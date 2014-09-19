ТОП-10 (19 вересня)

У Росії назвали дату тристоронньої зустрічі щодо газу

Генпрокуратура передумала закривати справу проти екс-голови "Нафтогазу" Бакуліна

Медведєв підписав постанову про введення мит на українські товари

Росія звинуватила українські виноград і яблука в молдавському походженні

ExxonMobil і "Роснефть" через санкції зупинили буріння на арктичному шельфі

"Газпром" через припинення поставок до України переживає найгірші часи

Україна підтвердила, що газові переговори відбудуться 26 вересня в Берліні

Гривня на міжбанку впала до 14,80 за долар

Економічна частина асоціації набуде чинності після відкриття українського ринку для товарів з ЄС

ЄС перевірить якість української молочної продукції наступного тижня

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У Росії назвали дату тристоронньої зустрічі щодо газу

Чергова тристороння зустріч у форматі РФ-Україна-ЄС щодо газу відбудеться 26 вересня в Берліні, ця дата поки що влаштовує всі сторони.

Про це заявив журналістам у Сочі глава Міненерго РФ Олександр Новак, передає РИА Новости.

«Двадцять шостого числа в Берліні», - сказав Новак, відповідаючи на питання про терміни проведення тристоронньої зустрічі Росії, ЄС і України щодо газу.

«Наша позиція залишається колишньою - погашення заборгованості за листопад-грудень (2013 року), часткове погашення за травень квітень, сумарно приблизно два мільярди доларів», - зауважив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що тристороння зустріч України, Росії та ЄС щодо вирішення спірних газових питань відбудеться 20 вересня в Берліні. Однак Росію ця дата не влаштувала.

Європейська комісія запропонувала провести тристоронні переговори щодо розв'язання питань поставок газу до України і його транзиту в ЄС у форматі Україна-Росія-ЄС 27 вересня, однак російська сторона не давала згоди на такі переговори

Міністр енергетики України Юрій Продан зазначив, що нашу країну задовольняє будь-яка дата переговорів, крім 22-23 вересня, коли відбудеться засідання Ради міністрів країн - членів Європейського енергоспівтовариства, де Україна є головою.

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Генпрокуратура передумала закривати справу проти екс-голови "Нафтогазу" Бакуліна

Постанову про закриття кримінального провадження проти колишнього глави НАК “Нафтогаз Україна” Євгена Бакуліна скасовано.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

“Стосовно Бакуліна постанову про закриття кримінального провадження вчора скасовано”, - сказали в Генпрокуратурі.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня стало відомо, що Генеральна прокуратура закрила кримінальну справу проти екс-голови найбільшої державної енергетичної компанії «Нафтогаз України» Бакуліна й ряду топ-менеджерів компанії.

Згідно, з постановою Генпрокуратури, яку має в своєму розпорядженні УНІАН, Бакуліна, його заступника Геннадія Юр’єва й голову департаменту реалізації газу НАК «Нафтогаз України» Валентина Франчука підозрювали в зловживанні службовим становищем, наслідком чого стало завдання збитків компанії в розмірі 1,948 млрд грн.

Крім того, суддя зняв арешт на гроші, рухоме й нерухоме майно Бакуліна, а також зупинив розшук Юр’єва й Франчука.

Згідно з документом, зокрема, знято арешти на 19 рахунків Бакуліна в українських банках, а також знято арешт на майно, що належить Бакуліну: два будинки під Києвом, квартиру в Лисичанську (Луганська обл.), квартиру в центрі Києва, автомобіль Porshe Cayenne S.

Крім того, знято арешти з 7 рахунків Юр’єва в українських банках, із квартири в Києві та автомобіля Lexus LX 470.

«Кримінальне провадження стосовно Бакуліна Євгена Миколайовича … закрити у зв'язку з відсутністю в його діях складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 ч. 2 ст. 364 КК України», - сказано в постанові Генпрокуратури.

