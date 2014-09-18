ТОП-10 (18 вересня)

"Газпром" не може збільшити поставки газу до Європи і знижує його видобуток

Кабмін заклав у проект бюджету-2015 курс 12,9 грн за долар

Європарламент хоче остаточно заборонити будівництво «Південного потоку»

Спад промвиробництва в Україні прискорився до 21,4%

Гривня на міжбанку впала до 14,35 за долар

Валовий зовнішній борг України скоротився до $137 млрд

Видобуток вугілля в Україні за серпень скоротився на 60%

Україна через дефіцит вугілля обмежила експорт електроенергії на 50%

Україна почала розслідування імпорту легкових автомобілів з РФ

Порошенко попросив США створити спецфонд для інвестицій в Україну

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"Газпром" не може збільшити поставки газу до Європи і знижує його видобуток

Найбільший у світі виробник газу "Газпром" повідомив, що знижує прогноз видобутку газу і виробництво у 2014 році, не маючи можливості задовольняти потреби Європи в додаткових обсягах палива, передає Reuters.

Проте експортер зможе виконати заявки на збільшення поставок від європейських клієнтів у міру зростання запасів газу в підземних сховищах Європи, що належать "Газпрому".

"Газпром" здійснює стабільні добові постачання європейським споживачам, ми повністю йдемо в наших контрактних зобов'язаннях. Ішлося (у запитах країн ЄС) про так звані додаткові обсяги", - сказав голова "Газпрому" Олексій Міллер на зустрічі з Путіним.

Це ж підтвердив у середу і представник Єврокомісії, який на умовах анонімності повідомив журналістам, що "Газпром" коригує обсяги поставок, однак не виходить за передбачені контрактами діапазони.

Єврокомісія вважає, що запаси газу в сховищах на сьогодні дозволяють забезпечити попит, проте чиновники ЄС стурбовані подальшим розвитком ситуації.

"Газпром" обіцяє виконати свої зобов'язання щодо запасів газу: Міллер сказав, що зараз експортер закачав у свої європейські ПСГ 3,8 мільярда кубометрів і планує закачати 5 мільярдів.

"По мірі накопичення активного газу в наших ПСГ, ми зможемо задовольнити попит наших європейських споживачів", - додав голова "Газпрому".

Міллер сказав також, що концерн знизив прогноз видобутку на 2014 рік до 463 мільярдів кубометрів газу.

Як повідомляв УНІАН, російський газовий монополіст «Газпром» скоротив постачання газу до Польщі та Словаччини, а також підвищив ціну на газ для Угорщини. Три країни є ключовими постачальниками реверсного газу до України.

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Кабмін заклав у проект бюджету-2015 курс 12,9 грн за долар

Кабінет міністрів України заклав у проект державного бюджету на 2015 рік середньорічний курс гривні на рівні 12,9 грн/дол., повідомляється на сайті Міністерства фінансів із посиланням на міністра Олександра Шлапака.

«Ми закладали в проект бюджету курс долара 12,9. Середній за рік. Він може бути переглянутий - ситуація змінюється дуже швидко. І я припускаю, що макропоказники бюджету будуть переглянуті», - сказав Шлапак.

За словами міністра, валютні коливання обумовлені подіями на сході, й Національний банк із банкірами зможуть із цим справитися.

«У мене є переконання, що і керівництво Національного банку, і комерційні банкіри справляться з цією ситуацією. Я повністю поділяю точку зору, що саме нервозність, яка у нас є на сході, викликає коливання долара. У нас немає жодних підстав для такого швидкого зростання курсу», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України не очікує різких стрибків курсу гривні в 2014 році й розраховує на стабілізацію курсу в 2015 році.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що найбільш прийнятним для української економіки курсом є 12 грн за долар.

За оцінками Національного банку України, національна валюта знецінилася щодо долара США на міжбанківському ринку в січні-серпні на 66,9%. Середньозважений курс гривні до долара США на міжбанку 17 вересня на кінець робочого дня становив 13,0367 грн/дол.

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Європарламент хоче остаточно заборонити будівництво «Південного потоку»

Європейський парламент закличе до продовження переговорів України, Росії та ЄС для вирішення спірних газових питань, а країни ЄС - скасувати заплановані угоди з Москвою в енергетичному секторі, зокрема, будівництво газопроводу «Південний потік».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в проекті спільної резолюції, яка буде винесена на голосування в Європейському парламенті у четвер.

„(ЄП) закликає до продовження тристоронніх переговорів щодо постачання газу в Україну, які були призупинені з червня; (ЄП) знову заявляє про необхідність забезпечити реверсне постачання газу з сусідніх держав ЄС в Україну”, - зазначається в проекті документу.

Крім того, Європарламент закличе ЄС розглядати питання зберігання газу, взаємопов’язаності та реверсних можливостей як стратегічні активи. „(ЄП) закликає держави-члени скасувати заплановані угоди з Росією в енергетичному секторі, зокрема будівництво газопроводу Південний потік”, - зазначається в проекті.

