливості для корупційного впливу контролюючих органів та прийняття рішень виключно судами про припинення, позбавлення прав користування, обмеження діяльності підприємств.
Кабінет міністрів має намір істотно скоротити повноваження контролюючих органів у сфері господарської діяльності, передавши їх частину судовій системі, а також посилити захист підприємців від порушень з боку правоохоронних органів.
Текст відповідного законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з мінімізації протиправного втручання правоохоронних органів у господарську діяльність і захисту права власності» опублікований на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі.
«Метою ухвалення законопроекту є обмеження можливостей для корупційного впливу контролюючих органів у сфері господарської діяльності й ухвалення рішень винятково судами про припинення, позбавлення прав користування, обмеження діяльності підприємств», - йдеться в пояснювальній записці.
Законопроект передбачає також передачу судам виняткової компетенції щодо тимчасової заборони діяльності підприємств і видачі дозволів на право користування або оренди при веденні бізнесу суб'єктами господарювання.
Згідно з документом, усі заходи із зупинення діяльності підприємства, а також із введення тимчасових обмежень їх діяльності здійснюються винятково шляхом подання виконавчими органами державної влади відповідних судових позовів.
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Законопроект суттєво посилює захист підприємців від порушень з боку правоохоронних органів. Передбачається, що співробітники правоохоронних органів нестимуть відповідальність за незаконне проведення обшуку й огляду не тільки житла, а і виробничих приміщень, приміщень господарчо-побутового призначення, транспортних засобів, і також за проведення незаконного вилучення (виїмки) документів і майна.
Також встановлюється кримінальна відповідальність за крадіжку господарської документації підприємства, його печатки і штампів, яка була здійснена під час незаконних дій з проникненням у житло або приміщення, яке належить як фізичним, так і юридичним особам.
Крім того, міліція має право проводити перевірки за фактами порушення законодавства, контроль за дотриманням якого віднесено до компетенції міліції, тільки в разі дослідчої перевірки за фактами, зверненнями і повідомленнями фізичних або юридичних осіб.
Також пропонується внесення змін, спрямованих на обмеження повноважень Управління з питань боротьби з організованою злочинністю (УБОЗ) з проведення обшуків, оглядів, вилучення документів і витребування інформації.
Як повідомляв УНІАН, 15 вересня Кабінет міністрів України в рамках оптимізації роботи органів виконавчої влади ліквідував ряд інспекцій, які несуть контрольну функцію, включаючи Державне агентство з питань інвестицій й управління національними проектами, Державну інспекцію з контролю за цінами і Державну інспекцію з питань сільського господарства.
Крім того, Кабмін ліквідував Держслужбу із захисту персональних даних, Держслужбу з питань протидії ВІЛ/СНІД й інших соціально небезпечних хвороб, Держагентство з туризму і курортів, Державну пробірну службу, а також Держагентство екологічних інвестицій.
Функції, які виконували ці служби, покладено на інші органи і міністерства.