Згідно з матеріалами слідства, йдеться про договір на поставки природного газу між «Нафтогаз України» і компанією «ГазУкраїна-Комерс», підконтрольною скандальному бізнесмену Сергію Курченку.

Згідно з документом, у березні 2012 року «Нафтогаз» в особі першого заступника голови Володимира Тріколіча уклав із «ГазУкраїна-Комерс» (Крим, Сімферополь) договір на купівлю-продаж газу. Згідно з умовами договору, «Нафтогаз» зобов'язався передати у власність «ГазУкраїна-Комерс» у період із 1 квітня по 31 грудня 2012 року 340 млн кубометрів природного газу за ціною 3 528,8 грн за тис. кубометрів. Загальна вартість договору – майже 2 млрд грн.

У червні 2012 року «ГазУкраїна-Комерс» направило лист «Нафтогазу» з пропозицією купівлі 2 млрд кубометрів природного газу з гарантією оплати.

Франчук, знаючи, що «ГазУкраїна-Комерс» не здійснила 100% передоплату, дав вказівку про відпуск газу шляхом візування акту прийому-передачі «блакитного палива» в підземних сховищах «Укртрансгазу» обсягом 1 млрд грн на суму 3,529 млрд грн. Після чого заступник Бакуліна Геннадій Юр’єв підписав додатковий договір із компанією Курченка на ці ж 1 млрд кубометрів.

Впродовж жовтня 2012 року – лютого 2013 року «ГазУкраїна-Комерс» перерахувала «Нафтогазу» 2,11 млрд грн як оплату за поставлений газ. Залишок грошей у розмірі 1,42 млрд грн й досі не перераховано. Заборгованість «ГазУкраїна-Комерс» із урахуванням штрафних санкцій становить 1,948 млрд грн.

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Медведєв підписав постанову про введення мит на українські товари

Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв сьогодні підписав постанову про введення торгових мит на українські товари, яка набуде чинності, якщо Україна достроково почне реалізовувати положення про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом. Про це Медведєв заявив на міжнародному інвестиційному форумі в Сочі, передає РБК.

"Хочу вас проінформувати, що сьогодні я підписав постанову про введення ввізних торговельних мит на українські товари. Тобто, вводяться звичайні торговельні обмеження", - заявив Медведєв.

Він зазначив, що мова йде про імпортні мита на продукцію легкої і харчової промисловості України.

За словами Медведєва, ці мита почнуть діяти у випадку, якщо Україна почне достроково застосовувати положення про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом.

"Те, що Київ уклав угоду про асоціацію з Європейським Союзом, - це невід'ємне право України як держави, я не можу це коментувати. Але я хочу нагадати, що ми домовилися з європейською стороною і українською, що зняття торгових обмежень (на українському ринку частка товарів з ЄС) почне діяти з 2016 року. ... Ми не можемо допустити, щоб ті положення, які є загрозою для Росії, стали діяти достроково", - заявив Медведєв.

Нагадаємо, 16 вересня 2014 р., Верховна Рада України синхронно з Європейським парламентом ратифікувала угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

Разом з тим, за результатами тристоронньої міністерської зустрічі у форматі Україна-ЄС-РФ 12 вересня 2014 р. були досягнуті домовленості, згідно з якими вступ у силу економічної частини УА з ЄС, а саме зони вільної торгівлі між ЄС і Україною відкладено на кінець 2015 р.

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Росія звинуватила українські виноград і яблука в молдавському походженні

Федеральна служба з ветеринарного і фітосанітарного нагляду (Россільгоспнагляд) розглядає можливість введення тимчасового обмеження на імпорт винограду і яблук з України. Про це ІТАР-ТАСС заявив керівник служби Сергій Данкверт.

Нагадаємо, раніше Росспоживнагляд заборонив ввезення в Росію всіх кондитерських виробів з України та ряду сільгосппродукції.

За його словами, Россільгоспнагляд регулярно фіксує порушення фітосанітарних норм при поставках яблук і винограду з України в Росію.