Разом із тим ЄП наголосить на необхідності „радикально підвищити енергетичну безпеку, незалежність та стійкість до зовнішнього тиску ЄС шляхом консолідації енергетичних секторів, подальшого розвитку енергетичної інфраструктури в сусідніх країнах ЄС і розвитку енергетичних з'єднань між цими країнами і ЄС відповідно до цілей Енергетичного співтовариства і для реалізації проектів, які становлять спільний інтерес”.

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Спад промвиробництва в Україні прискорився до 21,4%

Спад промислового виробництва в Україні у серпні 2014 року порівняно з серпнем 2013 року прискорився майже вдвічі - до 21,4% із 12,1%, зафіксованих місяцем раніше, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

У повідомленні відзначається, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і Севастополя.

За інформацією Держстату, порівняно з липнем 2014 року спад промвиробництва прискорився до 12,7% з 2,2%, зафіксованих у липні порівняно з червнем 2014 року.

У січні-серпні цього року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, спад промвиробництва прискорився до 7,8% з 5,8%, зафіксованих у січні-липні.

Зростання виробництва в серпні 2014 року порівняно з серпнем 2013 року за галузями промисловості зафіксоване тільки у виробництві фармацевтичних продуктів і препаратів – на 8,7%.

Решта галузей показала падіння, зокрема, найбільший спад у видобутку кам'яного і бурого вугілля – на 60,4%, виробництві коксу і продуктів нафтопереробки – на 50,2%, машинобудуванні – на 31%, виробництві меблів та іншої продукції – на 30,8%, металургії – на 30%, хімічній промисловості - на 19,6%, постачанні електроенергії, газу і кондиціонованого повітря – на 17,3%, видобутку металевих руд – на 14,96%, виробництві гумових і пластмасових виробів – на 14,8%, текстильному виробництві – на 14,2%.

Як повідомляв УНІАН, спад промвиробництва в Україні в липні 2014 року порівняно з липнем 2013 року прискорився більш ніж удвічі - до 12,1%, порівняно з червнем - до 2,2%, у січні-липні - до 5,8%.

За підсумками 2013 року спад промвиробництва становив 0,5%, за підсумками 2012 року — також 0,5%, тоді як у 2011 році промвиробництва в Україні зросло на 7,6%.

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Гривня на міжбанку впала до 14,35 за долар

У четвер, 18 вересня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 13,9000/14,3000, на 12:00 звузився спред до 14,1000/14,3000. На закриття торгів цінові рівні підвищилися до 14,1000/14,3500, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 17,8975/18,4155, на 12:00 ціни становили 18,1715/18,4335. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на значеннях 18,1560/18,4820.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3625/0,3730, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3667/0,3723. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3677/0,3720.

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Валовий зовнішній борг України скоротився до $137 млрд

Обсяг валового зовнішнього боргу України в другому кварталі 2014 року порівняно з першим кварталом скоротився на 0,4% або 592 млн дол., – до 136,790 млрд дол., повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, з початку року обсяг валового зовнішнього боргу скоротився на 4% або на 5,730 млрд дол.

На кінець другого кварталу на сектор загального державного управління припало 31,548 млрд дол. або 23,1% валового зовнішнього боргу. Зростання боргу сектора загального держуправління в другому кварталі становило 2,741 млрд дол. або 9,5%.

На банки припало 21,271 млрд дол. або 15,6% боргу. Зниження боргу банківського сектора за квартал становило 1,049 млрд дол. або 4,7%.

На органи грошово-кредитного регулювання припало 2,269 млрд дол. або 1,7% боргу. Борг органів грошово-кредитного регулювання за квартал зріс на 841 млн дол. або на 58,9%.

На інші сектори припало 70,373 млрд дол. або 51,5% боргу. Зниження боргу інших секторів за квартал становило 2,903 млрд дол. або 4%.

Прямі інвестиції (міжфірмовий борг) на кінець другого кварталу становили 11,329 млрд дол. або 8,3% боргу. Борг за прямими інвестиціями в другому кварталі знизився на 222 млн дол. або на 1,9%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг валового зовнішнього боргу України в першому кварталі порівняно з початком 2014 року скоротився на 3% або 4,697 млрд дол. – до 137,382 млрд дол.

Обсяг валового зовнішнього боргу України в 2013 році зріс на 7,455 млрд дол., або на 5,52%, - до 142,520 млрд дол.

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Видобуток вугілля в Україні за серпень скоротився на 60%

Видобуток вугілля в Україні, більша частина якого виробляється на Донбасі, де з квітня орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією, в серпні 2014 року скоротився порівняно з серпнем 2013 року на 59,5% - до 2,2 млн. тонн, повідомляє Державна служба статистики України.

