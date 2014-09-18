У Єврокомісії підтвердили, що отримали від РФ листа з вимогами щодо асоціації

В Європейській комісії підтверджують отримання листа від міністра економічного розвитку Росії Олексія Улюкаєва, але не коментують його змісту, зазначивши, що позиція ЄК базується на досягнутих 12 вересня у Брюсселі домовленостях.

"Так, ми отримали листа, але не коментуємо його змісту. Наша позиція базується на тристоронніх домовленостях, досягнутих минулої п'ятниці у Брюсселі", - сказав власному кореспонденту УНІАН речник європейського комісара з торгівельний питань Карла Де Гухта Войтек Талко.

Він наголосив, що зміст досягнутих домовленостей був також предметом обговорення в ході телефонної розмови президента Європейської комісії Жозе Мануеля Баррозу з президентом Росії Володимиром Путіним. У цьому зв'язку Талко нагадав про відповідне повідомлення Європейської комісії, в якому йшлося про те, що "обидва президента відзначили свою згоду зі спільними висновками, які були зроблені в ході тристоронніх переговорів".

Як повідомлялося, минулої п'ятниці, 12 вересня, у Брюсселі відбулася тристороння міністерська зустріч у форматі Україна-ЄС-РФ.

Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року введення в дію зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.

16 вересня Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікували Угоду про асоціацію.

Згодом Російська Федерація висунула три вимоги щодо Угоди про асоціацію між Україною і Євросоюзом.

По-перше, як йдеться у листі глави Мінекономрозвитку Росії Олексія Улюкаєва єврокомісару з питань торгівлі Карлу де Гухту, оприлюдненому в Twitter, "Росія наполягає на юридичному оформленні відтермінування початку тимчасового застосування домовленостей за Угодою".

По-друге, "початок повної або часткової імплементації положень Угоди до 31 грудня 2015 року означатиме для Росії її фактичне набрання чинності, що приведе до тих ризиків, про які ми говорили раніше", заявив російський міністр.

І по-третє, в документі підкреслюється, що "робота тристоронньої групи з цього питання має бути посилена".

"Росія наполягає на тому, щоб цій групі було надано мандат, який був би направлений на підготовку пропозицій щодо внесення змін до Угоди про асоціацію України з ЄС, що зніме стурбованість РФ за допомогою формулювань, які матимуть юридичну силу", - йдеться у листі Улюкаєва.