Данкверт додав, що ця продукція може бути реекспортом з Молдавії. "Швидше за все, вони поставляють продукцію молдавську. У фітосанітарних сертифікатах вони цього не пишуть", - сказав він.

Россільгоспнагляд проводить аналіз ризиків, за підсумками якого відомство може прийняти рішення про обмеження імпорту з України всієї рослинної продукції або тільки яблук і винограду, додав Данкверт.

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ExxonMobil і "Роснефть" через санкції зупинили буріння на арктичному шельфі

ExxonMobil і "Роснефть" зупинили буріння на арктичному шельфі, повідомляє ПРАЙМ з посиланням на Bloomberg.

У "Роснефти" не коментують це повідомлення.

Як зазначає Bloomberg, зупинка буріння пов'язана з санкціями, які введені Заходом щодо "Роснефти" та інших російських компаній і стосуються постачання обладнання для арктичного шельфу і сервісного обслуговування устаткування.

"Роснефть" і ExxonMobil на початку серпня в рамках спільного підприємства "Карморнефтегаз" почали буріння самої північної свердловини в Російській Федерації - "Університетська" - з допомогою платформи West Alpha. Платформа West Alpha поставлена норвезькою компанією North Atlantic Drilling, з якою "Роснефть" 30 липня 2014 року уклала довгострокові угоди з буріння на шельфі. West Alpha була транспортована через Баренцове, Печорське і Карське моря і встановлена на точці буріння на ліцензійній ділянці Східно-Приновоземельский-1 в Карському морі.

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"Газпром" через припинення поставок до України переживає найгірші часи

Агресивна політика конкурентів, стагнуюча економіка Росії та припинення постачань газу до України може обернутися у 2014 році історичним мінімумом видобутку "Газпрому", на доходи якого дуже розраховує уряд, що балансує на межі рецесії, йдеться в аналітичному матеріалі Reuters.

"Газпром" у червні припинив продавати газ Києву, а затухаюче економічне зростання в країні не може забезпечити внутрішній попит на паливо. Незалежні виробники газу на чолі з "Роснефтью" і "Новатеком" примудряються зняти вершки навіть на поганому ринку, відбираючи доходи у "Газпрому".

"Пиріг стає меншим, незалежні гравці - агресивнішими", - сказав Костянтин Черепанов з банку UBS.

"Причина спаду - звужується частка монополії на домашньому ринку на тлі зростання виробництва незалежних і відсутність зростання споживання всередині РФ, а також падіння експорту через конфлікт з Україною", - пише банк "Открытие" в огляді.

Голова концерну Олексій Міллер заявив у середу про різке зниження прогнозу видобутку газу - до 463 мільярдів кубометрів у 2014 році проти колишніх очікувань у 496,4 мільярда, хоча роком раніше концерн поставив 487 мільярдів кубометрів - стільки ж, скільки у 2012 році.

Однак аналітики не чекають, що "Газпром" виконає й новий, знижений план видобутку, попереджаючи, що продажі будуть ще меншими.

UBS очікує, що "Газпром" продасть цього року 454 мільярда кубометрів газу, "Ощадбанк" прогнозує 450 мільярдів чи навіть менше.

Із 2002 по 2011 роки видобуток концерну, який обіцяв до 2020 року видобувати до 1 трильйона кубометрів, балансував між 510 і 555 мільярдами кубометрів на рік, упавши до 461,5 мільярда лише один раз - у кризовому 2009 році.

Статистика Міненерго показує, що за вісім місяців 2014 року видобуток "Газпрому" знизився на 7 відсотків до 282,5 мільярда кубометрів.

Експорт до Європи, який підтримав видобуток минулого року, зараз залишається на високому рівні, й аналітики не чекають спаду зовнішніх продажів (прогноз UBS - 157 мільярдів кубометрів поставок поза межами СНД). Однак європейські сховища газу вже зараз заповнені на 91 відсоток, що знижує потребу в паливі, говорить аналітик "Ощадбанку".