Видобуток вугілля за 8 місяців поточного року скоротився порівняно з аналогічним періодом минулого року на 14,2% - до 35,1 млн. тонн.

Довідка УНІАН. З квітня 2014 року на території Луганської і Донецької областей орудують озброєні бойовики, що фінансуються Росією. Вони захоплюють людей у заручники, вбивають їх, а також знищують інфраструктуру міст Донбасу.

З 15 квітня в регіоні почалася антитерористична операція, яка триває й досі.

Вугледобувні підприємства України в 2013 році скоротили видобуток вугілля порівняно з 2012 роком на 2,6% - до 83,697 млн. тонн.

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Україна через дефіцит вугілля обмежила експорт електроенергії на 50%

Міністерство енергетики і вугільної промисловості через дефіцит енергетичного вугілля, більша частина якого видобувається в зоні бойових дій на сході України, обмежило експорт електроенергії на 50%.

«Ми обмежили на 50%». Про це повідомив УНІАН міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій Продан.

Як повідомив УНІАН заступник директора національної енергетичної компанії «Укренерго» Сергій Корнюшев, експорт електроенергії у напрямку «Добротворська ТЕС – Польща» на сьогодні не здійснюється.

«Добротвор має нуль», - сказав він.

Водночас Продан зазначив, що на даний момент ситуація в енергосистемі України не настільки критична, щоб запроваджувати тимчасове припинення електропостачання населення, як це було в 90-х роках.

«Ще не така критична маса для того, щоб ми почали запроваджувати графіки (обмеження електропостачання – УНІАН). Ми готуємося до цього, але поки що не та ситуація», - сказав Продан.

За словами міністра, Міненерговугілля веде переговори з обленерго, щоб ті в свою чергу, домовилися про зниження споживання електроенергії в своїх регіонах.

Довідка УНІАН. Україна вперше за тривалий період почне імпортувати енергетичне вугілля для забезпечення потреб теплових електростанцій.

Забезпечити ТЕС вугіллям власного видобутку сьогодні практично неможливо через бойові дії на сході країни, де розташована велика частина діючих шахт.

50% електроенергії, що виробляється в Україні, генерують АЕС, решту – виробляють ТЕС шляхом спалювання газу і вугілля. Брак газу і зупинка 80% шахт викликали дефіцит енергоносіїв і, як наслідок, електроенергії.

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Україна почала розслідування імпорту легкових автомобілів з РФ

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі України 15 вересня ухвалила рішення про проведення антисубсидиційного розслідування імпорту до України легкових автомобілів з Російської Федерації.

Згідно з документом, опублікованим в урядовій газеті «Урядовий кур'єр», комісія ухвалила рішення про початок розслідування на основі скарги Асоціації автовиробників України «Укравтопром», а також звіт Міністерства економічного розвитку і торгівлі України про результати проведення антисубсидиційної процедури імпорту до України легкових авто з Росії.

Згідно зі скаргою, російські виробники легкових авто користуються окремими пільгами від субсидій, які надаються державними органами Російської Федерації для виробництва, продажу, переробки, транспортування і/або експорту легкових авто, зокрема в рамках виконання програми "Автомобільна промисловість" і "Розвиток промисловості та підвищення її конкурентоспроможності" державної програми РФ.

Імпорт до України легкових автомобілів російського походження здійснювався в таких обсягах і на таких умовах, що міг завдати шкоди національному товаровиробникові. Зокрема, рівень цін, за якими здійснювався імпорт, значною мірою перешкоджав можливому збільшенню цін на легкові автомобілі національного товаровиробника, яке, в іншому разі, мало б місце, йдеться у скарзі "Укравтопрому".

У документі сказано, що проведення розслідування доручено Міністерству економічного розвитку і торгівлі України.

Протягом 30 днів з дня публікації повідомлення про початок розслідування Мінекономрозвитку здійснить реєстрацію зацікавлених сторін розслідування і розгляне коментарі щодо проведення слухань, а протягом 60 днів - розгляне коментарі й інформацію про проведення розслідування, сказано в документі.

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Порошенко попросив США створити спецфонд для інвестицій в Україну

Президент України Петро Порошенко звернувся до Конгресу США за допомогою у реформуванні економіки та системи юстиції України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму виступі на спільному засіданні палат Конгресу США сьогодні у Вашингтоні.

"Я прошу Конгрес створити спеціальний фонд, щоб допомагати американським компаніям інвестувати в Україну, і допомогти нам реформувати нашу економіки та систему юстиції", - сказав він.

Порошенко запевнив, що уся допомога, отримана від Заходу, буде використана "некорумпованими установами".

"І нове покоління чиновників буде запевнювати, що кошти використовуються ефективно", - сказав він.

Порошенко наголосив, що Україні потрібні сучасні технології, щоб бути більш інтегрованою у світову економіку. "І понад усе нам потрібні ви - допомога вас, Америки", - сказав він.

УНІАН