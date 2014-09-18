МЗС України закликав Москву не спотворювати брюссельські домовленості

Україна вимагає від Росії невідкладного скасування всіх обмежувальних заходів щодо імпорту з України, які були запроваджені стороною РФ протягом останніх місяців.

Про це заявила заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль сьогодні під час зустрічі з тимчасовим повіреним у справах Російської Федерації в Україні Андрієм Воробйовим, повідомили УНІАН у Департаменті політики і комунікацій МЗС.

Також заступник міністра наголосила на необхідності чіткого та безумовного дотримання російською стороною тристоронніх домовленостей, зокрема, щодо збереження чинного режиму вільної торгівлі в рамках СНД.

Крім того, у зв’язку з нещодавніми заявами низки високих офіційних чиновників Російської Федерації з приводу ратифікації та підготовки до імплементації Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, російському дипломату було наголошено на неприпустимості одностороннього довільного трактування Росією змісту домовленостей, досягнутих за підсумками тристоронньої міністерської зустрічі в форматі Україна-ЄС-РФ 12 вересня у Брюсселі.

«Було підкреслено, що ухвалене за підсумками міністерської зустрічі спільне комюніке є єдиним офіційним документом, в якому чітко визначаються кроки сторін, спрямовані на деескалацію напруженості в торговельно-економічних відносинах між Україною та РФ», - йдеться в повідомленні.

Російському представнику також були надані вичерпні роз’яснення щодо порядку набуття чинності Угодою про асоціацію Україна-ЄС, підкреслили в МЗС.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня в Брюсселі відбулася тристороння міністерська зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ.

У спільній заяві за підсумками зустрічі європейського комісара з питань торгівлі Карла де Гухта, міністра закордонних справ України Павла Клімкіна і міністра економічного розвитку РФ Олексія Улюкаєва йдеться, що Україна, Росія і ЄС погодилися відкласти тимчасове застосування зони вільної торгівлі Україна-ЄС до 31 грудня 2015 року.

16 вересня Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікували Угоду про асоціацію.

Згодом Російська Федерація висунула три вимоги щодо Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом.

По-перше, як йдеться в листі глави Мінекономрозвитку Росії Олексія Улюкаєва єврокомісару з питань торгівлі Карлу де Гухту, оприлюдненому в Twitter, "Росія наполягає на юридичному оформленні відтермінування початку тимчасового застосування домовленостей за Угодою".

По-друге, "початок повної або часткової імплементації положень Угоди до 31 грудня 2015 року означатиме для Росії її фактичне набрання чинності, що приведе до тих ризиків, про які ми говорили раніше", заявив російський міністр.

І по-третє, в документі підкреслюється, що "робота тристоронньої групи з цього питання має бути посилена".

"Росія наполягає на тому, щоб цій групі було надано мандат, який був би направлений на підготовку пропозицій щодо внесення змін до Угоди про асоціацію України з ЄС, що зніме стурбованість РФ за допомогою формулювань, які матимуть юридичну силу", - йдеться у листі.