Водночас, у 2013 році рівень заповнення європейських сховищ становив 73 відсотки, додає він. За оцінкою "Ощадбанку", частка незалежних виробників на внутрішньому ринку в 2014 році подвоїлася до 35 відсотків із 18 відсотків у 2009 році.

"Незалежні виробники пропонують дисконт до газпромівських цін, гнучкіші цінові умови, комфортніші умови обслуговування - контракти м'якіші, наприклад, за обсягами, які можна добрати або не добрати", - говорить Черепанов із UBS.

Джерело в "Газпромі" погоджується, що видобуток підкосила Україна і падаючий ринок РФ.

"Споживачі на внутрішньому ринку беруть менше газу, бо у них об'єктивні труднощі", - говорить джерело.

Погіршення відносин з Україною завдало величезного удару по продажу газу: ще у 2013 році Київ купив усього 25,8 мільярда кубометрів палива - це на 21 відсоток менше, ніж у 2012 році.

Цього року Україна отримала лише 14 мільярдів кубометрів - приблизно у 2,5 рази менше звичайного річного обсягу - до червня, коли "Газпром" зупинив поставки.

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Україна підтвердила, що газові переговори відбудуться 26 вересня в Берліні

Україна, Росія і Європейська комісія узгодили проведення тристоронньої зустрічі з газових питань 26 вересня у Берліні, повідомила УНІАН прес-секретар Міністерства енергетики та вугільної промисловості України Олена Міщенко.

"Станом на сьогодні ця дата влаштовує всі сторони", - сказала Міщенко.

Як повідомляв УНІАН, раніше планувалося, що тристороння зустріч України, Росії і ЄС з вирішення спірних газових питань відбудеться 20 вересня у Берліні. Проте Росію ця дата не влаштувала.

Сьогодні, 19 вересня, міністр енергетики РФ Олександр Новак заявив журналістам, що тристороння чергова зустріч у форматі РФ-Україна-ЄС з газу відбудеться 26 вересня у Берліні, ця дата наразі влаштовує усі сторони.

«Наша позиція залишається тою самою - погашення заборгованості за листопад-грудень (2013 року), часткове погашення за травень і квітень, сумарно приблизно два мільярди доларів», - сказав міністр.

Довідка УНІАН. Переговори про врегулювання цінового питання між НАК «Нафтогаз України» і «Газпромом» продовжувалися з початку травня, останній їх раунд відбувся у Києві 14-15 червня. Переговори закінчилися безрезультатно. Як наголосив глава уряду України Арсеній Яценюк, всі запропоновані компроміси були свідомо відхилені російською стороною виключно з політичних мотивів. На думку Яценюка, Росія вела переговори, маючи від початку установку не погоджуватися з жодною з пропозицій, тоді як Україна і ЄС мали чітко збудовану єдину позицію.

16 червня «Газпром» скоротив до нуля поставки газу для України, залишивши тільки обсяги прокачування для європейських споживачів. Крім того, Україна і Росія подали позови у Стокгольмський арбітраж: Україна – про встановлення справедливої ціни на газ при збереженні чинного контракту і про стягнення 6 млрд дол. як переплати в попередні періоди. Позовна вимога російської сторони – стягнути з України борг за спожите паливо у розмірі 4,5 млрд дол.

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Гривня на міжбанку впала до 14,80 за долар

Котирування гривні щодо долара США на міжбанківському ринку на 14:19 становили 14,3000/14,8000 порівняно з 14,1000/14,4000 на відкритті торгів, повідомляє УкрДилінг.

Котирування гривні щодо євро на 14:19 встановилися на рівні 18,4000/19,0283 проти 18,1750/18,5645 на відкритті торгів.

Щодо російського рубля котирування гривні на 14:19 встановилися на рівні 0,3715/0,3847 проти 0,3672/0,3750 грн/рубль на відкритті торгів.

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Економічна частина асоціації набуде чинності після відкриття українського ринку для товарів з ЄС

Усі економічні документи щодо імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом набудуть чинності одразу щойно Україна відкриє ринок для європейських товарів.

