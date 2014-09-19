Путін хоче відключити Росію від глобального інтернету

Наступного тижня заплановано кілька заходів за участю високопоставлених російських чиновників, присвячених роботі російського сегмента мережі інтернет у надзвичайних ситуаціях, пишуть в п'ятницю "Ведомости" з посиланням на співробітників декількох російських операторів зв'язку, інтернет-компаній та некомерційних організацій.

Зокрема, ця тема буде обговорюватися в найближчий понеділок на нараді Ради безпеки Росії за участю президента Володимира Путіна.

За даними газети, чиновники Мінкомзв'язку доповідатимуть президенту про результати липневих навчань, метою яких було протестувати стійкість роботи інтернету на території РФ і запобігти порушення в умовах недружніх "цілеспрямованих дій". Можливо, з доповіддю виступить і помічник президента Ігор Щеголєв, що займається в тому числі інформаційною безпекою.

У результаті планується прийняти кілька рішень, що зміцнюють суверенітет російського сегмента всесвітньої мережі. Зокрема, може бути запроваджено особливий порядок управління інтернетом, що передбачає можливість відключення Росії від глобальної мережі.

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Навчання, проведені Мінкомзв'язку, показали, що рунет вразливий, і зараз обговорюються заходи з мінімізації ризиків, у тому числі і можливість тимчасового відключення рунету від зовнішнього світу, підтвердив співробітник спецслужб.

Про постійне відключення доступу в міжнародну мережу мова не йде, підкреслюють співробітники великого оператора зв'язку і некомерційної організації. Але російські оператори повинні будуть налаштувати обладнання так, щоб у разі надзвичайної ситуації російський інтернет можна було оперативно відключити від глобального. Надзвичайною ситуацією можуть вважатися як військові дії, так і, наприклад, серйозні протестні виступи всередині країни, вважає один із співрозмовників "Ведомостей".

Друга ідея, яку обговорять чиновники, - передача державі функцій адміністратора доменів, які нині виконує громадська організація - Координаційний центр національного домену мережі інтернет (КЦ). Швидше за все цим займеться Федеральне агентство зв'язку, підпорядковане Мінкомзв'язку.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков підтвердив, що на 22 вересня запланована оперативна нараду членів Радбезу. Які питання там будуть обговорюватися, він не уточнив, нагадавши лише, що частина порядку денного таких заходів традиційно закрита.