Про це за підсумками засідання Урядового комітету заявив прем’єр-міністр України Арсеній Яценюк, повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій Секретаріату Кабміну.

Глава уряду нагадав, що Україна підписала Угоду з ЄС, ратифікувала її і прийняла рішення про імплементацію.

«Всі економічні документи урядом розробляються. Вони набудуть чинності тоді, коли Україна відкриє свій ринок для європейських товарів, - сказав Яценюк. - Нехай росіяни свій шантаж залишать для себе».

При цьому Яценюк підкреслив, що якщо Росія введе обмежувальні заходи щодо українських товарів, Україна невідкладно введе дзеркальні заходи проти Росії.

Як повідомляв УНІАН, 16 вересня Верховна Рада синхронно з Європарламентом ратифікувала Угоду про асоціацію, включаючи створення зони вільної торгівлі.

Про те, що зона вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з 2016 року, а не 1 листопада цього року, стало відомо 12 вересня після консультацій представників Єврокомісії, України і Росії. Тоді сторони домовилися відкласти до 31 грудня 2015 року введення в дію зони вільної торгівлі між Україною і ЄС, а також про продовження Євросоюзом тарифних преференцій для українських товарів.

Комісар ЄС з питань розширення і політики сусідства Штефан Фюле перед ратифікацією Угоди про асоціацію з Україною сказав, що це рішення було ухвалене через загрозу РФ почати широкомасштабну торгову війну.

Президент України Петро Порошенко назвав вигідним це рішення, оскільки, завдяки ньому українські виробники ще 15 місяців зможуть користуватися пільговим режимом поставок своїх продуктів до ЄС, тоді як європейські не матимуть доступу до українського ринку на таких самих підставах.

Сьогодні, 19 вересня, прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв повідомив, що підписав постанову про введення мита на товари з України, але вона набуде чинності лише за умови "порушення Києвом домовленостей у світлі асоціації з ЄС".

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ЄС перевірить якість української молочної продукції наступного тижня

Місія Євросоюзу наступного тижня проведе перевірку вітчизняних виробників молочної продукції на предмет відповідності європейським стандартам і отримання дозволу на поставки продукції до ЄС.

Про це на прес-конференції повідомив віце-президент Американської торгової палати в Україні Тарас Качка.

«Наступного тижня в Україну приїжджає місія з Європейського Союзу, яка повинна оцінити низку виробників молочної продукції і підтвердити їх право на експорт до ЄС», - сказав Качка.

За його словами, попередні внутрішні оцінки свідчать про виконання українськими виробниками вимог ЄС.

Головною умовою для виходу української продукції тваринництва на ринок ЄС стало ухвалення Верховною Радою закону про безпеку харчової продукції, який був підписаний президентом України у понеділок, 15 вересня.

«Цей закон передбачає імплементацію базових елементів протягом року», - зазначив Качка.

Він також повідомив, що протягом цього року слід ухвалити низку підзаконних актів, а також істотно реформувати регулюючий орган, який зараз створюється на базі Держветфітослужби.

Качка нагадав, що на сьогодні єдина категорія товарів, яку Україна не поставляє до ЄС, - це продукція тваринництва. Зокрема, йдеться про молоко, м'ясо, за винятком м'яса птиці, яке вже успішно поставляється до ЄС.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент право експортувати свою продукцію до ЄС мають лише 4 українські птахофабрики, а також низка виробників казеїну, риби і меду, що обумовлене невідповідністю українського законодавства у сфері безпеки продуктів харчування європейському, а також відсутністю необхідної сертифікації в українських підприємств.

За оцінками експертів, із працюючих в Україні 266 молокопереробних заводів близько третини відповідають вимогам Європейського Союзу, тому в перспективі зможуть отримати право поставляти свою продукцію на європейський ринок. При цьому найбільші претензії інспектори ЄС можуть мати не до процесу переробки молока в Україні, а до якості сировини.

УНІАН